字节在跳动，阿里在躁动，AI六小龙被震动｜与「晚点」复盘大模型这一年的激战

「十字路口」的年终盘点系列终于来到了 AI 领域最受关注的大模型。就在我们规划怎么总结 2024 年大模型公司发展的时候，《晚点》发布了一篇题为《中国大模型生存战：巨头围剿，创业难熬》的文章，总结了 2024 年被称为 AI 六小龙的六家企业从一开始受到追捧和关注，到字节发力大模型，阿里积极资本布局以及本身拥有 Qwen 大模型，加上六小龙各自不同的发展策略和人员变动，局面变成了以六小龙为代表的头部 AI 创业公司 v.s. 大公司的竞争。这篇文章引起了广泛的关注，发布当天在朋友圈、即刻都引起了刷屏。到我们准备上线这期播客的时候，原文阅读量接近 7 万。在我们看来，这篇文章对了解 2024 年中国大模型企业的发展做了详细的注解和分析，所以本周我们邀请了这篇文章的编辑，《晚点》副主编程曼祺，一起以文章为主线，聊聊《晚点》在写这篇文章时候的观察，以及继续补充对大模型企业的「前排感受」。此外，就在我们准备这期内容的时候，阿里的开源模型 Qwen 发布了新的推理模型，Qwen 和另一家中国公司做的大模型 DeepSeek 被外媒评价为 o1 的对标者。我们也在节目中补充了一些关于 Qwen 和 DeepSeek 的信息。本期播客也是「十字路口」和「晚点聊 LateTalk」的串台，内容也同样发布在「晚点聊 LateTalk」。🟢 Part 1 大模型创业变局：核心变量仍是技术进化的方向与速度01:57 市场的核心分歧：技术进化的方向与速度？03:59 if 进化快：也许有创业者能有一定的认知优势 & 模应一体也会更合理07:40 if 进化慢：产品能力变得更重要 & 大模型头部公司融资不顺09:24 神奇的 DeepSeek：不是大厂，但资源够多11:19 不管进化快慢，开源对闭源都有压力14:07 三种反馈：共鸣、中外关注差异、具体数据讨论20:22 马云训话阿里投资部的段子背后20:54 不是创业公司不顺利，是大厂衬托下显得不顺利23:14 AI 六小龙现状：Kimi 专注做 Kimi，零一不是没产品，智谱 AutoGLM 与手机合作30:39 Kimi VS MiniMax：前者重注生产力，后者推出更多适应性产品；生产力是大公司的必争之地，MiniMax 星野、Talkie 在细分市场暂时比大厂产品更强35:14 闫俊杰说追求 Intelligence with everyone；杨植麟说追求智能极限43:57 大模型创业，一年花费到底多少？投资人的算法 VS OpenAI 花费46:57 大模型创业公司不是面临一个挑战，而是一组纠缠的挑战48:11 今日头条上线 1 年多时，就有 1000 万日活 🟢 Part 2 字节如何后来居上：招人才、定策略、建组织51:39 字节在大模型上的积累不如中国其它大公司。百度才是最早的55:55 去年到今年，直接的变化：一号位亲自招人，确定自己做、不再对外投资，Flow 的成立01:00:38 字节做 AI 的外部变量：海外的地缘压力01:01:19 阿里的新战略：AI 驱动、公共云优先；未来的新看点：阿里云 VS 火山云01:06:17 腾讯，可以后发制人01:07:35 百度的组织张力，萝卜快跑反而成了百度今年的 AI 亮点 🟢 Part 3 应用在蓬勃生长，创业者没空悲观01:11:09 十字路口 x Abotify 线下活动，2 天之内 700 多人报名01:12:08 超级个体+小团队的蓬勃发展01:14:53 应用没有爆发？还是预期太高？01:15:12 好用 AI 应用的例子：Recraft、Cursor01:19:24 创始人没空悲观，他们一定在寻找出路01:20:48 “战争不是由拼搏组成的，而是由等待和煎熬组成的”欢迎订阅「十字路口」播客🚦 我们关注新一代 AI 技术浪潮带来的行业新变化和创业新机会。十字路口是乔布斯对苹果公司的一个比喻，形容它站在科技与人文的十字路口，伟大的产品往往诞生在这里。AI 正在给各行各业带来改变，我们寻找、访谈和凝聚 AI 时代的「积极行动者」，和他们一起，探索和拥抱新变化，新的可能性。👦🏻 主播 Koji：新世相/躺岛的联合创始人。我相信科技尤其是 AI 会在未来彻底改变社会，赋能人类，欢迎大家找我聊天，碰撞想法，链接下一个可能性。Koji 的即刻，Koji 的网站👧🏻 主播 Ronghui：供职于科技 VC，前《第一财经周刊》驻硅谷记者，Ronghui 的即刻欢迎加入「十字路口」的会员群☀️ 第一手的 AI 资讯与洞察👫🏻 鼓励大家谈恋爱/交朋友/寻找未来的同路人🦀 添加小助理微信入群：Rwkfbcianvd ，或扫下方二维码🎄 本播客由「新世相声音森林播客计划」支持。