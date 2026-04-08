📖 توضیحات: 🛌 یک داستان آرامش‌بخش برای شب…

❄️ این قسمت از خوابکست، یک خاطره واقعی از کودکی من هست. شبی که برف همه‌جا رو سفید کرده بود، اما گرمای بخاری خونه حس آرامش و امنیت می‌داد.

📖 در این قصه، به کتاب قدیمی "اژدهای برف‌ها" هم اشاره می‌کنم… اما مهم تر از همه اینه که ذهن تو آرام بشه و کم‌کم به خواب بری.

🌙 چشم‌هاتو ببند، گوش بده، و به خوابی عمیق فرو برو…



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