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张小珺Jùn｜商业访谈录

Podcast 张小珺Jùn｜商业访谈录
张小珺
努力做中国最优质的商业访谈。 张小珺：财经作者，曾供职《财经》，现在是腾讯新闻科技主笔 ，写作中国商业深度报道，范围包括AI、科技巨头、风险投资和知名人物，也是播客《张小珺Jùn | 商业访谈录》制作人。 也许你看过我的作品： 2024年中国AGI三部曲 《杨植麟复盘大模型创业这一年：向延绵而未知的雪山前进》 《...
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  • 81. 和李开复聊聊：如果美国形成AGI霸权，我们应该怎么办？
    最近美国大选尘埃落定，今天我们的话题不是美国政治，而是讨论一个地缘相关的科技话题：如果美国形成AGI霸权，我们应该怎么办？这集嘉宾是李开复（零一万物创始人和CEO、创新工场董事长和CEO）。由于他有40年人工智能从业经历，曾经在苹果、微软和Google等科技巨头中担任高管，和中美各界联络广泛；这次，我们把话题推向了更为宏大的议题：AGI霸权与垄断、海外科技巨头的卡位与现状、AI超级应用的隐形崛起。访谈中，他提供了一个如果美国有望形成AGI霸权，中国可以走的第二条道路的可能性视角。我们的播客节目在腾讯新闻首发，大家可以前往关注哦，这样可以第一时间获取节目信息和更多新闻资讯：）02:03 从2024诺奖开始聊起：聊聊我熟悉的Geoffrey Hinton09:19 Hinton的功劳不只是机器学习，还有识别GPU对机器学习的价值10:20 23年开始的第一次也是最后一次创业：顶着“教父”、“偶像”这样的帽子创业，有包袱吗？15:17 24年零一最重要决策是做成本更低的推理，如何实施？27:36 做世界最牛的模型和做应用，是不能衔接的（Character.AI的两难）35:39 要追求第一个做到AGI且完全碾压别人，这个梦想我们没有，也不能有41:25 第一个做出AGI碾压对手的，必然是商业霸权垄断者，会有成为终极垄断者的野心43:03 中国可以走的第二条道路的可能性视角49:43 我认可说AGI会7年以后会发生54:11 谈零一最近的战略选择：2C先走海外，国内聚焦2B01:02:22 2C应用预计会在明年上半年爆发01:04:45 智能助手可能走向委托式用户界面，变成Super App01:14:18 OpenAI还藏了很多牌，我们千万不要低估它01:17:50 《Generative AI's Act o1: The Agentic Reasoning Era Begins》是标准硅谷共识01:20:11 大模型公司为什么还要继续做预训练？01:23:40 为什么创业穿西装？“穿西装比较遮我的肚子”01:26:55 锐评海外巨头的卡位与挑战：英伟达、Meta、微软、OpenAI、xAI、Google（这里有很多增量：）访谈中提到的文章：《Generative AI's Act o1: The Agentic Reasoning Era Begins》(生成式AI的o1行动：代理推理时代的开启)《Can AI Scaling Continue Through 2030?》（《人工智能的规模定律能否持续到2030年？》）李开复推荐了三本书：A Brief History of Time（《时间简史》）, by Stephen HawkingLeonardo da Vinci（《列奥纳多·达·芬奇》）, by Walter IsaacsonMan's Search for Meaning（《活出生命的意义》）, by Viktor Frankl【更多信息】本集文字版本：腾讯新闻原文 & 作者版本联络我们：微博@张小珺-Benita，小红书@张小珺jùn更多信息欢迎关注公众号：张小珺
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    1:39:07
  • 80. 和知乎周源聊，社会化编辑部、孤独的悖论、AI与宿命
    今天的嘉宾是知乎创始人和CEO周源。可以说，大模型技术浪潮的崛起正冲击着现存内容社区的既有秩序。拿知乎来说，有了大模型之后，当我们都可以向机器提问了，为什么还需要一个“向人提问”的产品？“向人提问”与“向AI提问”能在一个社区中共存吗？更有甚者，倘若人类不再需要与另一个人类连接识别意义，这种人与人交流的平台，会不会最终被机器吞噬，成为机器理解人类的语料？这不仅是知乎需要思考的，而是在AI技术变革面前，所有内容社区所面临共同的时代命题。这集我和周源就聊了聊内容社区与AI。今年知乎上线了自己的AI搜索产品，知乎直答。周源对AI搜索、搜索引擎市场和Perplexity发表了一些特别的看法。