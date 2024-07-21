80. 和知乎周源聊，社会化编辑部、孤独的悖论、AI与宿命

今天的嘉宾是知乎创始人和CEO周源。可以说，大模型技术浪潮的崛起正冲击着现存内容社区的既有秩序。拿知乎来说，有了大模型之后，当我们都可以向机器提问了，为什么还需要一个“向人提问”的产品？“向人提问”与“向AI提问”能在一个社区中共存吗？更有甚者，倘若人类不再需要与另一个人类连接识别意义，这种人与人交流的平台，会不会最终被机器吞噬，成为机器理解人类的语料？这不仅是知乎需要思考的，而是在AI技术变革面前，所有内容社区所面临共同的时代命题。这集我和周源就聊了聊内容社区与AI。今年知乎上线了自己的AI搜索产品，知乎直答。周源对AI搜索、搜索引擎市场和Perplexity发表了一些特别的看法。此外，我们也聊了聊一家内容社区14年的生存故事，以及它上市后的挣扎。我们的播客节目在腾讯新闻首发，大家可以前往关注哦，这样可以第一时间获取节目信息和更多新闻资讯：）AI、内容社区与Perplexity 02:27 见到ChatGPT，第一感受是一股强烈的脱节感 05:29 我说要拿出1亿美元推动大模型，现在想来还是格局小了 06:50 早期几个判断：牌照制、开源、“人是AI的目的” 11:38 针对大模型，知乎的投资决策（面壁智能）、产品决策 21:16 Perplexity更像一个内容产品 26:41 搜索引擎该被“颠覆”的地方都被“颠覆”好几轮了记者周源和社区的核 38:09 站在报刊亭，觉得自己突然被慧星击中了 43:01 在媒体的面霸经历、撰文《桌面神话终结》基本被录用 45:20 “它可能是一个可以无限扩展的编辑部” 49:04 第一段失败的创业（Meta搜索） 49:50 30岁创办知乎的心情？你是谁？你想成为谁？ 54:24 知乎的内核是社区，社区的内核是什么？与字节那场仗 56:01 字节当年做悟空问答？“我们做的可能不是一款产品” 57:24 和字节那场仗结束的时候，你觉得知乎已经无敌了吗？ 47:58 “从搜索引擎进入到推荐引擎时代，推荐引擎的横向兼容性变得更大” 58:38 在面对综合平台竞争的时候，有感觉到压力很大的时刻吗？挣扎的本质 01:01:59 挣扎来自“评判标准的一致性” 01:02:55 上市后知乎快速摇摆，战略上大起大落、大开大合，为什么？ 01:08:11 有评论说知乎水化，老用户声称要离开知乎，这是你不能接受的吗？ 01:09:00 知乎的股价就像坐上了跳楼机，你的心情是怎样的？ 01:12:32 知乎会认命吗？你会认命吗？ 01:15:51 海盗文化和“船长” 01:16:31 孤独的悖论：“这个CEO还会在他该孤独的时候依然很孤独”【更多信息】本集文字版本：腾讯新闻原文 & 作者的收藏夹联络我们：微博@张小珺-Benita，小红书@张小珺jùn更多信息欢迎关注公众号：张小珺