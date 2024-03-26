别人旅行：美食、美景、美美哒！我的旅行：马路上暴走、轮船上怒吼、被俩人妖左右夹击无法行走……今天是对我们旅行的一次大吐槽：为什么我的旅行这么多糟心事！！？本节目由播客厂牌——凹凸宇宙出品主播：十七（微博：拾柒No_17）、小添（微博：添小乐）、瑞秋（微博：贾楠RE）嘉宾：腹黑我的“人妖恐惧症”~话说有一次，小添带爸妈去泰国游玩，整个行程结束的前一天，他的爸爸非常严肃地质问他：“为什么这次行程没有安排观看人妖表演？”面对爸爸的质疑，小添才说出了一个深埋心中的秘密，就是他有“人妖恐惧症”……这源于早几年前，小添去泰国游玩时，在一个非常热闹的街区，突然被两名人妖拉住，对方强行把他用胸部夹在中间合影，甚至抓着他的手往自己胸部放……不明就里的小添只好照做，没想到，最后竟然被对方索取了高额的“拍照费”！这件事情，给小添纯情的内心造成了巨大的阴影~老妈暴走澳门撂挑子~前不久十七和家人去了一趟中国澳门，众所周知，出去旅行，不能错过的就是当地的网红美食。但没想到，为了吃一顿网红早餐，十七的一大家子竟然饿着肚子，在澳门街头暴走接近两公里！也不知道为什么导航出现了问题，让他们一直找不到正确的路~于是，十七的老妈直接当场发飙，还坐到了马路边的长椅上，拒绝继续步行以示抗议！但此时，距离他们要找的店子其实只剩下了300多米！而这次行程，十七带了4位年龄在60岁以上的老年人，他的血泪史在提醒大家：带父母出游，一定要提前做好功课！国外买特产，生产地竟在我家附近！出国旅行，难免要购买些当地的特产，其实，很多国外的纪念品是made in China，这已经不是什么新鲜事了，但你见过生产地点就在家附近的“国外特产”吗？十七有一次去泰国，一家人打算买一些当地特色的膏药，没想到翻开背面，竟然看到生产地址上出现了一个熟悉的地方：中国武汉……更离谱的是，生产厂家所在的地点，竟然就在十七家附近！！！嘉宾腹黑则是经常出国碰到熟人，有一次刚从地铁站出来，就听到有人在喊他的名字！世界真的是一个巨大的地球村……另外，本期节目中还分享了腹黑为了避免老年团拥堵引发危险，在轮船上大声怒吼控制局面，小添买到劣质纪念品等等经历……希望大家引以为戒，今后旅行都能顺顺利利！搜索公众号【浪radio】加入节目听友群~