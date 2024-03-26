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浪里个浪！

Podcast 浪里个浪！
拾柒No_17
☆本节目由播客厂牌——凹凸宇宙出品 ☆三位芒果台的30+疯批员工录制的杂谈类节目，三人志同道合却又风格各异——多栖跨界的十七、配音声优瑞秋、以及主持全能小添，在一起产生奇妙的化学反应。 ☆虽然年龄相加110岁，但主播要做“最有少年感的中年播客”——拒绝说教和油腻，聊天话题百无禁忌、天马行空、爆笑如雷……希望这档节目...
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5 of 79
  • 79、别在垃圾堆里找男人，求求了：浪花漂流瓶（三）
    听友投稿又又又来啦！分手一个月就官宣新恋情的前男友，我好想他！不记得任何纪念日也拒绝陪伴的男友却跟朋友旅游，我舍不得分手！刚交往不久的男友却跟前任do了，该怎么办？让“妹妹”住家里还怪我想太多的无业男友~同居男友用小软件，自称喜欢新鲜感，请骂醒我~本期节目的“含渣量”飙升，请做好准备，马上发车！！！本节目由播客厂牌——凹凸宇宙出品主播：十七（微博：拾柒No_17）、小添（微博：添小乐）、瑞秋（微博：贾楠RE）求主播骂醒我本次投稿当中，不少听友都会在故事最后加上一句“希望主播骂醒我”，一开始我们还想着“蒜鸟、蒜鸟、都不涌溢~”但是在看过了他们的离谱感情之后，主播们只想说：“真的该骂”！！！比如：我有一个刚交往不久的男朋友，昨天我看他的手机无意间发现发现他还在和他的前女友保持很密切的联系，并且和我在一起之后还和他的前女友do了。这件事让我的情绪非常崩溃，完全不知道怎么办才好。我知道我应该跟这个人分手，但是我又非常喜欢他，感觉自己放不下……还有这位：跟男朋友在一起两年多了，他从来不会记得我们任何纪念日，也不会送礼物，我想让他平时陪我出去走走、去旅游之类的，他都不愿意，理由是他不想去远的地方，然后转头就跟自己兄弟出去旅游了，他说是自己也不想去，只是无法拒绝……我经常想分手又舍不得。我发现了妈妈的秘密我是家里独生女，我爸妈都接近五十岁，我爸爸喜欢喝酒和赌博，甚至过分的时候借过高利贷，我爸妈一直会因此吵架，打架，夫妻感情非常不和，长期分房睡。半年前，我拿我妈妈手机点外卖，无意间发现了妈妈出轨，看到了一些不太好的聊天记录、陌生的定位记录等。我慢慢发现这不是是第一次出轨了，我不知道该怎么办，我宁愿他们离婚后再各自找新对象，也不太愿意接受爸妈可能都各自出轨且一直不离婚……我的恋爱脑闺蜜小美求助主播，如果最好的朋友小美是恋爱脑，我应该怎么办：一、小美的对象小帅自己租房住，去年初，小帅的一位说是高中认的妹妹（毫无血缘关系）要来广州找工作，那个妹妹和小帅说，先来小帅租的房子暂住，找到工作就搬出去，小帅未先向小美事先说明，就同意了这个要求。每天晚上小美和小帅视频聊天的时候，那个妹妹就会故意的催促小帅去吃饭，说帮他煮好了饭……小帅甚至反问小美说，为什么不相信他，只是一个妹妹而已。二，小帅没有工作，经常找小美要钱过日子，去年出苹果最新款的时候，小帅拐弯抹角的说想要，小美一个月4000的工资，养活自己都不够，还是给小帅买了最新款苹果手机，但是小美怕我们骂她傻，就骗我们说没有买。小美多次拐弯抹角地说希望小帅去找一份工作，但小帅听了都会生气，而且小帅生气，小美会专门打滴滴过去哄他，但小帅明知小美在门口也不会开门……搜索公众号【浪radio】加入节目听友群~
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    1:23:58
  • 78、被人妖左右夹击，是我旅行生涯挥之不去的阴影！
    别人旅行：美食、美景、美美哒！我的旅行：马路上暴走、轮船上怒吼、被俩人妖左右夹击无法行走……今天是对我们旅行的一次大吐槽：为什么我的旅行这么多糟心事！！？本节目由播客厂牌——凹凸宇宙出品主播：十七（微博：拾柒No_17）、小添（微博：添小乐）、瑞秋（微博：贾楠RE）嘉宾：腹黑我的“人妖恐惧症”~话说有一次，小添带爸妈去泰国游玩，整个行程结束的前一天，他的爸爸非常严肃地质问他：“为什么这次行程没有安排观看人妖表演？”面对爸爸的质疑，小添才说出了一个深埋心中的秘密，就是他有“人妖恐惧症”……这源于早几年前，小添去泰国游玩时，在一个非常热闹的街区，突然被两名人妖拉住，对方强行把他用胸部夹在中间合影，甚至抓着他的手往自己胸部放……不明就里的小添只好照做，没想到，最后竟然被对方索取了高额的“拍照费”！