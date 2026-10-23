Generaldebatte – Der Bundeswehr-Podcast

Themen der zweiten Folgen sind die Sicherheitslage in der Arktis und im Atlantikraum: Welche Auswirkungen hat das Polkappenschmelzen auf die Sicherheit Europas? Welche Vorteile bietet das den russischen Streitkräften? Und wie begegnen die NATO und die Bundeswehr diesen Herausforderungen? Darüber debattieren der Ex-Vizekanzler Robert Habeck und der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Wilhelm Tobias Abry und zeichnen ein detailliertes Bild der Lage.



Weitere Themen sind Grönland, das Verhältnis der USA zur NATO sowie Chinas Ambitionen in der Arktis.



Aufzeichnung: 22.10.2026