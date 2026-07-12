En este episodio de Extra Anormal Podcast nos adentramos en relatos de brujas dentro de la familia, amarres, transformaciones, maldiciones y promesas oscuras que terminaron destruyendo vidas.⚠️ Una madre que, después de fracasar en el amor, recurre a la brujería para hacerle un amarre a su propio yerno; una joven que sueña con volar sobre su vecindario convertida en un cuervo gigante, mientras recuerda los rumores de que su madre también podía transformarse; un anciano perseguido durante años por la promesa de una mujer que juró acabar con él; y un hombre que, tras dejar a una mujer celosa, pierde a su nueva pareja y a su bebé en medio de sombras, voces y una presencia inexplicable.En este episodio encontrarás:•⁠ ⁠Relatos de brujas reales.•⁠ ⁠🕯️ Historias de brujería dentro de la familia.•⁠ ⁠Amarres, maldiciones y promesas oscuras.•⁠ ⁠Mujeres que se transforman en cuervos.•⁠ ⁠Gatos negros, entidades y ataques paranormales.•⁠ ⁠😨 Relatos de terror basados en testimonios inquietantes.Prepárate para escuchar historias en las que la brujería no viene de extraños, sino de quienes están más cerca: madres, esposas, exparejas y mujeres que dejaron una marca imposible de borrar.🔔 Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este episodio con alguien que disfrute los relatos de brujería, terror y experiencias paranormales.