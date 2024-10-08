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再说月经脏我就卫生巾糊你脸上！
Hello 大家好首先祝大家妇女节快乐！其次介绍一下今天的这期特别节目：这期聊的书是《女性卫生用品的社会史》。本期小马哥请假，所以除了歪老师之外，我的老婆居老师也来一起聊聊这本书以及月经。本书顾名思义讲述的就是女性在月经期间的卫生用品发展史。需要指出的是，这本书的作者是一位日本学者，所以整本书主要关注的是日本女性用品的发展。不过，在这本书的前两章有非常多从全球视角阐述月经禁忌、或者对月经的污秽标签是如何出现的。这些内容给了我许多结结实实的震撼。 今天我们就来一起聊聊，「月经」这个被许多人忽视，或者避而不谈的话题吧！你会听到：00:13 引入1. 月经禁忌的个人经历01:08 居老师在剧组的工作经历04:29 歪老师小时候收到的「红包」07:21 小李作为男性的月经经历2. 月经禁忌的来由&在历史上的体现11:26 书中的惊人事实：两个英文单词带来的震撼12:19 惊呆！世界各国曾经这样对待月经15:17 「月经」「秽血」成为了控制手段？3. 月经禁忌的现代表现17:07 来月经就要关进月经小屋19:37 月经贫困21:06 游戏行业对经期女性的偏见26:08 同理，女性所面临的其他偏见与歧视（甚至是女性对女性）28:39 生理教育的缺失32:12 卫生用品的选择4. 月经禁忌在文艺作品中的呈现36:05 言情小说《泡沫之夏》37:02 印度合伙人 Padman37:57 破地狱40:34 偶像剧里不能提月经吗？41:36 《我的天才女友》42:00 《百年孤独》 结尾45:48 线下活动预告46:43 男性在这个问题上应该扮演社么样的角色？🔚🔚🔚谢谢大家，妇女节快乐！ ps.3月共读 - 《卡拉马佐夫兄弟》大家耐下心来，慢慢会能读进去的。and 下半部非常好读，和《罪与罚》一样。放心～
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52:22
怎么理解《百年孤独》里的孤独（免费版）
Hello 大家好这一期《百年孤独》应该是我们频道至今录得最酣畅淋漓的一期！如果大家听完节目的话，应该能听到我们三个在录制的过程中，逐渐拨开马孔多漫天的黄花，终于窥见了藏在这片大地深处的「孤独」究竟为何物。毫不夸张地说，这期录制，让我领悟了播客的意义。希望也会给你们启发！你会听到：01:41 三位主播的整体阅读感受04:50 拉丁美洲的历史背景 拉丁美洲的身份认同障碍 自由难觅，英雄难当 香蕉公司的残酷剥削10:26 宿命感与无力感14:08 小说中的“原始”设定16:04 《百年孤独》为何难读？ 拗口又重复的人物姓名 魔幻的故事情节与设定22:16 究竟是虚构的小说，还是马尔克斯亲身经历的记录？26:38 小说的作用是什么？应该怎么读？长篇小说的历史演变27:25 细节刻画+心理描绘的大师：福克纳31:27 布恩迪亚上校35:40 非线性的时间架构41:36 女性角色的光辉： 永远的乌尔苏拉！ 丽贝卡 vs 阿玛兰妲🌟🌟🌟54:16 究竟什么是「孤独」？54:22 遗忘57:59 孤独背后原来是壮烈的悲剧底色01:02:00 结局究竟是什么意思？01:06:31 歪老师的彩蛋🔚推荐阅读：《活着为了讲述》《拉丁美洲被切开的血管》《马尔克斯和他的百年孤独》下一期我们会聊一聊三月的共读：《卡拉马佐夫兄弟》我是小李 @少说话多看书嘉宾：歪老师、小马哥ps. 四月共读：加缪全集五月共读：《无尽的玩笑》 祝大家3月一切顺利～
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1:06:43
Vol.8 《奥兰多》爱男人爱女人不如爱自己
