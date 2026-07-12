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EXTRA ANORMAL
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EXTRA ANORMAL

iEX Studios
FictionScience Fiction
EXTRA ANORMAL
Latest episode

507 episodes

  • EXTRA ANORMAL

    Los TRABAJOS más PELIGROSOS con MUERTOS | TERROR REAL EN VIVO

    07/12/2026 | 2h 17 mins.
    Esta noche, en Extra Anormal Podcast, conoceremos algunos de los trabajos de brujería más perturbadores realizados con muertos, objetos de vudú, fluidos utilizados en rituales y secretos oscuros relacionados con La última cena.⚠️ Escucharemos testimonios y relatos sobre personas que recurrieron a difuntos para realizar trabajos espirituales, objetos preparados para provocar desgracias y extrañas sustancias utilizadas dentro de prácticas de brujería.Además, exploraremos misterios religiosos y teorías que podrían revelar un significado mucho más inquietante detrás de una de las escenas más conocidas de la historia.En este live encontrarás:•⁠ ⁠💀 Trabajos espirituales realizados con muertos.•⁠ ⁠🪡 Objetos de vudú y amuletos malditos.•⁠ ⁠🩸 Fluidos utilizados en rituales de brujería.•⁠ ⁠🍷 Secretos y teorías oscuras sobre La última cena.•⁠ ⁠🕯️ Rituales, ocultismo y magia negra.•⁠ ⁠👁️ Historias paranormales y relatos de terror reales.Prepárate para conocer prácticas, testimonios y secretos que pocas personas se atreven a contar en público.🔔 Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este live con alguien que disfrute las historias de terror y lo paranormal.
  • EXTRA ANORMAL

    Mi madre es una BRUJA | Relatos de BRUJERÍA en familia

    07/10/2026 | 1h 8 mins.
    En este episodio de Extra Anormal Podcast nos adentramos en relatos de brujas dentro de la familia, amarres, transformaciones, maldiciones y promesas oscuras que terminaron destruyendo vidas.⚠️ Una madre que, después de fracasar en el amor, recurre a la brujería para hacerle un amarre a su propio yerno; una joven que sueña con volar sobre su vecindario convertida en un cuervo gigante, mientras recuerda los rumores de que su madre también podía transformarse; un anciano perseguido durante años por la promesa de una mujer que juró acabar con él; y un hombre que, tras dejar a una mujer celosa, pierde a su nueva pareja y a su bebé en medio de sombras, voces y una presencia inexplicable.En este episodio encontrarás:•⁠ ⁠Relatos de brujas reales.•⁠ ⁠🕯️ Historias de brujería dentro de la familia.•⁠ ⁠Amarres, maldiciones y promesas oscuras.•⁠ ⁠Mujeres que se transforman en cuervos.•⁠ ⁠Gatos negros, entidades y ataques paranormales.•⁠ ⁠😨 Relatos de terror basados en testimonios inquietantes.Prepárate para escuchar historias en las que la brujería no viene de extraños, sino de quienes están más cerca: madres, esposas, exparejas y mujeres que dejaron una marca imposible de borrar.🔔 Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este episodio con alguien que disfrute los relatos de brujería, terror y experiencias paranormales.
  • EXTRA ANORMAL

    Terror en los MONTES APALACHES | Relatos PARANORMALES REALES

    07/07/2026 | 1h 44 mins.
    En este episodio de Extra Anormal Podcast nos adentraremos en los Montes Apalaches, una región rodeada de misterio, desapariciones inexplicables, criaturas desconocidas y casos reales de terror paranormal.⚠️ Escucharás relatos sobre voces que imitan a las personas, entidades oscuras descubiertas durante un viaje astral, la historia de un niño que regresó distinto después de perderse en el bosque, una muerte relacionada con una luz inexplicable y dos figuras humanoides que persiguieron a una joven hasta hacerla desaparecer.Historias de terror real, criaturas de los Montes Apalaches y fenómenos paranormales ocurridos en uno de los lugares más misteriosos de Estados Unidos.En este episodio encontrarás:- 🌲 Historias de terror en los Montes Apalaches.- Criaturas y entidades del bosque.- Voces que imitan a las personas.- 🕯️ Viajes astrales y presencias oscuras.- Desapariciones inexplicables.- ⛺ Campamentos rodeados por algo desconocido.¿Entrarías a los Montes Apalaches después de escuchar estas historias?🔔 Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este episodio con alguien que disfrute los relatos de terror y los misterios sin explicación.
  • EXTRA ANORMAL

