Skip to content
Radio Logo
Open app
PodcastsLeisure科技这碗饭
Listen to this podcast in the app for free:
科技这碗饭
radio.net
Sleep timer
Save favorites
Download for free in the App Store

科技这碗饭

八十只耳朵
LeisureTechnology
科技这碗饭
Latest episode

24 episodes

  • 科技这碗饭

    向钱再借五百年：从换血到人体冷冻，硅谷富豪离长生不老还有多远？

    09/21/2026 | 1h 29 mins.
    “我们有这么多钱，却只能和普通人活得一样长。”
    过去将近三十年，硅谷最有钱的一群人，一直在试图延缓、甚至逆转衰老。
    从红酒里的白藜芦醇，到一度卖出天价的 NMN；从科学家偷偷藏在冰淇淋旁边的菌种，到硅谷山顶豪宅里的秘密聚会。有人想找到不老药，有人想改写身体里的开关，有人想给细胞恢复出厂设置。
    甲骨文创始人埃里森花了十五年，资助衰老研究；谷歌成立了一家神秘公司，把顶尖科学家请到一起；贝索斯和奥特曼先后出资，押注细胞重编程。
    还有人等不及实验室里的答案。换血、基因针、干细胞，布莱恩·约翰逊把自己的身体变成了一间实验室。另一些人则签下协议，把死后的身体或大脑保存下来，等未来的人来解决问题。
    这一期，我们把这些藏在硅谷富豪身后的长生实验，一个一个翻出来：谁在出钱，科学家在研究什么，这些办法到底有没有用，几十亿美元投进去，离让人活得更久还有多远。
    🗒️ 名词解释
    Larry Ellison（拉里·埃里森）｜1944 年生，1977 年创办数据库公司甲骨文，长期位列全球富豪榜前几位。1997 年底成立埃里森医学基金会，专门资助衰老研究。
    David Sinclair（大卫·辛克莱）｜1969 年生于悉尼，1995 年到麻省理工做博士后研究酵母衰老，1999 年起任教于哈佛医学院。2004 年联合创办药物公司 Sirtris，2019 年出版《长寿：当人类不再衰老》。
    Cynthia Kenyon（辛西娅·凯尼恩）｜加州大学旧金山分校教授，用线虫研究衰老。1993 年发现改变单个基因可以让线虫寿命翻倍，2014 年全职加入 Calico，任衰老研究副总裁。
    山中伸弥｜1962 年生，骨科医生出身，京都大学教授。2006 年发现用四个基因可以把成熟细胞变回类似胚胎干细胞的状态，2012 年获诺贝尔生理学或医学奖。
    Bryan Johnson（布莱恩·约翰逊）｜1977 年生，2007 年创办支付公司 Braintree，2013 年被 PayPal 以 8 亿美元收购。2016 年创办脑机接口公司 Kernel，2021 年公布抗衰老方案「蓝图计划」（Blueprint）。
    Calico（卡利科）｜2013 年 9 月由谷歌出资成立的公司，研究衰老以及和衰老有关的疾病，CEO 是基因泰克前 CEO 阿瑟·莱文森。2014 年起与药厂艾伯维合作开发新药。
    Altos Labs（阿尔托斯实验室）｜2022 年 1 月公开亮相的「细胞年轻化」公司，启动资金 30 亿美元，出资人包括贝索斯和米尔纳，山中伸弥任高级科学顾问。
    Retro Biosciences｜2021 年成立的抗衰老公司，同时押注细胞重编程、血浆等几条路线，1.8 亿美元启动资金全部来自山姆·奥特曼个人。
    长寿蛋白（Sirtuins）｜细胞探测到能量不足时会被启动的一类蛋白，参与调节细胞的修复。白藜芦醇和 NMN 想拨动的都是它。
    NAD+ 与 NMN｜NAD+ 是细胞把食物转换成能量时要用到的小分子，长寿蛋白离不开它，它在体内的水平会随年龄下降。NMN（烟酰胺单核苷酸）是身体制造 NAD+ 的原料之一。
    雷帕霉素（Rapamycin）｜从复活节岛土壤里的细菌中分离出来的药，1999 年在美国获批，用于肾移植后的抗排异。它作用的是细胞里根据营养够不够、决定「生长还是修复」的那个开关。
    二甲双胍与 TAME 试验｜二甲双胍是用了六十多年的糖尿病药。TAME 是 2015 年提出的临床试验方案：让三千名六十五到七十九岁的老人服药六年，看多种老年病会不会一起被推迟。
    司美格鲁肽（Semaglutide）｜「减肥针」的成分。2017 年在美国获批用于治疗糖尿病，2021 年获批用于减肥。它最直接的作用之一是降低食欲、增加饱腹感，让人吃得更少。
    僵尸细胞（衰老细胞）｜受损以后停止分裂、却不死亡的细胞，会持续释放引起炎症的物质，随着年龄增长在体内越积越多。
    细胞重编程｜用山中伸弥发现的四个基因，改写细胞里决定「哪些基因工作、哪些安静」的那套化学标记。「部分重编程」指只短暂开启这些基因，让细胞年轻一点，但不退回胚胎状态。
    表观遗传时钟｜2013 年提出的方法：检查 DNA 上几百个位置的化学标记，推算一个人的年龄。后来又衍生出测量「衰老速度」的消费级检测。
    💡 时间线
    第一章｜寻找不老药
    02:05 从大鼠到猴子：少吃为什么可能延长寿命
    08:17 甲骨文创始人埃里森进场：一个冷门研究领域，迎来硅谷最慷慨的资助者之一
    09:48 哈佛教授辛克莱与白藜芦醇：红酒里的分子走上《纽约时报》头版
    15:03 从白藜芦醇到 NMN：老鼠的几项指标改善，如何变成返老还童的宣传
    18:06 保健品先上市，人体试验后起步：天价 NMN 究竟有多少证据
    第二章｜冰柜里的希望
    21:48 雷帕霉素的发现：从复活节岛的土壤样本到科学家偷偷保存的菌种
    23:51 从抗排异药物到延寿研究：老年小鼠实验中的惊人发现
    27:25 埃里森停止资助
    29:10 雷帕霉素的人体研究与宠物狗试验
    30:44 司美格鲁肽等降糖药物，为什么进入抗衰老研究
    32:59 降糖药二甲双胍：一场等待十一年还没凑齐钱的试验
    第三章｜谷歌的长生梦
    35:05 一家靠搜索和广告赚钱的公司，为什么开始研究衰老
    38:35 仅仅一个基因不同，线虫的寿命竟然翻了一倍
    42:02 谷歌能解决死亡吗？Calico 的秘密实验与十年等待
    45:33 从研究长寿到出售高端体检，理想与生意之间的距离
    第四章｜细胞里的时光机
    47:20 贝索斯的抗衰老押注：清除「僵尸细胞」
    49:47 山中伸弥的发现：给细胞恢复出厂设置
    52:14 让细胞变年轻，又不让它忘记自己的分工，难在哪里
    54:19 一场豪宅里的聚会，催生出融资三十亿美元的阿尔托斯实验室
    56:24 OpenAI CEO 山姆·奥特曼拿出 1.8 亿美元，押注细胞重编程
    57:13 从老鼠走向人体试验，细胞重编程离真正用在人身上还有多远
    第五章｜以身试验
    59:46 「硅谷富豪换年轻人的血」：从年轻血浆到血浆置换，换血抗衰老究竟有多少依据
    1:04:53 基因针：给细胞加入新的指令
    1:07:41 干细胞「不老针」：用年轻细胞修复身体
    1:12:02 活着等不到，就死后继续等：人体冷冻与保存大脑
    第六章｜把自己活成实验品
    1:14:49 布莱恩·约翰逊为什么如此执着于「不要死」
    1:17:18 约翰逊蓝图计划的一天是什么样的
    1:18:18 一年只老半岁？测量衰老的尺子到底有多可靠
    1:22:52 抗衰老实验背后，一个重新聚到一起的家庭
    尾声｜买不来的时间
    1:24:12 长寿实验的矛盾：钱可以买来实验室和人才，却不能缩短验证所需的时间
    1:25:32 等不及研究结果的人，开始提前尝试实验性疗法
    1:26:01 马斯克公开反对长生：为什么人会死很重要
    1:27:05 科幻小说《百年法》：人不再衰老以后，社会会发生什么？
    1:28:49 放下昂贵的抗衰老实验，普通人今天能做些什么

