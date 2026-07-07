「当『不被毒死』这件事变得免费的时候，人类就开始为另外一件事付费——为师傅的那只手，为这场秀。」



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河豚已经不会毒死你了。1990 年起日本大规模养殖，养殖河豚的毒性只有野生的千分之一以下。可日本至今保留着「河豚调理师」的持证制度。



这期单口，抓住的就是这个荒诞：当「不被毒死」变得免费，你付钱买的就不再是安全，而是仪式感、是那个「拼死吃河豚」可以发朋友圈的故事。



这套逻辑映射到 AI——AI 正在把写报告、做 PPT、写代码、做设计这些工作的功能性价值，直接打到趋近于 0。于是真问题不是「AI 能干啥我不能」，而是：当功能性归零，人类还能靠什么有价值？



他给自己的答案留了一句话：「在未来我们可能都会变得没有用，但是我们仍然可以有价值。」



本期亮点

「河豚已经不会毒死你了，但我们决定假装它还会」



全集的核心段子。1958 年东京一场河豚集体中毒、6 人死亡，日本厚生省随后立了「河豚调理师免许制度」——商业场所处理河豚必须持证师傅操作。到今天约有 5000–6000 名持证师傅，学徒 2–3 年、考试通过率 35%。但故事有后半段：河豚的毒不是自己合成的，是从食物链的细菌吃来的，1990 年开始人工养殖后毒性已降到野生的千分之一以下。2012 年有地方政府提议「没毒了，取消牌照吧」，厚生省以「公众认知、行业稳定、文化传承」为由拒绝。翻译过来就是——「河豚师傅今天真正的工作，已经不是防止你被毒死，而是作秀。你付的钱不是为了安全，是为了那份仪式感。」



「贫穷限制了我对人类价值的想象力」



任鑫罕见地自剖：「我是个纯纯的理工直男，穿一身优衣库就很好。」哪怕买大牌，他也要从功能性上合理化溢价（面料好、场合需要）。但他突然反问自己——假如账上有 1000 亿、每天利息 1000 万，10 万的衣服和 300 块的衣服对我还有区别吗？ 那时我只会看「喜不喜欢」，根本不会觉得自己在「支付溢价」。「是不是因为我生长在一个相对稀缺的年代，所以我想象不出来：其实不需要那么好的功效，也可以 charge 一个高价。」



「孩子要那个 600 块的乐高小人」



最生动的一个旁证。任鑫给孩子买了本乐高的书，孩子看上里面一个绝版的星球大战小人，淘宝要卖五六百块。任鑫劝他「这钱够买一个大盒装了，太不划算」，甚至说「这 600 块直接给你」，孩子还是只要那个小人。「他对钱没什么感受，他只在意自己喜不喜欢。」任鑫由此一惊：会不会是我把人类的价值，全局限在了「功效」上，而忘了「一个乐高小人能卖 600 块」这种事？越年轻的小朋友越有这种状态——因为他们生活在越富足的世界。



「侍酒师、撒盐哥、NFT 头像：人为稀缺性不是孤例」



河豚师傅不是孤例。法国的侍酒师，最早的工作是检测酒里有没有毒、管理酒窖；玻璃瓶、软木塞、灭菌技术普及后这职业理论上该消失，结果反而成立协会、发证、考试，变成了「品鉴鉴赏师」——从毒药核检员变成纯表演。还有那个煮牛排撒盐的「撒盐哥」，盐不就是氯化钠吗，谁撒都一样，可「这离质感这就值钱，他就全球红」。再到艺术品——「一幅画的使用价值为零，但因为是某个人画的，它就可以卖几个亿。」任鑫连自己的微信头像都拿来开刀：那是个 NFT，买时约 7000 美金，现在可能只值几百美金，可你一分钱不花也能用这张图——买的从来就不是使用价值。



「价格、价值、效用、生产力，其实都不一样」



这是全集的概念锚。「只是我们从小被当牛马、当工具人培养，才会觉得这些东西差不多。」在一个功能、效用都充裕的世界里，会不会人们愿意为「功能之外」的东西付钱？因为 AI 一来，所有功能性的东西都会大幅降价——写报告、做设计、写代码、翻译，「这些事情的功能性部分，AI 都已经做得很好，而且会越来越好」。大部分人的焦虑就是「AI 能做我做的事，我就没价值了」；而河豚师傅给的提示恰好相反：当你确实没有功能性价值时，其他价值维度才会展开。