    Esta noche nadie podrá dormir | Historias de TERROR REALES

    07/05/2026 | 2h 15 mins.
    Esta noche, en Extra Anormal Podcast, nos adentraremos en historias macabras, experiencias paranormales y relatos de terror que te quitarán el sueño.⚠️ Escucharemos testimonios inquietantes sobre apariciones, entidades oscuras, lugares malditos, sucesos inexplicables y encuentros que marcaron para siempre a quienes los vivieron.En este live encontrarás:👻 Historias paranormales reales.😨 Relatos macabros que no te dejarán dormir.🏚️ Casas embrujadas y lugares malditos.🌑 Apariciones y entidades oscuras.📖 Testimonios reales de terror.Prepárate para escuchar historias que harán que no quieras apagar la luz.Cuéntanos en el chat cuál fue la que más miedo te provocó. 😱🔔 Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este live con alguien que también disfrute las historias de terror.
  • EXTRA ANORMAL

    Un BRUJO intentó destruirme | Relatos de BRUJERÍA DEMONÍACA

    07/03/2026 | 1h 24 mins.
    En este episodio de Extra Anormal Podcast hablamos de brujería demoníaca, amarres, portales espirituales y relatos reales de Catemaco junto a Unicornio Negro.⚠️ Contamos casos donde rituales caseros, envidias, trabajos oscuros y objetos cargados terminaron abriendo puertas peligrosas y provocaron tragedias, posesiones y consecuencias espirituales difíciles de detener.También exploramos la sabiduría oculta de Catemaco: sus tradiciones, secretos históricos y prácticas ancestrales que siguen presentes en amarres, trabajos espirituales y rituales prohibidos.En este episodio encontrarás:•⁠ ⁠Brujería demoníaca y trabajos oscuros.•⁠ ⁠Amarres que se salieron de control.•⁠ ⁠Portales abiertos por rituales caseros.•⁠ ⁠Collares trabajados con entidades.•⁠ ⁠Relatos reales de Catemaco.•⁠ ⁠Casos de envidia, traición y consecuencias espirituales.•⁠ ⁠Historias de posesiones, exorcismos y entidades oscuras.•⁠ ⁠Sabiduría, tradiciones y conocimientos ocultos.También hablamos sobre falsos brujos mayores, rituales prohibidos, la autenticidad de Unicornio Negro como brujo de Catemaco y tuvimos una conversación inquietante sobre el fin de los tiempos, los aliens y las revelaciones que podrían ocurrir durante el Mundial.Si te gustan los relatos de terror reales, los demonios, Catemaco, los casos paranormales y los conocimientos prohibidos, este episodio es para ti.Suscríbete a Extra Anormal Podcast y cuéntanos en los comentarios:¿Crees que la brujería siempre se regresa? 💀
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About EXTRA ANORMAL
Podcast Extra Anormal es el rincón donde lo inexplicable cobra vida. Desde los rincones más oscuros del misterio hasta las dimensiones ocultas del más allá, aquí exploramos todo lo paranormal, sin límites. Somos una de las voces más escuchadas en México para quienes buscan respuestas, experiencias reales, teorías ocultas y fenómenos que desafían la lógica. Cada episodio es una puerta abierta hacia lo desconocido: fenómenos sobrenaturales, avistamientos, conspiraciones, rituales ancestrales, y encuentros que estremecen el alma. ¿Te atreves a cruzarla?
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