#milagros #historiasdevida #amordemadre

¿Cómo se sobrevive al dolor más profundo que puede experimentar un ser humano: la pérdida de un hijo?



Angélica Alanís abre su corazón para compartir una de las historias más duras y, al mismo tiempo, llenas de luz que se han contado en este espacio.



Oscar, su hijo, falleció trágicamente en un accidente en 2018 a la edad de 25 años. Angélica nos relata con una honestidad brutal el momento en que se enteró de la noticia, la magnitud de un dolor inabarcable que la llevó a meterse en el ataúd para abrazarlo por última vez, y cómo ha transitado el duelo junto a su familia. Sin embargo, la historia da un giro profundamente esperanzador al revelar los sueños, las señales y los milagros inexplicables que ocurrieron meses después, incluyendo la conmovedora promesa de que su hijo la llevaría a ver al Papa.



✨ En este episodio aprenderás:



- Cómo se procesa el duelo ante la pérdida trágica de un hijo.

- La desgarradora realidad de enfrentar el dolor absoluto y buscar fuerzas donde parece no haber ninguna.

- Las señales, sueños y conexiones inexplicables con el más allá que brindan paz en medio de la tormenta.

- El testimonio de fe y resiliencia tras una tragedia que transforma la vida para siempre.

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