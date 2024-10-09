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大树的开窍日记
赵大树
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生活问题不断，唯有「开窍」解忧 @大树的开窍日记🎤，是一档希望通过「精讲文学」，给我自己和各位朋友们，带来一些生活新思路的「单口相声」栏目 如果你喜欢这个节目，诚挚的邀请你关注、订阅，一起在文字中发现疗愈生活的方法 👨🏫大树作为一个，前New东方语文老师、曾经的创业者，以及在广告圈做得不错的「中青年」。很...
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Vol 19.《冬牧场》严酷的大环境下，那些艰难日子意味着什么？
2025年第一期，精讲李娟《冬牧场》「加入读书社区」：Leon_zhao96大树的“种书”计划，每天留给自己1小时，每月读完一本书「本期你将听到」10:00 冬牧场番外篇——李娟走后，居麻的碎碎念26:42 从冬牧场中，找到的问题答案 这些艰难的日子到底意味着什么？ 我们到底该如何在这样的日子里自处？ 在严酷的大环境下，我们生活的确定性到底是什么？「关于大树的开窍日记」这里是一档希望通过「精讲文学」，给我自己和各位朋友们，带来一些生活新思路的「单口相声」栏目，请不吝点赞、订阅、评论哦~「关于说书人」大树，一个重新开始思考生活的95后，享受慢慢成长的感觉前New东方语文老师、创过业，以及在广告行业做的不错的「中青年」希望在读书和思考的过程中，不断软化和治愈当下坚硬的生活如何可以认识更多小伙伴，能一起变得更强、更有趣，那就最好不过了！「BGM」《药师灌顶真言》 - 破碎乐队《酒僧》 - 李雨
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35:14
Vol 18.又爹又油又装X，大冰系列《小蓝书》却是人生纠偏指南
精讲大冰系列《小蓝书》（以保重、我不、阿弥陀佛么么哒为主）「加入读书社区」：Leon_zhao96大树的“种书”计划，每天留给自己1小时，每月读完一本书「本期你将听到」04:01 大树和大冰的缘起（深刨9年前的故事）11:05 人生纠偏系统的标准值是什么15:00 从大冰笔下的故事发现纠偏系统（碗儿姑娘、小越阳、小芸豆、老兵、老潘、麦子阿姨）33:45 人生纠偏系统到底是啥「关于大树的开窍日记」这里是一档希望通过「精讲文学」，给我自己和各位朋友们，带来一些生活新思路的「单口相声」栏目，请不吝点赞、订阅、评论哦~「关于说书人」大树，一个重新开始思考生活的95后，享受慢慢成长的感觉前New东方语文老师、创过业，以及在广告行业做的不错的「中青年」希望在读书和思考的过程中，不断软化和治愈当下坚硬的生活如何可以认识更多小伙伴，能一起变得更强、更有趣，那就最好不过了！「BGM」《药师灌顶真言》 - 破碎乐队《酒僧》 - 李雨
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Vol 17.哭到破防！是什么让《草民》们生生不息！？
精讲蔡崇达“家乡三部曲”《草民》「加入读书社区」：Leon_zhao96大树的“种书”计划，每天留给自己1小时，每月读完一本书「本期你将听到」03:16 “背观音的曹操”成佛了？11:20 “曹操”名字的由来19:25 在葬礼上对老天爷，喊一声“操”27:19 “曹操”为什么背上观音34:20 一个母亲对家乡、孩子和曹操的心里话41:23 “曹操”到底成佛了没有45:35 《草民》的泪点梳理和其他故事梗概「关于大树的开窍日记」这里是一档希望通过「精讲文学」，给我自己和各位朋友们，带来一些生活新思路的「单口相声」栏目，请不吝点赞、订阅、评论哦~「关于说书人」大树，一个重新开始思考生活的95后，享受慢慢成长的感觉前New东方语文老师、创过业，以及在广告行业做的不错的「中青年」希望在读书和思考的过程中，不断软化和治愈当下坚硬的生活如何可以认识更多小伙伴，能一起变得更强、更有趣，那就最好不过了！「BGM」《药师灌顶真言》 - 破碎乐队《酒僧》 - 李雨
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Vol 16. 原创《西游证道》，靠道家丹道“修仙”打破虚无主义
精讲《西游记》和一点点《六祖坛经》「加入读书社区」：Leon_zhao96大树的“种书”计划，每天留给自己1小时，每月读完一本书「本期你将听到」06:14 西游证道开篇09:01 第一章《先天元神本真纯，悟空才能降心猿》22:39 六祖慧能与悟空40:44 第二章《困于世间后天因果，八十一难行者证道》1:24:01 第三章《胡言乱语千万字，不如回家吃红薯》「关于大树的开窍日记」这里是一档希望通过「精讲文学」，给我自己和各位朋友们，带来一些生活新思路的「单口相声」栏目，请不吝点赞、订阅、评论哦~「关于说书人」大树，一个重新开始思考生活的95后，享受慢慢成长的感觉前New东方语文老师、创过业，以及在广告行业做的不错的「中青年」希望在读书和思考的过程中，不断软化和治愈当下坚硬的生活如何可以认识更多小伙伴，能一起变得更强、更有趣，那就最好不过了！「BGM」《药师灌顶真言》 - 破碎乐队《借酒》 - 聲無哀樂《酒僧》 - 李雨
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1:32:37
Vol 15. 《命悬一线》时才能看到的人生真谛
精讲三甲医院急诊科医生的故事《命悬一线，我不放手》「加入读书社区」：Leon_zhao96大树的“种书”计划，每天留给自己1小时，每月读完一本书
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1:04:19
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About 大树的开窍日记
生活问题不断，唯有「开窍」解忧 @大树的开窍日记🎤，是一档希望通过「精讲文学」，给我自己和各位朋友们，带来一些生活新思路的「单口相声」栏目 如果你喜欢这个节目，诚挚的邀请你关注、订阅，一起在文字中发现疗愈生活的方法 👨🏫大树作为一个，前New东方语文老师、曾经的创业者，以及在广告圈做得不错的「中青年」。很幸运的是，在马上“奔三”的路上，又找到了可以燃起热情、减压放松、和谐自洽的方法——读书、讲书 ✨希望通过「单口相声」的形式，在每一期，精讲一本高分书籍或生活趣闻，让大家在百忙之中，也能获得读书的乐趣和知识点！一起“开个窍”，解决一些关于工作、爱情、生活、家庭中的小困扰，以更轻松的姿态面对这本就很精彩的一生！ 最后，我不想做KOL，只想交个朋友，如果你想找到一个「读者的乌托邦」 非常欢迎加入🌱大树的“种书”计划：Leon_zhao96 在这里找到能疯狂输出的同路人，每天留给自己1小时，读书闲扯
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