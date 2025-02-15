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响声播客

Podcast 响声播客
Jack&Ken
分享音乐，也闲谈有趣的音乐家故事。适合做自我精神放逐时的背景音，也适合在音乐会前做导赏和复习。 大部分专辑信息都在 show note 中提供了流媒体平台链接。Apple Music 链接请在右上角分享按钮中点击“浏览器”。 听友群入群暂时关闭。Check back later! 主播 Jack 是上海教育工作者...
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  • 英雄｜贝多芬第三交响曲
    新年快乐，祝愿每个人都和 Ken 一样成为自己的英雄相关单集👉贝多芬第五交响曲本期使用音源雪原推荐的贝3录音Apple Music 网易
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    1:20:27
  • 圣诞撒猫粮，乐手夫妻档｜莫扎特，马勒，亚当斯，柴可夫斯基，科普兰（佳星&静远）
    与来自苏州交响乐团的小号手静远和小提琴手佳星聊聊学习、生活、职业里的种种开心的回忆。欢迎关注苏州交响乐团的这场演出 以及 静远的这场管乐演出。本期播单Apple Music 网易本期时点00:01 莫扎特第39交响曲 mvt1, Gielen, SWF Symphony Orchestra03:27 莫扎特第39交响曲 mvt4, Gielen, SWF Symphony Orchestra13:00 🎄圣诞买一送一🎄莫扎特 安魂曲-震怒之日 (Dies irae), Dunedin Consort, John Butt & Joanne Lunn16:09 马勒 第五交响曲 mvt1, Ancerl, Toronto Symphony20:37 马勒 第五交响曲 mvt4, Ancerl, Toronto Symphony35:24 🎄圣诞买一送一🎄马斯卡尼-乡村骑士-intermezzo36:24 John Adams—Short Ride in a Fast Machine, Michael Tilson Thomas & San Francisco Symphony52:46 柴可夫斯基—胡桃夹子若干乐章 Efrem Kurtz, NHK Symphony Orchestra64:50 科普兰—阿帕拉契亚之春, Copland & Boston Symphony Orchestra70:46 🎄圣诞买一送一🎄科普兰—Fanfare for the Common Man
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    1:39:16
  • 对话肖赛冠军刘晓禹｜肖邦，柴可夫斯基，拉莫，萨蒂，拉威尔 (Bruce Liu interview)
    本期节目，和雪原一起采访第18届肖邦国际钢琴大赛冠军得主刘晓禹（Bruce Liu）。感谢吴氏策划的大力协助，请关注刘晓禹2024年中国巡演。演出后在小红书分享观演感受，#响声播客 #吴氏策划，并贴上本期节目截屏，有机会获得以后来自响声播客的演出赠票。本期节目使用的音乐都不是由刘晓禹演奏，具体演奏者信息如下：00:50 柴可夫斯基-四季：一月 (Pletnev)12:33 肖邦-降A大调华尔兹 (Jeanne_Marie Darre)27:18 柴可夫斯基-四季：六月 (Pletnev)34:32 萨蒂-Gnossiennes No. 1, Lent (Aldo Ciccolini)41:00 拉莫-E小调组曲-5 (Kempff)46:54 Alkan-Troisième recueil de chants-6 (Hamelin)57:03 柴可夫斯基-四季：十一月 (Pletnev)61:28 拉威尔-水妖 Ondine (Michelangeli)
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    1:07:21
  • 谱写一场屠杀｜肖斯塔科维奇第11交响曲《1905》
    这期节目，与戴夫聊肖斯塔科维奇的标题交响曲《1905》（第11交响曲）相关单集先加入播放列表呗👉 肖斯塔科维奇第五交响曲👉 肖斯塔科维奇第七交响曲来自戴夫的勘误最后说那个《群魔》的原型叫涅恰耶夫，我给说成涅达耶夫和恰达耶夫了历史事件印象最后一张的神职人员就是加朋（Gapon），他既是一名神职人员也是警察部门的消息源，当时他带领工人向冬宫前进，枪击后逃走，并宣布开除尼古拉二世的教籍本期时点使用专辑Apple Music 网易点击后如果没有跳转，请选择用系统浏览器打开00:00 第二乐章节选，讨论1905年在俄罗斯历史上的位置，讨论第一乐章《皇宫广场》19:33 俄罗斯革命歌曲 《听！》32:20 讨论第二乐章《一月九日》，讨论1月9日当天46:46 讨论第三乐章《怀念》，讨论肖的个人背景和创作意图解读，讨论匈牙利镇压理论47:36 俄罗斯革命歌曲《你牺牲了，带着对人民无私的爱》74:49 讨论第四乐章《警钟》，讨论警钟的意义
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    1:51:49
  • 流光-2｜李叔同，黄自，陈乐昌，Whitcare，Ollén（陈晟）
    这期节目，与上海的流光合唱团总监陈晟聊聊今年11月24日在贺禄汀音乐厅的演出。请大家关注👉开票信息相关单集👉 流光本期时点具体音乐的创作人员请参考月底的节目单00:01 （开篇音乐）花非花 流光合唱团04:40 春游 流光合唱团27:19 花非花 流光合唱团33:08 （节选）Esti Dal, The King's Singers38:10 牧歌 中国交响乐团合唱团 & 广州交响合唱团47:52 渔舟唱晚 流光合唱团55:05 Sleep, Eric Whitacre Singers71:42 Trilo, Sofia Vokalensemble
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    1:27:36

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分享音乐，也闲谈有趣的音乐家故事。适合做自我精神放逐时的背景音，也适合在音乐会前做导赏和复习。 大部分专辑信息都在 show note 中提供了流媒体平台链接。Apple Music 链接请在右上角分享按钮中点击“浏览器”。 听友群入群暂时关闭。Check back later! 主播 Jack 是上海教育工作者一枚；Ken 是留学北美的青年小提琴家。关注公众号《响声播客》，留言与我们联系哦。
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