此外，我们也聊了聊一家内容社区14年的生存故事，以及它上市后的挣扎。我们的播客节目在腾讯新闻首发，大家可以前往关注哦，这样可以第一时间获取节目信息和更多新闻资讯：）AI、内容社区与Perplexity 02:27 见到ChatGPT，第一感受是一股强烈的脱节感 05:29 我说要拿出1亿美元推动大模型，现在想来还是格局小了 06:50 早期几个判断：牌照制、开源、“人是AI的目的” 11:38 针对大模型，知乎的投资决策（面壁智能）、产品决策 21:16 Perplexity更像一个内容产品 26:41 搜索引擎该被“颠覆”的地方都被“颠覆”好几轮了记者周源和社区的核 38:09 站在报刊亭，觉得自己突然被慧星击中了 43:01 在媒体的面霸经历、撰文《桌面神话终结》基本被录用 45:20 “它可能是一个可以无限扩展的编辑部” 49:04 第一段失败的创业（Meta搜索） 49:50 30岁创办知乎的心情？你是谁？你想成为谁？ 54:24 知乎的内核是社区，社区的内核是什么？与字节那场仗 56:01 字节当年做悟空问答？“我们做的可能不是一款产品” 57:24 和字节那场仗结束的时候，你觉得知乎已经无敌了吗？ 47:58 “从搜索引擎进入到推荐引擎时代，推荐引擎的横向兼容性变得更大” 58:38 在面对综合平台竞争的时候，有感觉到压力很大的时刻吗？挣扎的本质 01:01:59 挣扎来自“评判标准的一致性” 01:02:55 上市后知乎快速摇摆，战略上大起大落、大开大合，为什么？ 01:08:11 有评论说知乎水化，老用户声称要离开知乎，这是你不能接受的吗？ 01:09:00 知乎的股价就像坐上了跳楼机，你的心情是怎样的？ 01:12:32 知乎会认命吗？你会认命吗？ 01:15:51 海盗文化和“船长” 01:16:31 孤独的悖论：“这个CEO还会在他该孤独的时候依然很孤独”【更多信息】本集文字版本：腾讯新闻原文 & 作者的收藏夹联络我们：微博@张小珺-Benita，小红书@张小珺jùn更多信息欢迎关注公众号：张小珺
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    1:20:48
  • 79. 特斯拉股价跌了，Uber却涨了？漫谈特斯拉Robotaxi大会
    受到万众期待又迟到2个月特斯拉Robotaxi大会，终于来了。但却以该公司股价下挫告终。这集节目我和孟醒在第一时间，逐字逐句点评了这场行业盛事。本集是《张小珺Jùn｜商业访谈录》和《技术不无聊》的串台节目。我们的播客节目在腾讯新闻首发，大家可以前往关注哦，这样可以第一时间获取节目信息和更多新闻资讯：） 01:30 一场莫名其妙的会议？发布会时间还没延迟长 02:50 更像Party、年会，粗糙是特斯拉的常态 05:54 给特斯拉Robotaxi大会划重点 08:40 偷巧的用词：有监督版本FSD和无监督版本FSD （FSD：Full-Self Driving，完全自动驾驶） 13:30 马斯克说2025在得州和加州实现无人监督FSD？ 14:28 一周168小时，每台车一周使用10小时，如果车辆自动驾驶，使用率提升5-10倍——这更像共享经济的老故事 17:45 点评赛博出租车Cybercab：是Model2改造的？ 20:50 Model3的BOM成本12-13万出头，Model2的BOM成本10万以内 22:52 测试难度？封闭测试->固定路线开放场景->开放路线开放场景 25:20 算算账？马斯克预计，Cybercab运营成本降到20美分/英里，在美国包含税和其他费用的成本30-40美分 28:19 “牧羊人”、Car Partner、资金杠杆 38:54 特斯拉股价跌了、Uber股价涨了 39:41 到底为什么特斯拉要讲Robotaxi的故事？ 41:30 1亿量车、100吉瓦、分布式计算资源 43:05 点评无人驾驶多功能车Robovan 47:45 点评整场唯一超预期的人形机器人：是摇操作？【从蒸汽机到无人驾驶】系列和何小鹏聊，FSD、“在血海游泳”、乱世中的英雄与狗熊和楼天城聊聊Robotaxi和ACRush：“L2做得越厉害，离L4越远”从蒸汽机到无人驾驶3｜和孟醒聊特斯拉FSD进化史从蒸汽机到无人驾驶4｜Waymo和它的对手们：我暗中考察了四个月从蒸汽机到无人驾驶5｜谈谈自动驾驶创投过山车这8年【更多信息】联络我们：微博@张小珺-Benita，小红书@张小珺jùn更多信息欢迎关注公众号：张小珺
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    58:50
  • 78. 从蒸汽机到无人驾驶5｜谈谈自动驾驶创投过山车这8年