    在小宇宙查看该单集文稿
  • 科技这碗饭

    谷歌AI风云15年：诸神黄昏——发明未来的人为何错过未来？

    09/07/2026 | 2h 24 mins.
    过去十几年，人工智能几次真正轰动世界的时刻，背后几乎都有谷歌的身影：AlphaGo 击败李世石，Transformer 奠定大模型的基础，AlphaFold 则把诺贝尔化学奖带回了谷歌。
    这些成果来自两座研究院：加州的谷歌大脑，以及伦敦的 DeepMind。它们曾经拥有近乎无限的算力和难得的研究自由，却在 ChatGPT 上线后被推入一场产品战争。两支团队合并，Gemini 仓促出场，研究、模型和产品被收进同一条汇报线。
    到了 2026 年，谷歌解散刚拿下诺奖二十个月的 AlphaFold 团队；六天以后，哈萨比斯交出日常管理权，Jeff Dean 也结束了二十七年的谷歌生涯。
    这期节目，我们从谷歌大脑的崛起、DeepMind 的收购与独立之争讲起，一路复盘谷歌过去 15 年的起落沉浮：如何站上 AI 领域的巅峰，又如何错失大模型先机，再依靠 TPU 和 Gemini 反攻。我们一起看看，到底是什么，困住了这些最早看见未来的人？
    📚 相关节目
    友台节目《跨域请求》：程序员天花板 Jeff Dean 的传奇人生 （节目讲述了伟大程序员 Jeff Dean 的经历，聊他做过的技术、编程搭子、传奇工作现场，如何成就了今天的谷歌）

