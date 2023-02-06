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「忽左忽右」是一档文化沙龙类播客节目，试图为中文播客听众提供基于经验视角的话题和内容。本节目由JustPod出品。曾荣获苹果播客2019年度最佳播客。 More
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250 大转型：漫谈德国社民党的百年得失
在后默克尔时代的德国，现任总理朔尔茨已经上任快两年了，而他所领导的德社党也在保持差异的情况下，维持着“红绿灯”联盟的联合执政。这种求同存异的局面对于德社党来说并不陌生。作为欧洲政坛历史最悠久的左翼力量之一，德社党通过多次重大转型跨越了漫长的二十世纪。德国左翼是如何在内斗之中走出德意志帝国的？德社党又是如何在冷战中完成中左转型的？二战后的几位德社党总理的风格又有什么不同？本期节目，马嘉鸿与杨阳做客忽左忽右，畅谈德意志左翼政治百年。
- 本期话题成员 -
程衍樑（微博@GrenadierGuard2）
马嘉鸿，中国人民大学讲师
杨阳，埃塞克斯大学历史学博士
- 时间轴 -
05:00 百年SPD的三个历史阶段
10:50 SPD无法团结一战后的德国工人
19:00 第二帝国时期，SPD有选票没权力
25:20 东德SPD人漫长的季节
32:45 歌德斯堡纲领标志着SPD的转型
40:40 被推上台前的勃兰特和他历史性的“华沙之跪”
51:10 六七十年代英德左翼的异同
01:00:55 施密特能够领导德国，但并不善于团结SPD
01:10:40 诸侯混战，施罗德成功捡漏
01:21:30 全欧洲的左翼如今都要反思
01:25:40 现任德国总理朔尔茨善于平衡SPD的左右翼
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午后偏见023｜郑小悠谈清代官员如何办案
相较于明朝，清朝的司法制度发生了怎样的变化？康熙、雍正、嘉庆这几个皇帝对待刑部和司法流程的态度，有着怎样的区别？在雍正的大力整顿之下，刑部发生了怎样的变化？刑部的官员如何通过种种细节发现案件的疑点？精明能干的他们为什么不太讨人喜欢？清朝的皇帝为什么如此看重司法公正？不妨来听郑小悠老师在本期节目之中的精彩讲述。
- 本期话题成员 -
郑小悠，国家图书馆副研究馆员，研究方向为清代制度史、政治史，已出版《年羹尧之死》《清代的案与刑》《九王夺嫡》（合著）《英和日记》（整理）《人命关天：清代刑部的政务与官员（1644-1906）》
郑诗亮，《上海书评》执行主编（微博@PomBom，豆瓣ID：PomBom）
- 时间轴 -
01:20 明清易代的时候，明朝的刑部、都察院、大理寺“三法司并重”的格局发生了变化
02:49 大理寺的职能几乎没有了
05:02 都察院在明朝是一个特别重要的机构
07:18 明朝统治者惯于“以小博大”，用巡按御史去控制地方上的高级官员，而清朝由于民族矛盾的存在，无法延续这一统治策略
09:35 康熙初年形成了刑部一家独大的局面，但刑部的工作能力却难以匹配自身掌握的权力
11:35 在清朝，流刑这个级别的案件也要刑部复核，更是加大了刑部的工作压力
12:28 康熙这个皇帝对行政事务管理不怎么感兴趣，嫌太麻烦
14:06 康熙采取宽松政策，要求尽量少杀人，但其实并不意味着会少死人
15:05 雍正跟康熙的性格完全不一样，是一个精细、务实的皇帝
17:22 雍正开始整顿刑部
19:50 雍正十年的一把大火，让雍正对刑部的工作愈发不满
22:30 在康熙以前，清朝有一个很奇葩的人事制度，官员晋升采取抽签的方式
24:08 雍正废除了刑部的抽签晋升制，加强了刑部官员工作的延续性
27:22 康熙年间遣散了绍兴的书吏，结果六部的工作全都陷入了瘫痪
30:58 雍正让刑部的“业务干部”在晋升上的话语权更大了
32:03 刑部的官员，升迁普遍比较快
34:07 刑部福建司的官员从地方的风土人情上入手，找到了一个案子的疑点
