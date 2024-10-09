「十字路口」的年终盘点系列终于来到了 AI 领域最受关注的大模型。就在我们规划怎么总结 2024 年大模型公司发展的时候，《晚点》发布了一篇题为《中国大模型生存战：巨头围剿，创业难熬》的文章，总结了 2024 年被称为 AI 六小龙的六家企业从一开始受到追捧和关注，到字节发力大模型，阿里积极资本布局以及本身拥有 Qwen 大模型，加上六小龙各自不同的发展策略和人员变动，局面变成了以六小龙为代表的头部 AI 创业公司 v.s. 大公司的竞争。这篇文章引起了广泛的关注，发布当天在朋友圈、即刻都引起了刷屏。到我们准备上线这期播客的时候，原文阅读量接近 7 万。在我们看来，这篇文章对了解 2024 年中国大模型企业的发展做了详细的注解和分析，所以本周我们邀请了这篇文章的编辑，《晚点》副主编程曼祺，一起以文章为主线，聊聊《晚点》在写这篇文章时候的观察，以及继续补充对大模型企业的「前排感受」。此外，就在我们准备这期内容的时候，阿里的开源模型 Qwen 发布了新的推理模型，Qwen 和另一家中国公司做的大模型 DeepSeek 被外媒评价为 o1 的对标者。我们也在节目中补充了一些关于 Qwen 和 DeepSeek 的信息。本期播客也是「十字路口」和「晚点聊 LateTalk」的串台，内容也同样发布在「晚点聊 LateTalk」。🟢 Part 1 大模型创业变局：核心变量仍是技术进化的方向与速度01:57 市场的核心分歧：技术进化的方向与速度？03:59 if 进化快：也许有创业者能有一定的认知优势 & 模应一体也会更合理07:40 if 进化慢：产品能力变得更重要 & 大模型头部公司融资不顺09:24 神奇的 DeepSeek：不是大厂，但资源够多11:19 不管进化快慢，开源对闭源都有压力14:07 三种反馈：共鸣、中外关注差异、具体数据讨论20:22 马云训话阿里投资部的段子背后20:54 不是创业公司不顺利，是大厂衬托下显得不顺利23:14 AI 六小龙现状：Kimi 专注做 Kimi，零一不是没产品，智谱 AutoGLM 与手机合作30:39 Kimi VS MiniMax：前者重注生产力，后者推出更多适应性产品；生产力是大公司的必争之地，MiniMax 星野、Talkie 在细分市场暂时比大厂产品更强35:14 闫俊杰说追求 Intelligence with everyone；杨植麟说追求智能极限43:57 大模型创业，一年花费到底多少？投资人的算法 VS OpenAI 花费46:57 大模型创业公司不是面临一个挑战，而是一组纠缠的挑战48:11 今日头条上线 1 年多时，就有 1000 万日活 🟢 Part 2 字节如何后来居上：招人才、定策略、建组织51:39 字节在大模型上的积累不如中国其它大公司。百度才是最早的55:55 去年到今年，直接的变化：一号位亲自招人，确定自己做、不再对外投资，Flow 的成立01:00:38 字节做 AI 的外部变量：海外的地缘压力01:01:19 阿里的新战略：AI 驱动、公共云优先；未来的新看点：阿里云 VS 火山云01:06:17 腾讯，可以后发制人01:07:35 百度的组织张力，萝卜快跑反而成了百度今年的 AI 亮点 🟢 Part 3 应用在蓬勃生长，创业者没空悲观01:11:09 十字路口 x Abotify 线下活动，2 天之内 700 多人报名01:12:08 超级个体+小团队的蓬勃发展01:14:53 应用没有爆发？还是预期太高？01:15:12 好用 AI 应用的例子：Recraft、Cursor01:19:24 创始人没空悲观，他们一定在寻找出路01:20:48 “战争不是由拼搏组成的，而是由等待和煎熬组成的”欢迎订阅「十字路口」播客🚦 我们关注新一代 AI 技术浪潮带来的行业新变化和创业新机会。十字路口是乔布斯对苹果公司的一个比喻，形容它站在科技与人文的十字路口，伟大的产品往往诞生在这里。AI 正在给各行各业带来改变，我们寻找、访谈和凝聚 AI 时代的「积极行动者」，和他们一起，探索和拥抱新变化，新的可能性。👦🏻 主播 Koji：新世相/躺岛的联合创始人。我相信科技尤其是 AI 会在未来彻底改变社会，赋能人类，欢迎大家找我聊天，碰撞想法，链接下一个可能性。Koji 的即刻，Koji 的网站👧🏻 主播 Ronghui：供职于科技 VC，前《第一财经周刊》驻硅谷记者，Ronghui 的即刻欢迎加入「十字路口」的会员群☀️ 第一手的 AI 资讯与洞察👫🏻 鼓励大家谈恋爱/交朋友/寻找未来的同路人🦀 添加小助理微信入群：Rwkfbcianvd ，或扫下方二维码🎄 本播客由「新世相声音森林播客计划」支持。
