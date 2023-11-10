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科技乱炖
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由多名资深从互联网业者主持的科技点评播客，以实际工作中积累的经验为基础，结合实际，把近期科技热点变成犀利、独到、深刻的独家观点。 本节目由「津津乐道播客网络」制作播出。
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运营商操起的“屠刀”，伤害的到底是谁？
近期，电信运营商的家庭宽带因各种原因频频出现限速、限流，甚至跨省、跨运营商流量丢包的问题，更有甚者直接限制了用户的上行带宽。这一切的原因究竟是什么？运营商这些年来对网络建设投入巨大，为什么质量和服务反而在下降？背后的原因到底是什么？所谓的创新，难道只是推出一些用户根本用不上的“万兆家庭宽带”吗？本期节目，几位主播将从中国运营商的深层逻辑出发，与你一起探讨这些问题背后的原因以及应对之道。【本期主播】朱峰：「津津乐道播客网络」创始人，产品及技术专家。（微博：@zhufengme）高春辉：「科技乱炖」主播。“中国互联网站长第一人”，科技、互联网领域的连续创业者。（微博：@高春辉，微信公众号：老高的互联网杂谈）老韩：B站UP主“老韩一米九”，专注企业IT服务。【制作团队】后期 / 卷圈封面 / 姝琦@midjourney运营 / 卷圈，Sand监制 / 姝琦产品统筹 / bobo场地支持 / 声湃轩北京录音间【联系我们】希望大家在听友群和评论区多多反馈收听感受，这对我们来说十分重要。欢迎添加津津乐道小助手微信：dao160301，加入听友群。【关于「科技乱炖」】由多名资深从业者主持的科技点评播客，以实际工作中积累的经验为基础，结合实际，把近期科技热点变成犀利、独到、深刻的独家观点。【关于「津津乐道播客网络」】在一派纷繁芜杂里，我们为愉悦双耳而生。科技、教育、文化、美食、生活、技能、情绪……严肃认真却不刻板，拒绝空泛浮夸。与专业且有趣的人携手缔造清流，分享经历，传播体验，厘清世界与你的关系。津津乐道 | 科技乱炖 | 津津有味 | 记者下班 | 不叁不肆 | 厂长来了 | 编码人声 | 沸腾客厅 | 拼娃时代收听平台苹果播客 | 小宇宙App | Spotify | 喜马拉雅 | 网易云音乐 | QQ音乐 | 微信听书 | 荔枝FM | 央广云听 | 听听FM | Sure竖耳App | Bilibili | YouTube联系我们津津乐道播客官网 | 公众号：津津乐道播客 | 微信：dao160301 | 微博：津津乐道播客 | 商业合作：
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1:37:58
怎样用企业级的思维，弄好你家的网络
本期节目，我们邀请到了B站专注企业IT服务的UP主“老韩一米九”，与大家一起探讨如何用企业级的思维优化家庭网络。或许很多人认为，家里的网络环境并不复杂，没必要投入过多精力。然而，随着高带宽需求的提升和智能家居设备的普及，对家庭网络的要求已经越来越高。在节目中，我们将从运营商选择、基础布线、WiFi方案，以及网络和路由配置等多方面，全面梳理提升家庭网络性能的技巧。我们的目标是帮助大家以最高效的方式和最经济的成本，打造一个稳定、快速的家庭网络环境。无论你是网络小白还是进阶玩家，都能从中获得实用的建议和启发。【本期主播】朱峰：「津津乐道播客网络」创始人，产品及技术专家。（微博：@zhufengme）高春辉：「科技乱炖」主播。“中国互联网站长第一人”，科技、互联网领域的连续创业者。（微博：@高春辉，微信公众号：老高的互联网杂谈）老韩：B站UP主“老韩一米九”，专注企业IT服务。【制作团队】后期 / 卷圈封面 / 姝琦@midjourney运营 / 卷圈，Sand监制 / 姝琦产品统筹 / bobo场地支持 / 声湃轩北京录音间【联系我们】希望大家在听友群和评论区多多反馈收听感受，这对我们来说十分重要。欢迎添加津津乐道小助手微信：dao160301，加入听友群。【关于「科技乱炖」】由多名资深从业者主持的科技点评播客，以实际工作中积累的经验为基础，结合实际，把近期科技热点变成犀利、独到、深刻的独家观点。