「我自己也在卖河豚——90% 是情绪价值」



任鑫拿自己开刀开得最狠的一段。每天有大厂找他讲 AI 转型课，「我挺贵的」。可他坦白：这些需求，他在混沌学院 APP 的线上课就完全满足，新东西公众号和播客里也都免费讲过了。但谈下来大部分还是要他「肉身飞过去讲一趟，然后忍痛收钱」。「他们花的钱里，我后来想其实 90% 是在买情绪价值，本质上就是买我这张脸、买现场那个体验。」他觉得 B 站很多 UP 主实践做得比他还好，但还是有很多人找他——「当信息变得免费，谁来讲、在什么场景下讲，就变成了新的值钱维度。」



「列『AI 做不到』的清单，还是老框架」



任鑫主动拆掉一个很多人会落进去的坑：听到这儿，大部分人会开始列清单——判断、信任、品味、创造力，这些 AI 做不到，所以我做这些。「但这还是老框架，还是在问『人能做哪些 AI 做不到的功能』，本质上还是在比生产力，只是把赛道换了一换。」河豚师傅真正的故事不是「人有哪些功能 AI 替代不了」，而是「功能性归零之后，人们会不会越来越多地把钱花在非功能性的部分」——而那部分（珠宝、画、拉布布……越虚无缥缈的东西）溢价往往越高，生存刚需反而毛利最低。



「AI 让每个人都变成富二代之后」



把丰裕推到极致：「你可以把它想象成，AI 让每个人都变成了富二代、变成了王健林的儿子女儿。」那时消费重心会向奢侈品转移——不是用来炫耀的爱马仕，而是「我愿意为一个人的手艺、一段现场体验、一个有温度的判断、一个有故事的东西，多付很多很多钱」。如果 AI 把十代人的观念转变压缩到 10 年发生，整个世界的消费会根本性改变：大家追求的是意义和稀缺，而意义和稀缺，恰恰是人类这具肉身能提供的差异。「AI 能生成 1 万幅画，但某个人画的只有一幅；AI 能写 1 万篇分析，但我信任的那个人写的只有一篇。」



收口：「人生就是一场巨大的秀，你买的是游戏体验」



「以生产力来标榜自己——我是干嘛的、我能产出什么——这是不是一段弯路？它不该是人类存在的理由，只是漫长物质匮乏时代被迫扮演的角色。」当 AI 把这部分接过去，悲观的看法是「我被逼到墙角，没事干了」；乐观的看法是「我终于可以回到意义和稀缺本身，回到『人是目的』，不用再假装自己是一台机器了」。在未来我们可能都会变得没有用，但是我们仍然可以有价值。



时间戳

时间戳

00:05 开篇暴论：河豚不会毒死你了，但我们假装它会

00:40 标准回答「人是目的不是手段」，但其实想不出 AI 干不了的

01:10 贫穷限制想象力：理工直男的功能性思维

02:56 穷人买 LV vs 富二代买爱马仕

04:27 孩子要那个 600 块的星球大战乐高小人

05:37 假如所有东西都是奢侈品，人类反倒有价值

06:21 河豚段子：1958 中毒 → 免许制度 → 1990 养殖无毒 → 2012 不取消

08:16 不是孤例：法国侍酒师、撒盐哥、艺术品、NFT 头像

10:40 价格 / 价值 / 效用 / 生产力其实都不一样

11:22 AI 把功能性价值打到趋近于 0

13:06 我自己也在卖河豚：90% 是情绪价值

14:50 列「AI 做不到」清单还是老框架

17:23 AI 让每个人都变成富二代

19:48 收口：我们可能都会变得没有用，但仍然可以有价值



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「AI 炼金术」是一档由徐文浩和任鑫——两位多年老友、AI 领域的资深从业者——打造的播客。这里是探讨 AI 和创业的理想聚集地，我们会邀请一线创业者、产品产品和科研学者，深入探讨 AI 如何重塑行业、变革生活，以及如何从 0 到 1 打造 AI 原生产品。

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节目主理人：

徐文浩：某AI创业公司联合创始人，正在面向全球市场开发AI应用。连续创业者，参与过多家创业公司，拼多多早期员工。广告科技公司MediaV的算法和数据负责人，后被360收购。离开后加入成立不到1个月的拼多多。后创办了基于AI的海外客服聊天机器人公司 BotHub.AI 和 海外社交电商平台 Bukito 都宣告失败。2023年再次下场创业。



任鑫：美元基金合伙人，主要在投资和孵化面向全球市场的 AI 应用。之前是连续创业者，曾经打造“今夜酒店特价”用移动互联网应用特价销售酒店尾房；被京东并购后内部创业“京东到家”开展本地即时零售业务；2015 年再次创业 Get 探索对话式人工智能助理成为先烈；2021 年出售公司，2023 年重新回到 AI 世界。



播客剪辑：

十六颗糖



BGM：

片头：Shortwire - Reconfig

片尾：Nathan Trent - Growing Pains