本周「十字路口」的嘉宾是梁公军,他创办的「海纳 AI」正在帮助顺丰、沃尔玛、瑞幸等企业用 AI 面试员工,估计 2024 年面试了 850 万人次。「十字路口」有一个内容系列「AI 在中国」,长期关注 AI 在中国各行各业的具体落地案例,我们和大家一起观察 AI 在如何真实地影响到我们的工作、生活。梁公军和他的海纳 AI 是本系列的第 4 期。Koji:“说起和梁公军的相识,还是我人生中的「五道口年代」:那时我刚从北航毕业,恰逢 web 2.0 浪潮,我跟着王兴做饭否网和海内网的产品经理。我的所有工作、娱乐、社交,都在五道口以华清嘉园为中心的一公里范围内展开。也是在这里,我第一次见到了梁公军,当时他是鲜果网的创始人,和抓虾网齐名,是人见人爱的一款 RSS 阅读器产品,几乎覆盖了当时所有的深度阅读者。”当我们得知公军现在创办了海纳 AI,我们的第一反应是「不太敢相信」,在 toC 领域做过一款服务于知识精英们的牛 x 产品的创始人,怎么冲进了 toB 的赛场?而且还是蓝领招聘这样一个接地气的赛道。本周的「十字路口」,我们将和梁公军一起,聊聊他作为创业者的心路历程,如何选择、如何权衡、如何坚持,这应该对于所有的职场人都有一定的启发;另一方面,我们也会和梁公军聊 AI、聊 toB、聊企业管理,听一听他作为拿到了成绩的 AI 创业者,会告诉我们哪些心得、方法、和秘密。🆕 2027 年的世界什么样?醒来时沉浸在自己量身定制的晨间视频,AI 助手为你安排最佳工作计划,在游戏中你既是玩家又是导演,购物时 AI 不仅挑选最合适的商品,还能预测并解决你未来的需求。11 月 30 日,即将是 ChatGPT两周年,我们仍在 AI 的起点,万物混沌。但总有一些富有远见的积极创造者,带我们提前看见未来世界的模样。11 月 24 日(下个周日)下午,「十字路口」联合 AI 原生广告平台 Abotify 和 a16z 游戏基金,将在北京大学斯坦福中心首次举办北京的线下 AI 聚会。👬🏻我们邀请 a16z 合伙人 Troy Kirwin 与 Abotify 联合创始人 Jason 共同探讨 AI 应用的未来,以及 15 位最具前瞻性的演讲者,以开放麦的形式,分享他们如何在 AI 与消费者内容和娱乐(生成式视频、游戏、生产力工具等)和营销、出海结合领域为我们构筑起未来的世界。↓↓↓ 请扫码了解活动详情报名 ↓↓↓🟢 Part 1: 创业者的选择与定位01:57 梁公军分享了从 To C 转向 To B 的决策历程,通过系统分析识别出 AI 是未来十年最重要的变量之一。在 HR 领域,他详细拆解了 300 多个环节,发现人才标准化是制约行业发展的核心问题,这也成为了「海纳 AI」的主要突破口。🟢 Part 2: 「海纳 AI 」的商业模式与突破17:50 「海纳 AI」通过 AI 技术解决传统招聘痛点,采用每人次 10-20 元的低成本定价策略。在顺丰集团全面采用系统后取得标志性突破。团队特别强调找到志同道合的"天命人"对公司发展至关重要。🟢 Part 3: 创业者的心态与建议30:05 创业者要敢于否定过去,不被历史包袱所累。他以自身经验分享 To B 行业的特殊挑战,提供了数条给创业者们的建议。欢迎订阅「十字路口」播客🚦 我们关注新一代 AI 技术浪潮带来的行业新变化和创业新机会。十字路口是乔布斯对苹果公司的一个比喻,形容它站在科技与人文的十字路口,伟大的产品往往诞生在这里。AI 正在给各行各业带来改变,我们寻找、访谈和凝聚 AI 时代的「积极行动者」,和他们一起,探索和拥抱新变化,新的可能性。👦🏻 主播 Koji:新世相/躺岛的联合创始人。我相信科技尤其是 AI 会在未来彻底改变社会,赋能人类,欢迎大家找我聊天,碰撞想法,链接下一个可能性。Koji 的即刻,Koji 的网站👧🏻 主播 Ronghui:供职于科技 VC,前《第一财经周刊》驻硅谷记者,Ronghui 的即刻欢迎加入「十字路口」的会员群☀️ 第一手的 AI 资讯与洞察👫🏻 鼓励大家谈恋爱/交朋友/寻找未来的同路人🦀 添加小助理微信入群:Rwkfbcianvd ,或扫下方二维码🎄 本播客由「新世相声音森林播客计划」支持。