这件事情，给小添纯情的内心造成了巨大的阴影~老妈暴走澳门撂挑子~前不久十七和家人去了一趟中国澳门，众所周知，出去旅行，不能错过的就是当地的网红美食。但没想到，为了吃一顿网红早餐，十七的一大家子竟然饿着肚子，在澳门街头暴走接近两公里！也不知道为什么导航出现了问题，让他们一直找不到正确的路~于是，十七的老妈直接当场发飙，还坐到了马路边的长椅上，拒绝继续步行以示抗议！但此时，距离他们要找的店子其实只剩下了300多米！而这次行程，十七带了4位年龄在60岁以上的老年人，他的血泪史在提醒大家：带父母出游，一定要提前做好功课！国外买特产，生产地竟在我家附近！出国旅行，难免要购买些当地的特产，其实，很多国外的纪念品是made in China，这已经不是什么新鲜事了，但你见过生产地点就在家附近的“国外特产”吗？十七有一次去泰国，一家人打算买一些当地特色的膏药，没想到翻开背面，竟然看到生产地址上出现了一个熟悉的地方：中国武汉……更离谱的是，生产厂家所在的地点，竟然就在十七家附近！！！嘉宾腹黑则是经常出国碰到熟人，有一次刚从地铁站出来，就听到有人在喊他的名字！世界真的是一个巨大的地球村……另外，本期节目中还分享了腹黑为了避免老年团拥堵引发危险，在轮船上大声怒吼控制局面，小添买到劣质纪念品等等经历……希望大家引以为戒，今后旅行都能顺顺利利！搜索公众号【浪radio】加入节目听友群~
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    1:03:37
  • 77、电梯被困、粪水淹家：2025年给我当头一棒！
    虽然“2025年请对我好一点”是大家共同的愿望，但几位主播却开年不利：巨大行李滚落电梯、除夕之夜粪水淹家、开车爆胎雨中被困、吵架负气怒回长沙……遭遇2025年的当头一棒，希望我们的倒霉事能让大家笑口常开~本节目由播客厂牌——凹凸宇宙出品主播：十七（微博：拾柒No_17）、小添（微博：添小乐）、瑞秋（微博：贾楠RE）人在囧途之汉囧小添遭遇的新年当头第一棒，是自驾回到家乡武汉，原本4小时的车程竟然在高速公路堵了6个小时，更可怕的是，他只带了一个200ml的空瓶用以解燃眉之急，于是他只能——用了倒掉然后继续用……（对，就是你们想的那种）本以为这已经够惨了，没想到好不容易到了武汉，他的车竟然在大马路上爆胎！！！大雨中，小添只能把车上的行李拿下来打车回家，大过年的晚上也找不到修车的地方~累了……电梯囧事瑞秋的当头一棒，来自巨大的行李箱在手扶电梯上滚落（危险行为切勿模仿），好在当时电梯上只有她一个人~于是高铁站小哥赶紧按下制动按钮让电梯停下，这个时候，瑞秋刚好站在了手扶电梯的中间。于是大家看到了这样一幅画面：一名女子站在停运的手扶电梯正中间，不走上去也不走下来，而是等着电梯恢复~曾经短视频平台也流传着一段类似的视频，留言区纷纷骂电梯上的人是傻×，长着腿为什么在电梯上不走？没想到如今，瑞秋就经历了这一幕2025年请对我好一点！刚上演了人在囧途，小添就遭遇了新年的第二棒和第三棒，除夕之夜，他家的卫生间突遭污水倒灌，粪水横流，一家人在清理污水中度过了难忘的除夕之夜~然而这一切并没有结束……第二天，小区物业上门进行了管道疏通，并保证“一个月之内绝不会出现问题”！但是仅仅过了几天，小添就接到物业的电话：“您家的污水又倒灌了，这次水漫到已经从大门的门缝里面流出来了哦~”而此时，小添和爸妈却并不在武汉，而是在长沙！！！可以想象到，回去打开家门的一瞬间，他们的内心会是何等绝望，粪水应该已经把家里都泡了吧……毁灭吧，真的……搜索公众号【浪radio】加入节目听友群~
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    1:01:37
  • 76、做梦吧！三百六十行，我能干哪行？
    今天我们开个脑洞！试想一下如果某天突然失业，我们还想去做其他的什么工作呢？原本以为，凭借自己多年来的经验，华丽转行不是梦~没想到事情却并没有我们想的那么简单……本节目由播客厂牌——凹凸宇宙出品主播：十七（微博：拾柒No_17）、小添（微博：添小乐）、瑞秋（微博：贾楠RE）到处旅游还能赚钱？作为资深打工人（也有可能是年龄比较大）的嘉宾腹黑，有一颗想到世界各地游玩的心，他最想做的工作竟然是“酒店神秘客人”~这份工作需要假装是普通客人，到各地入住酒店，并且通过自己专业，对酒店的各个方面进行评价，还要写总结报告之类的。听上去是一份可以免费四处旅行的好工作！殊不知十七的妈妈其实也做过类似的“神秘客人”，到一些营业厅暗访，对工作人员的服务进行监督。