余一是我身边用 AI 用得最疯魔的同学。
每隔一段时间我就找她来刺激一下自己——每次看她演示使用 AI 的神奇方法，我第一反应总是"神经病啊"，仔细想想又觉得"好像很有道理"，回过味来就下决心"我得用一下"。每次聊完，都觉得自己用 AI 用得太老登、老保守了。
为了保持新锐，我每隔几个月就找她聊聊，所谓定期进货。
这次进货，前后聊了两个小时，分成两半：
上半场，我把她拽来拷问腾讯研究院那份《超级个体时代》报告——我最近过了上千份 AI 报告，这是可抄袭比例最高的一份，非常实战 & 非常有洞见。把这个原作者抓来，主要是要问问：个体提效 30 倍不罕见，小公司提效三五倍很正常，为什么大公司只提效 3%、5%？中间到底发生了什么？可以怎么办呢？
下半场，我让她掀开自己那套疯狂的个人系统给我看——她给自己请了一个叫"AI 余一"的 CEO，自己退居董事长，0 点到 5 点放手让 AI 自己干活，早上起来验收。看看她具体怎么干的——大家感兴趣的话，强烈建议去各大视频平台同时看看视频。
听完我给自己加了个 to-do：把我自己的工作流，至少做成她那样。
嘉宾
余一｜腾讯研究院研究员，《从超级个体到超级团队》报告主创。长期做 AI 与组织的一手田野调查，自己部门内部就搭了一个"AI 原生小组"实验了一年。她被公认为"超级个体"本人——这份报告里很多打动人的问题，就是她自己实践中真实卡过的坑。
亮点
→ 「最佳实践一出现，就已经不是最佳实践了」
余一用两分钟讲清楚这份报告想解决的根问题：市场上所有 AI 最佳实践，你够到的时候它都已经过时了——两个月前的方案，此刻就是旧的。「你抄别人没法抄，甚至你抄自己都没法抄。」于是她们干脆不写"哪个行业做了什么"这种会过期的东西，转去找一个能穿越模型周期的母题：超级个体——怎么识别、怎么放大、怎么聚合成超级团队。
→ 怎么一眼认出超级个体：四个维度
余一给了一套可以直接拿去面试的标准——① AI-first 重构了工作流（不是脑子里想着"我用一下 AI"，是整个工作就架在 AI 上）；② 极强的主观能动性；③ 影响力的外溢性（她用自己的活让周围人看到 AI 能变成什么样）；④ 能力跃迁（生产力 5 到 10 倍 + 端到端独立闭环的验证能力）。「放在一起，你去面试她其实很好面。」
→ CEO 自己没被 AI coding 震撼过，团队不可能跃迁
这是余一问了一圈创始人后最硬的一条。橘子、范凌她都问过——哪怕到现在 CEO 亲自写 coding 已经很奢侈，但每个人都至少有过一周，沉迷于 AI coding、被 agent 震撼到的"啊哈时刻"。「如果一号位自己没有过这个时刻，她对 AI 的理解现在都是错的，她不可能让团队跟着跃迁。」
→ 影子 AI 是公司的生死线
全场最锋利的判断。「一个公司能不能处理好影子 AI，基本上就是生死线了。」如果员工还瞒着你偷偷用 AI——你的第二曲线就已经被掐断了，因为最可能成为你最佳实践的，恰恰是从你自己土壤里长出来、被你识别出来的人。余一还专门发过短视频说：「逼着员工上交 skill 是一件很蠢的事，这等于把公司往影子 AI 的方向又强劲推了一步。」任鑫接：如果你正在这样的公司里，建议就是——赶紧撤，换个环境。
→ 海盗配架构师：组织该干的不是规划方向，是当园丁
余一把超级个体叫"海盗"（擅长开拓），把组织擅长的叫"架构师"（擅长构建）。这个阶段组织最该做的不是给海盗规划方向，而是管好这个张力：把她做出来的 demo 快速接上数据、安全、支付、增长渠道，从 demo 推到产品、推到市场。「土壤的作用比设计大得多。设计很多时候是设计不出来的。」
→ 段子时间：还能这样搞
报告里的鲜活案例任鑫最爱听——ListenHub 只留一个人维护老摊子；范凌（特赞）创始人和 CTO 两个周末手搓出产品原型、配套网站和视频全自己做；安克搞"招飞考试"，所有人面试必须过 AI 实操关，直接决定薪水和 offer，会议室全程录音沉淀知识库、默认全员可见；橘子那边「bug 只存在一天」，因为第二天就上新——「这不就是把 AI 的速度变成组织的速度吗？」
→ 给企业家的最小启动动作（ROI 最高的两件事）
