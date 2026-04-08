سفر به سرزمین شفق های قطبی | آرامش شبانه در لپلند فنلاند | داستان خواب | خوابکست
02/14/2025 | 11 mins.
چشمهاتو ببند… یک کلبه گرم، یک شومینه روشن، یک سرزمین قطبی سفیدپوش از برف و یک آسمون جادویی روشن از شفق قطبی. در این قسمت از "خوابکست"، سفری خیالی به لپلند، شمال فنلاند داریم. جایی که روزها در روستای بابانوئل و میان جنگلهای برفی میگذرد، و شبها در یک کلبهی گرم چوبی با یک اتاق خواب با سقف شیشهای در دل طبیعت، در حالی که از پنجرهی سقفی شفقهای قطبی رو تماشا میکنیم… 😴✨ 🌙 چشمهاتو ببند، گوش بده و در این شب جادویی آرامش رو تجربه کن…
داستان قبل از خواب – شب برفی | آرامش شبانه با خوابکست
02/06/2025 | 12 mins.
📖 توضیحات: 🛌 یک داستان آرامشبخش برای شب… ❄️ این قسمت از خوابکست، یک خاطره واقعی از کودکی من هست. شبی که برف همهجا رو سفید کرده بود، اما گرمای بخاری خونه حس آرامش و امنیت میداد. 📖 در این قصه، به کتاب قدیمی "اژدهای برفها" هم اشاره میکنم… اما مهم تر از همه اینه که ذهن تو آرام بشه و کمکم به خواب بری. 🌙 چشمهاتو ببند، گوش بده، و به خوابی عمیق فرو برو…
خواب آرام با صدای هیزم های شومینه – سفر زمستانی به دهکده ای برفی در سوئیس | خوابکست – پادکست خواب
07/19/2021 | 29 mins.
با یک خوابکست جذاب برگشتیم!
یک سفر زمستانی به دهکده ای برفی در کشور سوئیس، و خواب در کنار شومینه و با صدای آرامش بخش هیزم ها.
نسخه اصلی این برنامه رو مدتها قبل در پادکست آرامش منتشر کرده بودیم که هم در اینستاگرام و هم در پلتفرم های پادکستینگ با استقبال بی نظیری روبرو شد.
حالا با ایجاد تغییرات و بهینه سازی و اضافه کردن صداهای بک گراند، نسخه جدید رو در خوابکست منتشر می کنیم.
داستان قبل از خواب: زمین، هرگز فراموشت نمی کنم | خوابکست – پادکست خواب
05/28/2021 | 15 mins.
احتمالا خیلی از ما در دوران بچگی، شنیدن داستان خواب، یا قصه های قبل از خواب رو تجربه کردیم. شاید والدین یا پدربزرگ ها و مادربزرگهامون برامون قصه ای تعریف می کردند، یا کتابی رو -به درخواست خودمون- برای چند دهمین بار برامون می خوندن. به همین خاطر هم کسب آرامش از طریق شنیدن یک […]
خوابکست (خواب کست) یک پادکست خواب است که به شما کمک می کند راحت تر بخوابید. داستان های آرامش بخش، مدیتیشن های خواب، ریلکسیشن و تصویر سازی ذهنی، روش های موثری هستند که به شما کمک می کنند یک خواب آرام و راحت را تجربه کنید. در تهیه برنامه های خواب کست از اصول علم روانشناسی و یافته های جدید درباره مغز و اعصاب استفاده می شود.Sleep stories, sleep meditations, and sleep relaxations are what we’re passionate about! The word ”Khab” means ”sleep” in Persian, and Khabcast (Sleepcast) helps Persian speakers sleep better.