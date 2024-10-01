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自我进化论

Podcast 自我进化论
颜晓静Athena
《自我进化论》一档由颜晓静创作，持续分享「自我探索」和「自我成长」内容的播客。通过分享真实的人生经历和成长领悟，启发更多人自我觉醒和向内探索，拥抱真实自我，活出丰盛人生。 第二季，我们将深入生活，由自我走向他人和更大的世界，通过与更多鲜活个体的深度对话，分享并见证生命的平凡与伟大。 欢迎在小宇宙、苹果播客、Spot...
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  • 自我进化论｜No.66：刀姐Doris-当我变得“面目可憎”，便开始忠于自己
    本期节目来自第二期自我进化读书会的第一场对谈，我和刀姐Doris畅聊了两个多小时，从她个人转变的经历，到作为女性经历生育和离婚的切身感受，作为新时代的女性找回自身主体性的心路历程，以及在亲密关系中的挣扎与困惑。感谢刀姐真诚的分享，也希望大家能接收到对自我忠实的力量。🎓嘉宾刀姐Doris，新营销智库刀法创始人，一位自由而内心富足的新女性✨高光时刻05:57 父亲离世、生育、离婚，刀姐经历了人生的3座大山09:11 生了孩子后，刀姐的家庭支持系统开始瓦解重塑16:45 没有看见对方的感受还过分要求，其实是一种暴力19:19 离婚改写了女性家庭美满的“成功公式”，击碎优越感和安全感24:10 多样化的生活范本太少，以至于对幸福生活的想象变得狭隘37:41 要忠于自己，先做课题分离，变成“面目可憎”的自己44:11 放弃遵循虚无的规则，直面真实感受才能重构自己的底层系统01:04:05 成熟的两性能量不是脆弱的，是多元而包容的01:17:15 慕强和恐弱本质都是个人主体性的缺失01:22:10 当脑子和身体的距离拉远，人会活得越来越假问答彩蛋01:34:10 在紧绷的环境中如何培养放松的心态？01:37:06 录制离婚播客是否担心会伤害到前夫？01:42:16 如何摆脱金钱羞耻感？👬 加入读书会加入读书会，即可收看和刀姐的直播回放。本期共读书籍是对我和刀姐都启发很大的——《清醒地活》，欢迎大家通过下方海报加入我们！🍃 关于《自我进化论》《自我进化论》一档由颜晓静创作，持续分享「自我探索」和「自我成长」内容的播客。第二季，我们将深入生活，由自我走向他人和更大的世界，通过与更多鲜活个体的深度对话，见证生命的平凡与伟大。欢迎在小宇宙、苹果播客、Spotify、QQ音乐和喜马拉雅等平台订阅，全平台同步更新中 : )
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    1:51:24
  • 自我进化论｜No.65：「重建主体性」这件事，我终于悟了！
    大家好，这期是我的一期单口，想和大家聊聊今年的重大领悟：我终于明白主体性是怎么一回事儿，并详细总结了自己重建自身主体性的六条实用经验&指南。收听愉快！✨ 高光内容 究竟什么是「主体性」？ 主体性是天生的，但是后天可能被抑制和剥夺 为什么一个人会丧失自己的主体性，而成为客体？ 如何重建自身的主体性？（六条实用指南） 前提：分清楚什么是别人的事儿，什么是自己的事儿 第一条：与自己的身体和感受充分联结，重建内在感受的原点- 内在的参考系：我的感受，我的直觉- 身体是与感受连接的桥梁，在生活中带着平等心观察身体生灭的感受 第二条：做好课题分离，心里要拎得清，分得清“两码事”- 你喜欢我，和我好不好，是两码事- 我出于尊重告诉你这件事，和我需要获得你的允许才能做这件事，是两码事- 我理解你的感受，和我需要对你的感受和情绪负责，是两码事 第三条：100%对自己负责，明白自己作为一个成年人，永远都有选择- 执着于让某个人用自己想要的方式对待自己，也是一种客体思维 第四条：克服自恋幻想，不要失去改变或拯救任何人- 别人伤害我，不是我的错。但是让他们继续留在我的生活里，是我的责任 第五条：放下执念和掌控欲- 放下对外的执念，就能管好自己这颗心了- 允许别人失望，允许自己失败，允许自己犯错，允许自己面目可憎，允许自己变坏- 咒语：有缘则聚，无缘则散，缘分到了咱就换！ 第六条：用自己的主体，去创造自己想要的生活和世界👬 加入读书会10月份我们会举办第二期的「自我进化读书会」，本期共读书籍是《清醒地活》。欢迎大家通过下方海报加入我们！🍃 关于《自我进化论》《自我进化论》一档由颜晓静创作，持续分享「自我探索」和「自我成长」内容的播客。第二季，我们将深入生活，由自我走向他人和更大的世界，通过与更多鲜活个体的深度对话，见证生命的平凡与伟大。欢迎在小宇宙、苹果播客、Spotify、QQ音乐和喜马拉雅等平台订阅，全平台同步更新中 : )
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    57:31
  • 自我进化论｜No.64：对谈Steve-允许他人对我失望的那一刻，我终于舒展地做回自己
