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651 episodes
- - 导语 -
2016年，一部尘封多年的费孝通英文小说手稿，在伦敦政治经济学院意外重见天日。这部题为《茧》的小说，也为理解费孝通的学术道路提供了新的线索。小说以苏南一家制丝工厂为背景，与茅盾《春蚕》共同触及三十年代江南农村的经济困境，却对农村出路提出了不同设想。这部小说与费孝通的社会学名著《江村经济》究竟是什么关系？它又如何与三十年代的社会性质论战形成关联？费孝通为何最终选择社会学？大革命失败与家族命运，又在其中扮演了怎样的角色？请听本期嘉宾袁先欣老师带来的精彩分享！
- 本期话题成员 -
程衍樑（微博@GrenadierGuard2）
袁先欣，清华大学人文学院副教授。
- 时间轴 -
02:27 费孝通小说《茧》手稿的重新发现
07:21 伦敦文学经纪人的邀约与「赛珍珠神话」
13:50 革命与改良：茅盾《春蚕》与费孝通《茧》的两种叙事
20:43 中国农村文学的地域差异
27:11 《茧》工厂的现实参照：华新制丝所与永泰丝厂
37:26 陶希圣挑起社会性质论战：中国到底是一个什么社会？
49:42 家族左翼背景与费孝通的治学选择
52:47 燕大社会学系的社工传统与「吴门四犬」轶事
01:05:50 「一二·九运动」前夜，清华的左翼潜流
01:21:44 三十年代的江南丝业危机
01:32:27 「丝业大王」薛寿萱的传奇人生
01:42:21 寻找女性角色「王婉秋」的原型
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- - 导语 -
电影《给阿嬷的情书》曾让更多人认识了「侨批」与「侨汇」，在这些钱和信的背后，连接着一套横跨曼谷、香港与汕头的商业网络。学者汪玉姣以泰国华人为切入点，梳理十九世纪下半叶至二十世纪末泰国侨批业兴衰。早期福建商人如何与暹罗王室建立联系？批局怎样通过汇兑与贸易对冲实现跨境资金流转？民族主义兴起后，泰国对华人推行了哪些同化政策与金融管制？在「泰日同盟」的二战局势下，侨批业者又如何维系秘密汇路？请听本期嘉宾汪玉姣带来的精彩分享！
- 本期话题成员 -
程衍樑（微博@GrenadierGuard2）
汪玉姣，早稻田大学博士。著有《金钱与血脉：泰国侨批商业帝国的百年激荡（1850年代—1990年代）》
- 时间轴 -
02:24 电影的浪漫化之外，真实的侨批更像一张收据
09:09 早期福建商人与暹罗王室的贸易、联姻
13:54 亚洲摆脱被殖民的三种路径：「中国以大，日本以强，泰国以巧」
16:43 华裔借英法籍身份规避暹罗邮政监管
24:47 泰国政府眼中的侨批为何成了「走私信件」与外汇流出？
32:25 无详细地址的信件如何准确发往目的地？
36:44 成为泰国人：1930年代曼谷政府的排华与同化政策
43:34 二战「泰日同盟」时期，日本对侨批汇兑网络的控制
48:40 「东兴汇路」如何绕开战时封锁
53:01 乱世侨领蚁光炎、陈守明的遇刺悬案
01:00:51 「两头家」、后代泰化与华人对祖籍地联系的逐渐减弱
01:02:36 乱世战争财：二战中的侨批生意如何通过汇差与贸易获利
01:09:46 从批局到旅行社，百年侨批业如何退出历史舞台
01:12:40 新老两代出海番客之间的差异与误解
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- - 导语 -
民国时期，位于四川四县交界的北碚，军阀混战、匪患丛生，被形容为「千年虎狼之邑」。1918年，当地士绅自发组建峡防营守护秩序，后来改组为峡防局，并于1927年交由实业家卢作孚接掌。从开发煤矿、修筑北川铁路推动乡村现代化，再到创办中国西部科学院、推动西南资源调查、将国家意识与民族主义注入地方治理，北碚在十余年间展开了一场「创造新世界」的社会实验。民国时期的地方军阀如何与士绅互相背书？传统团练如何演变为「寓兵于工」的现代组织？与梁漱溟、晏阳初的乡建相比，一代船王卢作孚的「在地工业化」有何独特之处？请听本期嘉宾王果老师带来的精彩分享！
- 本期话题成员 -
程衍樑（微博@GrenadierGuard2）
王果，四川大学历史文化学院教授，新作《创造新世界：重庆北碚的乡村现代化探索（1918—1936）》
- 时间轴 -
04:21 美洲作物和现代工业两次改造大西南山区
06:39 「峡防局」的诞生与小三峡区域匪患问题
14:32 第一任峡防局长胡南先：将共和理论与地方社会相结合
