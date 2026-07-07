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AI炼金术

徐文浩，任鑫
Technology
AI炼金术
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129 episodes

  • AI炼金术

    纯 Vibe Coding 做大项目，一定会塌掉

    07/07/2026 | 1h 9 mins.
    终于把徐文浩拉回来分享他的“做大项目” Harness 设计了

    现在都说 AI Vibe Coding 做个小项目行、做大系统一定塌。他同意会塌——「纯 vibe coding 做大项目一定会塌掉」——但结论不是「AI 没用」，而是你你需要根据 AI 的特点搭建一整套 Harness 去管理这个复杂度，并且持续迭代，让它不要塌。

    这次他干脆投屏，把自己在家里、在公司实际在跑的东西一样一样摊开：

    一台机器上：怎么用带侧边栏的终端并行开十个窗口、连远程服务器、上沙盒、开 worktree，让 AI 在你睡觉、出差、合上笔记本的时候接着干活，还炸不到你；
    一套对话层：为什么他把一排 AI agent 挂在 Discord 上，用 server / channel / thread 三层把上下文管得不串；
    一套公司工程基建：代码提交后自动跑几十道门禁、双重 code review、测试录屏、自动扫线上报错修复；
    以及一个我当场决定要抄的点：让 AI 每周跑不同任务、每天只给你一类汇报，人才不会被八个方向的问题一次性逼疯。

    本期亮点

    → 纯 vibe coding 做大项目，一定会塌掉——但不是它没用，是你没搭基建

    全场母题。现在流行一种说法：AI vibe coding 做个小项目行，做大系统一定塌。徐文浩的判断是：塌是真的，但结论错了。「纯 vibe coding 是很难做大项目的，一定会塌掉。」不塌只有一条路——既要搭这些 harness，还要持续迭代它，因为你会不断撞上新问题，这时候「需要人的聪明才智去帮它解决」。他甚至算了笔账：你订了 200 美金的 Claude Code 和 Codex，基建不够完善的话，其实也就用出了 100 美元——因为你没法并行同时干很多事，干了也验收不过来。

    → 维护公共厕所：从火车站到五星级

    徐文浩形容过去半年团队干的事：写了海量代码，有很长一段时间「非常痛苦，一直在修 bug，叫做维护公共厕所」。他给了个 before／after 的画面——三个月前这个公共厕所是「火车站的公共厕所，而且是 20 年前火车站的公共厕所」；现在「快要挤进五星级公共厕所的范围了」。堆屎山、降速修屎山、修好再提速，是他六个月里真实走过的曲线：三月代码量约 10 万行，四五月降速去还债，六月才重新提上来。

    → 一整套「让 AI 不辞辛苦、又炸不到你」的个人基建

    徐文浩这套东西干了两件事——「一个是逼它们不辞辛苦，你睡觉了也逼着它干活；一个是它爆炸了不要坑到我。」具体是：带侧边栏的终端（cmax）并行开窗口、连一台家里的 Linux dev server 让 agent 在你合上笔记本后接着跑、每个任务丢进 dev container 沙盒（「跑炸了也没关系」）、用 work tree 开并行分叉互不干扰、再用 Tailscale 加一个阿里云中继节点，让他在外面任何有 WiFi 的地方都能连回家里那台机器。他也提醒：一般开十个窗口以内就够了，「因为很快你会发现，人的带宽才是瓶颈」。

    → 为什么把一排 AI 挂在 Discord 上

    徐文浩认为今天还在用 OpenClaw 这类 agent 的人，最好用 Discord 当对话层。逻辑是三层：server（相当于你开的一个论坛）→ channel（每个频道绑一个 agent，配不同 skill 和人设）→ thread（同一个 agent 里再拆绘画，上下文不串）。他专门吐槽：「微信的产品做得一点都不好。」但也承认微信是个好的通知渠道，正在考虑接进来。为什么不干脆只用 Claude Code？因为「我要配不同的 agent、预制好上下文，还能在手机上随时联系他，今天 Claude Code 是做不到的」。

    → 公司工程基建：代码提交后，几十道门禁自动开跑

    这是团队级的部分，也是「不塌」的关键。他们重度用 GitHub，代码合并前自动触发：Codex 和 Claude Code 做双重 code review、几十道 quality 门禁（格式、代码重复率 duplicate check、lint 规则、命名、依赖关系）、自动化测试外加录屏（「测一下视频能不能发出来，整个录屏不是我录的」），还有定期自动扫全库做架构 review、以及 auto fix 自动扫线上报错修完再通知人验收。核心一句：「你不治理这个事情，最后是干不下去的。」

    → 让 AI 自己把自己磨快

    徐文浩最有意思的一个 skill。痛点是 AI 干活「感觉很慢」——其实是它在沙盒里权限不够，一个方法（比如 perl）试不通就换一个（python）绕过去，本来两分钟的活干了四分钟。这个 skill 专门扫描 AI 在执行中遇到的摩擦（被拦的命令、缺的库、临时写的脚本、升级的审批），给出一份优化计划，他挑几条执行，就往代码库里补上工具和权限。结果是「agent 干活快了，耗的 token 也少了，本质是低级错误犯得少了」。

    → 每周跑不同任务，每天只汇报一类事（我当场决定要抄）

    这是我从没想过、听完立刻要学的点。徐文浩把定期任务拆开：不是每天让 AI 给你八个不同领域的汇报——「一会儿讲写代码有问题，一会儿讲 PPT 有问题，一会儿讲你本地环境没装，我也很抓狂。」而是周一到周五跑不同类别的任务，每天只处理一类问题，周五专门想怎么净化整个流程。他说得很实在：「这不是 AI 的能力问题，是我的能力问题。他给我八种问题，我立刻就想去刷短视频；只给我一类，我是可以解决的。」