    Meta AI三年复盘：扎克伯格为何越努力越狼狈 （早期节目制作不成熟，先给大家鞠躬了！）

    苹果x谷歌合作复盘

    🗒️ 名词解释
    Jeff Dean｜1999 年加入谷歌，与桑杰合写 MapReduce 等谷歌早期核心系统，谷歌仅有的两位 11 级工程师之一。2011 年起领导谷歌大脑，2018 年主管谷歌全部 AI 研究，2023 年任谷歌首席科学家。
    Sanjay Ghemawat（桑杰）｜1999 年随 Jeff Dean 加入谷歌，两人结对编程二十六年，谷歌另一位 11 级工程师。
    Demis Hassabis（哈萨比斯）｜1976 年生于伦敦，少年国际象棋棋手，游戏开发者出身，神经科学博士。2010 年创办 DeepMind，2014 年起在谷歌旗下任 CEO，2023 年任谷歌DeepMind CEO。2024 年诺贝尔化学奖得主。
    Mustafa Suleyman（苏莱曼）｜DeepMind 联合创始人，负责运营与应用，主导出售谈判和独立谈判。2019 年调离，后创办 Inflection，2024 年起任微软 AI CEO。
    Koray Kavukcuoglu（科拉伊）｜土耳其人，杨立昆的博士生，2012 年加入 DeepMind，历任研究副总裁、谷歌DeepMind CTO，2025 年任谷歌首席 AI 架构师，直接向劈柴汇报。
    Noam Shazeer（沙泽尔）｜2000 年加入谷歌，Transformer 八位作者之一，Meena／LaMDA 作者。2021 年创办 Character.AI，2024 年被谷歌以约二十七亿美元请回。
    Sundar Pichai（劈柴）｜2004 年加入谷歌，2015 年任谷歌 CEO，2019 年起兼任 Alphabet CEO。
    谷歌大脑（Google Brain）｜2011 年在谷歌X 内部发起的深度学习团队，TensorFlow、TPU、Transformer、BERT 均出自这里。2023 年与 DeepMind 合并。
    DeepMind｜2010 年成立于伦敦，使命是「先解决智能，再用智能解决其他一切」。2014 年被谷歌以六亿多美元收购。
    TPU｜谷歌 2013 年立项、十五个月后进机房的自研 AI 芯片，只做神经网络的矩阵运算。
    Transformer｜谷歌 2017 年论文《Attention Is All You Need》提出的架构，今天所有主流大模型的底座。
    马里奥计划｜DeepMind 2015–2018 年争取成为 Alphabet 旗下半独立机构的谈判代号，两次写进协议，两次作废。
    💡 时间线
    序｜发明未来的人
    00:24 过去十几年 AI 轰动世界的三个时刻，背后都站着谷歌
    01:22 两座研究院：加州的谷歌大脑，伦敦的 DeepMind
    02:11 今年夏天，两位创始人在同一天离场
    第一章｜加州：谷歌大脑崛起（2000–2016）
    03:06 Jeff Dean 和桑杰：搭建整个谷歌地基的元老工程师
    04:19 Jeff Dean 和桑杰的工程原则：解决底层问题
    07:36 Jeff Dean 加入神经网络实验小组
    09:28 猫脸论文的诞生：神经网络自己发明了「猫」这个概念
    11:06 神经网络进入谷歌主要产品：语音识别、相册、搜索
    11:44 Jeff Dean 预见算力瓶颈，提出谷歌自研芯片 TPU，十五个月进机房
    17:04 谷歌大脑的高光时刻：重写谷歌翻译，AI 从实验室走向五亿用户
    第二章｜伦敦：DeepMind 登场（2010–2016）
    19:16 天才少年哈萨比斯的童年
    19:55 十二岁的一盘棋，让哈萨比斯决心转向人工智能
    22:05 DeepMind 成立：先解决智能，再用智能解决一切
    24:31 马斯克的一句话，把 DeepMind 带进了谷歌创始人佩奇的视野
    26:21 同一时间，谷歌收购多伦多老教授辛顿的 AI 团队
    27:16 辛顿团队拍卖：哈萨比斯的算盘
    29:16 马斯克生日宴，佩奇和哈萨比斯的城堡散步
    30:59 Facebook 加入竞购队伍，心机男孩哈萨比斯和扎克伯格共进晚宴
    31:37 哈萨比斯认定佩奇才是真正懂得 AI 重要性的人
    32:15 DeepMind 的四个条件
    33:31 Facebook 成立研究院，负责人杨立昆试图挖走 DeepMind 研究员科拉伊
    34:44 谷歌收购 DeepMind
    37:38 谷歌和 DeepMind 的蜜月期
    38:13 围棋项目 AlphaGo 正式立项
    41:14 2016 年 3 月，AlphaGo 以四比一击败世界冠军李世石
    第三章｜DeepMind 独立之战（2015–2021）
    43:33 第一次也是唯一一次 AI 安全和伦理委员会
    45:20 马斯克成立 OpenAI
    45:46 谷歌重组，劈柴接任谷歌 CEO，佩奇成为 Alphabet CEO
    46:39 DeepMind 的归属何去何从？
    47:30 马里奥计划：DeepMind 的独立之争
    48:32 DeepMind 和佩奇五次谈判：独立之争胜利在望
    49:45 漫长的拉锯战：劈柴否定独立计划
    52:47 劈柴的素咖喱晚餐，提出把 DeepMind 一拆为二：研究归伦敦，应用归加州
    57:01 苏莱曼退场
    57:47 创始人佩奇、布林退居幕后，劈柴接任 Alphabet CEO
    58:08 哈萨比斯宣布：争取独立，到此结束
    第四章｜黄金时代（2017–2020）
    59:29 谷歌 AI 黄金时代：人才、论文、TPU、算力，谷歌全部断层领先