20:31 卢作孚与「少年中国学会」：在四川寻找救国方案
33:48 北碚工业化的开端：煤炭、铁路与政治靠山
40:59 近代寺庙与会馆的公共空间转型
42:42 科研机构在北碚的创办、迁移与发展
49:00 东北沦陷对调查大西南的影响：来自「满铁」调查与管理经验的刺激
56:28 交通不便与人口稀少条件下的北碚「本土现代化」模式
01:01:11 重庆的军工产业与战时城市基因
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- - 导语 -
纵横国际关系学界的相蓝欣教授，曾长期在日内瓦任教，并与基辛格等外交政策圈人士保持交往。从陪同《凯恩斯传》作者、俄裔学者斯基德尔斯基重返哈尔滨，到走进五角大楼与美国战略大师安德鲁·马歇尔长谈，相蓝欣在本期节目中分享了诸多国际政治掌故，以及对当下中美欧关系的观察。他为何判断北约已进入「最后的倒计时」？如何从「三个特朗普」框架和WWE表演模式理解特朗普的外交手段？戴高乐如何影响了基辛格而基辛格外交思路又如何影响了特朗普？中欧贸易战山雨欲来，德国的「军事凯恩斯主义」倾向是怎么一回事？请听本期嘉宾相蓝欣教授带来的精彩分享！
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程衍樑（微博@GrenadierGuard2）
相蓝欣，华东师范大学特聘讲座教授，华盛顿史汀生中心杰出研究员，日内瓦高等国际关系和发展研究生院终身教授。主要研究领域为中国国际关系和现代中国史，合译有《凯恩斯传》。
- 时间轴 -
01:52 一位白俄后裔、英国上议员的哈尔滨家族往事
09:41 1983年留美见闻：在日美贸易战如火如荼的年代
18:27 美国中国研究学界的「斯坦福小集团」
22:54 责任分担、延伸威慑与活动范围：北约的三大难题
25:19 相蓝欣为何判断北约进入「最后的倒计时」？
30:39 三个特朗普：革命者、霸凌者与交易者
32:56 美中俄大三角与特朗普的基辛格式和平观
38:17 特朗普的WWE表演式外交心理战
45:01 从特朗普刻意利用社会撕裂，到民主党建制派的困境
51:54 拜登延续特朗普对华贸易战，并在高科技领域加码
55:58 《百年马拉松》作者白邦瑞与五角大楼战略大师安德鲁·马歇尔
01:00:12 相蓝欣与基辛格的交往：「中国人太多」、戴高乐与周恩来
01:07:26 带沙利文一行走访东交民巷，从多国档案重新审视义和团战争
01:14:28 欧盟对华政策的三次误判
01:24:46 德国的「军事凯恩斯主义」与重振制造业的尝试
01:26:46 老欧洲与新欧洲的利益分野
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- - 导语 -
葡萄酒「盲品」是一种玄学吗？曾拿下葡萄酒盲品全国冠军的纪录片导演安德烈，即将代表中国队出征在法国举办的葡萄酒盲品世锦赛。在他的讲述里，盲品既有日常娱乐的趣味，也有严格的竞技规则。1976年的「巴黎审判」如何挑战法国人长期掌握的葡萄酒评价权威？在葡萄酒鉴赏圈，风土、审美与评判标准是从何而来？从山东烟台到云南德钦梅里，中国葡萄酒的短板与潜力又在哪里？请听本期嘉宾安德烈带来的精彩分享！
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安德烈，美食纪录片导演、2025年RVF葡萄酒盲品中国锦标赛全国个人及团体冠军。（小红书：新炊间黄粱）
- 时间轴 -
01:34 安德烈：被RVF称为「中国神童」的葡萄酒盲品冠军
08:46 葡萄酒盲品娱乐局与专业盲品比赛的差异
11:43 盲品的四个维度：品种、国家、产区、年份
15:59 中国队在盲品世锦赛中历史成绩很好
23:57 不同风格选手如何达成一致答案？
31:10 1976年「巴黎审判」：纳帕一战成名，美国酒击败法国酒
35:43 「巴黎审判」的余波：新旧世界对比遭媒体夸大，盲品成为重要品评方式
41:14 风土、橡木桶、控温、栽培与分级：法国如何塑造现代葡萄酒体系
46:27 安德烈如何理解「风土」？
49:15 张弼士与张裕：南洋华侨的烟台葡萄酒创业
52:31 法国传教士如何将葡萄酒酿造技术带入藏区？
56:53 中外制度差异：法国INAO监管与中国地理标志保护
59:35 德钦梅里：安德烈眼中中国最有潜力的世界级葡萄酒产区？
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