35:49 福建司审多了福建的案子，知道当地宗族势力强大，时常出现以“不孝”为借口而杀人的案件
39:08 嘉庆年间，福建的大规模械斗案，经常会有某个大族强行让族里弱小可怜的无辜者顶罪
41:28 雍正改土归流之后，清朝的管理模式随着疆域扩大也发生了变化，需要处理更为复杂、尖锐的矛盾
43:30 刑部湖广司的官员从尸格单的描述上入手，发现了一个案子的漏洞
47:41 湖广司出手之后，一桩表面上的误杀案最终被定性为通奸谋杀案
49:50 刑部在北京的官员群体里的形象——又穷又忙
52:23 吃饭、听戏等清朝京官常有的娱乐活动，刑部官员因为又穷又忙，从不参加，戊戌六君子之一刘光第、精通律学的赵舒翘和刘墉的父亲刘统勋都是这样
54:50 清朝刑部官员的形象其实不是特别好，尤其到了晚清
56:15 在正常的文书流转的制度安排下，皇帝应该是一件案子的最后一个环节，能施加的影响有限，而奏折制度给了皇帝介入中间环节的权力
58:50 乾隆后期、嘉庆年间，告御状成了一种风气
1:01:30 嘉庆很容易受到告御状者的一面之辞的影响
1:03:45 康熙就比较精明，认识到自己不能随便发表意见
1:06:20 刑部尚书金光悌刻意迎合嘉庆皇帝，造成了冤假错案
1:10:30 刑部完全顺着皇帝的意思去办事，就是“杀人媚人”
1:11:51 清朝作为北方民族入主中原的政权，存在着屠戮过重的先天不足
1:12:55 相较于清朝皇帝，元朝皇帝的心态显得很无所谓，要么托词说是长生天要求自己进行屠戮，要么觉得大不了就回草原
1:13:17 清朝皇帝一方面存在合法性问题，一方面又想好好作为，于是采取了两大策略
1:15:53 “永不加赋”的政策表面上减轻了百姓的负担，其实加剧了整个清朝官员群体的腐败
1:17:28 清朝统治者之所以看重刑名之学，尽力追求司法公正，是因为他们把人命上升到了政权合法性的高度
1:18:16 清朝的一个案子分成“笞杖徒流死”五个层级的刑罚
1:20:56 清朝的一件案子要经过十几个层级的审问和文书的复核，每一个环节都有改变的可能
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249 与UFC经纪人漫谈中国格斗选手出海的背后
2023年会是中国格斗的爆发年吗？五月初，格斗选手闫晓楠轻松TKO前冠军安德拉德，向着草量级世界冠军张伟丽的位置又近了一步，也再一次证明了中国女选手的实力。中国德比可能不再遥远，而UFC总裁白大拿也开始谈论今年举办中国赛的可能性。台上一分钟，台下十年功，而对于现代格斗运动来说，团队和他人的助力也是至关重要的。格斗选手在走进UFC之前，到底是如何过关斩将的？为什么会出现“输比赛赢口碑”的意外情况？中国选手在海外有哪些不为人知的辛苦？本期节目，忽左忽右的老朋友汪乐现身说法，讲述他从泰拳馆老板到UFC资深经纪人的转变，与他所亲历的UFC格斗故事。
- 本期话题成员 -
程衍樑（微博@GrenadierGuard2）
汪乐，Paradigm Sports经纪人
hualun，亚利桑那州立大学法律博士（J.D.），翻转体育主播
- 时间轴 -
08:00 顶级格斗赛事UFC的赛制是什么样的？
15:50 川普等美国政客也为UFC运营出过力
25:00 你争我抢的叫阵，最终目的都是卖票
31:20 格斗经纪职能逐渐从教练工作中独立
42:45 UFC279风暴之中，李景亮团队的心路历程
51:40 闫晓楠和宋亚东的自驱力都很强
58:10 格斗选手没有劳资保障，挣的都是辛苦钱
01:04:55 中国选手进入UFC的三条路径
01:10:40 坎坷选手案例：人祸+新冠+伤病
01:21:30 格斗经纪圈子里都是人精
01:28:40 中国格斗在亚洲的“弯道超车”
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248 「右翼话题」的左翼解读：基因遗传在多大程度上影响社会公平？
