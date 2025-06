210 - Trabajo y Phrasal verbs

Piensa en estas situaciones… Estás en una reunión importante y alguien dice: “We need to come up with a new strategy.”O tu jefe te pregunta: “Can you break down last month’s report?” O quizás, de repente, un cliente menciona: “Unfortunately, we have to turn down your offer.”¿Qué significan exactamente estas frases?Los phrasal verbs son clave en el inglés laboral, pero si no los entiendes bien, puedes perder información importante o incluso responder de forma incorrecta.No te preocupes. Hoy vamos a resolverlo. En este episodio, repasaremos los phrasal verbs más usados en el trabajo, con explicaciones claras, ejemplos y en contexto para que los recuerdes fácilmente. ¿Listo para mejorar tu inglés en el mundo laboral? ¡Empecemos!Recuerda que todos los recursos para este episodio, incluyendo la transcripción, la tabla de vocabulario y ejercicios para repasar el aprendizaje están disponibles en nuestro sitio web. Haz clic en este enlace para ver todos los recursos para este episodio: https://www.inglesdesdecero.ca/210-----Dale “me gusta” a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/inglesdesde0/-----Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/ingles.desde.cero/-----Subscribete en YouTube: https://www.youtube.com/@inglesdesdecero145-----Aprende inglés con nativos que se formaron en su enseñanza. ¡Visita nuestro sitio web, https://www.inglesdesdecero.ca/ para inscribirte y seguir todas nuestras lecciones! __No dejes pasar esta oportunidad con Shopify y regístrate para un período de prueba por solo un dólar al mes en shopify.mx/desdecero