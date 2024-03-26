79、别在垃圾堆里找男人，求求了：浪花漂流瓶（三）

听友投稿又又又来啦！分手一个月就官宣新恋情的前男友，我好想他！不记得任何纪念日也拒绝陪伴的男友却跟朋友旅游，我舍不得分手！刚交往不久的男友却跟前任do了，该怎么办？让“妹妹”住家里还怪我想太多的无业男友~同居男友用小软件，自称喜欢新鲜感，请骂醒我~本期节目的“含渣量”飙升，请做好准备，马上发车！！！本节目由播客厂牌——凹凸宇宙出品主播：十七（微博：拾柒No_17）、小添（微博：添小乐）、瑞秋（微博：贾楠RE）求主播骂醒我本次投稿当中，不少听友都会在故事最后加上一句“希望主播骂醒我”，一开始我们还想着“蒜鸟、蒜鸟、都不涌溢~”但是在看过了他们的离谱感情之后，主播们只想说：“真的该骂”！！！比如：我有一个刚交往不久的男朋友，昨天我看他的手机无意间发现发现他还在和他的前女友保持很密切的联系，并且和我在一起之后还和他的前女友do了。这件事让我的情绪非常崩溃，完全不知道怎么办才好。我知道我应该跟这个人分手，但是我又非常喜欢他，感觉自己放不下……还有这位：跟男朋友在一起两年多了，他从来不会记得我们任何纪念日，也不会送礼物，我想让他平时陪我出去走走、去旅游之类的，他都不愿意，理由是他不想去远的地方，然后转头就跟自己兄弟出去旅游了，他说是自己也不想去，只是无法拒绝……我经常想分手又舍不得。我发现了妈妈的秘密我是家里独生女，我爸妈都接近五十岁，我爸爸喜欢喝酒和赌博，甚至过分的时候借过高利贷，我爸妈一直会因此吵架，打架，夫妻感情非常不和，长期分房睡。半年前，我拿我妈妈手机点外卖，无意间发现了妈妈出轨，看到了一些不太好的聊天记录、陌生的定位记录等。我慢慢发现这不是是第一次出轨了，我不知道该怎么办，我宁愿他们离婚后再各自找新对象，也不太愿意接受爸妈可能都各自出轨且一直不离婚……我的恋爱脑闺蜜小美求助主播，如果最好的朋友小美是恋爱脑，我应该怎么办：一、小美的对象小帅自己租房住，去年初，小帅的一位说是高中认的妹妹（毫无血缘关系）要来广州找工作，那个妹妹和小帅说，先来小帅租的房子暂住，找到工作就搬出去，小帅未先向小美事先说明，就同意了这个要求。每天晚上小美和小帅视频聊天的时候，那个妹妹就会故意的催促小帅去吃饭，说帮他煮好了饭……小帅甚至反问小美说，为什么不相信他，只是一个妹妹而已。二，小帅没有工作，经常找小美要钱过日子，去年出苹果最新款的时候，小帅拐弯抹角的说想要，小美一个月4000的工资，养活自己都不够，还是给小帅买了最新款苹果手机，但是小美怕我们骂她傻，就骗我们说没有买。小美多次拐弯抹角地说希望小帅去找一份工作，但小帅听了都会生气，而且小帅生气，小美会专门打滴滴过去哄他，但小帅明知小美在门口也不会开门……搜索公众号【浪radio】加入节目听友群~