    → 后半场：任鑫拿自己的坑现场求诊

    下半场我把自己最烦的几个问题甩给他。搜索太差、中文 deep research 质量低？换搜索 provider——他自己试下来最好的是 Google 的 grounding search（配 Gemini 2.5 Flash，一天 1500 次免费）。浏览器检查巨慢？别让 AI 截屏做视觉理解，用 CDP（Chrome DevTools Protocol）加 Playwright 用代码操作，预配好登录 profile。能不能让 AI 把播客自动剪成短视频、全平台发出去？——技术上能，但国内平台不欢迎机器自动发、容易封号、单个号 ROI 很低（「魔法对抗魔法」），不如雇个实习生；但抓数据很成熟，微信文章、电商评论他们「可能是市场上采集得最完善的」。

    → 和王建硕的一处分歧（彩蛋）

    结尾徐文浩点名和王建硕的观点分歧，我说下周要拉着吵一架（顺便靠吵架涨粉冲十万）。他不同意「把任何事情都变成一个 markdown」——很多机制层的修复，本质是代码而不是 prompt。比如「我希望系统里没有大量重复代码」，你可以写段 prompt 让 AI 定期去扫（费 token、执行时间长、不能永远跑），也可以找个开源的重复率检测工具、配一个自动化 action，用代码去治理。「你不治理，这个事情最后是干不下去的」——这是他反复强调的核心观点。

    时间戳

    00:05 开篇金句：AI 写海量代码，人不介入根本做不下去
    01:04 任鑫开场：跳票快三个月的 harness 拆解，建议配视频看
    02:14 第一件基建：带侧边栏的终端 cmax，并行开窗口
    05:35 沙盒 dev container：跑炸了也没关系
    06:34 为什么用远程服务器：合上笔记本，agent 接着干
    08:11 开源远程脚本 + 断线重连（dtach）
    10:41 work tree：并行分叉互不干扰（用写小说打比方）
    13:28 Tailscale + 阿里云中继：在外面连回家里
    16:08 第二套：把一排 agent 挂在 Discord 上
    20:58 讲清 Discord 三层：server / channel / thread
    26:11 公司工程基建：GitHub、双重 code review、测试录屏
    29:11 几十道 quality 门禁：格式、重复率、lint、命名、依赖
    30:42 auto fix：自动扫线上报错、修完通知人验收
    31:27 你订 200 刀，基建不行只用出 100 刀
    33:34 纯 vibe coding 做大项目一定会塌掉，除非搭 harness
    35:19 人是极限：要负责就要验收 + oxidize harness skill
    39:32 每周跑不同任务、每天只汇报一类事
    40:17 任鑫的崩溃：效率十倍、耗时两倍
    43:59 浏览器为什么慢：CDP vs 截屏 + 数据采集
    45:44 搜索：Google grounding（Gemini 2.5 Flash，1500 次/天免费）
    48:02 能不能让 AI 自动剪短视频、全平台发？封号风险 vs 抓数据
    54:34 用 HyperFrames，一句 prompt 出说明动画
    01:03:59 三月 10 万行 → 降速修屎山 → 六月回升
    01:04:09 和王建硕的分歧：不是所有事都变 markdown

    欢迎订阅「AI 炼金术」的播客，以及同名公众号、视频号
    「AI 炼金术」是一档由徐文浩和任鑫——两位多年老友、AI 领域的资深从业者——打造的播客。这里是探讨 AI 和创业的理想聚集地，我们会邀请一线创业者、产品产品和科研学者，深入探讨 AI 如何重塑行业、变革生活，以及如何从 0 到 1 打造 AI 原生产品。
    我们的讨论会涵盖多个话题：从 AI 如何改变世界的未来，到如何找到 AI 创业的 PMF；从如何利用 AI 降本增效，到怎样将 AI 技术融入日常生活……如果你对 AI、产品、创业感兴趣，这里有满满的干货和一线实战经验，欢迎关注并推荐给你的朋友，共同探索未来的无限可能！
    商务合作：公众号 「AI炼金术 」菜单栏中【商务】获取联系方式

    节目主理人：

    徐文浩：某AI创业公司联合创始人，正在面向全球市场开发AI应用。连续创业者，参与过多家创业公司，拼多多早期员工。广告科技公司MediaV的算法和数据负责人，后被360收购。离开后加入成立不到1个月的拼多多。后创办了基于AI的海外客服聊天机器人公司 BotHub.AI 和 海外社交电商平台 Bukito 都宣告失败。2023年再次下场创业。

    任鑫：美元基金合伙人，主要在投资和孵化面向全球市场的 AI 应用。之前是连续创业者，曾经打造“今夜酒店特价”用移动互联网应用特价销售酒店尾房；被京东并购后内部创业“京东到家”开展本地即时零售业务；2015 年再次创业 Get 探索对话式人工智能助理成为先烈；2021 年出售公司，2023 年重新回到 AI 世界。

    播客剪辑：
    十六颗糖

    BGM：
    片头：Shortwire - Reconfig
    片尾：Conor Matthews - Forever Right Now
  • AI炼金术