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1:22:13
「让我们快速到达下一个失败」：AI 时代的增长黑客修炼指南 | 对话王博龙
「增长像是一场智力游戏，痛感很真实，爽感也很明显。」在商业世界中，万变不离其宗：做好产品，卖好产品。在互联网语境下，「增长」就是「卖好产品」的另一种表达——让产品从 0 到 1，从小众迈向规模。本周十字路口邀请到的王博龙，正是这场增长游戏中的高手。从美团到淘宝，从小红书到自主创业的「会读」，他用独特的增长思维多次将产品打造成爆款。年底，十字路口推出一系列总结与复盘内容。在 AI 席卷的 2024 年，「增长」依然是创业者最关注的核心话题，因此也成为我们年底系列内容的重要篇章之一。在本期播客中，我们与博龙深入探讨增长黑客的实战心法，重点聚焦两个维度：如何为 AI 产品做增长，以及如何借助 AI 来助力产品增长。更重要的是，我们还探讨了超越方法论的成长心态——这种坚韧的心态跨越时空与周期，是大家都能感受到的一种能量。无论你是产品人、创业者，还是对增长感兴趣的新人，相信本期内容都能给你带来启发。🟢 Part 1: 00:00 会读的增长之路博龙从增长的视角，介绍了「会读」的三个关键阶段：每个阶段的特点、面临的挑战以及相应的增长策略。🟢 Part 2: 15:42 多平台增长策略博龙和我们分享了自己在不同社交媒体平台的增长经验，包括内容调性的把控、互动策略的设计，以及如何根据平台特性调整运营方案等，从而实现低成本高效的增长。此外，博龙也分享了数个他观察到的优秀案例，汲取灵感、举一反三。🟢 Part 3: 37:01 AI时代的增长新机遇如何为 AI 产品做增长，以及如何借助 AI 能力来助力产品增长？如何利用 AI 生成的文本、视频、音频等多种内容来做 SEO、来做抖音/视频号、来创造增长机会？今年看到了哪几个眼前一亮的 AI 产品？如果博龙有 100 万美金，必须投出去，会投资哪一个 AI 产品？🟢 Part 4: 01:01:36 增长黑客的特质优秀增长黑客的核心特质有哪些？为什么要「快速到达下一个失败」？兴哥的话：「既往不恋、纵情向前」。🎵 最后，王博龙分享了一首他用 AI 创作的歌曲《创作者中心》。这首歌以 b-box 的方式演绎，描述了创作者在平台算法霸权下的无奈处境，意味深长。欢迎大家到网易云音乐搜「灵活就业」关注他。欢迎订阅「十字路口」播客🚦 我们关注新一代 AI 技术浪潮带来的行业新变化和创业新机会。十字路口是乔布斯对苹果公司的一个比喻，形容它站在科技与人文的十字路口，伟大的产品往往诞生在这里。AI 正在给各行各业带来改变，我们寻找、访谈和凝聚 AI 时代的「积极行动者」，和他们一起，探索和拥抱新变化，新的可能性。👦🏻 主播 Koji：新世相/躺岛的联合创始人。我相信科技尤其是 AI 会在未来彻底改变社会，赋能人类，欢迎大家找我聊天，碰撞想法，链接下一个可能性。Koji 的即刻，Koji 的网站👧🏻 主播 Ronghui：供职于科技 VC，前《第一财经周刊》驻硅谷记者，Ronghui 的即刻欢迎加入「十字路口」的会员群☀️ 第一手的 AI 资讯与洞察👫🏻 鼓励大家谈恋爱/交朋友/寻找未来的同路人🦀 添加小助理微信入群：Rwkfbcianvd ，或扫下方二维码🎄 本播客由「新世相声音森林播客计划」支持。
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1:09:27
从模型到硬件，从应用到越来越多的超级个体｜盘点2024年中国AI领域的创新
