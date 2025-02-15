新年快乐，祝愿每个人都和 Ken 一样成为自己的英雄相关单集👉贝多芬第五交响曲本期使用音源雪原推荐的贝3录音Apple Music 网易
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圣诞撒猫粮，乐手夫妻档｜莫扎特，马勒，亚当斯，柴可夫斯基，科普兰（佳星&静远）
与来自苏州交响乐团的小号手静远和小提琴手佳星聊聊学习、生活、职业里的种种开心的回忆。欢迎关注苏州交响乐团的这场演出 以及 静远的这场管乐演出。本期播单Apple Music 网易本期时点00:01 莫扎特第39交响曲 mvt1, Gielen, SWF Symphony Orchestra03:27 莫扎特第39交响曲 mvt4, Gielen, SWF Symphony Orchestra13:00 🎄圣诞买一送一🎄莫扎特 安魂曲-震怒之日 (Dies irae), Dunedin Consort, John Butt & Joanne Lunn16:09 马勒 第五交响曲 mvt1, Ancerl, Toronto Symphony20:37 马勒 第五交响曲 mvt4, Ancerl, Toronto Symphony35:24 🎄圣诞买一送一🎄马斯卡尼-乡村骑士-intermezzo36:24 John Adams—Short Ride in a Fast Machine, Michael Tilson Thomas & San Francisco Symphony52:46 柴可夫斯基—胡桃夹子若干乐章 Efrem Kurtz, NHK Symphony Orchestra64:50 科普兰—阿帕拉契亚之春, Copland & Boston Symphony Orchestra70:46 🎄圣诞买一送一🎄科普兰—Fanfare for the Common Man
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对话肖赛冠军刘晓禹｜肖邦，柴可夫斯基，拉莫，萨蒂，拉威尔 (Bruce Liu interview)