    余一：没有 AI 转型，只有自然生发

    06/24/2026 | 2h 10 mins.
    余一是我身边用 AI 用得最疯魔的同学。

    每隔一段时间我就找她来刺激一下自己——每次看她演示使用 AI 的神奇方法，我第一反应总是"神经病啊"，仔细想想又觉得"好像很有道理"，回过味来就下决心"我得用一下"。每次聊完，都觉得自己用 AI 用得太老登、老保守了。

    为了保持新锐，我每隔几个月就找她聊聊，所谓定期进货。

    这次进货，前后聊了两个小时，分成两半：

    上半场，我把她拽来拷问腾讯研究院那份《超级个体时代》报告——我最近过了上千份 AI 报告，这是可抄袭比例最高的一份，非常实战 & 非常有洞见。把这个原作者抓来，主要是要问问：个体提效 30 倍不罕见，小公司提效三五倍很正常，为什么大公司只提效 3%、5%？中间到底发生了什么？可以怎么办呢？

    下半场，我让她掀开自己那套疯狂的个人系统给我看——她给自己请了一个叫"AI 余一"的 CEO，自己退居董事长，0 点到 5 点放手让 AI 自己干活，早上起来验收。看看她具体怎么干的——大家感兴趣的话，强烈建议去各大视频平台同时看看视频。

    听完我给自己加了个 to-do：把我自己的工作流，至少做成她那样。

    嘉宾
    余一｜腾讯研究院研究员，《从超级个体到超级团队》报告主创。长期做 AI 与组织的一手田野调查，自己部门内部就搭了一个"AI 原生小组"实验了一年。她被公认为"超级个体"本人——这份报告里很多打动人的问题，就是她自己实践中真实卡过的坑。

    亮点
    → 「最佳实践一出现，就已经不是最佳实践了」

    余一用两分钟讲清楚这份报告想解决的根问题：市场上所有 AI 最佳实践，你够到的时候它都已经过时了——两个月前的方案，此刻就是旧的。「你抄别人没法抄，甚至你抄自己都没法抄。」于是她们干脆不写"哪个行业做了什么"这种会过期的东西，转去找一个能穿越模型周期的母题：超级个体——怎么识别、怎么放大、怎么聚合成超级团队。

    → 怎么一眼认出超级个体：四个维度

    余一给了一套可以直接拿去面试的标准——① AI-first 重构了工作流（不是脑子里想着"我用一下 AI"，是整个工作就架在 AI 上）；② 极强的主观能动性；③ 影响力的外溢性（她用自己的活让周围人看到 AI 能变成什么样）；④ 能力跃迁（生产力 5 到 10 倍 + 端到端独立闭环的验证能力）。「放在一起，你去面试她其实很好面。」

    → CEO 自己没被 AI coding 震撼过，团队不可能跃迁

    这是余一问了一圈创始人后最硬的一条。橘子、范凌她都问过——哪怕到现在 CEO 亲自写 coding 已经很奢侈，但每个人都至少有过一周，沉迷于 AI coding、被 agent 震撼到的"啊哈时刻"。「如果一号位自己没有过这个时刻，她对 AI 的理解现在都是错的，她不可能让团队跟着跃迁。」

    → 影子 AI 是公司的生死线

    全场最锋利的判断。「一个公司能不能处理好影子 AI，基本上就是生死线了。」如果员工还瞒着你偷偷用 AI——你的第二曲线就已经被掐断了，因为最可能成为你最佳实践的，恰恰是从你自己土壤里长出来、被你识别出来的人。余一还专门发过短视频说：「逼着员工上交 skill 是一件很蠢的事，这等于把公司往影子 AI 的方向又强劲推了一步。」任鑫接：如果你正在这样的公司里，建议就是——赶紧撤，换个环境。

    → 海盗配架构师：组织该干的不是规划方向，是当园丁

    余一把超级个体叫"海盗"（擅长开拓），把组织擅长的叫"架构师"（擅长构建）。这个阶段组织最该做的不是给海盗规划方向，而是管好这个张力：把她做出来的 demo 快速接上数据、安全、支付、增长渠道，从 demo 推到产品、推到市场。「土壤的作用比设计大得多。设计很多时候是设计不出来的。」

    → 段子时间：还能这样搞

    报告里的鲜活案例任鑫最爱听——ListenHub 只留一个人维护老摊子；范凌（特赞）创始人和 CTO 两个周末手搓出产品原型、配套网站和视频全自己做；安克搞"招飞考试"，所有人面试必须过 AI 实操关，直接决定薪水和 offer，会议室全程录音沉淀知识库、默认全员可见；橘子那边「bug 只存在一天」，因为第二天就上新——「这不就是把 AI 的速度变成组织的速度吗？」

    → 给企业家的最小启动动作（ROI 最高的两件事）

    余一压到最小：① 把公司里已经自发用 AI 拿到结果的人识别出来，让她的成果被公司看到（这都做不到就先招人）；② 创始人如果还没一手体感，给自己花三天时间买 Claude Code / Codex 补课，端到端做完一件事拿到"啊哈时刻"。「你有 100 美金的 token，就该给 90 美金让她们去折腾。」任鑫附议：这俩是 ROI 最高的，别搞系统化学习。

    → 下半场：她给自己请了个 AI 当 CEO

    余一掀开自己那套个人系统："AI 余一"是 CEO，对结果负责、主动运营；她自己退居董事长，只给方向、判断和最后裁决。「我们不是工具和使用者的关系。」0 点到 5 点是 AI 的时间，早上起来常发现"又多搞了几个乐高块、几个最佳实践"。她把所有 skill 拆成了原子块 + 最佳实践 + 一摞协议（记忆 / 运营 / 复利 / 沟通），靠 benchmark 滚动迭代，模型一升级就让 AI 扫一遍找断裂点。

