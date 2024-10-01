自我进化论｜No.65：「重建主体性」这件事，我终于悟了！

大家好，这期是我的一期单口，想和大家聊聊今年的重大领悟：我终于明白主体性是怎么一回事儿，并详细总结了自己重建自身主体性的六条实用经验&指南。收听愉快！✨ 高光内容 究竟什么是「主体性」？ 主体性是天生的，但是后天可能被抑制和剥夺 为什么一个人会丧失自己的主体性，而成为客体？ 如何重建自身的主体性？（六条实用指南） 前提：分清楚什么是别人的事儿，什么是自己的事儿 第一条：与自己的身体和感受充分联结，重建内在感受的原点- 内在的参考系：我的感受，我的直觉- 身体是与感受连接的桥梁，在生活中带着平等心观察身体生灭的感受 第二条：做好课题分离，心里要拎得清，分得清“两码事”- 你喜欢我，和我好不好，是两码事- 我出于尊重告诉你这件事，和我需要获得你的允许才能做这件事，是两码事- 我理解你的感受，和我需要对你的感受和情绪负责，是两码事 第三条：100%对自己负责，明白自己作为一个成年人，永远都有选择- 执着于让某个人用自己想要的方式对待自己，也是一种客体思维 第四条：克服自恋幻想，不要失去改变或拯救任何人- 别人伤害我，不是我的错。但是让他们继续留在我的生活里，是我的责任 第五条：放下执念和掌控欲- 放下对外的执念，就能管好自己这颗心了- 允许别人失望，允许自己失败，允许自己犯错，允许自己面目可憎，允许自己变坏- 咒语：有缘则聚，无缘则散，缘分到了咱就换！ 第六条：用自己的主体，去创造自己想要的生活和世界👬 加入读书会10月份我们会举办第二期的「自我进化读书会」，本期共读书籍是《清醒地活》。欢迎大家通过下方海报加入我们！🍃 关于《自我进化论》《自我进化论》一档由颜晓静创作，持续分享「自我探索」和「自我成长」内容的播客。第二季，我们将深入生活，由自我走向他人和更大的世界，通过与更多鲜活个体的深度对话，见证生命的平凡与伟大。欢迎在小宇宙、苹果播客、Spotify、QQ音乐和喜马拉雅等平台订阅，全平台同步更新中 : )