【关于「津津乐道播客网络」】在一派纷繁芜杂里，我们为愉悦双耳而生。科技、教育、文化、美食、生活、技能、情绪……严肃认真却不刻板，拒绝空泛浮夸。与专业且有趣的人携手缔造清流，分享经历，传播体验，厘清世界与你的关系。津津乐道 | 科技乱炖 | 津津有味 | 记者下班 | 不叁不肆 | 厂长来了 | 编码人声 | 沸腾客厅 | 拼娃时代收听平台苹果播客 | 小宇宙App | Spotify | 喜马拉雅 | 网易云音乐 | QQ音乐 | 微信听书 | 荔枝FM | 央广云听 | 听听FM | Sure竖耳App | Bilibili | YouTube联系我们津津乐道播客官网 | 公众号：津津乐道播客 | 微信：dao160301 | 微博：津津乐道播客 | 商业合作：
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2:38:43
数码爱好者去反电诈，不小心弄成了降维打击
本期节目有些特别，我们邀请到了一位从电脑爱好者“转型”成为反诈警察的神秘嘉宾。他将在节目中分享他在日常工作中遇到的那些趣事和怪事，从一个独特的视角带大家了解诈骗背后的套路和手段。或许有时候，你被诈骗了，并不是因为你不够聪明，而是因为骗子早已盯上了你。。。【听友福利】拼多多百亿补贴：进入拼多多搜索“【科技乱炖】”或点击评论区置顶链接，直达活动会场，iphone16系列至高直降1100，搜索词长期有效，大家可以经常搜搜看，经常有活动更新。【本期主播】朱峰：「津津乐道播客网络」创始人，产品及技术专家。（微博：@zhufengme）高春辉：「科技乱炖」主播。“中国互联网站长第一人”，科技、互联网领域的连续创业者。（微博：@高春辉，微信公众号：老高的互联网杂谈）某高老师：「科技乱炖」主播，资深运维专家，互联网和 IT 行业从业20 年，现任某互联网安全公司高管。（微博：@某高老师，Blog：某高老师 – 人间观察）小余：数码爱好者，十年从业经验的反诈一线工作人员。【制作团队】后期 / 卷圈封面 / 姝琦@midjourney运营 / 卷圈，Sand监制 / 姝琦产品统筹 / bobo场地支持 / 声湃轩北京录音间【联系我们】希望大家在听友群和评论区多多反馈收听感受，这对我们来说十分重要。欢迎添加津津乐道小助手微信：dao160301，加入听友群。【关于「科技乱炖」】由多名资深从业者主持的科技点评播客，以实际工作中积累的经验为基础，结合实际，把近期科技热点变成犀利、独到、深刻的独家观点。【关于「津津乐道播客网络」】在一派纷繁芜杂里，我们为愉悦双耳而生。科技、教育、文化、美食、生活、技能、情绪……严肃认真却不刻板，拒绝空泛浮夸。与专业且有趣的人携手缔造清流，分享经历，传播体验，厘清世界与你的关系。津津乐道 | 科技乱炖 | 津津有味 | 记者下班 | 不叁不肆 | 厂长来了 | 编码人声 | 沸腾客厅 | 拼娃时代收听平台苹果播客 | 小宇宙App | Spotify | 喜马拉雅 | 网易云音乐 | QQ音乐 | 微信听书 | 荔枝FM | 央广云听 | 听听FM | Sure竖耳App | Bilibili | YouTube联系我们津津乐道播客官网 | 公众号：津津乐道播客 | 微信：dao160301 | 微博：津津乐道播客 | 商业合作：
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1:24:33
从Linux基金会聊起，为什么这些年都热衷于“卡脖子”？
在本期节目中，我们聚焦于最近由Linux基金会事件引发的广泛讨论，探讨“卡脖子”现象是否已经成为新常态。我们特别邀请到了资深的开源项目参与者老冯，与我们一同深入分析这些风波背后的真相，以及分享他在“卡脖子”困境中的个人经验与见解。通过本次交流，我们期望帮助听众更好地理解当今技术竞合关系，并探讨如何在新时代中从容应对和自我定位。【本期主播及嘉宾】冯若航：Pigsty作者，PG大法师，数据库老司机，云计算泥石流。朱峰：「津津乐道播客网络」创始人，产品及技术专家。（微博：@zhufengme）高春辉：「科技乱炖」主播。“中国互联网站长第一人”，科技、互联网领域的连续创业者。（微博：@高春辉，微信公众号：老高的互联网杂谈）某高老师：「科技乱炖」主播，资深运维专家，互联网和 IT 行业从业20 年，现任某互联网安全公司高管。