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419 episodes
- 主播：TAKO / 黄瓜 / 刘总 / 芭比
嘉宾：貘貘
KO掌门和貘仙教主在网文修仙界历经千帆、得道成仙，今日！凹门决定举办一场轰轰烈烈的“宗门大选”！搭脉摸骨看仙骨，给各位道友觅仙府！
大道无情，仙路迢迢。尔等能历经万险聚于此地，便是抓住了这一丝仙缘。今日凹门大选，不问凡俗王侯，不论出身贵贱。一测XP仙骨，二问好色本心，三观冥冥机缘。
究竟是爱看高洁圣僧跌落神坛，
还是沉迷烂人恶徒献上真心？
究竟是沉醉于相爱相杀的灭门血仇，
还是过瘾于双A大佬的顶峰相见？
究竟是贪恋同一屋檐下的伪骨科背德，
还是沦陷于竹马天降的雄竞修罗场？
大家的看文胃口究竟属于哪个门派呢？
欢迎来到凹凸电波“宗门大选”！
免责声明：仅讨论网文与影视作品中的剧情设定偏好，KO掌门和貘仙教主在阅读时也会扔掉大脑，只图看一个爽！和严肃文学完全是两回事！纯属娱乐探讨，切勿上升道德层面或映射现实！
时间线——
04:11 圣人私心
12:49 强强
17:46 烂人真心
22:52 竹马VS天降
31:24 恨海情天
38:07 伪骨
42:32 进入神秘合欢宗！
BGM：
メイドラゴンのテーマ - 川本新
- 主播：TAKO / 黄瓜酱 / 刘总
嘉宾：貘貘
大家这么多年
为了立刻马上吃到美食
可谓是无所不用其极！
为了偷吃锁在柜子里的花生学会撬锁
为了偷吃饺子不被发现努力学会配平
为了满足零食欲望翻垃圾桶舔包装袋
为了独享美味果冻躲房狂塞当场噎住……
谁懂望着外卖界面苦苦等待送达
骑手却在你家附近疯狂绕路
死活送不到的绝望感！
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BGM：
Welcome to Cafe Stella! - 森脇正敏
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About 凹凸电波
《凹凸电波》是一档打破传统认知的两性杂谈类脱口秀节目。这里是属于当代男女的情感自留地。我们热衷于剖析那些微妙又有趣的情感话题，分享每个人成长经历中那些不可思议的爆笑瞬间。在快节奏的日常里，我们希望《凹凸电波》能成为你繁忙生活中的一个小小避风港。没有压力，只有共鸣，在这里，让我们一起通过欢笑找回最真实的自己。别着急，慢慢来。本节目由播客厂牌——凹凸宇宙出品公众号：凹凸电波微博：凹凸电波商务合作： aotu_hezuo@163.com版权所有，保留一切权利。禁止未经授权的二次上传、修改及任何商业用途，包括AI学习、采样或训练。基于本作品的二次创作，请在明确标注原始出处的前提下进行，感谢理解。如需举报侵权行为，请通过官方渠道向我们联系。Podcast website
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凹凸电波
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