    1:01:37 2017 年，改变世界的时刻到来：Transformer 论文发表
    1:03:27 OpenAI 全面押注 Transformer，GPT 诞生
    1:05:39 谷歌大脑为何错过大模型？
    1:06:03 谷歌大脑把 Transformer 用进已有产品
    1:06:55 谷歌大脑的聊天机器人 Meena，三次公开申请都被 AI 原则拦下
    1:09:45 DeepMind 为何错过大模型？
    1:10:16 第一层原因：时机，哈萨比斯深陷 DeepMind 独立之战
    1:10:35 第二层原因：对于终极智能的不同理解
    1:11:49 第三层原因：伦敦学术文化对硅谷工程文化的轻视
    1:13:47 第四层原因：重心押注 AlphaFold，解决科学难题
    1:15:24 AlphaFold 预测两亿多个蛋白质结构：DeepMind 最像自己的一天
    第五章｜错失先机（2020–2022）
    1:16:53 GPT-3 问世，两座研究院都已经落在 OpenAI 身后
    1:17:29 谷歌大脑技术一路领先，面向公众的产品却始终缺席
    1:19:32 Meena 聊天机器人的第二代 LaMDA 送审十一轮，最后只开放了一个聊狗的 App
    1:21:09 伦理团队风波：Jeff Dean 失去团队信任
    1:22:56 人才流失：Transformer 八位作者全部离开
    1:24:16 GPT-3 规模远超预期，DeepMind 紧急组队追赶，瞄准 2800 亿参数
    1:27:12 DeepMind 和谷歌大脑为何互相提防？
    1:29:51 2800 亿参数，先用「地鼠」代号瞒住谷歌大脑
    1:30:15 DeepMind 成功补上差距
    1:32:54 DeepMind 态度动摇，开发聊天机器人 Sparrow 麻雀
    1:33:34 麻雀蓄势待发，ChatGPT 抢先上线
    第六章｜应战（2022–2024）
    1:33:58 ChatGPT 两个月破亿，谷歌拉响红色警报
    1:34:15 哈萨比斯：我们不能只做科学了
    1:34:40 Jeff Dean 总结落后原因：两支团队，人才、资源严重分散
    1:35:17 Gemini 团队成立：两支团队合力研发同一个模型
    1:36:10 DeepMind 麻雀聊天机器人成了牺牲品，团队士气跌到低谷
    1:37:00 谷歌发布大脑团队开发的聊天机器人 Bard 应对 ChatGPT，全面落后
    1:38:13 两支团队合并，哈萨比斯掌舵，谷歌大脑退场
    1:40:30 创始人布林回归，重挂工牌写代码
    1:41:24 组织合并了，信任却没有，两支团队摩擦严重
    1:41:37 DeepMind 的美国化
    1:44:24 Gemini 登上竞技场，演示视频造假引爆质疑
    1:45:46 Gemini 1.5 发布，技术领先，OpenAI 发布视频模型 Sora，抢走所有注意力
    1:48:06 DeepMind 走到谷歌正中央：哈萨比斯开始为整个谷歌的 AI 负责
    第七章｜反攻（2024–2025）
    1:49:08 哈萨比斯押注推理模型，OpenAI 抢先发布 o1
    1:52:05 沙泽尔与杰克·雷组队，打响谷歌反攻战
    1:54:59 合并一年半，两支团队终于成为一支队伍
    1:55:25 Gemini 2 更快更便宜，自研 TPU 撑起反攻
    1:56:18 Gemini 2.5 登顶，风头再次被 ChatGPT 的画图功能抢走
    1:57:20 谷歌反攻连赢三局：Veo、Genie、Nano Banana
    1:59:59 Gemini 3 登顶，OpenAI 拉响红色警报
    2:00:45 谷歌DeepMind 正式成为谷歌的 AI 引擎
    第八章｜光环之下，群星散落（2026）
    2:00:57 谷歌重回牌桌，比赛却转向企业市场和 AI 编程
    2:02:19 谷歌并不是没看到 AI 编程，而是做了太多
    2:04:20 谷歌DeepMind 组织架构混乱，科拉伊掌握实权
    2:05:32 Gemini 旗舰模型连续延期
    2:06:22 「Gemini 凉了，谷歌云火了」：TPU 成为意外赢家
    2:07:22 五角大楼风波再起，DeepMind 的军用红线失守
    2:08:29 AlphaGo、Transformer、AlphaFold 的核心人物接连出走
    2:08:44 AlphaFold 团队解散
    2:08:55 2026 年 8 月 5 日，谷歌人事大洗牌：科拉伊接管，哈萨比斯交权，Jeff Dean 离开
    第九章｜黄金时代的余晖（2026）
    2:10:50 Jeff Dean 创立 Discovery Loop
    2:12:10 员工担心 Jeff Dean 离开，也带走自由研究的空间
    2:12:27 二十六年后，Jeff Dean 和桑杰重新坐回同一张桌子
    2:13:20 哈萨比斯交权：究竟是被架空，还是求仁得仁
    2:15:24 诺贝尔奖：一百亿美元也换不走的科学理想
    尾声｜谁在掌管未来
    2:17:33 谷歌与 Meta：广告是创新最坚实的后盾，也是它最大的束缚
    2:19:36 两家公司都做出 ChatGPT 雏形，却都错过了未来
    2:20:46 当 AI 从科学变成工程战争，Meta 选择另起炉灶，谷歌选择改造成主力部队
    2:22:44 NeoLab：科学借资本的恐惧争回一点空间
    🎵 本期音乐：The Scientist/Viva La Vida/A Sky Full of Stars/Clocks 均来自Coldplay

