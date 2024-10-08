Vol.7 《洛丽塔》披着情色外衣的道德陷阱

Hello 朋友们！不好意思延期了20天才发布这一期节目。除了年底工作忙到起飞之外，我还扭到了腰，一度爬不起床，导致所有的安排都乱套了。upside是由于断更了很久，积攒了很多分享欲。这一期播客录制异常顺利，希望也能给在收听的你一些小小的灵感。你会听到：道德的审判是否会受到美感影响？00:33 有没有喜欢的艺术作品，但是道德上无法认可或者接受的？00:40 没有道德的小马哥（bushi...）01:40 喜欢婚外情的歪老师（bushi...）03:14 《洛丽塔》创作背景05:19 整体感受洛丽塔到底是一部迷人的艺术作品，还是一个考验我们道德界限的谜题？Martin Amis说《洛丽塔》就像是健美运动员身上的肌肉，完美但并不为了任何实用的目的。纳博科夫本人也说：“我既没有道德讽刺家或社会讽刺家的意图，也没有道德讽刺家或社会讽刺家的秉赋”。14:06 纳博科夫设置的文字陷阱19:55 对于炼铜群体的讨论 I27:09 超级容易miss掉的重要细节！真正的“凶手”只有一个吗？29:02 奎尔蒂的角色设定在小说中究竟起到了什么作用？34:30 文学作品究竟该怎么读？关于角色洛丽塔的讨论36:59 流行文化对“洛丽塔”的误用关于角色亨伯特的讨论42:34 如何看待亨亨这样的人? 亨亨这样的人应该如何度过一生？ENDING：52:09 摇篮在深渊上方摇着，而常识告诉我们，我们的生存只不过是两个永恒的黑暗之间瞬息即逝的一线光明。《洛丽塔》真的不是什么情色文学。它就是一场文字游戏，用精妙的语言和叙事挑战了我们作为读者的道德和认知。接下来我们准备共读伍尔夫的《奥兰多》。这本小说会通过身份和时间打破我们另外的一些固有观念。这两部作品虽然风格迥异，但它们都探索了文学的无限可能性，也让我们重新思考语言、身份和时间的意义。如果大家感兴趣的话也欢迎和我们一起共读（见播客公告）。🔚下一期我们会聊一聊一月的共读：伍尔夫《奥兰多》我是小李 @少说话多看书嘉宾：歪老师、小马哥ps. 二月共读：《百年孤独》三月共读：《卡拉马佐夫兄弟》