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خوابکست

khabcast.com
EducationHealth & Wellness
خوابکست
Latest episode

8 episodes

  • خوابکست

    نگهبان ماه – داستان آرامش‌بخش برای خواب | خوابکست

    03/13/2025 | 32 mins.
    🚀 یک سفر آرامش‌بخش به ماه… جایی که سکوت محیط ذهن رو به آرامش میرسونه تا خواب راحت تری داشته باشی.
    در این قسمت از "خوابکست"، داستان "نگهبان ماه" از آرتور سی کلارک رو می خونم.
    🌙 امیدوارم خوب بخوابی

    📌 هشتگ‌ها: #خوابکست #پادکست_خوابکست #قصه_قبل_خواب #داستان_آرامش_بخش #مدیتیشن_خواب #آرتور_سی_کلارک #داستان_شبانه #خواب_عمیق #سفر_به_ماه #ریلکسیشن
  • خوابکست

    سفر به سرزمین شفق های قطبی | آرامش شبانه در لپلند فنلاند | داستان خواب | خوابکست

    02/14/2025 | 11 mins.
    چشم‌هاتو ببند… یک کلبه گرم، یک شومینه روشن، یک سرزمین قطبی سفیدپوش از برف و یک آسمون جادویی روشن از شفق قطبی.
    در این قسمت از "خوابکست"، سفری خیالی به لپلند، شمال فنلاند داریم. جایی که روزها در روستای بابانوئل و میان جنگل‌های برفی می‌گذرد، و شب‌ها در یک کلبه‌ی گرم چوبی با یک اتاق خواب با سقف شیشه‌ای در دل طبیعت، در حالی که از پنجره‌ی سقفی شفق‌های قطبی رو تماشا می‌کنیم… 😴✨
    🌙 چشم‌هاتو ببند، گوش بده و در این شب جادویی آرامش رو تجربه کن…

    📌 هشتگ‌ها: #خواب #داستان_خواب #خوابکست #پادکست_خوابکست #قصه_قبل_خواب #مدیتیشن_خواب #شفق_قطبی #فنلاند #لپلند #آرامش #ریلکسیشن #داستان_آرامش_بخش #خواب_راحت
  • خوابکست

    داستان قبل از خواب – شب برفی | آرامش شبانه با خوابکست

    02/06/2025 | 12 mins.
    📖 توضیحات: 🛌 یک داستان آرامش‌بخش برای شب…
    ❄️ این قسمت از خوابکست، یک خاطره واقعی از کودکی من هست. شبی که برف همه‌جا رو سفید کرده بود، اما گرمای بخاری خونه حس آرامش و امنیت می‌داد.
    📖 در این قصه، به کتاب قدیمی "اژدهای برف‌ها" هم اشاره می‌کنم… اما مهم تر از همه اینه که ذهن تو آرام بشه و کم‌کم به خواب بری.
    🌙 چشم‌هاتو ببند، گوش بده، و به خوابی عمیق فرو برو…

    📌 هشتگ‌ها: #پادکست_خوابکست #قصه_قبل_خواب #داستان_آرامش_بخش #مدیتیشن_خواب #قصه_شب #آرامش #ریلکسیشن #ذهن_آرام #پادکست_فارسی #خواب_راحت #خواب #خوابکست
  • خوابکست

    خواب آرام با صدای هیزم های شومینه – سفر زمستانی به دهکده ای برفی در سوئیس | خوابکست – پادکست خواب

    07/19/2021 | 29 mins.
    با یک خوابکست جذاب برگشتیم!
    یک سفر زمستانی به دهکده ای برفی در کشور سوئیس، و خواب در کنار شومینه و با صدای آرامش بخش هیزم ها.
    نسخه اصلی این برنامه رو مدتها قبل در پادکست آرامش منتشر کرده بودیم که هم در اینستاگرام و هم در پلتفرم های پادکستینگ با استقبال بی نظیری روبرو شد.
    حالا با ایجاد تغییرات و بهینه سازی و اضافه کردن صداهای بک گراند، نسخه جدید رو در خوابکست منتشر می کنیم.
  • خوابکست

    داستان قبل از خواب: زمین، هرگز فراموشت نمی کنم | خوابکست – پادکست خواب

    05/28/2021 | 15 mins.
    احتمالا خیلی از ما در دوران بچگی، شنیدن داستان خواب، یا قصه های قبل از خواب رو تجربه کردیم. شاید والدین یا پدربزرگ ها و مادربزرگهامون برامون قصه ای تعریف می کردند، یا کتابی رو -به درخواست خودمون- برای چند دهمین بار برامون می خوندن. به همین خاطر هم کسب آرامش از طریق شنیدن یک […]
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About خوابکست
خوابکست (خواب کست) یک پادکست خواب است که به شما کمک می کند راحت تر بخوابید. داستان های آرامش بخش، مدیتیشن های خواب، ریلکسیشن و تصویر سازی ذهنی، روش های موثری هستند که به شما کمک می کنند یک خواب آرام و راحت را تجربه کنید. در تهیه برنامه های خواب کست از اصول علم روانشناسی و یافته های جدید درباره مغز و اعصاب استفاده می شود.Sleep stories, sleep meditations, and sleep relaxations are what we’re passionate about! The word ”Khab” means ”sleep” in Persian, and Khabcast (Sleepcast) helps Persian speakers sleep better.
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EducationHealth & WellnessMental HealthSelf-Improvement

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