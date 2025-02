Download for free in the Play Store

Download for free in the App Store

Listen to 响声播客 in the App

与来自苏州交响乐团的小号手静远和小提琴手佳星聊聊学习、生活、职业里的种种开心的回忆。欢迎关注苏州交响乐团的这场演出 以及 静远的这场管乐演出。本期播单Apple Music 网易本期时点00:01 莫扎特第39交响曲 mvt1, Gielen, SWF Symphony Orchestra03:27 莫扎特第39交响曲 mvt4, Gielen, SWF Symphony Orchestra13:00 🎄圣诞买一送一🎄莫扎特 安魂曲-震怒之日 (Dies irae), Dunedin Consort, John Butt & Joanne Lunn16:09 马勒 第五交响曲 mvt1, Ancerl, Toronto Symphony20:37 马勒 第五交响曲 mvt4, Ancerl, Toronto Symphony35:24 🎄圣诞买一送一🎄马斯卡尼-乡村骑士-intermezzo36:24 John Adams—Short Ride in a Fast Machine, Michael Tilson Thomas & San Francisco Symphony52:46 柴可夫斯基—胡桃夹子若干乐章 Efrem Kurtz, NHK Symphony Orchestra64:50 科普兰—阿帕拉契亚之春, Copland & Boston Symphony Orchestra70:46 🎄圣诞买一送一🎄科普兰—Fanfare for the Common Man

One Life One Chance with Toby Morse

Class of '88 with Will Smith

Songs You Know with Toby Gad

The Big Interview with Dan Rather

The New Music Business with Ari Herstand

Listen to 响声播客, Dissect and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app