余一压到最小：① 把公司里已经自发用 AI 拿到结果的人识别出来，让她的成果被公司看到（这都做不到就先招人）；② 创始人如果还没一手体感，给自己花三天时间买 Claude Code / Codex 补课，端到端做完一件事拿到"啊哈时刻"。「你有 100 美金的 token，就该给 90 美金让她们去折腾。」任鑫附议：这俩是 ROI 最高的，别搞系统化学习。
→ 下半场：她给自己请了个 AI 当 CEO
余一掀开自己那套个人系统："AI 余一"是 CEO，对结果负责、主动运营；她自己退居董事长，只给方向、判断和最后裁决。「我们不是工具和使用者的关系。」0 点到 5 点是 AI 的时间，早上起来常发现"又多搞了几个乐高块、几个最佳实践"。她把所有 skill 拆成了原子块 + 最佳实践 + 一摞协议（记忆 / 运营 / 复利 / 沟通），靠 benchmark 滚动迭代，模型一升级就让 AI 扫一遍找断裂点。
→ （彩蛋）所有人都能成为超级个体——但别拖
收尾余一给个体的建议：别等系统、别追完美，端到端打磨一件你工作里真实的事，做到 90 分——「80 分到 90 分真的很痛苦，痛苦就会体现出你这个人的价值。」这就是你在公司的金牌。但她补了一句紧迫感：「三个月前的超级个体和未来三个月的超级个体不是一个东西，此刻的超级个体，未来就是普通人。」任鑫收口：现在赶紧 stand out，三个月后只会更痛苦。
时间戳
00:05 开篇：组织竞争力公式 + 「只增效 20-30%，原生 5 到 10 倍」
01:11 任鑫介绍余一：定期找"最疯魔的同学"进货
07:51 这份报告解决什么：最佳实践一出现就过期
09:18 三个困扰 →「没有 AI 转型，只有 AI 原生重做一回」
15:40 超级个体的四个识别维度
17:23 CEO 必须自己被 AI coding 震撼过
23:28 组织竞争力公式拆解 + 独立闭环的悖论
28:11 海盗配架构师：组织当园丁、营造土壤
32:46 老业务怎么办：留人维护，分开做新事
42:23 影子 AI 是生死线 + 「逼员工上交 skill 很蠢」
46:21 案例段子：ListenHub / 范凌 / 安克招飞考试 / 橘子 bug 只活一天 / 李志飞每项目一个 agent
54:53 协调层：组织是路由器、决策权让渡给 AI、考核 agent 闲置率
1:02:17 给企业家的最小启动动作 + 别搞系统化学习
1:16:52 下半场：余一的个人系统（AI 余一 / 三个包 / 提问 skill）
1:30:00 skill OS：拆成原子块 + 最佳实践 + 各种协议
1:37:00 0 点到 5 点是 AI 的时间 + github 学习模式
1:43:05 「AI 余一是 CEO，我是董事长」
2:02:17 给个体的建议：端到端打磨到 90 分，现在就做
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「AI 炼金术」是一档由徐文浩和任鑫——两位多年老友、AI 领域的资深从业者——打造的播客。这里是探讨 AI 和创业的理想聚集地，我们会邀请一线创业者、产品产品和科研学者，深入探讨 AI 如何重塑行业、变革生活，以及如何从 0 到 1 打造 AI 原生产品。
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节目主理人：
徐文浩：某AI创业公司联合创始人，正在面向全球市场开发AI应用。连续创业者，参与过多家创业公司，拼多多早期员工。广告科技公司MediaV的算法和数据负责人，后被360收购。离开后加入成立不到1个月的拼多多。后创办了基于AI的海外客服聊天机器人公司 BotHub.AI 和 海外社交电商平台 Bukito 都宣告失败。2023年再次下场创业。
任鑫：美元基金合伙人，主要在投资和孵化面向全球市场的 AI 应用。之前是连续创业者，曾经打造“今夜酒店特价”用移动互联网应用特价销售酒店尾房；被京东并购后内部创业“京东到家”开展本地即时零售业务；2015 年再次创业 Get 探索对话式人工智能助理成为先烈；2021 年出售公司，2023 年重新回到 AI 世界。
播客剪辑：
十六颗糖
BGM：
片头：Shortwire - Reconfig
片尾：SpoonBeats,Thomas Ng - Summer Lover