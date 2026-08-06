Wassermangel kennen wir vor allem aus Südeuropa oder Afrika. Aber auch bei uns werden Hitzerekorde und Aufrufe zum Wassersparen häufiger. Und wenn es durch den Klimawandel immer öfter wochenlang heiß und trocken ist? Reicht dann das Wasser noch für alle? Oder müssen wir nur anders verteilen? /// Habt ihr Feedback, Anregungen oder Fragen, die wir wissenschaftlich einordnen sollen? Dann meldet euch über Whatsapp oder Signal unter 0162 344 86 48 oder per Mail: quarksdaily@wdr.de. Von Schaum/Schmude.