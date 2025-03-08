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Podcast 一寸
蒋方舟
蒋方舟全新个人播客，联合看理想共同出品。 这是一档由蒋方舟主讲， 偶尔会有学者或者作家来做客的播客，每周更新。 在这里，你会听到—— 关于文学的，严肃而认真的探讨， 可能有些冒犯， 因为此刻我们更需要去拓宽批评的边界。 你还会听到—— 关于生活的，放肆的感受与表达， 或许有些随意， 但愿能营造一个不怕说错话的空间...
Society & Culture

Available Episodes

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  • 2. 为什么马尔克斯的小说里，成年男人总是爱上幼女？
    👀收听提示 03:36 ❗️🎧收听预警 04:44 什么是"诺奖魔咒"🔮？ 06:30 《霍乱时期的爱情》：创作灵感、情节和写法 11:43 重读《霍乱时期的爱情》：认清阿里萨的本性和"真爱无敌"故事的破绽 15:21 《洛丽塔》是我认为在文学史上被误解的最深的小说之一 29:02 如何理解小说中"永生永世"的爱情结尾？ 34:22 从《阿诺拉》看对经典故事的反写 39:05 《爱情，和其他魔鬼》：情节、主题与角色解读 42:55 《苦妓回忆录》：爱欲生死与老年马尔克斯的软弱 50:06 马尔克斯笔下"成年男人总是爱上无助的幼女"，这种描述是否存在着剥削？ 54:47 有道德瑕疵的小说，该不该被写出来？ 📚相关推荐收听/阅读 看理想节目：《母亲与女儿：无限人生书单第16季》 蒋方舟作品：《主人公》 奈飞改编《百年孤独》第一季 马尔克斯：《霍乱时期的爱情》《爱情，和其他魔鬼》《苦妓回忆录》《我们八月见》 纳博科夫：《洛丽塔》 费兰特：《烦人的爱》 川端康成：《睡美人》 🙋欢迎大家互动 小红书🍠：看理想、蒋方舟 公众号：看理想 微博：看理想vistopia 商业合作📮：[email protected] 👀制作团队 策划｜蒋方舟、看理想 文稿编辑｜ruicen 统筹&音频编辑｜小尹 监制｜ruicen、jiajun 视觉设计｜唐z、火车头 本期节目已经在小宇宙、苹果播客、Spotify、网易云音乐、喜马拉雅、豆瓣同步上线啦！欢迎大家收听🎧 -蒋方舟全新个人播客，联合看理想共同出品-
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    59:38
  • 1. 重读《百年孤独》，减慢世界完蛋的速度
    🎧收听提示 05:42 奈飞改编的《百年孤独》怎么样？ 19:41 怎么读《百年孤独》？ 24:43 马尔克斯经历了怎样的创作历程？ 28:45 讲讲《百年孤独》结构上的技法 37:03 重复的名字、命运、乱伦的象征意义是什么？ 📚相关推荐收听/阅读 看理想节目：《母亲与女儿：无限人生书单第16季》、反派影评、陈丹青：文学回忆录的回忆 唐诺 x 蒋方舟：我很确信，人的中年值得一活 理想家年会｜骆以军 x 蒋方舟 x 胡少卿：在文学中放大人生 蒋方舟作品：《主人公》 奈飞改编《百年孤独》第一季 韩江《少年来了》 莫言《生死疲劳》 余华短篇小说《劫数难逃》 张大春《将军碑》 马尔克斯《我们八月见》 🙋欢迎大家互动 小红书🍠：看理想、蒋方舟 公众号：看理想 微博：看理想vistopia 商业合作📮：[email protected] 👀制作团队 策划｜蒋方舟、看理想 文稿编辑｜ruicen 统筹&音频编辑｜小尹 监制｜ruicen、jiajun 视觉设计｜唐z、火车头 本期节目已经在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅同步上线啦！欢迎大家订阅收听🎧 -蒋方舟全新个人播客，联合看理想共同出品-
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    52:12
  • 蒋方舟：多知道一点，就多一点快乐
    这是一档由蒋方舟主讲， 偶尔会有学者或者作家来做客的播客，每周更新。 在这里，你会听到—— 关于文学的，严肃而认真的探讨，可能有些冒犯，因为此刻我们更需要去拓宽批评的边界。 你还会听到—— 关于生活的，放肆的感受与表达，或许有些随意，但愿能营造一个不怕说错话的空间。 "当我在非常低谷的时候，是我喜欢的作家一寸寸把我从沼泽中拉了出来。文学是比生活更接近生活的存在，我希望听节目的你，也能有同样的感受。"——蒋方舟 👀制作团队 策划｜蒋方舟、看理想 文稿编辑｜ruicen 统筹&音频编辑｜小尹 监制｜ruicen、jiajun 设计｜唐z、火车头 🙋欢迎大家互动 小红书🍠：看理想、蒋方舟 公众号：看理想 微博：看理想vistopia 商业合作📮：[email protected] -蒋方舟全新个人播客，联合看理想共同出品-
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    18:18

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About 一寸

蒋方舟全新个人播客，联合看理想共同出品。 这是一档由蒋方舟主讲， 偶尔会有学者或者作家来做客的播客，每周更新。 在这里，你会听到—— 关于文学的，严肃而认真的探讨， 可能有些冒犯， 因为此刻我们更需要去拓宽批评的边界。 你还会听到—— 关于生活的，放肆的感受与表达， 或许有些随意， 但愿能营造一个不怕说错话的空间。 希望这档播客， 希望文学， 可以成为你我在困顿中的精神源泉， 帮我们一寸一寸地， 找回自己。
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