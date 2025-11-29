Open app
Podcasts
Leisure
谭立人
谭立人
谭立人
Leisure
Latest episode
Available Episodes
5 of 38
决定命运的，是你的隐形选择
很多人在人生的某个阶段都会产生这样的疑问：如果努力未必有用，如果出身早已注定，如果时代风口不可复制，那我们的人生，到底还能由谁决定？这一期，我想和你一起，从“命运”“运气”“努力”“选择”看似宏大的词出发，聊一个更贴近真实人生的问题：在命运已给定的前置条件之下，我们是否仍拥有修改人生的权利？从史铁生“子弹正中眉心”的隐喻谈起，从许博士的成长故事谈到阶层、结构与时代窗口；从我自己成为乘务员、选择留学、感觉被命运“推背”的经历，谈到那些看似偶然、实则改写人生方向的微小节点；再到《了凡四训》、业力惯性、潜意识选择与改命的启示——这一切都在指向一个并不鸡汤、也不宿命的答案：人生是选项的艺术，请试着与命运共创。真正决定命运走向的，往往不是轰轰烈烈的重大决定，而是那些几乎未被察觉的“隐形选择”：它们是你的情绪惯性、是你的回应模式、是你面对恐惧时那一秒的停顿或进击。如果你也正在经历迷茫、无力、停滞，或者正在一个两难的选择里反复犹豫，希望这一期，能为你带来一点更清醒、也更温柔的力量。命是初稿，运是修改权。你不能决定起点，但你仍然可以书写自己的人生。.04:25 我们为何越来越倾向于把一切归因于命运06:30 结构性不公平与个体努力的真实边界09:34 当我们意识到世界的巨大参差11:48 把别人的成功归为运气，是一种自我保护14:26 成熟的命运观不是否认努力也不是否认命17:53 现代人在不认命与躺平之间反复切换19:17 那些看似偶然，却改变人生的机会22:24 少年心气与逐渐现实的自己28:41 算命与命运被说中的玄疑时刻32:33 人生是选项的艺术，而不是完美解法38:01 潜意识与业力如何悄悄塑造命运41:30 《了凡四训》与“命是初稿，运是修改权”46:28 当你开始觉察业力惯性，命运才会松动55:13 让人生选择更像自己，也更通向自由01:02:00 四个判断标准，帮你走出两难选择01:08:55 与命运共创不是追求成功而是成为自己.▪️主播：@谭立人欢迎来我的其它【同名】平台找我玩：小红书｜微博｜微信公众号｜视频号｜抖音｜B站｜Instagram｜YouTube▪️以下渠道均可以收听到我的【播客】节目：小宇宙｜苹果播客｜Spotify｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅
--------
1:12:29
--------
1:12:29
为什么时间总不够用？从“时间贫困”理解现代焦虑
我们常以为时间是绝对公平的 —— 每个人都有 24 小时，差别只在于我们是否足够自律、是否善于管理。但这期对谈里，我们尝试把“时间不够用”放回它真正的结构里看：有些人的时间从出生起就是自由的，而另一些人的时间从一开始就被责任、债务、情感负担和家庭期待占满。本期对谈的嘉宾是剑桥大学博士、杜伦大学副教授许玲玲，她花了十年追踪上百位来自不同背景的青年，提出了一个深刻却常被忽略的概念：时间的继承。她发现，时间并不是一种完全公平的资源，时间的不平等正在悄悄决定一个人的从容、选择空间，以及对未来的想象力。许多我们以为只是“个人问题”的焦虑，其实都嵌在更大的社会结构里。在这期节目里，我们聊了：• 时间为何看似公平却深度分层；• 为什么有些人能慢慢来，有些人一秒都不敢停；• 阶层如何通过“时间的继承”悄然延续；• 个人的努力为何总是显得不够；• 在这样的结构里，我们如何为自己争取更大一点的呼吸空间。如果你也总觉得时间抓不住、生活被压缩、未来不由己，希望这期对谈能带给你一些理解，也带给你一点新的可能。.01:09 24小时从来不公平：同样的时间、不同的人生速度01:35 “时间继承”的提出：出生决定了从容、选择与自由03:19 嘉宾许博士：从农村长女到剑桥博士的生命轨迹04:25 成长叙事：时间不属于自己的最早感受16:05 慢不下来的人生：比较、社会时钟与内化焦虑30:10 职业与成长速度差：为什么我们越长大越被时间催赶39:59 教育不平等之外，时间不平等才是更隐形的阶层差41:45 为什么已经忙到极限，仍觉得“做得不够”43:49 时间财富加速器：语言、内容与社交媒体带来的杠杆45:48 同一小时价值的巨大差异：社会如何给时间定价57:24 学历贬值与自由减少：现代生活的时间困境01:00:03 “到处看看是亏本吗？”——家庭如何塑造一个人的时间观01:07:04 女性为何最容易陷入时间贫困：情绪劳动与结构困境01:18:08 从自我剥削到允许休息：重新争取属于自己的时间01:20:44 什么是“浪费时间”：试错、弯路与自由时间价值.▪️主播：@谭立人欢迎来我的其它【同名】平台找我玩：小红书｜微博｜微信公众号｜视频号｜抖音｜B站｜Instagram｜YouTube▪️以下渠道均可以收听到我的【播客】节目：小宇宙｜苹果播客｜Spotify｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅
--------
