Mon Laferte: De aquí y de allá

[To follow along with English subtitles, visit our new YouTube channel, "KEXP Podcasts." Learn more about this episode at www.kexp.org/podcasts/el-sonido-cancioneros/.] En marzo de 2020, Albina Cabrera tuvo la suerte de asistir a la presentación de Mon Laferte en la Celebración del Día de la Mujer en la Ciudad de México. Sin saberlo, apenas dos días después, una pandemia inesperada cambiaría sus planes de mudarse a Seattle. Una vez establecida en su nuevo hogar, Albina, co-host de El Sonido y Latin American Content Producer de KEXP, reflexiona sobre su viaje al dejar su país atrás y emprender una misión para preservar las canciones que mantienen vivos sus recuerdos. En el primer episodio de El Sonido: Cancioneros, Albina Cabrera se sumerge en la banda sonora personal de la reconocida cantautora Mon Laferte, trazando su trayectoria artística desde su Chile natal hasta su actual hogar en México. A través de este viaje musical, Albina busca comprender su propio presente como una sudamericana proveniente de Argentina que emigró a Seattle, WA, en 2020. Desde Lana del Rey hasta José José, y desde Shakira y Mercedes Sosa hasta Kendrick Lamar y Vivir Quintana, la multipremiada Mon Laferte, abre su diario musical para compartir las canciones que han moldeado su identidad y han sido una ventana a sus orígenes. Nuestro episodio inaugural, "De aquí y de allá", cuenta con la participación especial de las artistas chilenas Camila Moreno, Fakuta y Francisca Valenzuela, junto con las valiosas contribuciones de las periodistas musicales Javiera Tapia e Isabela Raygoza, quienes han tejido hábilmente esta narrativa con contexto y visión.Support the show: http://kexp.org/elsonidoSee omnystudio.com/listener for privacy information.