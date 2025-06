Ep. 464: ¿Quién dice que despedirnos de la urna transparente y substituirla por una de madera y opaca no cambia un poco la historia del ‘Nadie Sabe Nada’? Cuando hay un gran cambio siempre marca un antes y después. Por ejemplo: antes de la urna opaca Andreu Buenafuente volvía a meter las preguntas leídas dentro de la urna transparente o antes de la urna conejera el Papa Francisco estaba vivo y después no. ¿Qué? ¿Cambia la historia o no? Creo que Berto Romero me daría la razón. El tema del Papa sale en este programa. Se ha muerto y no sabemos si hay uno nuevo. Esto sí que no cambia la historia del ‘Nadie’. Como tampoco lo cambia que Andreu intente hablar con una gaviota, que Berto asegure que no hay gaviotas en Madrid o que no sepamos qué diferencia existe entre telepatía y telequinesia. Esto es el ‘Nadie’ y aquí reina la ignorancia.