    → （彩蛋）所有人都能成为超级个体——但别拖

    收尾余一给个体的建议：别等系统、别追完美，端到端打磨一件你工作里真实的事，做到 90 分——「80 分到 90 分真的很痛苦，痛苦就会体现出你这个人的价值。」这就是你在公司的金牌。但她补了一句紧迫感：「三个月前的超级个体和未来三个月的超级个体不是一个东西，此刻的超级个体，未来就是普通人。」任鑫收口：现在赶紧 stand out，三个月后只会更痛苦。

    时间戳
    00:05 开篇：组织竞争力公式 + 「只增效 20-30%，原生 5 到 10 倍」
    01:11 任鑫介绍余一：定期找"最疯魔的同学"进货
    07:51 这份报告解决什么：最佳实践一出现就过期
    09:18 三个困扰 →「没有 AI 转型，只有 AI 原生重做一回」
    15:40 超级个体的四个识别维度
    17:23 CEO 必须自己被 AI coding 震撼过
    23:28 组织竞争力公式拆解 + 独立闭环的悖论
    28:11 海盗配架构师：组织当园丁、营造土壤
    32:46 老业务怎么办：留人维护，分开做新事
    42:23 影子 AI 是生死线 + 「逼员工上交 skill 很蠢」
    46:21 案例段子：ListenHub / 范凌 / 安克招飞考试 / 橘子 bug 只活一天 / 李志飞每项目一个 agent
    54:53 协调层：组织是路由器、决策权让渡给 AI、考核 agent 闲置率
    1:02:17 给企业家的最小启动动作 + 别搞系统化学习
    1:16:52 下半场：余一的个人系统（AI 余一 / 三个包 / 提问 skill）
    1:30:00 skill OS：拆成原子块 + 最佳实践 + 各种协议
    1:37:00 0 点到 5 点是 AI 的时间 + github 学习模式
    1:43:05 「AI 余一是 CEO，我是董事长」
    2:02:17 给个体的建议：端到端打磨到 90 分，现在就做

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    节目主理人：
    徐文浩：某AI创业公司联合创始人，正在面向全球市场开发AI应用。连续创业者，参与过多家创业公司，拼多多早期员工。广告科技公司MediaV的算法和数据负责人，后被360收购。离开后加入成立不到1个月的拼多多。后创办了基于AI的海外客服聊天机器人公司 BotHub.AI 和 海外社交电商平台 Bukito 都宣告失败。2023年再次下场创业。
    任鑫：美元基金合伙人，主要在投资和孵化面向全球市场的 AI 应用。之前是连续创业者，曾经打造“今夜酒店特价”用移动互联网应用特价销售酒店尾房；被京东并购后内部创业“京东到家”开展本地即时零售业务；2015 年再次创业 Get 探索对话式人工智能助理成为先烈；2021 年出售公司，2023 年重新回到 AI 世界。

    播客剪辑：
    十六颗糖

    BGM：
    片头：Shortwire - Reconfig
    片尾：SpoonBeats,Thomas Ng - Summer Lover
  • AI炼金术

    王昊奋：大模型越强，知识图谱反而越重要

    06/10/2026 | 1h 24 mins.
    大模型一来，很多人都觉得知识图谱、本体（ontology）这些“上古概念”该进博物馆了。王昊奋的判断正好相反：大模型越强，它们反而越重要——本体和知识图谱，正是 AI Agent 需要的那道“缰绳”。
    这一期很硬：从“企业为什么一直在建知识图谱”，一路聊到“Palantir 和 Claude 正在用两种相反的路子，做同一件事”。如果你在做 AI 落地、做 Agent，值得反复回听。

    嘉宾
    王昊奋｜同济大学长聘教授、博士生导师，开放知识图谱社区 OpenKG 发起人

    亮点
    知识图谱没过时，它成了 agent 的 harness 先想一个问题：让 AI 自己干活，最大的麻烦是什么？是它太自由、容易跑偏。可企业的决策错一次就赔钱，赔不起。怎么办？得给它加一道约束，逼它按规矩来——这道约束，行业里叫 harness。王昊奋说，别把 harness 想得多新鲜：把概念、关系、规矩定死，不许 AI 乱来，这件事知识图谱干了十几年了。所以他反问：「本体也好、知识图谱，不就是一种更约束的东西吗？」结论就清楚了：大模型不但没淘汰知识图谱，反而因为它太能跑，才更需要知识图谱来给它上规矩。

    Palantir 走本体优先，Claude 走模型优先 做这件事的公司，王昊奋分成两派，思路正好相反。一派叫本体优先，代表是 Palantir。它的客户是军工、金融、供应链，数据本来就规整，要的又是毫秒级的实时决策。而大模型最大的毛病恰恰是慢，所以这类活儿只能让本体打底、模型靠边站。另一派叫模型优先，代表是 Claude。它先把模型做出来，发现不够用，再一路往上加 MCP、加 skill、加各种图谱。两条路谁更高明？王昊奋说得很克制：「不是谁优谁劣，是谁更适合什么。最终两者会变成你中有我、我中有你。」