    在小宇宙查看该单集文稿
  • 科技这碗饭

    倒反天罡！首个被AI开除的人类员工？找谁说理去！

    08/27/2026 | 1h 15 mins.
    今年 8 月，旧金山一家连招牌都没有的小店开掉了一名员工。
    理由看起来很简单：23 次排班，迟到了 17 次。
    不同的是，开除他的老板叫 Luna。它不是人，是一个 AI。
    可同样是这个 Luna，四个月里员工请了 15 次假，它 15 次全部批准；员工加起来迟到二十多次，它连一次正式警告都没发过。一个连警告都舍不得发的 AI，最后为什么会开除一个真人？
    Luna并不是第一个做生意的AI。
    从 GPT-4 拿着 100 美元第一次创业，到一台把自己逼到报警 FBI 的模拟售货机；从 AI 店长在办公室里卖钨块、白送薯片，到七十名《华尔街日报》记者发动一场“董事会政变”；最后，人们真的在旧金山租下一间店，让 AI 自己招聘、排班、定工资、看监控，再决定谁能留下、谁该离开。
    本期节目，我们从这场「AI 荒野求生」讲起，沿着三年里的一场场实验一路走到联合街 2102 号，一起看看：当实验走进现实，AI 开始拥有真实的权力，谁来承担最后的责任？
    🗒️ 名词解释
    Andon Labs｜2023 年底由两位瑞典高中同学卢卡斯·彼得松（Lukas Petersson）和阿克塞尔·巴克伦德（Axel Backlund）在旧金山创办的 AI 安全评估公司，替模型公司做「危险能力评估」。本期的模拟售货机、办公室售货机、旧金山小店和斯德哥尔摩咖啡馆，都是它的实验。
    售货机测试（Vending-Bench）｜Andon Labs 2025 年 2 月发布的公开测试：给模型 500 美元本金和一台模拟售货机，每天扣 2 美元固定成本，看它能把生意做到什么程度。此后每出一个新模型就跑一次，后来成了各家发布新模型时常晒的一项成绩。
    店长 001／店长 002／AI CEO｜节目里给办公室售货机两期实验中几任 AI 店长和它的 AI 上级起的代号。001 是没有上级、工具简陋的一期配置；002 是工具升级、头上多了一位 AI CEO 的二期配置。
    Luna｜Andon Market（旧金山联合街 2102 号）的 AI 店长。2026 年 4 月 10 日开业，10 万美元启动资金、三年租约，自己招聘、面试、排班，手下三名人类店员。
    Mona｜Andon 2026 年春天在斯德哥尔摩开的 AI 咖啡馆的店长，手下两名人类咖啡师。
    杰克逊·福尔（Jackson Greathouse Fall）｜美国品牌设计师。2023 年 3 月 GPT-4 发布第二天，给它 100 美元、自任「人类联络员」替它创业，并在推特全程直播。
    AutoGPT｜英国游戏程序员 Toran Bruce Richards（网名 Significant Gravitas，节目里叫「分量哥」）2023 年 3 月发布的开源项目，前身叫 Entrepreneur-GPT：给 GPT-4 一个目标，让它自己搜索、自己记、自己决定下一步。三周十万人收藏，是「AI 智能体」热潮的起点之一。
    人在环里（Human-in-the-loop）｜AI 行业常见的安全设计：AI 可以自己做事，但关键步骤旁边始终留一个人把关、随时叫停。Andon Labs 的公司简介说，靠它来确保安全是「海市蜃楼」。
    💡 时间线
    第一章｜给 AI 100 美元荒野求生
    01:13 GPT-4 的第一次「荒野求生」
    02:25 100 美元，能不能让 AI 自己赚回来？
    04:10 一家没有生意，却先有了投资人的公司
    08:35 从创业者 GPT 到爆红的 AutoGPT
    第二章｜模拟售货机实验
    12:00 Andon 实验室：两个专门试探 AI 底线的瑞典年轻人
    14:33 500 美元本金，一台虚拟售货机
    16:03 一个很小的错误，开始越滚越大
    17:06 当 AI 决定：这门生意已经没救了
    第三章｜AI 店长的真实售货机大冒险
    27:02 AI 售货机第一次进入真实办公室
    28:55 一期实验：AI 店长第一次遇上真人顾客
    34:16 二期实验：给 AI 店长加一个 AI CEO，会不会好一点？
    第四章｜当 AI 店长遇到华尔街日报的最强玩家
    39:01 售货机进驻《华尔街日报》编辑部
    40:16 七十名记者开始轮流给 AI 挖坑
    40:26 记者把 AI 店长忽悠成了苏联售货机
    42:57 一场针对 AI CEO 的政变
    第五章｜AI 主理人正式上岗
    47:42 旧金山联合街，一家真正由 AI 主理的零售店开张了
    48:48 Luna 招聘了三名人类员工
    51:13 AI 主理人 Luna 的开店准备工作
    55:23 「高科技遇上慢生活」：AI 想象中的社区小店
    57:44 斯德哥尔摩：AI 主理人 Mona 和它的耻辱架
    第六章｜史上最宽容的老板……？
    1:01:31 史上最宽容的老板？15 次请假，Luna 全部批准
    1:02:54 迟到、工资、排班：当 AI 开始碰到真正的劳动关系
    1:05:27 被遗忘的员工手册
    1:07:39 一个连警告都舍不得发的 AI，为什么最后开除了员工？
    尾声 ｜ 当实验走进现实
    1:11:47 一次由人类和 AI 共同完成的解雇
    1:13:16 当决定被拆散，责任也开始模糊
    1:14:52 当 AI 开始拥有真实的权力，谁来承担最后的责任？

