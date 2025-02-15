谱写一场屠杀｜肖斯塔科维奇第11交响曲《1905》

这期节目，与戴夫聊肖斯塔科维奇的标题交响曲《1905》（第11交响曲）相关单集先加入播放列表呗👉 肖斯塔科维奇第五交响曲👉 肖斯塔科维奇第七交响曲来自戴夫的勘误最后说那个《群魔》的原型叫涅恰耶夫，我给说成涅达耶夫和恰达耶夫了历史事件印象最后一张的神职人员就是加朋（Gapon），他既是一名神职人员也是警察部门的消息源，当时他带领工人向冬宫前进，枪击后逃走，并宣布开除尼古拉二世的教籍本期时点使用专辑Apple Music 网易点击后如果没有跳转，请选择用系统浏览器打开00:00 第二乐章节选，讨论1905年在俄罗斯历史上的位置，讨论第一乐章《皇宫广场》19:33 俄罗斯革命歌曲 《听！》32:20 讨论第二乐章《一月九日》，讨论1月9日当天46:46 讨论第三乐章《怀念》，讨论肖的个人背景和创作意图解读，讨论匈牙利镇压理论47:36 俄罗斯革命歌曲《你牺牲了，带着对人民无私的爱》74:49 讨论第四乐章《警钟》，讨论警钟的意义