    模型优先全是相关性，本体优先才追得到因果 为什么严肃决策只能走本体优先这条路？王昊奋的话很锋利：现在的 AI 说到底是在找规律，找的是相关性，不是因果。可反洗钱、查根因这种事，要的恰恰是确定的因果——哪一步导致哪一步，得说得清。再加上黑天鹅、长尾这些小概率的事，本来数据就没几条，AI 怎么学都学不全。严肃场景里你不允许它猜错。所以他说，最后的决策权和解释权，都得攥在人手里。

    本体从“地图”长成了“导航” 王昊奋打了个特别好的比方。早期 Palantir 的本体，像一张静态地图，画的是一个组织里有哪些人、哪些事。可到了 agent 时代，光有地图不够了——你不光要知道地形，还得能走起来。所以本体也得“活”过来：挂上接口和各种功能，把背后的服务、流程都接出来，让 AI 真能照着去做事。用他的话说：「地图只是地图，你动不了；导航会告诉你往哪走，还顺路给你提醒。」

    数据不等于知识：DIKW 与 context is all you need Mango 一直把话题往落地上拽：数据看得见，可数据不等于知识。王昊奋接过话，搬出那个老金字塔 DIKW——从数据，到信息，到知识，再到智慧，一层层往上垒。落到今天的 AI，他说就盯三件事：第一，把需求说清楚；第二，把上下文喂够（这就是那句 context is all you need，而 memory 不过是上下文的外挂硬盘）；第三，在外面再套一层 harness 兜着。

    我们其实是大模型的 boot loader 全集最妙的一个画面，是任鑫先抛出来的：将来每家公司都拿大模型当中枢，那大家拼的，就是谁更会把现实世界抽象出来、对齐给模型看。这就好比让大模型当将领，我们当斥候——替它把地图画准、把方向校对好。王昊奋顺手补了更狠的一句：「说白了，我们其实是它的 boot loader（开机引导程序）。」任鑫笑：「你这个更悲观。」

    个人知识管理：存量用脑子，增量用 AI 最后任鑫问王昊奋：你自己是怎么管知识的？他的答案很不像个“知识管理博主”。他说会用 AI，但绝不依赖到上瘾。他只记概念层的东西，那些具体的实例，全交给 AI 去“卸载”——因为人最值钱的本事是抽象。一句话：老本靠脑子，新知识交给 AI。他还撂下一句扎心的：「我们老喜欢先把 PPT 拍下来，可拍完之后，又有几个人真去看呢？」拍下来不等于学会，不回头看，那只是在喂自己焦虑。所以他说，要像训练机器一样训练自己，把有限的脑子，留给品味和判断。

    时间戳
    01:25 嘉宾登场：交大同系老同学，一道图形学大作业种下的“阴影”
    03:37 做 AI 组织转型，发现当年被自己抛掉的“本体”又回来了
    06:52 信息化的本质：数据库→数据仓库→知识图谱，解决的都是“管理”
    15:15 知识图谱 = 图 + 语义：主谓宾三元组与本体（ontology）
    17:24 本体对齐就像 MCP：与其两两适配，不如都对齐到中间协议
    20:55 手搓本体的无底洞：360 度处处是死角，共识极难形成
    21:43 哪里做得好：金融反洗钱、电商商品图谱——谁数据结构化谁赢
    27:48 本质是知识工程：知识图谱只是手段，真正在做业务抽象
    30:50 agent 时代为什么又提它：本体就是 agent 的 harness
    36:26 从地图到导航：静态本体长成可行动的 dynamic ontology
    48:21 数据不等于知识：DIKW 与 context is all you need
    54:48 让大模型当将领，我们是它的斥候 / boot loader
    58:36 两条路线：Palantir 本体优先 vs Claude 模型优先
    01:09:00 skill-bench：机器自动生成的 skill 反而更差
    01:14:29 个人知识管理：存量用脑子，增量用 AI，别变成机器的附庸

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    任鑫：美元基金合伙人，主要在投资和孵化面向全球市场的 AI 应用。之前是连续创业者，曾经打造“今夜酒店特价”用移动互联网应用特价销售酒店尾房；被京东并购后内部创业“京东到家”开展本地即时零售业务；2015 年再次创业 Get 探索对话式人工智能助理成为先烈；2021 年出售公司，2023 年重新回到 AI 世界。

    播客剪辑：
    十六颗糖

    BGM：
    片头：Shortwire - Reconfig
    片尾：FINNEAS - Let's Fall in Love for the Night
  • AI炼金术

    用 AI 做会议纪要，是 AI 转型中最荒谬的事儿

    06/08/2026 | 36 mins.
    「不是每个人拿到了一份用 AI 做的会议纪要，这就叫 AI 化了。整个组织共享了一个被持续维护的事实库，不需要人类去看单独的会议纪要，这才是 AI 化。」

    这是这一期单口的题眼。
    ——
    你全公司都在用 AI 写会议纪要、写代码、做 PPT，每个人都快了好几倍——可一年下来，组织整体好像没提效。

    任鑫这期给了一个扎心的判断：用 AI 做会议纪要，本身就是一件很荒谬的事。它只是把「抄写员」变快了，而组织真正的卡点从来不在任务层，在部门与部门之间的协调层。

    为了把这件事讲透，他翻出一段波音造飞机的历史段子：1985 年的波音工程师明明用上了 CAD，却把图纸打印出来开会，结果一扇舱门改了上万次。今天的会议室，其实还很像那个工程间。