    旧金山2102号，Andon Market
    Luna为自己设计的logo

    在小宇宙查看该单集文稿
  • 科技这碗饭

    黄仁勋x张忠谋：一生有你——英伟达和台积电的激荡30年

    08/19/2026 | 1h 37 mins.
    2026 年 1 月，黄仁勋提着礼盒，出现在台北一栋住宅楼下。他来探望的，是九十四岁、已经很久没有公开露面的张忠谋。
    英伟达是全世界市值最高的公司，却从成立至今没有建过一座芯片工厂；台积电造出了全世界绝大多数最先进的芯片，却没有一颗印着自己的名字。一家只设计、不生产，一家只生产、不设计。在当年的芯片行业里，这都不是主流的路线。
    1997 年，三十四岁的黄仁勋给六十六岁的张忠谋写了一封信。那一年，台积电的营收将近是英伟达的五十倍；黄仁勋却在第一次见面时说：我们会成为你最大的客户。
    此后的三十年，他们一起经历了无数考验与时代沉浮，每一次，他们都有理由分开；但每一次，都选择了留下。
    这期节目讲黄仁勋和张忠谋，也讲英伟达和台积电的三十年：两家各自只做一半的公司，为什么愿意把另一半交给对方，又是怎样一起走成芯片行业最重要的两家公司？
    🗒️ 名词解释
    张淑芬（Sophie Chang）｜张忠谋的太太，比他小十三岁。曾任台湾工研院张忠谋办公室的秘书与主任，2001 年与张忠谋结婚，长期主持台积电慈善基金会。
    蔡力行（Rick Tsai）｜台积电 2005–2009 年 CEO，张忠谋第一次交棒的接班人，2009 年金融海啸裁员风波后离开 CEO 职位。后来出任联发科 CEO，2025 年起任英特尔董事。
    刘德音 / 魏哲家｜张忠谋 2018 年退休时定下的接班组合：刘德音任董事长（2024 年退休），魏哲家（C. C. Wei）任 CEO，2024 年起兼任董事长。
    李国鼎｜台湾财经与科技官员，1980 年代主管科技的政务委员。1985 年请张忠谋创办一家半导体公司，是台积电最初的推手。台湾 2023 年新设的科技领袖奖以他命名。
    德州仪器（Texas Instruments，TI / 德仪）｜1950 年代起最重要的美国半导体公司之一。张忠谋 1958–1983 年在此工作二十五年，做到主管全球半导体业务的集团副总裁。
    无厂芯片公司（Fabless）｜只做芯片设计、不自建晶圆厂的公司。英伟达、高通、博通、联发科都属此类。
    晶圆代工（Pure-play Foundry）｜只替客户制造芯片、自己不推出品牌芯片的商业模式。台积电 1987 年首创，「客户的成功就是我们的成功」是它至今的经营理念。
    良率（Yield）｜一片晶圆切出来的芯片里，真正合格能用的比例。同一片晶圆，良率九成还是四成，成本差一倍。
    制程（Process Node）｜芯片制造工艺的代际，用一个纳米数字命名（九十、四十、二十八、七……），数字越小通常越先进。
    CUDA｜英伟达 2006 年起投入的软件平台，让原本只能画图的 GPU 可以拿来做通用并行计算。
    CoWoS｜台积电的先进封装技术（Chip on Wafer on Substrate），把 GPU 处理器和高速内存并排装到同一片硅底板上。2011 年英伟达和台积电合作做出第一颗测试芯片，2023 年起成为全世界最紧缺的一道产能。
    💡 时间线
    序章：台北的一顿晚饭（2026）
    00:00 2026 年台北的一顿晚饭：黄仁勋陪九十四岁的张忠谋公开露面
    01:14 一家没有工厂，一家没有自己的芯片
    第一章｜回信：一封信等来一通电话（1931–1998）
    03:21 张忠谋在德州仪器一战成名：救活一条「良率稳定为零」的生产线
    08:29 1987 年，五十五岁的张忠谋创办台积电：只替客户制造，永远不和客户竞争
    10:21 黄仁勋的前半生：洗碗工、服务员、餐厅杂物工；三十岁创办英伟达
    13:21 连续两颗芯片失败，黄仁勋押注第三颗芯片，英伟达迎来转机
    15:04 黄仁勋再次站在台积电门前：一封寄往新竹的信，与张忠谋打来的电话
