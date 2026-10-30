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36 episodes
- Episode 36 - Jeru The Damaja- Lemme Ask You This With Talib Kweli & Tef Poe
Shot and Edited By Chino Chase. Additional Filming By Aaron Ross Media Co.
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- Episode 35 - Tasha Smith - Lemme Ask You This With Talib Kweli & Tef Poe
Shot and Edited By Chino Chase. Additional Filming By Aaron Ross Media Co.
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- Episode 34- Scram Jones
Shot and Edited By Chino Chase. Additional Filming By Aaron Ross Media Co.
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- Lemme Ask You This With Talib Kweli & Tef Poe - Episode 33- Planet Asia- Out October 8th 2026.
Shot and Edited By Chino Chase. Additional Filming By Aaron Ross Media Co.
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- Episode 32 - Georgia Anne Muldrow
Shot and Edited By Chino Chase. Additional Filming By Aaron Ross Media Co.
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About Lemme Ask You This
From the minds of Talib Kweli and Tef Poe comes Lemme Ask You This, a podcast that lives at the intersection of art and activism.Podcast website
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