    我们的节目正在推出新系列【从蒸汽机到无人驾驶】，今天是第5集。因为，在我自己学习自动驾驶的过程中觉得，这个行业的知识壁垒很高、信息不对称也很严重，所以邀请五源资本合伙人、前滴滴自动驾驶COO孟醒来做一个自动驾驶的深度科普。在之前的两集中，他分别以L2和L4自动驾驶为线索，分别聊了聊特斯拉FSD进化史和低调的Waymo及它的对手们。大家可以在《商业访谈录》的72集和74集收听。今天这集更偏孟醒个人。这次聊天发生在他刚离开滴滴、即将加入五源资本的短暂间隔期之中。我们聊了聊为什么那么多人都在逃离风投，而他却选择在此刻回归？以及他所亲历的自动驾驶创投这8年。建议大家把72、74和78这三期节目连起来收听。本集是《张小珺Jùn｜商业访谈录》和《技术不无聊》的串台节目。我们的播客节目在腾讯新闻首发，大家可以前往关注哦，这样可以第一时间获取节目信息和更多新闻资讯：）【嘉宾小传】孟醒，五源资本合伙人、卡尔动力董事长，曾担任滴滴自动驾驶COO、顺为资本科技组负责人；在顺为期间，孟醒投资了小鹏汽车、Momenta等明星公司；加入顺为前，孟醒曾经作为创始人和CEO创办两家人工智能领域的明星创业公司，分别是美国的Orbeus和中国的知图科技，两家公司都被并购；孟醒还曾在摩根大通投资银行部门任职，负责亚太区科技领域的投资并购以及IPO项目，参与项目金额超过600亿美金。孟醒拥有加州大学伯克利分校应用数学和经济学学士，以及麻省理工大学斯隆商学院MBA学位。创业和投资是一个旋转门那么多人离开VC，我为什么在这时回来了？中美的孵化器对比投资小鹏汽车、Momenta的经历天使轮估值1亿美元以上的前沿科技公司还没有成功案例16年通用汽车10亿美元并购Cruise带来了自动驾驶创投热潮在创投端，亲历过去8年自动驾驶的起起伏伏16年创立的自动驾驶相关公司到今天还活着的，大概一半细说自动驾驶的产业版图和分工L2和L4领域今天已经高度头部化经历多轮周期的自动驾驶能给今天的大模型哪些借鉴？【从蒸汽机到无人驾驶】系列和何小鹏聊，FSD、“在血海游泳”、乱世中的英雄与狗熊和楼天城聊聊Robotaxi和ACRush：“L2做得越厉害，离L4越远”从蒸汽机到无人驾驶3｜和孟醒聊特斯拉FSD进化史从蒸汽机到无人驾驶4｜Waymo和它的对手们：我暗中考察了四个月【更多信息】联络我们：微博@张小珺-Benita，小红书@张小珺jùn更多信息欢迎关注公众号：张小珺
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    1:14:53
  • 77. 并购重组会兴起吗？和陆复斌聊他隐蔽做全球并购这5年
    2024年，不少海外大型PE纷纷募集了巨额的并购基金，中国也出台了针对并购多项鼓励政策。就在前不久，9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（即“并购六条”）。并购重组市场会变活跃吗？本集我们的主题正是并购。我邀请霞飞资本创始人、百度前VP陆复斌来聊聊。陆复斌离开百度以后，从2017年就开始在全球并购市场上寻找机会。到今天他总计完成5笔交易，投出21亿美金。这些交易来自美国、以色列和东南亚，大多完成得隐蔽，在网络上你能找到的只有只言片语。我很好奇，他为什么要保持一种刻意营造的低调。插一句口播：除了小宇宙，大家还可以在Apple Podcast、Spotify、YouTube、腾讯新闻、喜马拉雅等多个平台关注《张小珺Jùn｜商业访谈录》。特别是Apple Podcast。希望大家能够在Apple Podcast上多多给予积极的评分和留言。谢谢大家！大家国庆节快乐！我们的播客节目在腾讯新闻首发，大家可以前往关注哦，这样可以第一时间获取节目信息和更多新闻资讯：） 03:00 嘉宾经历：美国NASA-创业-亚马逊-百度VP 06:27 贝索斯管理方法：Two-Pizza Teams 20:51 过去5年在全球市场做并购，投出21亿美金 26:06 当互联网越来越像传统行业，退出方式会变得多元 30:13 并购、时代与案例 36:46 已并购deal的幕后故事： 全球同性恋社交网络Grindr（三年两次转手、从昆仑万维买过来） 以色列公司英为财情（Investing.com） 加密货币交易所Coins 01:00:48 常见并购步骤 01:05:22 怎么判断好资产？什么是便宜？ 01:12:39 我竞价试图收购Yahoo的故事 01:16:45 最难的是收购完的经营 01:18:50 美国、以色列、东南亚做生意差异性 01:25:21 未来几年并购重组趋势【更多信息】联络我们：微博@张小珺-Benita，小红书@张小珺jùn更多信息欢迎关注公众号：张小珺
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    1:34:15

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Generated: 11/21/2024 - 2:00:08 AM