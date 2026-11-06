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612 episodes
La Ciencia detrás de CAMBIAR tu Realidad y Tener Éxito en tu vida I Los 9 Códigos de la Creación11/05/2026 | 1h 44 mins.Los 9 códigos de la creación explicados paso a paso para transformar tu vida diaria.
¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener la capacidad de manifestar la vida que desean mientras otras se quedan atrapadas en el autosabotaje?
Conversamos con Pablo Merino sobre el profundo vínculo entre la neurociencia, la conciencia y los resultados tangibles en nuestra vida.
A lo largo de este episodio, Pablo nos explica el concepto revolucionario del ser humano como una "interfaz" entre la conciencia y su manifestación en el mundo físico. Descubre por qué tu mente controla lo que se materializa en tu entorno (incluyendo el éxito financiero y profesional), cómo salir del papel de víctima de una vez por todas y cuáles son los 9 códigos de la creación que te permiten reprogramar tu realidad de manera estructurada y efectiva.
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Cómo funciona la mente de un TDAH: El manual que toda madre necesita - Yusef Farah11/02/2026 | 1h 35 mins.#tdah #saludmental #hijos #parejas
¿Qué hay detrás de los comportamientos, las etiquetas y los momentos de crisis cuando se vive con TDAH?
En esta profunda, reveladora y muy necesaria entrevista, conversamos con Yusef Farah para desmitificar este trastorno que afecta a miles de familias y parejas.
Yusef nos explica con una honestidad brutal por qué un niño con TDAH llega a recibir miles de críticas negativas más que uno neurotípico, cómo funciona el llamado "tiempo vertical" y por qué la búsqueda constante de dopamina puede llevarlos tanto al éxito arrollador como al peligro. Una charla indispensable para entender que el TDAH no se cura ni se celebra, sino que se aprende a jugar a su favor.
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El Amor de Madre e Hijo No Conoce Limites… Ni la Propia Muerte I El Último Abrazo Desde el Cielo - Angelica Alanís10/29/2026 | 1h 22 mins.#milagros #historiasdevida #amordemadre
¿Cómo se sobrevive al dolor más profundo que puede experimentar un ser humano: la pérdida de un hijo?
Angélica Alanís abre su corazón para compartir una de las historias más duras y, al mismo tiempo, llenas de luz que se han contado en este espacio.
Oscar, su hijo, falleció trágicamente en un accidente en 2018 a la edad de 25 años. Angélica nos relata con una honestidad brutal el momento en que se enteró de la noticia, la magnitud de un dolor inabarcable que la llevó a meterse en el ataúd para abrazarlo por última vez, y cómo ha transitado el duelo junto a su familia. Sin embargo, la historia da un giro profundamente esperanzador al revelar los sueños, las señales y los milagros inexplicables que ocurrieron meses después, incluyendo la conmovedora promesa de que su hijo la llevaría a ver al Papa.
✨ En este episodio aprenderás:
- Cómo se procesa el duelo ante la pérdida trágica de un hijo.
- La desgarradora realidad de enfrentar el dolor absoluto y buscar fuerzas donde parece no haber ninguna.
- Las señales, sueños y conexiones inexplicables con el más allá que brindan paz en medio de la tormenta.
- El testimonio de fe y resiliencia tras una tragedia que transforma la vida para siempre.
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Cómo ayudar a tu hijo a saber ¿En Qué es Realmente Bueno? Romper los complejos que impiden triunfar10/26/2026 | 1h 19 mins.#desarrollopersonal #crianza #psicologia #desarrollohumano
Una charla que todo Padre necesita escuchar...
Analizamos el peso de las creencias con las que crecemos y tocamos uno de los temas más sensibles de la crianza: el principal error de los padres al proyectar sus propios sueños frustrados en sus hijos, bloqueando sus talentos naturales.
Javier Barrera, quien cuenta con una trayectoria de 30 años acompañando a más de 9,000 personas a descubrir su verdadero potencial. Nos enseña su metodología para descubrir nuestros Talentos, darle una respuesta a la pregunta "¿Para qué soy bueno?" y poder descubrir nuestro propósito en la vida.
Una charla indispensable para entender cómo estamos "cableados" y aprender a redirigir nuestra vida.
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Ovnis, Brujas y Abducciones - Las Historias más Polémicas de Diana Perla Chapa con Nayo Escobar10/22/2026 | 1h 30 mins.“Me abdujeron a los 3 años y pidieron mi sangre para un hijo híbrido”
Gran entrevista con Diana Perla Chapa, nos adentramos en los misterios más profundos del fenómeno ovni, los avistamientos y las experiencias cercanas con seres de otros mundos. Diana comparte vivencias escalofriantes, desde la ocasión en que asegura haber sido abducida desde los 3 años y en una ocasión donde le pidieron su sangre para criar a un hijo mitad extraterrestre. Además, revela detalles inéditos sobre la grabación del famoso video de la bruja que dio la vuelta al mundo y su perspectiva única sobre la Virgen de Guadalupe.
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About Nayo Escobar Podcast
Aquí tendremos historias asombrosas de personas que han logrado vivir feliz haciendo lo que le apasiona; tendremos también música para el alma, relatos de crecimiento, críticas culturales y discusiones sobre temas que, no nos atrevemos a hablar pero nos encanta escuchar.Podcast website
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