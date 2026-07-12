En este episodio de Extra Anormal Podcast hablamos de brujería demoníaca, amarres, portales espirituales y relatos reales de Catemaco junto a Unicornio Negro.⚠️ Contamos casos donde rituales caseros, envidias, trabajos oscuros y objetos cargados terminaron abriendo puertas peligrosas y provocaron tragedias, posesiones y consecuencias espirituales difíciles de detener.También exploramos la sabiduría oculta de Catemaco: sus tradiciones, secretos históricos y prácticas ancestrales que siguen presentes en amarres, trabajos espirituales y rituales prohibidos.En este episodio encontrarás:• Brujería demoníaca y trabajos oscuros.• Amarres que se salieron de control.• Portales abiertos por rituales caseros.• Collares trabajados con entidades.• Relatos reales de Catemaco.• Casos de envidia, traición y consecuencias espirituales.• Historias de posesiones, exorcismos y entidades oscuras.• Sabiduría, tradiciones y conocimientos ocultos.También hablamos sobre falsos brujos mayores, rituales prohibidos, la autenticidad de Unicornio Negro como brujo de Catemaco y tuvimos una conversación inquietante sobre el fin de los tiempos, los aliens y las revelaciones que podrían ocurrir durante el Mundial.Si te gustan los relatos de terror reales, los demonios, Catemaco, los casos paranormales y los conocimientos prohibidos, este episodio es para ti.Suscríbete a Extra Anormal Podcast y cuéntanos en los comentarios:¿Crees que la brujería siempre se regresa? 💀