到年底了，我们打算做一系列年终盘点的内容，和大家一起回顾 2024 年发生的大事件。这一年，我们经常谈到和硅谷有关的创新，也做了「AI在中国」这个系列，到了年底的总结，我们一直在想怎么能提供一些特别的角度。最近，看到国内相关厂商的一些数据，以及上一次年终盘点时嘉宾提到的「我们就在舞台的中央」，于是有了这一期节目的想法：梳理 2024 年中国 AI 领域的创新。于是，本期节目我们邀请了云九资本合伙人任鑫 Mars，他也是播客节目「AI 炼金术」的主播，曾经做客十字路口。我们从模型，到硬件，从应用到参加黑客松的年轻人和「超级个体」，一起梳理 2024 年中国 AI 领域的创新和有意思的人。和上一次盘点一样，希望能在年底的这个时期，通过回顾，给大家一些前行的力量。在这里特别说明，我们为这期播客做准备找资料，肯定也存在信息盲区，如果有哪些我们漏掉了没提到的项目，欢迎大家在评论区告诉我们。我们来一起留存这些 2024 年带给过我们兴奋和鼓励的 AI 创新。🟢 Part 1 最热闹的模型层，关注点什么2:53 15 美元的 Claude v.s. 2 元人民币的 DeepSeek，从 LV 到名创优品4:27 「一定要滥用 Token」6:24 每次模型更新，你是紧张慌张，还是兴奋和高兴？7:00 智谱 AutoGLM，直接用自然语言操作手机9:39 小米九个字：帮你记、帮你找、帮你填🟢 Part 2 熟悉的领域里，整点新活11:57 腾讯推出 AI 智能工作台 ima，PC客户端卷土重来14:33 硬件软件厂商都在入局：苹果推新一代电脑，夸克豆包们做 PC 应用16:42 N合一全家桶，国内厂商很擅长？18:49 插播一个非洲产品：凤凰浏览器，浏览一切的器🟢 Part 3 文生视频，天马行空21:50 从刷屏的「毒液」，到捏爆效果，生成视频领域里的中国公司24:21 Video Battle 几十期比赛总结28:37 还记得粘土风吗，他们还有一个修复老照片的项目一直受欢迎30:13 另外一个路线：3DGS 甚至 4DGS🟢 Part 4 AI+硬件，去华强北走一走32:55 到目前为止卖了 30 万台的 Plaud35:30 不一定什么都追求效率，很多年前就有以卖萌为卖点的 Jibo 机器人37:23 对标 Lovot，Ropet 就要上 Kickstarter 众筹了38:38 智能眼镜新思路：不是帮你看世界，而是帮你看到自己42:21 使用 Ola friend 亲身体验，咖啡馆里悄悄叫它🟢 Part 5 那些突然刷屏的产品，希望刷屏来的更多点44:53 恋爱键盘45:57 AI PPT47:45 AI PPT 的神来之笔：AI 鼠标🟢 Part 6 这么会做教育产品，是我们太会做题了吗49:39 有一个 AI 创业方向，半壁江山都是中国创业者🟢 Part 7 在这些产品里，AI 的存在润物细无声54:43 腾讯会议里，美颜修音56:01 抖音一键成片58:13 剪映、美图、抖音，技术积累很深，创业者不如去做点更新的事情🟢 Part 8 有趣人和事情：参加黑客松的年轻人和越来越多的「超级个体」1:00:09 AdventureX：年轻人的第一场黑客松1:00:51 发现神奇的二次元世界，以及从元宇宙创业到用 Dify 搭工作流交付一套 SaaS1:03:54 2024 这一年，我们看到了很多被 AI 赋能的「超级个体」1:06:02 天才都是成群出现的🟢 Part 9 有点被鼓舞1:07:05 模型的进展不算慢1:08:03 音频视频方向大有可为1:08:36 中国创业者擅长做应用，结合场景和技术，拼一拼，有机会1:10:00 任何新的技术取代的是成熟经验，年轻人学得快机会更多1:14:30 打工人只是完成一份工作，AI 时代，我们「应该做个厨子」欢迎订阅「十字路口」播客🚦 我们关注新一代 AI 技术浪潮带来的行业新变化和创业新机会。十字路口是乔布斯对苹果公司的一个比喻，形容它站在科技与人文的十字路口，伟大的产品往往诞生在这里。AI 正在给各行各业带来改变，我们寻找、访谈和凝聚 AI 时代的「积极行动者」，和他们一起，探索和拥抱新变化，新的可能性。👦🏻 主播 Koji：新世相/躺岛的联合创始人。我相信科技尤其是 AI 会在未来彻底改变社会，赋能人类，欢迎大家找我聊天，碰撞想法，链接下一个可能性。Koji 的即刻，Koji 的网站👧🏻 主播 Ronghui：供职于科技 VC，前《第一财经周刊》驻硅谷记者，Ronghui 的即刻欢迎加入「十字路口」的会员群☀️ 第一手的 AI 资讯与洞察👫🏻 鼓励大家谈恋爱/交朋友/寻找未来的同路人🦀 添加小助理微信入群：Rwkfbcianvd ，或扫下方二维码🎄 本播客由「新世相声音森林播客计划」支持。