    17:02 黄张首次见面，黄仁勋承诺：将来我会是你最大的客户
    18:55 英伟达把制造全部押给台积电
    第二章｜出走：良率危机（1998–2007）
    20:18 黄仁勋请求宽限货款，并再次预言：「我们会成为你们最大的客户」
    22:02 第一道坎：一半以上芯片报废，英伟达差点再次破产
    25:38 互联网泡沫破裂，全行业衰退，英伟达营收翻倍
    26:57 四年兑现承诺：英伟达成为台积电最大的客户
    28:28 第二道坎：台积电制程延误，英伟达旗舰晚半年上市
    29:13 英伟达出走，转投 IBM
    30:59 IBM 良率不如台积电，英伟达一年后回归
    32:21 以张忠谋命名的行业奖，颁给了四十一岁的黄仁勋
    32:50 张忠谋卸任台积电 CEO；2007 年计算机历史博物馆，黄仁勋张忠谋的对谈
    第三章｜和解：上亿美元赔偿方案，有效期48小时（2008–2010）
    36:02 封装故障、金融海啸与四十纳米低良率，英伟达同时遭遇三重危机
    43:19 台积电时任 CEO 蔡力行拒绝赔偿
    44:18 金融海啸中台积电借绩效裁员，引发员工抗议
    45:32 七十八岁的张忠谋重新兼任 CEO
    47:11 张忠谋亲赴黄仁勋家谈判赔偿
    48:12 台积电给出一亿多美元和解方案，有效期四十八小时
    第四章｜托付：张忠谋邀请黄仁勋接班（2012–2013）
    51:40 张忠谋第二次挑接班人
    54:28 黄仁勋押注七年的 CUDA，终于在 ImageNet 比赛里等到第一个信号
    57:22 张忠谋邀请黄仁勋出任台积电 CEO
    58:26 黄仁勋两次婉拒：我已有工作
    第五章｜致意：两场典礼，一次告别（2014–2018）
    58:44 斯坦福授张忠谋工程英雄，黄仁勋致辞：成功的人很多，英雄很少
    1:00:34 AlphaGo 与 OpenAI：英伟达终于迎来人工智能爆发
    1:00:55 交通大学名誉博士典礼，张忠谋：黄仁勋面前还有另一个三十年
    1:01:45 台积电市值第一次超过英特尔
    1:02:06 台积电三十周年，黄仁勋致谢张忠谋：因为你，我才能做完一生的工作
    1:06:11 张忠谋退休，黄仁勋送上十七格长卷：二十年、近六百万片晶圆
    第六章｜回归：重返台积电（2019–2024）
    1:10:40 第四道坎：张忠谋退休第二年，英伟达把一整代显卡交给三星
    1:12:33 功耗、产能与缺货：能造芯片，和能造到台积电的水平，是两回事
    1:13:06 全球缺芯，英伟达预付近七十亿美元，全面回归台积电
    1:14:24 2021 年底，英伟达市值第一次超过台积电
    1:16:18 ChatGPT 引爆算力需求，CoWoS 从冷门工艺变成全世界最紧缺的产能
    1:19:59 台积电为英伟达三年扩产十倍
    1:22:30 黄仁勋把张忠谋的经营逻辑带回英伟达：英伟达要做 AI 行业的台积电
    第七章｜重新启程：从一颗芯片到算力星河（2024–2026）
    1:24:00 第五道坎：英伟达新一代 AI 芯片设计出错，黄仁勋公开表示「百分之百是我们的错」
    1:25:15 台积电亚利桑那厂产出第一片英伟达晶圆，张忠谋：我的美国梦还活着
    1:25:52 二十二年后，英伟达超过苹果，重新成为台积电最大的客户
    1:27:23 张忠谋自传出版
    1:31:04 硅光与共封装：从一封信、一颗芯片，到千万颗算力星河，两家公司站上新的起点
    尾声｜拓荒者
    1:33:55 没有长期合约，英伟达为什么敢把整家公司建在台积电之上
    1:35:19 黄仁勋：「没有台积电和 Morris，就没有今天的英伟达」
    1:35:59 张忠谋谈到黄仁勋，只留下一句：「我喜欢他」
    1:36:10 二十五年前的拓荒者雕塑：一个人指向前方，另一个人选择相信

