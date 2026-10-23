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3 episodes
#2: Droht die Eskalation mit Russland in der Arktis? Mit Robert Habeck & Vizeadmiral Wilhelm Tobias Abry10/23/2026 | 40 mins.Themen der zweiten Folgen sind die Sicherheitslage in der Arktis und im Atlantikraum: Welche Auswirkungen hat das Polkappenschmelzen auf die Sicherheit Europas? Welche Vorteile bietet das den russischen Streitkräften? Und wie begegnen die NATO und die Bundeswehr diesen Herausforderungen? Darüber debattieren der Ex-Vizekanzler Robert Habeck und der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Wilhelm Tobias Abry und zeichnen ein detailliertes Bild der Lage.
Weitere Themen sind Grönland, das Verhältnis der USA zur NATO sowie Chinas Ambitionen in der Arktis.
Aufzeichnung: 22.10.2026
#1: Beschafft die Bundeswehr effizient genug? Mit General Freuding & Professor Schularick10/07/2026 | 43 mins.In der ersten Folge des Bundeswehr-Podcasts diskutieren der Inspekteur des Heeres und der Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft über ökonomische Aspekte des Aufwuchses der Bundeswehr: Beschafft die Truppe effizient genug?
Aufzeichnung: 06.10.2026
- Wie statten wir die Truppe aus? Wie viel Pflicht beim Reservedienst? Wird unsere Sicherheit im All entschieden? In jeder Folge diskutieren ein hochrangiger Militär und eine Stimme von außerhalb der Bundeswehr eine Frage zur Sicherheit des Landes.
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About Generaldebatte – Der Bundeswehr-Podcast
Wie ist die Bundeswehr derzeit aufgestellt und welchen Herausforderungen steht sie gegenüber? Ein hochrangiger Militär und ein ziviler Gast diskutieren über die aktuelle Lage, unterschiedliche Bewertungen und mögliche Entwicklungen.Podcast website
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