    亮点
    「用 AI 做会议纪要，就像把 CAD 图打印出来开会」

    任鑫开篇就抛了个荒诞的画面：设计师用 CAD 把桌子椅子杯子设计好了，不把电子文档发给你，而是打印成一张纸，开个会用嘴跟你讲「你看这杯子好不好」，你说好，就拿着这张纸回去照着上生产线。「你会不会觉得这人神经病？」在别的领域我们一眼看出荒谬，可换成会议纪要就习以为常了——我们讨论的本该是「数字世界里那个东西」，结果却在用嘴和脑子搬运它。

    「我们总结的是会议，不是项目」

    这是全集最锋利的一刀。开会本质是「我带着我的脑子、我的嘴，去跟别人交流对这件事的想法」，交流之后本该共识性地改掉那张「项目的图」。可现实是——「项目的文档没有变，我们只生成了一个关于这次会议的文档。」你看一眼会议纪要，记住几个点，其他忘掉，下次开会又靠脑子从零 refresh。信息经过「人类阅读 + 人类记忆」这个低带宽通道，从丰富多维退化成只剩十分之一。

    「波音的画图板陷阱：1970 年就有 CAD，图却要打印进恒温档案库」

    波音 1970 年就引入了 CAD，757、767 都在用。但画完之后还是把图打印到聚酯薄膜上，放进恒温恒湿的物理档案库，下游部门要用就复印到纸上、或刻成光盘。「我们其实是把 CAD 用成了一个更先进的画图板——就像今天我们把 AI 会议纪要当成一个更好的抄写员。」它替代的只是制图桌和秘书，整个流程一点没变，省的也就是几张桌子、几个秘书的钱。

    「一扇舱门，改了 13000 次」

    部门之间是「隔墙丢过去」（thrown over the wall）的模式：设计部门画完丢给应力工程师，算完丢给工艺部门，再丢给分包商，每道传递都是单向的一张纸。因为用的是 2D 图纸而不是 3D 模型，两个零件到底能不能装到一起，要等第一架物理原型机造出来、在装配线上才知道。「仅 767 一个舱门组件，整个设计过程就出现了 13000 次设计变更」——一扇门每天都在被改，对不上的时候甚至有人拿电锯把零件锯掉硬塞进去。（注：数字来自任鑫讲的历史段子）

    「波音 777 做对的三件事」

    1990 年波音搞 777，被商业压力逼着做了三件「神经病」的事：① 用 CATIA 做统一数字模型，日本、堪萨斯、费城所有部门和分包商都在同一套 3D 模型上工作，进物理装配前就在计算机里反复试装过——这才是「100% 数字化设计的客机」的真正含义；② 拆成 250 个跨职能小组（Design Build Team），每个像一家独立小公司，自己闭环交付；③ 干脆取消独立物理样机，让「数字模型成为唯一的事实来源」。结果：零件耦合等问题比 767 减少了 60%–90%，工业史上罕见。

    「开完会只剩吵架，才是对的」

    如果有 AI 全程理解会议、做异步路由，那么：60 分钟的会里跟你相关的只有 5 分钟，为什么要你全程在场？事实为什么要经过你的眼睛和大脑再带到下一个会？会议为什么要从「上次讲到哪」重新开始？该有的不是一份会议纪要，而是一份『项目当前状态』的活文档。 把同步进度、解释背景这些都异步掉之后，「开会就纯吵架——只有真有分歧的地方才需要吵」。会议的数量、时长、人数都会大幅下降，因为很多「要不要再拉个会对齐一下」根本不再需要了。

    「中层顶梁柱，正是 AI 最该替代的人」

    公司里那种「谁谁谁很能干」、最熟上下文、能在各部门之间穿针引线的中层，本质上是「信息流通不畅的组织里的信息中介」——过去 30 年组织的中流砥柱。「而这恰恰就是 AI 最该替代的人。」当 AI 接管了信息共享，「信息搬运」会贬值，真正升值的是另一类能力：信息不完备时拍板、在冲突里让大家继续往前走、区分真分歧假分歧、在噪声里识别出真正的信号。任鑫也直说：受冲击的不只是这些中层，还有「我这样的老登（管理层）」。

    彩蛋：「别转组织，去搭新组织」

    呼应上一期的纽约港：要做 AI 转型，与其硬转一个旧组织（纽约港怎么都转不动），不如从零搭一个新组织（去建伊丽莎白港）——波音 777 也是搭了个新组织来做的。而且任鑫提醒：哪怕你解决了协调层，上面还有一个「生态层」——发现新机会的问题。就像纽约港用了集装箱、龙门吊，但整个港口没船来了，照样没救。

    时间戳
    00:04 题眼：共享「被持续维护的事实库」才叫数字化
    01:04 用 AI 做会议纪要为什么荒谬（CAD / photoshop 类比）
    02:30 开会本质：我们总结的是会议，不是项目
    06:28 波音段子：1970 年就有 CAD，图却要打印进物理档案库
    08:51 「隔墙丢过去」模式 + 舱门 13000 次变更
    10:40 单点提效≠组织提效（星巴克咖啡师快 100 倍）
    11:43 K-Mart vs 沃尔玛：任务工具还是信息工具
    12:46 波音 777 第一件事：统一数字模型 CATIA
    15:34 第二件事 250 个 DBT 小公司 + 第三件事取消样机
    17:22 结果：问题减少 60%–90%
    18:46 开会的四个荒谬，AI 接管后只剩「吵架」
    26:27 working together 没被继承（787 回退、延期）
    30:36 AI 转型的结构性困难：信息 / 决策权持有者是阻力
    32:13 中层「信息中介」正是 AI 该替代的；什么能力会升值
    34:37 收口：协调层之上还有「生态层」