    Hello大家，失踪两个月没更新，我去新疆和呼伦贝尔草原骑了十几天的马。回大理的路上经过上海，和老朋友Steve录了这期播客，我们聊了过去这一个月骑马的感悟和收获，深入地剖析了各种复杂的情感体验。我自己很喜欢这一期节目，也希望能给大家带来一点启发和温暖✨✨ 高光内容2:00 新疆骑马前一夜，我被向导性骚扰了7:25 骑马竟然映射出了人际关系中的边界感议题16:55 驾驭猛兽的过程也是自我成长的过程22:33 与自然合一的那一刻，自我消融了28:40 当我决定先照顾好自己时，内心产生的竟是强烈的内疚感31:28 东亚小孩背负的荒谬理想：时刻能满足别人的自恋45:11 不断擦亮自己内心的镜子，才能更清晰地看清他人和世界50:42 失望本是人生常态，为什么我们对它谈虎色变？58:10 我好不好，和你喜不喜欢我，是两件毫不相关的事1:07:53 进入创伤反应的时候，告诉自己：这种感受属于过去的我，当下的我是新的我了1:17:18 升级自己的操作系统，才有能量深入&全面的认知自己和世界1:28:32 放下不是舍弃，是为了更专注于真正在意的事情🎓嘉宾史秀雄Steve，资深心理咨询师，播客《史蒂夫说》主播，著有《文学中的人生进化课》。👬 加入读书会10月份我们会举办第二期的「自我进化读书会」，本期共读书籍是《清醒地活》。Steve也会作为嘉宾在11月和我进行一场直播对谈。关注公众号：颜晓静Athena，在后台回复关键词：加入社群，即可添加小助手微信。小助手会依次回复，拉你进SoulTribe的直播活动群，入群后可以收到后续关于读书会上线和报名的通知。🍃 关于《自我进化论》《自我进化论》一档由颜晓静创作，持续分享「自我探索」和「自我成长」内容的播客。第二季，我们将深入生活，由自我走向他人和更大的世界，通过与更多鲜活个体的深度对话，见证生命的平凡与伟大。欢迎在小宇宙、苹果播客、Spotify、QQ音乐和喜马拉雅等平台订阅，全平台同步更新中 : )
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    1:46:03
  • 自我进化论｜No.63：29岁，复归于本心
    自我进化论第63期节目，是我29岁的生日感言。今天早晨5点多醒来，我在客厅一边喝茶，一边录下了这期节目。18到28岁这十年间，我都在找回我自己的“家”的过程，我心神的家，我内心的锚点，我真正的自己。我翻山越岭，走过了很长很长的寻找的路，曾在黑暗中迷失过，摔跤过，受伤过，也曾误入歧途过，却从未放弃过。我一次又一次地对焦，感觉清晰了一点，又一次又一次地失去了焦点。终于在我28岁的末尾，我重新对上了焦点，找到了自己，复归于本心。✍️公众号文章29岁：复归于本心👬 加入读书直播群关注公众号：颜晓静Athena，在后台回复关键词：加入社群。小助手会依次回复，拉你进SoulTribe的直播活动群。最新的线上直播、读书活动和线上课程会在社群中第一时间通知。欢迎你加入，与3000+同行者一起自我进化，向上生长🍃🍃 关于《自我进化论》《自我进化论》一档由颜晓静创作，持续分享「自我探索」和「自我成长」内容的播客。第二季，我们将深入生活，由自我走向他人和更大的世界，通过与更多鲜活个体的深度对话，见证生命的平凡与伟大。欢迎在小宇宙、苹果播客、Spotify、QQ音乐和喜马拉雅等平台订阅，全平台同步更新中
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    1:02:42
  • 自我进化论｜No.62：学习中医两年，如何回归身心平衡的生活？
    自我进化论第62期节目，是上周日我做的一场直播分享。来自本月上线的第一场「自我进化读书会」，我带领大家共读李辛老师的《经典中医启蒙》。这场直播的主题是：学习中医两年，如何回归身心平衡的生活？我分享了自己与中医结缘的过程，跟随李辛老师学习的经历，以及学习中医两年以来的收获和感悟。欢迎大家参与我们的读书会，有时间、有兴趣、也有精力的伙伴可以考虑报名第九期的中医临证课，来做我的学弟学妹！📚自我进化读书会👩‍🏫 中医临证课由李辛老师和赵前林老师主讲的中医临证课第九期即将开学，7月23日截止报名。感兴趣的伙伴可以通过下方二维码报名，或添加班主任微信，报我的名字“颜晓静”，可以享团购优惠哦～👬 加入读书直播群关注公众号：颜晓静Athena，在后台回复关键词：加入社群。小助手会依次回复，拉你进SoulTribe的直播活动群。最新的线上直播、读书活动和线上课程会在社群中第一时间通知。欢迎你加入，与3000+同行者一起自我进化，向上生长🍃🍃 关于《自我进化论》《自我进化论》一档由颜晓静创作，持续分享「自我探索」和「自我成长」内容的播客。第二季，我们将深入生活，由自我走向他人和更大的世界，通过与更多鲜活个体的深度对话，见证生命的平凡与伟大。欢迎在小宇宙、苹果播客、Spotify、QQ音乐和喜马拉雅等平台订阅，全平台同步更新中
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    1:21:10

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《自我进化论》一档由颜晓静创作，持续分享「自我探索」和「自我成长」内容的播客。通过分享真实的人生经历和成长领悟，启发更多人自我觉醒和向内探索，拥抱真实自我，活出丰盛人生。 第二季，我们将深入生活，由自我走向他人和更大的世界，通过与更多鲜活个体的深度对话，分享并见证生命的平凡与伟大。 欢迎在小宇宙、苹果播客、Spotify和喜马拉雅等平台订阅，全平台同步更新中 : ) 主播：颜晓静Athena 公众号：颜晓静Athena 小红书：颜晓静Athena
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