- 导语 -

纵横国际关系学界的相蓝欣教授，曾长期在日内瓦任教，并与基辛格等外交政策圈人士保持交往。从陪同《凯恩斯传》作者、俄裔学者斯基德尔斯基重返哈尔滨，到走进五角大楼与美国战略大师安德鲁·马歇尔长谈，相蓝欣在本期节目中分享了诸多国际政治掌故，以及对当下中美欧关系的观察。他为何判断北约已进入「最后的倒计时」？如何从「三个特朗普」框架和WWE表演模式理解特朗普的外交手段？戴高乐如何影响了基辛格而基辛格外交思路又如何影响了特朗普？中欧贸易战山雨欲来，德国的「军事凯恩斯主义」倾向是怎么一回事？请听本期嘉宾相蓝欣教授带来的精彩分享！



- 本期话题成员 -

程衍樑（微博@GrenadierGuard2）

相蓝欣，华东师范大学特聘讲座教授，华盛顿史汀生中心杰出研究员，日内瓦高等国际关系和发展研究生院终身教授。主要研究领域为中国国际关系和现代中国史，合译有《凯恩斯传》。



- 时间轴 -

01:52 一位白俄后裔、英国上议员的哈尔滨家族往事

09:41 1983年留美见闻：在日美贸易战如火如荼的年代

18:27 美国中国研究学界的「斯坦福小集团」

22:54 责任分担、延伸威慑与活动范围：北约的三大难题

25:19 相蓝欣为何判断北约进入「最后的倒计时」？

30:39 三个特朗普：革命者、霸凌者与交易者

32:56 美中俄大三角与特朗普的基辛格式和平观

38:17 特朗普的WWE表演式外交心理战

45:01 从特朗普刻意利用社会撕裂，到民主党建制派的困境

51:54 拜登延续特朗普对华贸易战，并在高科技领域加码

55:58 《百年马拉松》作者白邦瑞与五角大楼战略大师安德鲁·马歇尔

01:00:12 相蓝欣与基辛格的交往：「中国人太多」、戴高乐与周恩来

01:07:26 带沙利文一行走访东交民巷，从多国档案重新审视义和团战争

01:14:28 欧盟对华政策的三次误判

01:24:46 德国的「军事凯恩斯主义」与重振制造业的尝试

01:26:46 老欧洲与新欧洲的利益分野

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- 制作团队 -

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节目统筹 禾放

节目运营 小米粒

节目制作 思钊 Yo

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- 音乐 -

Danse Macabre - Busy Strings - Kevin MacLeod

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