只不过因为去得太多、问得太多，早就被店员发现了啦，以至于后面每次去的时候对方会说：“阿姨，您又来了！”请问哪里神秘了，蛮离谱的……滴滴司机、外卖员，我的梦想很接地气~如果说腹黑的理想工作是周游世界，那么十七更喜欢的工作主打一个：想上就上，不想上就不上。所以他非常想尝试做滴滴司机或者外卖员，不仅能够自由安排时间，还能每天遇到形形色色的顾客，为节目积累源源不断的素材~（真的是为节目操碎了心）但咱们说十七还是想得太简单了，腹黑的三连问直接让他懵圈：乘客会投诉你怎么办？喝多了吐你车上怎么办？给你打差评怎么办？尤其是十七做外卖员有一个巨大的bug就是，他根本不会骑电动车，所以还要先学骑电动车！算了，放弃吧，十七~！忍不住化身一条固执的鱼~相比于以上几位的离谱想法，瑞秋的梦想工作是做一条“美人鱼”~是不是听上去更离谱？其实是在水族馆做美人鱼表演的那种啦！众所周知，瑞秋是一名游泳运动员，所以如果失业了，她想要去做游泳教练一类的工作，顺便在水中展示美美地自己~小添则是依旧保持他对购物的执着，想要做一名商场导购~之前说过，他最喜欢劝别人买东西，搞不好未来的销冠就是他呢~搜索公众号【浪radio】加入节目听友群~
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    1:07:12
  • 75、上头了，家人们！因为这些东西我都太想拥有了！
    上头，通常指人们一时冲动、失去理智的精神状态，尤其是当我们看到某些东西的时候，只想赶紧掏钱买单，因为真的很想立刻拥有它们！！！今天就分享让我们上头消费的非理智行为！本节目由播客厂牌——凹凸宇宙出品主播：十七（微博：拾柒No_17）、小添（微博：添小乐）、瑞秋（微博：贾楠RE）节目听友群添加公众号【浪radio】、官方微博搜索【浪里个浪播客】 全国各景区纪念品店SVIP就是我大家应该听闻过，全国每个城市都有一条只有外地游客才会去的街，在北京叫王府井、西安叫回民街、上海叫城隍庙、成都叫宽窄巷子，武汉叫户部巷、长沙叫太平街……但是你不知道的是，主播小添是这些外地游客一条街的超级VIP，因为他只要去了，就会各种纪念品买到上头！昆明的鲜花饼、厦门的凤梨酥、大理的鸡血藤、泰国的青草膏……而且去一次买一次，因为他觉得：不买就亏大了~于是，小添的家里至今还有不少过期了也没开封的旅游纪念品。但和一般人不同的是，下次去，他还会买…… 什么都想收集只会害了你！一度让瑞秋疯狂上头的消费品，就是不少女生都喜欢的穿戴甲，她甚至会一次性买十多副，买回来才发现类型都是雷同的，真让人担心她下单时候的精神状态~难道想要每个手指都戴一种款式？另外，瑞秋对于马克笔的收集也十分上头，从最早只买十几种颜色的，到收集120种颜色甚至480种颜色的专业画笔，甚至还要追求各种笔头的不同……总之，只要看到有不同款式的马克笔，她就想要拥有，虽然至今没有看到任何画作问世……最近，瑞秋又迷恋上了手工编织，于是，各种不同粗细、不同材质、不同颜色的线又成为了让她上头消费的东西。只想说，祝你成功吧~ 我太容易被种草啦！十七虽然没有以上这些上头的消费行为，但他却极其容易被周围的人影响，从而上头消费！比如，做直播带货行业这么多年，十七基本上是自己直播间卖什么，他就买什么，主打一个主播自己被自己说得心动了~另外出去买衣服，十七也会因为营业员夸奖一句：“你好年轻啊，还是学生吧~”而猛猛下单，直到回家才发现根本没有那么好看！恰好小添是一个非常喜欢鼓动身边的朋友买东西的人，看来他俩以后千万不能一起逛街~到底谁能在我上头买单的时候阻止我啊！搜索公众号【浪radio】加入节目听友群~
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    1:02:38

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☆本节目由播客厂牌——凹凸宇宙出品 ☆三位芒果台的30+疯批员工录制的杂谈类节目，三人志同道合却又风格各异——多栖跨界的十七、配音声优瑞秋、以及主持全能小添，在一起产生奇妙的化学反应。 ☆虽然年龄相加110岁，但主播要做“最有少年感的中年播客”——拒绝说教和油腻，聊天话题百无禁忌、天马行空、爆笑如雷……希望这档节目成为大家的“电子榨菜”，让你们在生活中多一点开心和愉悦，跟着30+的有趣灵魂“浪”起来！ ☆喜欢主播就点点订阅，也可以关注公众号【浪radio】加入听友群！
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Generated: 3/7/2025 - 3:59:10 PM