「十字路口」的年终盘点系列终于来到了 AI 领域最受关注的大模型。就在我们规划怎么总结 2024 年大模型公司发展的时候,《晚点》发布了一篇题为《中国大模型生存战:巨头围剿,创业难熬》的文章,总结了 2024 年被称为 AI 六小龙的六家企业从一开始受到追捧和关注,到字节发力大模型,阿里积极资本布局以及本身拥有 Qwen 大模型,加上六小龙各自不同的发展策略和人员变动,局面变成了以六小龙为代表的头部 AI 创业公司 v.s. 大公司的竞争。这篇文章引起了广泛的关注,发布当天在朋友圈、即刻都引起了刷屏。到我们准备上线这期播客的时候,原文阅读量接近 7 万。在我们看来,这篇文章对了解 2024 年中国大模型企业的发展做了详细的注解和分析,所以本周我们邀请了这篇文章的编辑,《晚点》副主编程曼祺,一起以文章为主线,聊聊《晚点》在写这篇文章时候的观察,以及继续补充对大模型企业的「前排感受」。此外,就在我们准备这期内容的时候,阿里的开源模型 Qwen 发布了新的推理模型,Qwen 和另一家中国公司做的大模型 DeepSeek 被外媒评价为 o1 的对标者。我们也在节目中补充了一些关于 Qwen 和 DeepSeek 的信息。本期播客也是「十字路口」和「晚点聊 LateTalk」的串台,内容也同样发布在「晚点聊 LateTalk」。🟢 Part 1 大模型创业变局:核心变量仍是技术进化的方向与速度01:57 市场的核心分歧:技术进化的方向与速度?03:59 if 进化快:也许有创业者能有一定的认知优势 & 模应一体也会更合理07:40 if 进化慢:产品能力变得更重要 & 大模型头部公司融资不顺09:24 神奇的 DeepSeek:不是大厂,但资源够多11:19 不管进化快慢,开源对闭源都有压力14:07 三种反馈:共鸣、中外关注差异、具体数据讨论20:22 马云训话阿里投资部的段子背后20:54 不是创业公司不顺利,是大厂衬托下显得不顺利23:14 AI 六小龙现状:Kimi 专注做 Kimi,零一不是没产品,智谱 AutoGLM 与手机合作30:39 Kimi VS MiniMax:前者重注生产力,后者推出更多适应性产品;生产力是大公司的必争之地,MiniMax 星野、Talkie 在细分市场暂时比大厂产品更强35:14 闫俊杰说追求 Intelligence with everyone;杨植麟说追求智能极限43:57 大模型创业,一年花费到底多少?投资人的算法 VS OpenAI 花费46:57 大模型创业公司不是面临一个挑战,而是一组纠缠的挑战48:11 今日头条上线 1 年多时,就有 1000 万日活 🟢 Part 2 字节如何后来居上:招人才、定策略、建组织51:39 字节在大模型上的积累不如中国其它大公司。百度才是最早的55:55 去年到今年,直接的变化:一号位亲自招人,确定自己做、不再对外投资,Flow 的成立01:00:38 字节做 AI 的外部变量:海外的地缘压力01:01:19 阿里的新战略:AI 驱动、公共云优先;未来的新看点:阿里云 VS 火山云01:06:17 腾讯,可以后发制人01:07:35 百度的组织张力,萝卜快跑反而成了百度今年的 AI 亮点 🟢 Part 3 应用在蓬勃生长,创业者没空悲观01:11:09 十字路口 x Abotify 线下活动,2 天之内 700 多人报名01:12:08 超级个体+小团队的蓬勃发展01:14:53 应用没有爆发?还是预期太高?01:15:12 好用 AI 应用的例子:Recraft、Cursor01:19:24 创始人没空悲观,他们一定在寻找出路01:20:48 “战争不是由拼搏组成的,而是由等待和煎熬组成的”欢迎订阅「十字路口」播客🚦 我们关注新一代 AI 技术浪潮带来的行业新变化和创业新机会。十字路口是乔布斯对苹果公司的一个比喻,形容它站在科技与人文的十字路口,伟大的产品往往诞生在这里。AI 正在给各行各业带来改变,我们寻找、访谈和凝聚 AI 时代的「积极行动者」,和他们一起,探索和拥抱新变化,新的可能性。👦🏻 主播 Koji:新世相/躺岛的联合创始人。我相信科技尤其是 AI 会在未来彻底改变社会,赋能人类,欢迎大家找我聊天,碰撞想法,链接下一个可能性。Koji 的即刻,Koji 的网站👧🏻 主播 Ronghui:供职于科技 VC,前《第一财经周刊》驻硅谷记者,Ronghui 的即刻欢迎加入「十字路口」的会员群☀️ 第一手的 AI 资讯与洞察👫🏻 鼓励大家谈恋爱/交朋友/寻找未来的同路人🦀 添加小助理微信入群:Rwkfbcianvd ,或扫下方二维码🎄 本播客由「新世相声音森林播客计划」支持。

