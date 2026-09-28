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64 episodes
- 嘉宾：周宏翔，小说家、编剧，代表作《当燃》《喜乐会》
本期节目录制于2026年9月24日。
本期话题
01:15 从《当燃》聊起：疫情期间与母亲相处的三个月，以及重庆重新热闹起来的时刻
07:26 为什么想写《喜乐会》：独生子女这一代，与失去亲人的家庭
11:54 先有一个想探索的问题，再跟着人物去写故事
14:08 放下悲伤，会让人觉得背叛了离开的人吗？
25:42 《喜乐会》的故事开端：相依为命的婆媳，和一个出人意料的生育决定
28:44 三个各有秘密的女人，怎样成为彼此的依靠
32:19 好作品怕剧透吗？知道结局后，我们为什么还会被打动
37:42 回看两年前写完的小说，怎样与作品里的遗憾相处
45:54 写当下的生活，作家怎样辨认一个时代
01:01:54 人物写着写着“活过来”了，作家会跟着他们走吗？
01:18:53 长篇、中篇、短篇，分别需要怎样的写作状态
01:27:53 做过编剧以后，怎么重新理解小说中的停顿和余地
01:44:34 小说被改编成影视，原作者希望它保留什么
01:59:58 什么是让人记住的“文学时刻”
02:27:35 故事好看，与作品有深入的问题意识，可以同时成立吗？
02:33:50 比起人工智能取代写作，他更担心自己有一天对世界失去感觉
02:36:04 看过攻略才出门：为什么我们的经验常常跑在体验前面
02:47:39 写今天的生活，怎样避开已经听过太多遍的话
🎵配乐：
Modern Attempt - TrackTribe
笑傲江湖 - 刘欢、王菲
📮播客《多多指教》商务合作联系邮箱：
shamankingygz@163.com
感谢 声湃 对本期节目的场地、设备支持！
在小宇宙查看该单集文稿
- 感谢 FIRST惊喜电影展 对本期节目的支持！
嘉宾：大祭尸，插画师、独立影像作者、游戏设计师，代表作《诸神重工》《硫池怪谈》《鬼子母》
本期节目录制于2026年9月11日， 是2026年 FIRST 惊喜电影展 × 小宇宙联合企划「我的生活好像一部___片？！」特别节目，把世界玩成自己的版本！
本期话题：
关于放映体验
在大银幕上看自己的作品是什么感觉？
你是怎么理解“模拟恐怖”这个概念的？它需要包含什么元素？
平时看你的作品都是在平面或者电脑，电脑屏幕是否也是你创作的一种媒介？
你介绍硫池怪谈的时候说过，“你坐在黑暗中，一台收讯不良的老电视向你呢喃着。闪烁跳动的荧屏，将你拉向一个个充满不安的梦。”当这个“老电视”媒介被大银幕替换，它是否会影响你想传达的体验？
通常你的观众是自己一个人坐在电脑前面看你的作品，当一群人聚集在一起的时候，这个“充满不安的梦”还成立吗？
关于《硫池怪谈》系列
为什么是“硫池”，它的灵感来自哪里？
它为什么是一个“县”？“县”这个行政划分，和乡、村、市相比有什么特别之处？
《硫池怪谈》里有一些经常重复出现的元素，比如博物馆、医院、胎儿、大鲵，是怎么考虑到使用这些元素的？
模拟恐怖的恐怖到底在哪里？做到什么，它就变得恐怖了起来？它和怀旧的边界在哪里？
怎么把握“讲故事”和“藏故事”的平衡？
你说现在找参考素材越来越难，因为搜索结果开始被大量机器生成图片污染，那你之前是怎么找素材的，什么样的素材会吸引你的注意？它是怎么成为你的素材的同时，你也保留住自己的原创性？
《硫池怪谈》如果有一天开发成长片，它可以产生什么样的故事，这种具体的故事会不会削弱短片带来的冲击？它的优势和劣势分别是什么？
关于恐惧经验来源
你第一次对恐惧有印象是什么年纪，发生了什么事？
过去二、三十年的社会运动给你留下了什么经验、印象？比如龙的传说、气功热、保健品、地方台…你是怎么看待过去发生的这种中国人的共同记忆？它对你意味着什么？
你做过平面设计、插画、游戏、视频不同的媒介，这些不同媒介给你分别带来了怎样的经验，它们又是怎样在新的媒介里被使用的？什么样的经验有效，什么样的经验变得无效了？
你说过想“拉泡大的”，怎么理解这个“大”？它是作品影响力、数据、行业认可、商业成就还是什么其他的？
你的下一步创作追求是什么？你希望自己做出来什么样的作品？
在这个时代做创作要面对的最大的困难和挑战是什么？
🎁福利：
欢迎你在听节目的时候随时留言互动分享你的感受，或者讲讲你是怎么理解“中式梦核”的概念的。我会从评论区里选出5位朋友送上价值超过400元的FIRST20周年周边礼包，包括FIRST20周年限定T恤（颜色尺码随机发货）、FIRST20周年限定尼龙包、「胆子要大」手机挂绳、豆瓣豆品联名卡包，截止到2026年9月20日有效。
🎵配乐：
渔舟唱晚、眼保健操
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- 感谢 阿那亚海浪电影周 对本期节目的支持！
嘉宾：
田螺姑娘陈宇慧，美食作家、《厨此以外》主播