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1:17:11
AI 在中国④: “我的面试官不是人？不是人！” | 对谈梁公军：海纳 AI 创始人
本周「十字路口」的嘉宾是梁公军，他创办的「海纳 AI」正在帮助顺丰、沃尔玛、瑞幸等企业用 AI 面试员工，估计 2024 年面试了 850 万人次。「十字路口」有一个内容系列「AI 在中国」，长期关注 AI 在中国各行各业的具体落地案例，我们和大家一起观察 AI 在如何真实地影响到我们的工作、生活。梁公军和他的海纳 AI 是本系列的第 4 期。Koji：“说起和梁公军的相识，还是我人生中的「五道口年代」：那时我刚从北航毕业，恰逢 web 2.0 浪潮，我跟着王兴做饭否网和海内网的产品经理。我的所有工作、娱乐、社交，都在五道口以华清嘉园为中心的一公里范围内展开。也是在这里，我第一次见到了梁公军，当时他是鲜果网的创始人，和抓虾网齐名，是人见人爱的一款 RSS 阅读器产品，几乎覆盖了当时所有的深度阅读者。”当我们得知公军现在创办了海纳 AI，我们的第一反应是「不太敢相信」，在 toC 领域做过一款服务于知识精英们的牛 x 产品的创始人，怎么冲进了 toB 的赛场？而且还是蓝领招聘这样一个接地气的赛道。本周的「十字路口」，我们将和梁公军一起，聊聊他作为创业者的心路历程，如何选择、如何权衡、如何坚持，这应该对于所有的职场人都有一定的启发；另一方面，我们也会和梁公军聊 AI、聊 toB、聊企业管理，听一听他作为拿到了成绩的 AI 创业者，会告诉我们哪些心得、方法、和秘密。🆕 2027 年的世界什么样？醒来时沉浸在自己量身定制的晨间视频，AI 助手为你安排最佳工作计划，在游戏中你既是玩家又是导演，购物时 AI 不仅挑选最合适的商品，还能预测并解决你未来的需求。11 月 30 日，即将是 ChatGPT两周年，我们仍在 AI 的起点，万物混沌。但总有一些富有远见的积极创造者，带我们提前看见未来世界的模样。11 月 24 日（下个周日）下午，「十字路口」联合 AI 原生广告平台 Abotify 和 a16z 游戏基金，将在北京大学斯坦福中心首次举办北京的线下 AI 聚会。👬🏻我们邀请 a16z 合伙人 Troy Kirwin 与 Abotify 联合创始人 Jason 共同探讨 AI 应用的未来，以及 15 位最具前瞻性的演讲者，以开放麦的形式，分享他们如何在 AI 与消费者内容和娱乐（生成式视频、游戏、生产力工具等）和营销、出海结合领域为我们构筑起未来的世界。↓↓↓ 请扫码了解活动详情报名 ↓↓↓🟢 Part 1: 创业者的选择与定位01:57 梁公军分享了从 To C 转向 To B 的决策历程，通过系统分析识别出 AI 是未来十年最重要的变量之一。在 HR 领域，他详细拆解了 300 多个环节，发现人才标准化是制约行业发展的核心问题，这也成为了「海纳 AI」的主要突破口。🟢 Part 2: 「海纳 AI 」的商业模式与突破17:50 「海纳 AI」通过 AI 技术解决传统招聘痛点，采用每人次 10-20 元的低成本定价策略。在顺丰集团全面采用系统后取得标志性突破。团队特别强调找到志同道合的"天命人"对公司发展至关重要。🟢 Part 3: 创业者的心态与建议30:05 创业者要敢于否定过去，不被历史包袱所累。他以自身经验分享 To B 行业的特殊挑战，提供了数条给创业者们的建议。欢迎订阅「十字路口」播客🚦 我们关注新一代 AI 技术浪潮带来的行业新变化和创业新机会。十字路口是乔布斯对苹果公司的一个比喻，形容它站在科技与人文的十字路口，伟大的产品往往诞生在这里。AI 正在给各行各业带来改变，我们寻找、访谈和凝聚 AI 时代的「积极行动者」，和他们一起，探索和拥抱新变化，新的可能性。👦🏻 主播 Koji：新世相/躺岛的联合创始人。我相信科技尤其是 AI 会在未来彻底改变社会，赋能人类，欢迎大家找我聊天，碰撞想法，链接下一个可能性。Koji 的即刻，Koji 的网站👧🏻 主播 Ronghui：供职于科技 VC，前《第一财经周刊》驻硅谷记者，Ronghui 的即刻欢迎加入「十字路口」的会员群☀️ 第一手的 AI 资讯与洞察👫🏻 鼓励大家谈恋爱/交朋友/寻找未来的同路人🦀 添加小助理微信入群：Rwkfbcianvd ，或扫下方二维码🎄 本播客由「新世相声音森林播客计划」支持。
