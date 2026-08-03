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凹凸电波

凹凸电波
ComedyHealth & Wellness
凹凸电波
Latest episode

419 episodes

  • 凹凸电波

    天降竹马之争，烂人大动真心！XP大乱炖，诸位老饕速来尝尝咸淡！

    08/03/2026 | 1h 3 mins.
    主播：TAKO / 黄瓜 / 刘总 / 芭比
    嘉宾：貘貘

    KO掌门和貘仙教主在网文修仙界历经千帆、得道成仙，今日！凹门决定举办一场轰轰烈烈的“宗门大选”！搭脉摸骨看仙骨，给各位道友觅仙府！

    大道无情，仙路迢迢。尔等能历经万险聚于此地，便是抓住了这一丝仙缘。今日凹门大选，不问凡俗王侯，不论出身贵贱。一测XP仙骨，二问好色本心，三观冥冥机缘。

    究竟是爱看高洁圣僧跌落神坛，
    还是沉迷烂人恶徒献上真心？
    究竟是沉醉于相爱相杀的灭门血仇，
    还是过瘾于双A大佬的顶峰相见？
    究竟是贪恋同一屋檐下的伪骨科背德，
    还是沦陷于竹马天降的雄竞修罗场？

    大家的看文胃口究竟属于哪个门派呢？
    欢迎来到凹凸电波“宗门大选”！

    免责声明：仅讨论网文与影视作品中的剧情设定偏好，KO掌门和貘仙教主在阅读时也会扔掉大脑，只图看一个爽！和严肃文学完全是两回事！纯属娱乐探讨，切勿上升道德层面或映射现实！

    时间线——
    04:11 圣人私心
    12:49 强强
    17:46 烂人真心
    22:52 竹马VS天降
    31:24 恨海情天
    38:07 伪骨
    42:32 进入神秘合欢宗！

    BGM：
    メイドラゴンのテーマ - 川本新
  • 凹凸电波

    奇幻按钮：什么？！社区发福利了，AI老公免费领！

    07/27/2026 | 1h 1 mins.
    主播：TAKO / 黄瓜酱 / 刘总 / 芭比

    欢迎大家再次来到“奇幻按钮系列”！！！

    AI！AI！大家都在聊！
    我们今天也来AI一下！

    从查资料到虚拟对象
    从心理医生到生活小助手……
    各种奇葩用法层出不穷
    有些能说出来！有些就……
    有点上不得台面了（。

    本期我们针对AI
    设计了一些脑洞大开的按钮
    究竟是按还是不按呢？

    大家的欲望是什么？
    顾虑又是什么呢？

    PS：请大家尽量架空现生，不要代入哦！
    以及结尾……泪点预警( ´•̥̥̥ω•̥̥̥` )

    BGM：
    Cafe’ Alpha(Main Theme) - Choro Club
  • 凹凸电波

    天蓬元帅开饭了：命运戏弄大馋猪，争做美食嚼嚼者！

    07/20/2026 | 1h 6 mins.
    主播：TAKO / 黄瓜酱 / 刘总
    嘉宾：貘貘

    大家这么多年
    为了立刻马上吃到美食
    可谓是无所不用其极！

    为了偷吃锁在柜子里的花生学会撬锁
    为了偷吃饺子不被发现努力学会配平
    为了满足零食欲望翻垃圾桶舔包装袋
    为了独享美味果冻躲房狂塞当场噎住……

    谁懂望着外卖界面苦苦等待送达
    骑手却在你家附近疯狂绕路
    死活送不到的绝望感！

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    BGM：
    Welcome to Cafe Stella! - 森脇正敏
  • 凹凸电波

    花钱无耻症：我的钱怎么跟尿一样流走了！

    07/13/2026 | 1h 7 mins.
    主播：TAKO / 黄瓜 / 刘总
    嘉宾：貘貘 / 卡卡

    大家在办公室七嘴八舌地
    聊起“花钱”这件事儿
    刚开始列出两个派系——
    花钱无耻、花钱羞耻
    结果不聊不知道
    炸出不少无耻之徒！

    我们就派出两位花钱无耻派的代表——
    卡卡&貘貘！

    我们也矮子里面拔将军
    选出了本期花钱较为理智的劳劳组！
    作为今天的“门诊医生”
    好好来给这两位诊断诊断！

    有的人买个稍微贵点的生活用品
    心里的道德小人就要跳出来连夜开座谈会谴责自己
    但是有的人完全享乐主义
    秉持着我就要这一秒爽到的理念
    把自己的钱花个精光！

    无耻！实在是无耻！

    BGM：
    やっはろー! - 石濱翔
  • 凹凸电波

    从友情的畸变到核聚变：我真的很难说清到底是哪种爱？！

    07/06/2026 | 1h 7 mins.
    主播：TAKO / 黄瓜 / 刘总
    嘉宾：貘貘

    非常感谢大家对上期节目的喜爱捏！
    所以今天咱们薅上貘姐！趁热打铁！

    原本以为“明月高悬独照你”的好闺闺
    转眼就po出和死对头的亲密合照

    又是什么复杂的感情让友情“畸变”！
    从“畸变”到“核聚变”，太蹊跷了！
    到底是谁的感情出现了一些小小的“畸变”…

    友谊恨海情天还没结束
    但下期我们就会先更点别的啦！
    希望大家能喜欢这个系列！

    BGM：
    四月は君の嘘 - 横山克
    那些花儿 - 老张倾情弹唱版
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About 凹凸电波
《凹凸电波》是一档打破传统认知的两性杂谈类脱口秀节目。这里是属于当代男女的情感自留地。我们热衷于剖析那些微妙又有趣的情感话题，分享每个人成长经历中那些不可思议的爆笑瞬间。在快节奏的日常里，我们希望《凹凸电波》能成为你繁忙生活中的一个小小避风港。没有压力，只有共鸣，在这里，让我们一起通过欢笑找回最真实的自己。别着急，慢慢来。本节目由播客厂牌——凹凸宇宙出品公众号：凹凸电波微博：凹凸电波商务合作： aotu_hezuo@163.com版权所有，保留一切权利。禁止未经授权的二次上传、修改及任何商业用途，包括AI学习、采样或训练。基于本作品的二次创作，请在明确标注原始出处的前提下进行，感谢理解。如需举报侵权行为，请通过官方渠道向我们联系。
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