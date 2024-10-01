自我进化论｜No.64：对谈Steve-允许他人对我失望的那一刻，我终于舒展地做回自己
Hello大家，失踪两个月没更新，我去新疆和呼伦贝尔草原骑了十几天的马。回大理的路上经过上海，和老朋友Steve录了这期播客，我们聊了过去这一个月骑马的感悟和收获，深入地剖析了各种复杂的情感体验。我自己很喜欢这一期节目，也希望能给大家带来一点启发和温暖✨✨ 高光内容2:00 新疆骑马前一夜，我被向导性骚扰了7:25 骑马竟然映射出了人际关系中的边界感议题16:55 驾驭猛兽的过程也是自我成长的过程22:33 与自然合一的那一刻，自我消融了28:40 当我决定先照顾好自己时，内心产生的竟是强烈的内疚感31:28 东亚小孩背负的荒谬理想：时刻能满足别人的自恋45:11 不断擦亮自己内心的镜子，才能更清晰地看清他人和世界50:42 失望本是人生常态，为什么我们对它谈虎色变？58:10 我好不好，和你喜不喜欢我，是两件毫不相关的事1:07:53 进入创伤反应的时候，告诉自己：这种感受属于过去的我，当下的我是新的我了1:17:18 升级自己的操作系统，才有能量深入&全面的认知自己和世界1:28:32 放下不是舍弃，是为了更专注于真正在意的事情🎓嘉宾史秀雄Steve，资深心理咨询师，播客《史蒂夫说》主播，著有《文学中的人生进化课》。👬 加入读书会10月份我们会举办第二期的「自我进化读书会」，本期共读书籍是《清醒地活》。Steve也会作为嘉宾在11月和我进行一场直播对谈。关注公众号：颜晓静Athena，在后台回复关键词：加入社群，即可添加小助手微信。小助手会依次回复，拉你进SoulTribe的直播活动群，入群后可以收到后续关于读书会上线和报名的通知。🍃 关于《自我进化论》《自我进化论》一档由颜晓静创作，持续分享「自我探索」和「自我成长」内容的播客。第二季，我们将深入生活，由自我走向他人和更大的世界，通过与更多鲜活个体的深度对话，见证生命的平凡与伟大。欢迎在小宇宙、苹果播客、Spotify、QQ音乐和喜马拉雅等平台订阅，全平台同步更新中 : )