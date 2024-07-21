最近美国大选尘埃落定，今天我们的话题不是美国政治，而是讨论一个地缘相关的科技话题：如果美国形成AGI霸权，我们应该怎么办？这集嘉宾是李开复（零一万物创始人和CEO、创新工场董事长和CEO）。由于他有40年人工智能从业经历，曾经在苹果、微软和Google等科技巨头中担任高管，和中美各界联络广泛；这次，我们把话题推向了更为宏大的议题：AGI霸权与垄断、海外科技巨头的卡位与现状、AI超级应用的隐形崛起。访谈中，他提供了一个如果美国有望形成AGI霸权，中国可以走的第二条道路的可能性视角。我们的播客节目在腾讯新闻首发，大家可以前往关注哦，这样可以第一时间获取节目信息和更多新闻资讯：）02:03 从2024诺奖开始聊起：聊聊我熟悉的Geoffrey Hinton09:19 Hinton的功劳不只是机器学习，还有识别GPU对机器学习的价值10:20 23年开始的第一次也是最后一次创业：顶着“教父”、“偶像”这样的帽子创业，有包袱吗？15:17 24年零一最重要决策是做成本更低的推理，如何实施？27:36 做世界最牛的模型和做应用，是不能衔接的（Character.AI的两难）35:39 要追求第一个做到AGI且完全碾压别人，这个梦想我们没有，也不能有41:25 第一个做出AGI碾压对手的，必然是商业霸权垄断者，会有成为终极垄断者的野心43:03 中国可以走的第二条道路的可能性视角49:43 我认可说AGI会7年以后会发生54:11 谈零一最近的战略选择：2C先走海外，国内聚焦2B01:02:22 2C应用预计会在明年上半年爆发01:04:45 智能助手可能走向委托式用户界面，变成Super App01:14:18 OpenAI还藏了很多牌，我们千万不要低估它01:17:50 《Generative AI's Act o1: The Agentic Reasoning Era Begins》是标准硅谷共识01:20:11 大模型公司为什么还要继续做预训练？01:23:40 为什么创业穿西装？“穿西装比较遮我的肚子”01:26:55 锐评海外巨头的卡位与挑战：英伟达、Meta、微软、OpenAI、xAI、Google（这里有很多增量：）访谈中提到的文章：《Generative AI's Act o1: The Agentic Reasoning Era Begins》(生成式AI的o1行动：代理推理时代的开启)《Can AI Scaling Continue Through 2030?》（《人工智能的规模定律能否持续到2030年？》）李开复推荐了三本书：A Brief History of Time（《时间简史》）, by Stephen HawkingLeonardo da Vinci（《列奥纳多·达·芬奇》）, by Walter IsaacsonMan's Search for Meaning（《活出生命的意义》）, by Viktor Frankl【更多信息】本集文字版本：腾讯新闻原文 & 作者版本联络我们：微博@张小珺-Benita，小红书@张小珺jùn更多信息欢迎关注公众号：张小珺