蒋方舟全新个人播客，联合看理想共同出品。 这是一档由蒋方舟主讲， 偶尔会有学者或者作家来做客的播客，每周更新。 在这里，你会听到—— 关于文学的，严肃而认真的探讨， 可能有些冒犯， 因为此刻我们更需要去拓宽批评的边界。 你还会听到—— 关于生活的，放肆的感受与表达， 或许有些随意， 但愿能营造一个不怕说错话的空间...

About 一寸

蒋方舟全新个人播客，联合看理想共同出品。 这是一档由蒋方舟主讲， 偶尔会有学者或者作家来做客的播客，每周更新。 在这里，你会听到—— 关于文学的，严肃而认真的探讨， 可能有些冒犯， 因为此刻我们更需要去拓宽批评的边界。 你还会听到—— 关于生活的，放肆的感受与表达， 或许有些随意， 但愿能营造一个不怕说错话的空间。 希望这档播客， 希望文学， 可以成为你我在困顿中的精神源泉， 帮我们一寸一寸地， 找回自己。