    2018 年张忠谋退休，黄仁勋送的长卷漫画

    在小宇宙查看该单集文稿
  • 科技这碗饭

    史上第一起 AI 自主盗窃案：嫌疑人 OpenAI 的现身

    08/11/2026 | 59 mins.
    2026 年 7 月，Hugging Face 抱抱脸的安全团队发现，公司内部闯进了一个不速之客。
    它已经潜伏了两天半，留下上万个操作，拿走了上百把通往公司内部系统的“钥匙”。从行动方式来看，动手的几乎可以确定是 AI。
    但没人知道，这个 AI 是谁派来的，又为什么盯上了抱抱脸。
    安全团队最初怀疑的是国家黑客、职业犯罪团伙，或者某个极有耐心的攻击者。
    他们怎么也没有想到，这桩案子的起点，其实是两个月前，另一家公司内部的一场考试。而闯进 Hugging Face 的那个“罪犯”，一开始只是想把一道题做出来。
    🗒️ 名词解释
    Hugging Face（抱抱脸）｜2016 年成立，总部在纽约，三位创始人都是法国人。全球最大的开源 AI 模型与数据集托管平台，目前托管三百多万个模型，常被称为「AI 界的 GitHub」。
    沙箱（Sandbox）｜正文里的「考场」。给程序准备的隔离环境，和真实系统隔开，里面出什么事都不影响外面。
    智能体（Agent）｜正文里的「考生」。给大模型配上工具和执行环境，让它能自己一步一步把一件事做完。
    零日漏洞（Zero-day）｜连软件厂商自己都还不知道的漏洞，因此暂时没有任何补丁。
    💡 时间线
    00:02 2026 年 7 月 13 日：Hugging Face 发现「不速之客」
    Part 1 ｜ 考场
    02:24 5 月 8 日：一道无法完成的 Excel 题，故事从这里开始
    09:19 5 月中旬：第一张求助纸条贴上货架，留言板诞生
    15:04 5 月 26 日：第一次骗过小卖部，考场出现通向互联网的窗口
    16:36 6 月 26 日：模型发现零日漏洞，从「只读」变成管理员
    20:07 7 月 4 日：小卖部被模型们玩瘫，人类第一次发现异常
    21:17 7 月 8 日：留言板死而复生，一场网络攻防考试正在进行
    Part 2 ｜ 出逃
    26:07 7 月 9 日凌晨 2 点 28 分：考生们翻出考场，来到真正的互联网
    27:49 7 月 11 日上午：模型进入 Hugging Face 的「收发室」
    30:22 7 月 11 日晚上：136 把「钥匙」出现，其中两把通往公司深处
    32:18 7 月 11–12 日：拿到最高权限，所有危险操作都勾着「仅演习」
    35:17 7 月 13 日下午 1 点 37 分：行动戛然而止，Hugging Face 终于发现了它
    Part 3 ｜ 破案
    43:33 7 月 16 日：Hugging Face 公布安全事件，却仍不知道攻击者是谁
    44:20 7 月 19 日：OpenAI 自己的安全警报响了
    45:13 7 月 20 日：几把属于 Hugging Face 的钥匙，让两家公司拼出了真相
    47:11 7 月 21 日：OpenAI 公开认领，「史无前例」的嫌疑人终于现身
    Part 4 ｜ 余波
    50:17 7 月下旬—8 月初：越来越多模型开始跑出考场
    Part 5 ｜ 回看
    54:39 回看 2013—2026：从暂停游戏，到闯进一家真实公司
    57:54 真正改变的，是模型的能力，和它能够触及的范围

    在小宇宙查看该单集文稿
More Leisure podcasts
Trending Leisure podcasts
About 科技这碗饭
从有趣、有温度的科技故事出发，看见科技之外更大的世界。 这里关注科技、商业与时代变化，也关注风暴中心，人的选择、代价、远见与生命力。
Podcast website
LeisureTechnology

Listen to 科技这碗饭, Critical Role and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app

  • Stations and podcasts to bookmark
  • Stream via Wi-Fi or Bluetooth
  • Supports Carplay & Android Auto
  • Many other app features
Open app
Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.23.3 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 10/10/2026 - 8:20:11 PM
A company fromMADSACK