有这么一句戏言，投胎是门技术活，而在一定程度上，遗传确实就像买彩票，每个新生儿都必须在基因序列的编码下抽取未知的“人格参数”。在20世纪伊始，遗传学的诞生让学界展开对人类基因奥秘的热切探索，在各种政治立场的加持下，优生运动被推上历史舞台；而二战期间纳粹德国基于优生主义的恶行为人类社会敲响了警钟。学者凯瑟琳-佩奇-哈登的《基因彩票：运气、平等与补偿公正性》一书打破学术禁区，探讨了在“运气”决定基因的事实下，人类该如何塑造社会公平。请听本期节目田方萌和朱晨对行为遗传学与伦理、政治哲学的精彩分享。
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田方萌，中央民族大学民族学与社会学学院副教授，从事国际移民、公共政策和社会思想方面的教学研究工作
朱晨，中国农业大学经济管理学院副教授，著有《遗传经济学原理》，微信公众号「遗传社科研究」
- 时间轴 -
06:00 谈论个体差异并不等于优生学
18:50 从潘光旦到计划生育
28:00 用罗尔斯的“无知之幕”解释基因差异
36:20 行为遗传学第一定律：所有特征皆可遗传
42:45 代际研究案例：父母做STEM，子女玩艺术
46:00 “中国弃婴”叙事中的环境影响
51:40 政治上的"左右"也可以和基因遗传相关
54:10 基因遗传是否受国家和社会的影响？
01:00:55 种族差异相关的学术研究依然非常敏感
01:07:40 21世纪优生学：精子库、基因编辑、胚胎选择
01:12:30 多基因评分可能是辅助生殖的未来趋势
01:18:40 将遗传比作彩票，是有条件的随机分配
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古典文学漫游06｜谷卿谈作为生活方式的文人雅趣
群臣饮宴联句成篇，觥筹交错吟诗作对，文学可能是中国古代知识分子最主要的生活方式。作为社会功能的体现，为什么中国古代集体创作的数量和重要性超过了个人的感情抒怀？为什么今人眼中的“抄袭”和“洗稿”在古代诗词创作中很常见？在当代中国人的生活中，还有哪些可以将文学作为社交雅兴的可能？请听本期节目嘉宾谷卿的精彩解读。
本期节目是「读库」与「忽左忽右」联合出品的「古典文学漫游」系列付费播客节目，请移步小宇宙app、喜马拉雅、网易云音乐、蜻蜓fm和「忽左忽右leftright」公众号付费收听。下面是本集节目的试听。
- 本期话题成员 -
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谷卿，中国艺术研究院中国文化研究所副所长
- 时间轴-
02:00 何谓诗人作为“政治家中的残次品”
06:30 文学x考古学：李零如何解读铭文
11:40 专业细分可能把知识切的太碎了
17:00 郭沫若新解“苟日新，日日新，又日新”
22:35 金石学：从青铜器和石刻碑文中解读信息元
28:00 诗可以群：承载不同社交规则的古诗
35:00 “垂死病中惊坐起”作为网络的低配无情对
41:30 隐栝，古人“洗稿”的专业姿势
47:50 《世说新语》与《山海经》里的集体创作
53:50 文学研究误区：细分派别、生硬断代、批发尊号
01:00:30 让文学游戏融入当代社交
- 音乐 -
ES_Keep Holding On - Ryan James Carr
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本节目由「读库」与「忽左忽右」联合出品。
吉川幸次郎是世界汉学泰斗，他把中国文化当作自己的精神故乡。他从精神史角度解读中国文学，时刻关注着诗文背后的人心伦理、社会风貌变迁。
今年，「读库」推出了“中国古典文学阅读计划”，精选九本吉川幸次郎的作品，它们面向丰富，深浅适中，以中国文学和诗歌通史类读本打底，展开至专题人物、断代诗歌读本，兼涉文学体裁研究。同时，「读库」也联合「忽左忽右」同步推出12集「古典文学漫游」系列付费播客，我们将邀请各地古典文学研究者、爱好者、诗人、歌手等，从书漫开，用声音为你带来有关古典文学的独特体验。
现在，就和我们一起漫游古典文学，在声音里与《诗经》、《楚辞》、陶渊明、杜甫、苏轼相遇吧。
- 制作团队 -
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内容策划 樊超群
封面设计 郑梦
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