空山，《没折腰FM》主播
吴靖，导演、编剧，代表作《拼桌》
本期节目录制于2026年9月4日，阿那亚海浪电影周「海浪对话：电影怎么拍才“好吃”」。
节目里提到的电影包括但不限于：饮食男女、食神、南极料理人、法式火锅、鸡同鸭讲、金玉满堂、九品芝麻官、狂宴、极乐大餐、巴贝特之宴、蒲公英、饥饿站台、寄生虫、黄海、索多玛120天、感官王国、菜单、燃情主厨、悲情三角、请求救援、七宗罪、桃姐、明月几时有、黄金时代、天下无贼、白鹿原、绣春刀2、繁花、拼桌、欢迎来龙餐馆。
本期话题：电影怎么拍才“好吃”？
·美食片的定义
1、我们如何界定一个并不严格存在的分类“美食电影”？
2、如果评选美食电影“四大名著”，各位的片单是什么？简单说明理由。
3、你认为一部优秀的“美食电影”的评价标准是什么？烹饪专业、看着好吃、镜头语言、意象准确…还是其他？
4、展开讨论
（1）For田螺：美食电影的专业化和超现实程度如何平衡？
（2）For空山：“美食+XX”的拍法在发生什么改变或者进步？最好可以帮我们提供一些可以追根溯源的有代表性的影片？
（3）For吴靖：拍摄食物相关的电影时，有哪些是你要特别考虑的？在《拼桌》里你是怎么做的？
·不同文化下的美食片的不同特点
食物、烹饪在叙事中承担什么作用？
1、华语电影代表有哪些让你印象深刻：
《饮食男女》《金玉满堂》《食神》《欢迎来龙餐馆》…
2、欧美电影有哪些让你印象深刻：
《巴贝特之宴》《法式火锅》《燃情主厨》《朱莉与朱莉娅》《菜单》…
3、日本电影有哪些让你印象深刻：
《蒲公英》《南极料理人》…
4、其他国家和地区：《青木瓜之味》…
5、为什么有的电影“吃戏”会让人记忆犹新？它做对了什么，又有哪些是无心插柳？
·当今美食电影遇到的机遇和挑战分别是什么？
1、观众的期待和品味发生了什么变化？
2、社交媒体、短视频、纪录片的兴盛是否会削弱美食电影的魅力？
3、美食电影的机遇是什么？《欢迎来龙餐馆》是否提供了一条可以参考的路线？
4、祝你在电影里也都能吃得开心！
🎁福利：
如果请你评选美食片里的“四大名著”，你会选择哪些电影？欢迎你在评论区留言互动，我会从评论区里选出5位朋友，每位送上价值99元的阿那亚的小矮马皮质包挂一个，非常可爱的小挂件，希望你喜欢。
🎵配乐：
Pa's Kitchen I - Alexander Supertramp
Mambo City - Alexander Supertramp
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- 嘉宾：李银河，社会学家
本期节目录制于2026年2月8日。
这集节目是我和李银河老师的对谈，文字内容会收录在小红书About杂志《有余地的生活》这本里。感谢小红书《About热水频道》攒这个局，让我有机会和李银河老师当面聊了很多关于当代人亲密关系的话题。
我们今天聊天的主题是如何构建有余地的生活，比如真的存在灵魂伴侣吗、什么样的关系才是良性的、当代人的亲密关系面临什么样的变化和挑战等等，李老师也给出了非常多值得思考的回答。
这次录制是我非常难忘的一次经历，也希望你喜欢这期节目。
🎁 福利：
欢迎你留言说说听节目的感受，或者中间有哪里想讨论的都可以说说，我会从评论区里选出5位朋友，送上由小红书出品的杂志《有余地的生活》一本。
🎵 配乐：
Modern Attempt - TrackTribe
开始懂了 - 孙燕姿
📨 读来信：
最近会在《多多指教》开个子栏目，通过读来信回应朋友们对创作的问题和好奇。如果你对做内容有什么想聊的，可以发邮件给我：duoduozhijiao2026@163.com
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- 感谢 戏剧幻城·只有红楼梦 对本期节目的支持！
嘉宾：
罗叔，《头号玩家》主播，《洪晃播客 | 歪打正着》制作人，投资人
关雅荻，《关雅荻·开放对话》主播，狂喜播客节创始人
本期节目录制于2026年6月28日，“戏剧幻城·只有红楼梦”活动现场。
本期话题：
关于“只有红楼梦”
- 来之前，你对“只有红楼梦”有什么顾虑？
- 到了之后有什么是让你意外的？什么是你意料之中的？
- 这次来看了哪些戏，依照喜欢程度排序介绍，分别说说优缺点。
- 从整体体验来看，“只有红楼梦”做对了什么，还有什么地方可以改善？
- 《红楼梦》在“只有红楼梦”里是怎样的一个存在？
- 你会推荐什么样的人来？
关于良好文艺生活
- 年轻时候参加过什么印象深刻的、别人组织的线下活动？
- 是什么契机让你决定“还是我来吧”？
- 二位都办过不少活动，不管是开书店，还是组织播客节，讲讲你们印象深刻的，引以为傲的一个经历。
- 有什么问题是你做线下之前没有想过的，但它就是发生了？
- 有什么问题是你做了线下之前很担心，但实际上那个问题不存在、没发生？
- 你现在去参加线下活动，会观察哪些部分？有没有内行人看门道的地方？
🎵配乐：
Modern Attempt - TrackTribe
我的枪声里 - 晓月老板
📨 读来信：
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