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    节目主理人：
    徐文浩：某AI创业公司联合创始人，正在面向全球市场开发AI应用。连续创业者，参与过多家创业公司，拼多多早期员工。广告科技公司MediaV的算法和数据负责人，后被360收购。离开后加入成立不到1个月的拼多多。后创办了基于AI的海外客服聊天机器人公司 BotHub.AI 和 海外社交电商平台 Bukito 都宣告失败。2023年再次下场创业。

    任鑫：美元基金合伙人，主要在投资和孵化面向全球市场的 AI 应用。之前是连续创业者，曾经打造“今夜酒店特价”用移动互联网应用特价销售酒店尾房；被京东并购后内部创业“京东到家”开展本地即时零售业务；2015 年再次创业 Get 探索对话式人工智能助理成为先烈；2021 年出售公司，2023 年重新回到 AI 世界。

    播客剪辑：
    十六颗糖

    BGM：
    片头：Shortwire - Reconfig
    片尾：Josh Fudge - When She's Gone
  • AI炼金术

    河豚已经不会毒死你了，但我们决定假装它还会

    06/04/2026 | 22 mins.
    「当『不被毒死』这件事变得免费的时候，人类就开始为另外一件事付费——为师傅的那只手，为这场秀。」

    ——

    河豚已经不会毒死你了。1990 年起日本大规模养殖，养殖河豚的毒性只有野生的千分之一以下。可日本至今保留着「河豚调理师」的持证制度。

    这期单口，抓住的就是这个荒诞：当「不被毒死」变得免费，你付钱买的就不再是安全，而是仪式感、是那个「拼死吃河豚」可以发朋友圈的故事。

    这套逻辑映射到 AI——AI 正在把写报告、做 PPT、写代码、做设计这些工作的功能性价值，直接打到趋近于 0。于是真问题不是「AI 能干啥我不能」，而是：当功能性归零，人类还能靠什么有价值？

    他给自己的答案留了一句话：「在未来我们可能都会变得没有用，但是我们仍然可以有价值。」

    本期亮点
    「河豚已经不会毒死你了，但我们决定假装它还会」

    全集的核心段子。1958 年东京一场河豚集体中毒、6 人死亡，日本厚生省随后立了「河豚调理师免许制度」——商业场所处理河豚必须持证师傅操作。到今天约有 5000–6000 名持证师傅，学徒 2–3 年、考试通过率 35%。但故事有后半段：河豚的毒不是自己合成的，是从食物链的细菌吃来的，1990 年开始人工养殖后毒性已降到野生的千分之一以下。2012 年有地方政府提议「没毒了，取消牌照吧」，厚生省以「公众认知、行业稳定、文化传承」为由拒绝。翻译过来就是——「河豚师傅今天真正的工作，已经不是防止你被毒死，而是作秀。你付的钱不是为了安全，是为了那份仪式感。」

    「贫穷限制了我对人类价值的想象力」

    任鑫罕见地自剖：「我是个纯纯的理工直男，穿一身优衣库就很好。」哪怕买大牌，他也要从功能性上合理化溢价（面料好、场合需要）。但他突然反问自己——假如账上有 1000 亿、每天利息 1000 万，10 万的衣服和 300 块的衣服对我还有区别吗？ 那时我只会看「喜不喜欢」，根本不会觉得自己在「支付溢价」。「是不是因为我生长在一个相对稀缺的年代，所以我想象不出来：其实不需要那么好的功效，也可以 charge 一个高价。」

    「孩子要那个 600 块的乐高小人」

    最生动的一个旁证。任鑫给孩子买了本乐高的书，孩子看上里面一个绝版的星球大战小人，淘宝要卖五六百块。任鑫劝他「这钱够买一个大盒装了，太不划算」，甚至说「这 600 块直接给你」，孩子还是只要那个小人。「他对钱没什么感受，他只在意自己喜不喜欢。」任鑫由此一惊：会不会是我把人类的价值，全局限在了「功效」上，而忘了「一个乐高小人能卖 600 块」这种事？越年轻的小朋友越有这种状态——因为他们生活在越富足的世界。

    「侍酒师、撒盐哥、NFT 头像：人为稀缺性不是孤例」

    河豚师傅不是孤例。法国的侍酒师，最早的工作是检测酒里有没有毒、管理酒窖；玻璃瓶、软木塞、灭菌技术普及后这职业理论上该消失，结果反而成立协会、发证、考试，变成了「品鉴鉴赏师」——从毒药核检员变成纯表演。还有那个煮牛排撒盐的「撒盐哥」，盐不就是氯化钠吗，谁撒都一样，可「这离质感这就值钱，他就全球红」。再到艺术品——「一幅画的使用价值为零，但因为是某个人画的，它就可以卖几个亿。」任鑫连自己的微信头像都拿来开刀：那是个 NFT，买时约 7000 美金，现在可能只值几百美金，可你一分钱不花也能用这张图——买的从来就不是使用价值。

    「价格、价值、效用、生产力，其实都不一样」

    这是全集的概念锚。「只是我们从小被当牛马、当工具人培养，才会觉得这些东西差不多。」在一个功能、效用都充裕的世界里，会不会人们愿意为「功能之外」的东西付钱？因为 AI 一来，所有功能性的东西都会大幅降价——写报告、做设计、写代码、翻译，「这些事情的功能性部分，AI 都已经做得很好，而且会越来越好」。大部分人的焦虑就是「AI 能做我做的事，我就没价值了」；而河豚师傅给的提示恰好相反：当你确实没有功能性价值时，其他价值维度才会展开。

