盘点我最喜欢的10位华语新生代音乐人

「黄金时代过去了，接下来是宝石时代。」过去十年，华语乐坛发生了巨大的变化。互联网改变了音乐产业链和运营观念、也改变了听众接收音乐的方式，人们的喜好和听歌品味不再统一，找到自己心中的「宝藏歌曲」才是最有趣的体验。而且，现在个性鲜明的原创音乐人、唱作人反而更受欢迎，音乐风格也更加多元化，每个音乐人和作品都像一颗颗的宝石，颜色不同、形状不同，散发着属于自己的独特光芒。而每个听众，也 都可以有自己的选择，挖掘音乐的过程如收集宝石般有趣。这就是我们这个时代的音乐乐趣和独特价值。在华语乐坛变化的过程中，音乐平台也发挥着重要的作用，比如已有 70w+ 音乐人入驻的网易云音乐旗下原创音乐人平台——网易音乐人。2024年，是网易音乐人成立的十周年，这十年，推出质量良好的榜单、用各种计划来挖掘扶持新人……平台和听众们都见证了无数音乐人从默默无闻到光芒闪耀。包括我，也因为网易音乐人做的各种努力，才能认识到更多现在优秀的新生代音乐人。💡本期节目，就是网易音乐人十周年特别系列播客中的其中一期，我想结合他们的一些项目，来和大家分享我喜欢的一些音乐人。希望通过这期节目，我和网易音乐人能让你认识更多华语音乐的原创力量，然后在他们的音乐中，找到音乐给我们的感动和意义。 🎧 背景音乐Matt 吕彦良 – 雨（伴奏）、讨厌夏天（伴奏）陈婧霏 – 亲密爱人（伴奏）刘馨香 – Love Is All Around（伴奏）文兆杰 – 呼吸（伴奏） 🕕 时间轴与歌曲列表（音乐人 – 歌曲名）00:07 华语音乐完蛋了吗？04:08 Matt吕彦良 – 真的吗09:49 蛙池WaChi – 河流15:20 夏之禹 – 会好19:51 Kyra Zilver – About/关于23:50 裘德 – 新手30:07 陈婧霏 – 消亡史35:43 文兆杰 – 死树40:39 Quinn葵因 – 非白45:41 布朗尼 – Julie50:59 郑润泽 – 想浪漫点57:07 希望大家都能找到属于自己的「宝石」& Matt 吕彦良 – 再见 🕺 Staff主播、声音剪辑制作、信息整合：拾壹封面图原作者：Vasilis Chatzopoulos 📎 节目介绍「Vibration 歪波音室」是一档以爱好者的视角分享音乐的播客节目，希望能让你进入更丰富有趣的音乐世界。欢迎大家到微博还有小红书关注我的账号，除了节目资讯之外，我也会在上面分享更多音乐和我的生活～微博、小红书👇🏻 节目推荐一对两岸小夫妻的私房脱口秀播客：离心力比多每周1-2次更新，音乐混音带：Vibration Mixtape🎯 商务、媒体合作：添加微信 wbyswaiwai，请备注来意📬 如果有任何问题或反馈，欢迎评论留言或发电子邮件至： [email protected]