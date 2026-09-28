感谢 FIRST惊喜电影展 对本期节目的支持！

嘉宾：大祭尸，插画师、独立影像作者、游戏设计师，代表作《诸神重工》《硫池怪谈》《鬼子母》

本期节目录制于2026年9月11日， 是2026年 FIRST 惊喜电影展 × 小宇宙联合企划「我的生活好像一部___片？！」特别节目，把世界玩成自己的版本！

本期话题：

关于放映体验



在大银幕上看自己的作品是什么感觉？

你是怎么理解“模拟恐怖”这个概念的？它需要包含什么元素？

平时看你的作品都是在平面或者电脑，电脑屏幕是否也是你创作的一种媒介？

你介绍硫池怪谈的时候说过，“你坐在黑暗中，一台收讯不良的老电视向你呢喃着。闪烁跳动的荧屏，将你拉向一个个充满不安的梦。”当这个“老电视”媒介被大银幕替换，它是否会影响你想传达的体验？

通常你的观众是自己一个人坐在电脑前面看你的作品，当一群人聚集在一起的时候，这个“充满不安的梦”还成立吗？

关于《硫池怪谈》系列



为什么是“硫池”，它的灵感来自哪里？

它为什么是一个“县”？“县”这个行政划分，和乡、村、市相比有什么特别之处？

《硫池怪谈》里有一些经常重复出现的元素，比如博物馆、医院、胎儿、大鲵，是怎么考虑到使用这些元素的？

模拟恐怖的恐怖到底在哪里？做到什么，它就变得恐怖了起来？它和怀旧的边界在哪里？

怎么把握“讲故事”和“藏故事”的平衡？

你说现在找参考素材越来越难，因为搜索结果开始被大量机器生成图片污染，那你之前是怎么找素材的，什么样的素材会吸引你的注意？它是怎么成为你的素材的同时，你也保留住自己的原创性？

《硫池怪谈》如果有一天开发成长片，它可以产生什么样的故事，这种具体的故事会不会削弱短片带来的冲击？它的优势和劣势分别是什么？

关于恐惧经验来源



你第一次对恐惧有印象是什么年纪，发生了什么事？

过去二、三十年的社会运动给你留下了什么经验、印象？比如龙的传说、气功热、保健品、地方台…你是怎么看待过去发生的这种中国人的共同记忆？它对你意味着什么？

你做过平面设计、插画、游戏、视频不同的媒介，这些不同媒介给你分别带来了怎样的经验，它们又是怎样在新的媒介里被使用的？什么样的经验有效，什么样的经验变得无效了？

你说过想“拉泡大的”，怎么理解这个“大”？它是作品影响力、数据、行业认可、商业成就还是什么其他的？

你的下一步创作追求是什么？你希望自己做出来什么样的作品？

在这个时代做创作要面对的最大的困难和挑战是什么？

🎁福利：

欢迎你在听节目的时候随时留言互动分享你的感受，或者讲讲你是怎么理解“中式梦核”的概念的。我会从评论区里选出5位朋友送上价值超过400元的FIRST20周年周边礼包，包括FIRST20周年限定T恤（颜色尺码随机发货）、FIRST20周年限定尼龙包、「胆子要大」手机挂绳、豆瓣豆品联名卡包，截止到2026年9月20日有效。

🎵配乐：

渔舟唱晚、眼保健操

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