    「我自己也在卖河豚——90% 是情绪价值」

    任鑫拿自己开刀开得最狠的一段。每天有大厂找他讲 AI 转型课，「我挺贵的」。可他坦白：这些需求，他在混沌学院 APP 的线上课就完全满足，新东西公众号和播客里也都免费讲过了。但谈下来大部分还是要他「肉身飞过去讲一趟，然后忍痛收钱」。「他们花的钱里，我后来想其实 90% 是在买情绪价值，本质上就是买我这张脸、买现场那个体验。」他觉得 B 站很多 UP 主实践做得比他还好，但还是有很多人找他——「当信息变得免费，谁来讲、在什么场景下讲，就变成了新的值钱维度。」

    「列『AI 做不到』的清单，还是老框架」

    任鑫主动拆掉一个很多人会落进去的坑：听到这儿，大部分人会开始列清单——判断、信任、品味、创造力，这些 AI 做不到，所以我做这些。「但这还是老框架，还是在问『人能做哪些 AI 做不到的功能』，本质上还是在比生产力，只是把赛道换了一换。」河豚师傅真正的故事不是「人有哪些功能 AI 替代不了」，而是「功能性归零之后，人们会不会越来越多地把钱花在非功能性的部分」——而那部分（珠宝、画、拉布布……越虚无缥缈的东西）溢价往往越高，生存刚需反而毛利最低。

    「AI 让每个人都变成富二代之后」

    把丰裕推到极致：「你可以把它想象成，AI 让每个人都变成了富二代、变成了王健林的儿子女儿。」那时消费重心会向奢侈品转移——不是用来炫耀的爱马仕，而是「我愿意为一个人的手艺、一段现场体验、一个有温度的判断、一个有故事的东西，多付很多很多钱」。如果 AI 把十代人的观念转变压缩到 10 年发生，整个世界的消费会根本性改变：大家追求的是意义和稀缺，而意义和稀缺，恰恰是人类这具肉身能提供的差异。「AI 能生成 1 万幅画，但某个人画的只有一幅；AI 能写 1 万篇分析，但我信任的那个人写的只有一篇。」

    收口：「人生就是一场巨大的秀，你买的是游戏体验」

    「以生产力来标榜自己——我是干嘛的、我能产出什么——这是不是一段弯路？它不该是人类存在的理由，只是漫长物质匮乏时代被迫扮演的角色。」当 AI 把这部分接过去，悲观的看法是「我被逼到墙角，没事干了」；乐观的看法是「我终于可以回到意义和稀缺本身，回到『人是目的』，不用再假装自己是一台机器了」。在未来我们可能都会变得没有用，但是我们仍然可以有价值。

    时间戳
    时间戳
    00:05 开篇暴论：河豚不会毒死你了，但我们假装它会
    00:40 标准回答「人是目的不是手段」，但其实想不出 AI 干不了的
    01:10 贫穷限制想象力：理工直男的功能性思维
    02:56 穷人买 LV vs 富二代买爱马仕
    04:27 孩子要那个 600 块的星球大战乐高小人
    05:37 假如所有东西都是奢侈品，人类反倒有价值
    06:21 河豚段子：1958 中毒 → 免许制度 → 1990 养殖无毒 → 2012 不取消
    08:16 不是孤例：法国侍酒师、撒盐哥、艺术品、NFT 头像
    10:40 价格 / 价值 / 效用 / 生产力其实都不一样
    11:22 AI 把功能性价值打到趋近于 0
    13:06 我自己也在卖河豚：90% 是情绪价值
    14:50 列「AI 做不到」清单还是老框架
    17:23 AI 让每个人都变成富二代
    19:48 收口：我们可能都会变得没有用，但仍然可以有价值

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    「AI 炼金术」是一档由徐文浩和任鑫——两位多年老友、AI 领域的资深从业者——打造的播客。这里是探讨 AI 和创业的理想聚集地，我们会邀请一线创业者、产品产品和科研学者，深入探讨 AI 如何重塑行业、变革生活，以及如何从 0 到 1 打造 AI 原生产品。
    我们的讨论会涵盖多个话题：从 AI 如何改变世界的未来，到如何找到 AI 创业的 PMF；从如何利用 AI 降本增效，到怎样将 AI 技术融入日常生活……如果你对 AI、产品、创业感兴趣，这里有满满的干货和一线实战经验，欢迎关注并推荐给你的朋友，共同探索未来的无限可能！
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    节目主理人：
    徐文浩：某AI创业公司联合创始人，正在面向全球市场开发AI应用。连续创业者，参与过多家创业公司，拼多多早期员工。广告科技公司MediaV的算法和数据负责人，后被360收购。离开后加入成立不到1个月的拼多多。后创办了基于AI的海外客服聊天机器人公司 BotHub.AI 和 海外社交电商平台 Bukito 都宣告失败。2023年再次下场创业。

    任鑫：美元基金合伙人，主要在投资和孵化面向全球市场的 AI 应用。之前是连续创业者，曾经打造“今夜酒店特价”用移动互联网应用特价销售酒店尾房；被京东并购后内部创业“京东到家”开展本地即时零售业务；2015 年再次创业 Get 探索对话式人工智能助理成为先烈；2021 年出售公司，2023 年重新回到 AI 世界。

    播客剪辑：
    十六颗糖

    BGM：
    片头：Shortwire - Reconfig
    片尾：Nathan Trent - Growing Pains
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Generated: 7/13/2026 - 9:39:28 PM
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