1:39:06
--------
1:39:06
播客一周年：我的自媒体、价值感与变现心得
去年还在犹豫要不要做播客，如今做播客满一年了！40期节目、订阅过5万。最开始只是想要留下一点文字和声音，如今它们真的走到了很多人身边。做播客是一场缓慢的光合作用，感谢你们陪我一起，把声音变成彼此的精神角落。在这期节目里，我想和你一起回望： 播客带给我的真实改变与精神回馈 作为自媒体人的“可能性”与隐藏成本 我对创作、表达、信任与被看见的再思考 以及：如果你也想做一档播客，我的从零到一经验.01:34 播客是我这一年的礼物05:35 “越走越开阔”是一种生命的方向感07:00 自媒体带给我最多的是“可能性”13:20 庆幸生活在“自媒体时代”23:09 自媒体的三个演变阶段31:09 内容是复利型资产33:37 自媒体的隐性代价：注意力被撕裂37:22 观点会被放大，也可能被误解39:40 接受“不是所有人都会喜欢你”43:17 流量焦虑与比较循环45:08 做 vlog 与隐私边界53:53 创作为你扩大生活的半径55:17 播客适合“慢热的人”01:01:04 播客是长尾内容，不急不躁01:03:44 如何从零开始做一档播客.▪️主播：@谭立人欢迎来我的其它【同名】平台找我玩：小红书｜微博｜微信公众号｜视频号｜抖音｜B站｜Instagram｜YouTube▪️以下渠道均可以收听到我的【播客】节目：小宇宙｜苹果播客｜Spotify｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅
--------
1:27:53
--------
1:27:53
别再等来日方长，人生只在此刻发生
你总焦虑未来，却忘了生活只在此刻发生。毕业、工作、存钱、买房、稳定下来，这一条条用节点构成的人生轨迹，让我们不断推迟当下的幸福，仿佛真正的生活只发生在某个“以后”。那是因为我们被卷入了一种“未来导向”的文化：从小被教导要为明天储备、为未来奋斗、为别人期待而努力。结果是：当幸福就在眼前时，我们却不知该如何接住。这一期，我想透过家庭教育、社会叙事、欲望结构、注意力经济、以及东西方哲学的视角，重新回答一个看似简单的问题——我们到底该如何活在当下？为什么我们习惯把期待寄托在未来？为什么停驻在此刻会感到焦虑、内耗、空虚？被推着走的人生，该如何重新掌控叙事？你不必等未来变好才配得上幸福。因为生活，只发生在此刻。.02:12 在南法的海风里意识到，我从未真正停下03:11 中国人“不喜欢眼前幸福”的刺痛07:10 为什么幸福感会在成年后变得迟钝10:39 东亚文化如何把“未来”变成人生中心16:23 “大码鞋”与错位的幸福19:56 失去感受力，是成长最隐秘的代价22:43 当下回避：不敢停、怕安静27:05 李佳琦与“赚够就停”的幻觉29:21 欲望循环：满足就空虚，不满足又痛苦31:34 “再早一点就好”是谁的焦虑36:34 主体性为什么比努力更重要38:18 中年危机：努力的意义是谁决定的41:10 三种哲学体系，指向同一个答案55:34 正念、无为、四个“让心回到此刻”的练习.▪️主播：@谭立人欢迎来我的其它【同名】平台找我玩：小红书｜微博｜微信公众号｜视频号｜抖音｜B站｜Instagram｜YouTube▪️以下渠道均可以收听到我的【播客】节目：小宇宙｜苹果播客｜Spotify｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅
--------
1:06:04
--------
1:06:04
当我终于明白，一切如常就是理想生活
朋友们，久等了！没更新的日子，我生了一场小病，也经历了几次告别。那些让人措手不及的无常，让我真切体会到：健康、平凡、日复一日的生活，原来已经是最奢侈的幸福。我们总在追求进步、突破、意义，却忘了，真正的理想生活，是能在如常的日子里安顿自己。这期节目，我想和你聊聊——为什么“无常”让我们恐惧，而“如常”才是人生最深的慰藉。一切如常，并非停滞，而是一种抵御风雨的勇气。愿你在看似重复的生活里，找到真正的心安与丰盈。.00:22 从生病开始：被迫暂停的人生08:42 人生的两种路径：追寻广度还是安于根系13:30 人生的骗局与觉醒：什么才算真正的成功15:21 困顿的日常，我们为何厌倦稳定17:44 向死而生：乔布斯与抗癌博主的故事21:22 把点连成线：人生的偶然与必然22:52 平常心是道，安住平凡就是修行31:21 下行期是反思生活的契机32:10 我曾逃离稳定，如今学会理解它41:25 今天你觉得无聊的生活，是别人渴望的明天44:39 杨绛的启示：最美的风景是内心的从容46:27 羡慕伟大之后，我选择平凡48:07 年末焦虑时，别逼自己交成绩单50:21 与日常好好相处，是一种大智慧.▪️主播：@谭立人欢迎来我的其它【同名】平台找我玩：小红书｜微博｜微信公众号｜视频号｜抖音｜B站｜Instagram｜YouTube▪️以下渠道均可以收听到我的【播客】节目：小宇宙｜苹果播客｜Spotify｜QQ音乐｜网易云音乐｜喜马拉雅
--------
54:24
--------
54:24
Show more
About 谭立人
「 你的精神角落 」 让我们用声音治愈内耗与熵增， 谈人文生活、城市美学与自我成长。 周日更新，感谢陪伴。 合作联系：邮箱 /小红书私信
Podcast website
Leisure
