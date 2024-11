最近美国大选尘埃落定,今天我们的话题不是美国政治,而是讨论一个地缘相关的科技话题:如果美国形成AGI霸权,我们应该怎么办?这集嘉宾是李开复(零一万物创始人和CEO、创新工场董事长和CEO)。由于他有40年人工智能从业经历,曾经在苹果、微软和Google等科技巨头中担任高管,和中美各界联络广泛;这次,我们把话题推向了更为宏大的议题:AGI霸权与垄断、海外科技巨头的卡位与现状、AI超级应用的隐形崛起。访谈中,他提供了一个如果美国有望形成AGI霸权,中国可以走的第二条道路的可能性视角。我们的播客节目在腾讯新闻首发,大家可以前往关注哦,这样可以第一时间获取节目信息和更多新闻资讯:)02:03 从2024诺奖开始聊起:聊聊我熟悉的Geoffrey Hinton09:19 Hinton的功劳不只是机器学习,还有识别GPU对机器学习的价值10:20 23年开始的第一次也是最后一次创业:顶着“教父”、“偶像”这样的帽子创业,有包袱吗?15:17 24年零一最重要决策是做成本更低的推理,如何实施?27:36 做世界最牛的模型和做应用,是不能衔接的(Character.AI的两难)35:39 要追求第一个做到AGI且完全碾压别人,这个梦想我们没有,也不能有41:25 第一个做出AGI碾压对手的,必然是商业霸权垄断者,会有成为终极垄断者的野心43:03 中国可以走的第二条道路的可能性视角49:43 我认可说AGI会7年以后会发生54:11 谈零一最近的战略选择:2C先走海外,国内聚焦2B01:02:22 2C应用预计会在明年上半年爆发01:04:45 智能助手可能走向委托式用户界面,变成Super App01:14:18 OpenAI还藏了很多牌,我们千万不要低估它01:17:50 《Generative AI's Act o1: The Agentic Reasoning Era Begins》是标准硅谷共识01:20:11 大模型公司为什么还要继续做预训练?01:23:40 为什么创业穿西装?“穿西装比较遮我的肚子”01:26:55 锐评海外巨头的卡位与挑战:英伟达、Meta、微软、OpenAI、xAI、Google(这里有很多增量:)访谈中提到的文章:《Generative AI's Act o1: The Agentic Reasoning Era Begins》(生成式AI的o1行动:代理推理时代的开启)《Can AI Scaling Continue Through 2030?》(《人工智能的规模定律能否持续到2030年?》)李开复推荐了三本书:A Brief History of Time(《时间简史》), by Stephen HawkingLeonardo da Vinci(《列奥纳多·达·芬奇》), by Walter IsaacsonMan's Search for Meaning(《活出生命的意义》), by Viktor Frankl【更多信息】本集文字版本:腾讯新闻原文 & 作者版本联络我们:微博@张小珺-Benita,小红书@张小珺jùn更多信息欢迎关注公众号:张小珺

Listen to 张小珺Jùn|商业访谈录, Where the Internet Lives and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app