（微博：@某高老师，Blog：某高老师 – 人间观察）【相关资料】冯若航的公众号【非法加冯】【制作团队】后期 / 卷圈封面 / 姝琦@midjourney运营 / 卷圈，Sand监制 / 姝琦产品统筹 / bobo场地支持 / 声湃轩北京录音间【联系我们】希望大家在听友群和评论区多多反馈收听感受，这对我们来说十分重要。欢迎添加津津乐道小助手微信：dao160301，加入听友群。【关于「科技乱炖」】由多名资深从业者主持的科技点评播客，以实际工作中积累的经验为基础，结合实际，把近期科技热点变成犀利、独到、深刻的独家观点。【关于「津津乐道播客网络」】在一派纷繁芜杂里，我们为愉悦双耳而生。科技、教育、文化、美食、生活、技能、情绪……严肃认真却不刻板，拒绝空泛浮夸。与专业且有趣的人携手缔造清流，分享经历，传播体验，厘清世界与你的关系。津津乐道 | 科技乱炖 | 津津有味 | 记者下班 | 不叁不肆 | 厂长来了 | 编码人声 | 沸腾客厅 | 拼娃时代收听平台苹果播客 | 小宇宙App | Spotify | 喜马拉雅 | 网易云音乐 | QQ音乐 | 微信听书 | 荔枝FM | 央广云听 | 听听FM | Sure竖耳App | Bilibili | YouTube联系我们津津乐道播客官网 | 公众号：津津乐道播客 | 微信：dao160301 | 微博：津津乐道播客 | 商业合作：
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1:11:22
这半年，有哪些AI产品让主播真金白银的付了钱？
AI火了两年，最终主播用钱包投票的应用到底有哪些？在这期节目中，我们将为听众深度剖析主播团队在过去半年实战检验过的AI工具和SaaS服务。通过反复试错和长期付费使用，我们筛选出了一批真正可以提升工作效率、且稳定可靠的生产力工具。无论你是个人创作者还是企业用户，都能从中找到适合自己的选择。除了软件服务，我们还会分享几款经过深度使用、确实能带来价值的硬件产品体验。在当下AI工具良莠不齐的环境下，我们希望用第一手的使用体验，为听众们踩坑避雷，节省宝贵的时间和金钱成本。在AI企业市场领域有丰富经验的某高老师，还为大家解读To B领域大语言模型这一年来的戏剧性变化。从最初的”千金难求”到现在的”随礼赠送”，背后折射出了怎样的产业变革？在这波AI浪潮中，创业者们又该如何找准定位，抓住新的商业机会？我们将通过深入浅出的对话，为听众们揭开这些问题的答案。本期节目参与豆包MarsCode《红人创造营》内容创意大赛。https://r.daofm.cn/marscode 点击体验豆包MarsCode【本期主播】朱峰：「津津乐道播客网络」创始人，产品及技术专家。（微博：@zhufengme）高春辉：「科技乱炖」主播。“中国互联网站长第一人”，科技、互联网领域的连续创业者。（微博：@高春辉，微信公众号：老高的互联网杂谈）某高老师：「科技乱炖」主播，资深运维专家，互联网和 IT 行业从业20 年，现任某互联网安全公司高管。（微博：@某高老师，Blog：某高老师 – 人间观察）【制作团队】后期 / 卷圈封面 / 姝琦@midjourney运营 / 卷圈，Sand监制 / 姝琦产品统筹 / bobo场地支持 / 声湃轩北京录音间【联系我们】希望大家在听友群和评论区多多反馈收听感受，这对我们来说十分重要。欢迎添加津津乐道小助手微信：dao160301，加入听友群。【关于「科技乱炖」】由多名资深从业者主持的科技点评播客，以实际工作中积累的经验为基础，结合实际，把近期科技热点变成犀利、独到、深刻的独家观点。【关于「津津乐道播客网络」】在一派纷繁芜杂里，我们为愉悦双耳而生。科技、教育、文化、美食、生活、技能、情绪……严肃认真却不刻板，拒绝空泛浮夸。与专业且有趣的人携手缔造清流，分享经历，传播体验，厘清世界与你的关系。津津乐道 | 科技乱炖 | 津津有味 | 记者下班 | 不叁不肆 | 厂长来了 | 编码人声 | 沸腾客厅 | 拼娃时代收听平台苹果播客 | 小宇宙App | Spotify | 喜马拉雅 | 网易云音乐 | QQ音乐 | 微信听书 | 荔枝FM | 央广云听 | 听听FM | Sure竖耳App | Bilibili | YouTube联系我们津津乐道播客官网 | 公众号：津津乐道播客 | 微信：dao160301 | 微博：津津乐道播客 | 商业合作：
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Generated: 12/28/2024 - 6:34:20 PM