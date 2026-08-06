Skip to content
Radio Logo
Open app
PodcastsScienceQuarks Daily
Listen to this podcast in the app for free:
Quarks Daily
radio.net
Sleep timer
Save favorites
Download for free in the App Store

Quarks Daily

Quarks
Science
Quarks Daily
Latest episode

1361 episodes

  • Quarks Daily

    Kinder oder Partner tracken - Was macht das mit uns?!

    08/06/2026 | 25 mins.
    Außerdem: Wie wir arbeiten - Themen, Recherche, Aufwand (14:40)
    Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Habt ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de. Von Yvi Strüwing.
  • Quarks Daily

    On-Off-Beziehungen - Was sie mit unserer Psyche machen

    08/05/2026 | 20 mins.
    Klimaschutz - Nehme ich ihn ernster als andere? (11:55) Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Habt ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de. Von Yvi Strüwing.
  • Quarks Daily

    Hitzewellen - Können wir uns genügend schützen?

    08/04/2026 | 27 mins.
    Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Habt ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de. Von Yvi Strüwing.
  • Quarks Daily

    Leihmutterschaft - Sollte sie erlaubt sein?

    08/03/2026 | 20 mins.
    Gehirntrainings-Apps, Schach, Sudoku und Mehr - Boostest das mein Hirn für Job und Alltag? (11:45) Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Habt ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de. Von Yvi Strüwing.
  • Quarks Daily

    WASSER - Haben wir bald nicht mehr genug?

    08/01/2026 | 32 mins.
    Wassermangel kennen wir vor allem aus Südeuropa oder Afrika. Aber auch bei uns werden Hitzerekorde und Aufrufe zum Wassersparen häufiger. Und wenn es durch den Klimawandel immer öfter wochenlang heiß und trocken ist? Reicht dann das Wasser noch für alle? Oder müssen wir nur anders verteilen? /// Habt ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de. Von Schaum/Schmude.
More Science podcasts
Trending Science podcasts
About Quarks Daily
Deine Themen wissenschaftlich geprüft: Es gibt so viele Fragen, die auf eine Antwort warten, und so viele Entscheidungen, die zu treffen sind. Quarks hilft dir, dich gut zu orientieren. Auf Basis wissenschaftlicher Expertise und Studien. Und wir schauen nach guten Ideen für nachhaltige Lösungen. Quarks – gemacht mit Hirn, Herz und deinem Rundfunkbeitrag!
Podcast website
Science

Listen to Quarks Daily, Science Friday and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app

  • Stations and podcasts to bookmark
  • Stream via Wi-Fi or Bluetooth
  • Supports Carplay & Android Auto
  • Many other app features
Open app
Quarks Daily: Podcasts in Family
Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.12.4 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 8/7/2026 - 8:28:02 AM
A company fromMADSACK