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43:16
这绝对是你想不到的 2024 年 AI 领域 Top 10｜对谈「赛博禅心」主理人大聪明
前段时间我们看到一句话，「可爱的人不会被生活打败」，我们俩都立刻想到了同一个人。他就是业内人称大聪明，公众号「赛博禅心」的主理人，我们的好朋友，也是本期播客的嘉宾。每次见到他，或者看他的即刻和朋友圈，总会获得很多快乐和能量，于是我们在年底邀请他和我们聊聊 2024 年他印象深刻的 AI 行业事件，人，或者产品，请他列出 10 个。完全出乎意料也在情理当中：大聪明列出的 2024 AI Top 10，没有一个是我们所预想的。在和大聪明开始按下录制键的那一刻，我们就开始欢笑。一整期内容，非常感谢他独特的视角，不仅说到行业里对他（当然也包括我们）很有启发的人，也说到一些让人眼前一亮的产品，以及，也有他作为少数受邀参加 OpenAI 发布会的业内人士所获知的一些国内可能大家还没注意到的事情。欢迎大家和我们一起，通过大聪明的 2024 AI Top 10，感受年末的一些能量和勇气。🆕 「十字路口」推出新栏目：「十字路口黑板报 」， 在这个栏目中，我们将邀请朋友们来介绍他们的最新产品、活动、招聘等等动态。📚 本期十字路口黑板报，我们为大家介绍两本朋友们的新书： 周恒星所写的 Open AI CEO《奥尔特曼传》 周默等四位作者所写的《大模型启示录》🎁 两本书的作者朋友分别给「十字路口」送了五本书，我们会在本期播客里做一个抽奖游戏，在评论区里留下一个能代表你听完这期播客感受的表情包 emoji，我们会让 chatgpt 抽出 10 位朋友送书。04:29 为什么请大聪明来选年度 AI Top 10？🏆 大聪明的「2024 AI Top 10」 🏆05:27 「2024 AI Top 10」之内容：拜 AI 古佛，修赛博禅心17:14 「2024 AI Top 10」之人物：一个执行力极高的 P 人，创办了飞书里最大的 AI 知识库25:28 「2024 AI Top 10」之人物：他们的 AI 创作很有灵性，甚至能够指引 AI 工具接下来迭代的方向33:00 「2024 AI Top 10」之产品：由于它的出现，独角兽可能要没了42:08 「2024 AI Top 10」之产品：短期内不一定有商业价值，但代表一种探索48:28 「2024 AI Top 10」之金句：王小川在 Founder Park 活动上说了一句话52:55 「2024 AI Top 10」之理论：如果 AGI 实现了，人类该干什么？56:37 「2024 AI Top 10」之人+产品： 「最开始他写了一个提示词」01:00:57 「2024 AI Top 10」之创造：做一个新时代的龙门客栈01:08:48 「2024 AI Top 10」之压轴：大家都知道 OpenAI 的开发者论坛，但还有一个东西01:14:13 为什么大聪明的 「2024 AI Top 10」一个行业热点都没有？欢迎订阅「十字路口」播客🚦 我们关注新一代 AI 技术浪潮带来的行业新变化和创业新机会。十字路口是乔布斯对苹果公司的一个比喻，形容它站在科技与人文的十字路口，伟大的产品往往诞生在这里。AI 正在给各行各业带来改变，我们寻找、访谈和凝聚 AI 时代的「积极行动者」，和他们一起，探索和拥抱新变化，新的可能性。👦🏻 主播 Koji：新世相/躺岛的联合创始人。我相信科技尤其是 AI 会在未来彻底改变社会，赋能人类，欢迎大家找我聊天，碰撞想法，链接下一个可能性。Koji 的即刻，Koji 的网站👧🏻 主播 Ronghui：供职于科技 VC，前《第一财经周刊》驻硅谷记者，Ronghui 的即刻————欢迎加入「十字路口」的会员群☀️ 第一手的 AI 资讯与洞察👫🏻 鼓励大家谈恋爱/交朋友/寻找未来的同路人🦀 添加小助理微信入群：Rwkfbcianvd ，或扫下方二维码🎄 本播客由「新世相声音森林播客计划」支持。