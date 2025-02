در این قسمت به صورت مختصر در مورد جنگ تعرفه های آمریکا و چین می شنویم. با هم برخی از اصول تجارت جهانی را مرور خواهیم کرد و با تحلیل یکی از ژورنالیست های متخصص چین در نیویورک تایمز در مورد قدرت چین و سیاست های آمریکا آشنا می شویم. همچنین از نگاه تحقیقی منتشر شده در مجله معتبر هاروارد بیزنس رویو به بررسی بعضی از آثار تعرفه های دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ خواهیم پرداخت. منابع: https://www.nytimes.com/2025/02/10/podcasts/the-daily/china-trump-trade.html? مقاله "what the last trump Tariffs Did, According to Researchers" منتشر شده از هاروارد بیزنس رویوو به تاریخ دسامبر 2024

This Doesn't Happen to People Like Me

Listen to Digesttt/ پادکست دایجست, The Jamie Kern Lima Show and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app