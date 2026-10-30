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Lemme Ask You This

Talib Kweli ^ Tef Poe
Arts
Lemme Ask You This
Latest episode

36 episodes

  • Lemme Ask You This

    Episode 36 - Jeru The Damaja

    10/30/2026 | 1h 57 mins.
    Episode 36 - Jeru The Damaja- Lemme Ask You This With Talib Kweli & Tef Poe 
    Shot and Edited By Chino Chase. Additional Filming By Aaron Ross Media Co.
    Tik Tok https://www.tiktok.com/@lemmeaskyouthispodcast
    Threads https://www.threads.com/@lemmeaskyouthispod
    Instagram https://www.instagram.com/lemmeaskyouthispod/
    Substack https://lemmeaskyouthis.substack.com/
    Youtube https://www.youtube.com/@lemmeaskyouthispodcast
  • Lemme Ask You This

    Episode 35 - Tasha Smith

    10/25/2026 | 1h 23 mins.
    Episode 35 - Tasha Smith - Lemme Ask You This With Talib Kweli & Tef Poe
    Shot and Edited By Chino Chase. Additional Filming By Aaron Ross Media Co.
    Tik Tok https://www.tiktok.com/@lemmeaskyouthispodcast
    Threads https://www.threads.com/@lemmeaskyouthispod
    Instagram https://www.instagram.com/lemmeaskyouthispod/
    Substack https://lemmeaskyouthis.substack.com/
    Youtube https://www.youtube.com/@lemmeaskyouthispodcast
  • Lemme Ask You This

    Episode 34- Scram Jones

    10/15/2026 | 53 mins.
    Episode 34- Scram Jones
    Shot and Edited By Chino Chase. Additional Filming By Aaron Ross Media Co.
    Tik Tok https://www.tiktok.com/@lemmeaskyouthispodcast
    Threads https://www.threads.com/@lemmeaskyouthispod
    Instagram https://www.instagram.com/lemmeaskyouthispod/
    Substack https://lemmeaskyouthis.substack.com/
    Youtube https://www.youtube.com/@lemmeaskyouthispodcast
  • Lemme Ask You This

    Episide 33 - Planet Asia

    10/10/2026 | 1h
    Lemme Ask You This With Talib Kweli & Tef Poe - Episode 33- Planet Asia- Out October 8th 2026. 
    Shot and Edited By Chino Chase. Additional Filming By Aaron Ross Media Co.
    Tik Tok https://www.tiktok.com/@lemmeaskyouthispodcast
    Threads https://www.threads.com/@lemmeaskyouthispod
    Instagram https://www.instagram.com/lemmeaskyouthispod/
    Substack https://lemmeaskyouthis.substack.com/
    Youtube https://www.youtube.com/@lemmeaskyouthispodcast
  • Lemme Ask You This

    Episode 32 - Georgia Anne Muldrow

    09/10/2026 | 1h 34 mins.
    Episode 32 - Georgia Anne Muldrow
    Shot and Edited By Chino Chase. Additional Filming By Aaron Ross Media Co.
    Tik Tok https://www.tiktok.com/@lemmeaskyouthispodcast
    Threads https://www.threads.com/@lemmeaskyouthispod
    Instagram https://www.instagram.com/lemmeaskyouthispod/
    Substack https://lemmeaskyouthis.substack.com/
    Youtube https://www.youtube.com/@lemmeaskyouthispodcast
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About Lemme Ask You This
From the minds of Talib Kweli and Tef Poe comes Lemme Ask You This, a podcast that lives at the intersection of art and activism.
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