Hello 朋友们！ 《奥兰多》终于来了，再不更新的话400年都要过去了哈哈哈哈（看过的都懂～）。你会听到：INTRO00:15 小马哥的新称号🛝01:45 对《奥兰多》的直观感受09:40 伍尔夫的生平经历17:36 奥兰多的原型小说主题探讨：19:34 性别流动理论21:52 酷儿理论29:54 如何在动荡变化的时代中保持自我？现实议题：42:22 面基是否会打破互联网上的光环45:23 创作者 vs 作品一些令我们印象深刻的情节：50:07 一场失败的私奔52:31 奥兰多的婚姻与爱情56:19 伪传记作者的用意59:40 和我们之前共读书目的一些微妙链接🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚01:03:39 小马哥新称号🛝的缘由🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚下一期我们会聊一聊二月的共读：马尔克斯《百年孤独》我是小李 @少说话多看书嘉宾：歪老师、小马哥 ps. 二月共读：《百年孤独》进行中！三月共读：《卡拉马佐夫兄弟》四月共读：加缪五月共读：《无尽的玩笑》（多希望这是一个玩笑...） 祝大家新年一切顺利哦！
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1:04:35
【新春唠嗑】工作婚姻与自由，30岁人生的真实转变
Hello 朋友们，又小小断更了哈哈，奥兰多要放到年后再录了。但是！希望这一期唠嗑节目能在大家回家的路上提供一些欢乐～给大家拜个早年，祝大家新春快乐！🔚下一期我们会聊：伍尔夫《奥兰多》二月共读：《百年孤独》三月共读：《卡拉马佐夫兄弟》四月共读：节目里揭晓五月共读：节目里揭晓ps. 又又又又又喝多了哈哈哈哈，胡说八道请见谅。
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1:54:29
Vol.7 《洛丽塔》披着情色外衣的道德陷阱
Hello 朋友们！不好意思延期了20天才发布这一期节目。除了年底工作忙到起飞之外，我还扭到了腰，一度爬不起床，导致所有的安排都乱套了。upside是由于断更了很久，积攒了很多分享欲。这一期播客录制异常顺利，希望也能给在收听的你一些小小的灵感。你会听到：道德的审判是否会受到美感影响？00:33 有没有喜欢的艺术作品，但是道德上无法认可或者接受的？00:40 没有道德的小马哥（bushi...）01:40 喜欢婚外情的歪老师（bushi...）03:14 《洛丽塔》创作背景05:19 整体感受洛丽塔到底是一部迷人的艺术作品，还是一个考验我们道德界限的谜题？Martin Amis说《洛丽塔》就像是健美运动员身上的肌肉，完美但并不为了任何实用的目的。纳博科夫本人也说：“我既没有道德讽刺家或社会讽刺家的意图，也没有道德讽刺家或社会讽刺家的秉赋”。14:06 纳博科夫设置的文字陷阱19:55 对于炼铜群体的讨论 I27:09 超级容易miss掉的重要细节！真正的“凶手”只有一个吗？29:02 奎尔蒂的角色设定在小说中究竟起到了什么作用？34:30 文学作品究竟该怎么读？关于角色洛丽塔的讨论36:59 流行文化对“洛丽塔”的误用关于角色亨伯特的讨论42:34 如何看待亨亨这样的人? 亨亨这样的人应该如何度过一生？ENDING：52:09 摇篮在深渊上方摇着，而常识告诉我们，我们的生存只不过是两个永恒的黑暗之间瞬息即逝的一线光明。《洛丽塔》真的不是什么情色文学。它就是一场文字游戏，用精妙的语言和叙事挑战了我们作为读者的道德和认知。接下来我们准备共读伍尔夫的《奥兰多》。这本小说会通过身份和时间打破我们另外的一些固有观念。这两部作品虽然风格迥异，但它们都探索了文学的无限可能性，也让我们重新思考语言、身份和时间的意义。如果大家感兴趣的话也欢迎和我们一起共读（见播客公告）。🔚下一期我们会聊一聊一月的共读：伍尔夫《奥兰多》我是小李 @少说话多看书嘉宾：歪老师、小马哥ps. 二月共读：《百年孤独》三月共读：《卡拉马佐夫兄弟》
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