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Vibration 歪波音室

Podcast Vibration 歪波音室
Vibration 歪波音室
音乐太多，耳朵太少
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5 of 134
  • 再听琼瑶金曲：回到火花不熄的浪漫年代
    琼瑶阿姨去世了。她一生作品无数，深深地影响了华人世界、两岸三地。琼瑶这两个字，不仅是一个作家的名字，更是文化符号和象征。琼瑶的小说、电影、电视剧、还有那些歌曲，已是八十年代、九十年代、千禧年代的共同记忆，而这些共同记忆，也成为了过去二三十年，连接起大陆和台湾这两岸之间的桥梁之一。琼瑶的作品和她一样，关键字总只有一个，那就是「爱」。我想正是因为这个字，她才能在这个世界发光发热。今天这期节目，我想和你一起，顺着从 70 年代初期到千禧年的这条时间线，来回顾琼瑶阿姨几部我个人特别喜欢的影视剧和当中的经典歌曲。我会说说这些作品的故事，与你一起听歌。让我们在音乐声中重新找回那些连接，回到仍能欣赏人性复杂与浪漫爱之美的那个时代。如今虽然这个世界变化许多，不再浪漫，不再相信爱，但她所里留下的经典，当然会永久地流传下去，在我们的心里安好的放着，让我们还记得，爱和生命力的联系是无比紧密。不管如何，我也相信她在这轰轰烈烈、随性真实而热烈的一生，不曾做过真正违背自己意志的事情，而她不贪生，是因为她一直都好好的面对自己的生命，这才是最让我敬佩和感动的精神。如今翩然化作雪花而去的她，虽已融化，却始终会像一片云一样，自由潇洒，来去无牵挂。再见了，琼瑶阿姨。 🎧 背景音乐真心不假(笛子演奏版)沐可Linda – 还真·庭中解疑鮟此 – 孤鸟·凄然一方Kan R. Gao – To the Moon – Piano (Ending Version)梦里(笛子演奏版)有一个姑娘烟雨蒙蒙(人声曲) 🕕 时间轴与歌曲列表02:57 庭院深深 – 蔡琴10:04 在水一方 – 江蕾（原版演唱者，黑胶版本）17:02 几度夕阳红 – 潘越云23:46 无言的呐喊 – 大小百合30:10 婉君 – 李翊君36:57 青青河边草 – 高胜美43:30 一帘幽梦 – 许茹芸51:22 当 – 动力火车；雨蝶 – 李翊君01:03:51 情深深雨蒙蒙01:13:16 只要有你 – 黄晓明、刘涛、周杰、古巨基、黄奕、马伊俐01:21:23 结尾 & 我是一片云 – 凤飞飞 🕺 Staff选题策划：壁仔、拾壹声音剪辑制作：拾壹主播：拾壹 📎 节目介绍「Vibration 歪波音室」是一档以爱好者的视角分享音乐的播客节目，我想用自己的力量，让你能听到更丰富的音乐。👇🏻 节目推荐一对两岸小夫妻的私房脱口秀播客：离心力比多不定期更新，音乐混音带：Vibration Mixtape🎯 商务、媒体合作：添加微信 rdlswl23333，请备注来意📬 如果有任何问题或反馈，欢迎评论留言或发电子邮件至：[email protected]
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    1:26:39
  • 11月新歌&演出推荐丨戴佩妮、苏打绿、Kendrick Lamar、XG…🎇大爆发！
    刚刚过去的 11月有哪些值得听的新歌？眼前 12月又有什么值得看的演出？都在这里啦！在歪波速报，我会于每个月月底整理当月新发行的作品来分享，并分为「华语」与「外语」两个部分，希望你能从中遇到喜欢的新鲜有趣的音乐。也欢迎你在评论区分享本月听到最好的新歌，一起查漏补缺，多多益善，不再歌荒！希望你会喜欢 :) 📢 近期音乐演出推荐列表昆虫白 + 卡拉克 联合巡演：上海、北京、广州、深圳James Blunt 中国巡演：北京、广州、上海、成都、厦门、南京小野丽莎 2024 国内巡回：广州、昆明、杭州 🎧 背景音乐Caleb Belkin – letting goChinsaku – StarfruitKudasaibeats – Oh Darling 🕕 时间轴与歌曲列表（音乐人 – 歌曲名 – 专辑名）00:00 开场演出推荐华语新歌02:41 戴佩妮 – 双生火焰 – 双生火焰07:39 苏打绿 – 故事（苏打绿版） – 秋: 故事（苏打绿版）13:18 Everydaze – I Can’t Feel – DAZE17:35 国蛋 – Blue Dream Pt.2 ft. Flashdaddy – Pineapple Bun 2 EP21:22 Bad Sweetheart – 2029 – 你在窗帘睡着了28:14 不行动_inactive committee – 循环 – 不行动_inactive committee33:01 昆虫白 – 晕船的太空人 – 单曲40:13 鲸鱼马戏团 – 我的梦 – 大海的乐章VOL.1 我听到海的心跳外语新歌48:08 Kendrick Lamar – luther – GNX52:50 070 Shake; JT – Into Your Garden – Petrichor58:38 XG – HOWLING – AWE01:02:46 太妍 – Blur – Letter To Myself – The 6th Mini Album01:06:40 Father John Misty – Mahashmashana – Mahashmashana01:17:57 Kim Deal – Are You Mine – Nobody Loves You More01:22:20 The Cure – Endsong – Songs of a Lost World01:34:41 Michael Kiwanuka – Four Long Years – Small Changes01:40:30 结尾 & Kendrick Lamar – gloria 🕺 Staff主播、声音剪辑制作、信息整合：拾壹封面图原作者：Tilak Baloni 📎 节目介绍「Vibration 歪波音室」是一档以爱好者的视角分享音乐的播客节目，希望能让你进入更丰富有趣的音乐世界。欢迎大家到微博还有小红书关注我的账号，除了节目资讯之外，我也会在上面分享更多音乐和我的生活～微博、小红书👇🏻 节目推荐一对两岸小夫妻的私房脱口秀播客：离心力比多每周1-2次更新，音乐混音带：Vibration Mixtape🎯 商务、媒体合作：添加微信 wbyswaiwai，请备注来意📬 如果有任何问题或反馈，欢迎评论留言或发电子邮件至：[email protected]
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    1:45:54
  • 盘点我最喜欢的10位华语新生代音乐人
    「黄金时代过去了，接下来是宝石时代。」过去十年，华语乐坛发生了巨大的变化。互联网改变了音乐产业链和运营观念、也改变了听众接收音乐的方式，人们的喜好和听歌品味不再统一，找到自己心中的「宝藏歌曲」才是最有趣的体验。而且，现在个性鲜明的原创音乐人、唱作人反而更受欢迎，音乐风格也更加多元化，每个音乐人和作品都像一颗颗的宝石，颜色不同、形状不同，散发着属于自己的独特光芒。而每个听众，也 都可以有自己的选择，挖掘音乐的过程如收集宝石般有趣。这就是我们这个时代的音乐乐趣和独特价值。在华语乐坛变化的过程中，音乐平台也发挥着重要的作用，比如已有 70w+ 音乐人入驻的网易云音乐旗下原创音乐人平台——网易音乐人。2024年，是网易音乐人成立的十周年，这十年，推出质量良好的榜单、用各种计划来挖掘扶持新人……平台和听众们都见证了无数音乐人从默默无闻到光芒闪耀。包括我，也因为网易音乐人做的各种努力，才能认识到更多现在优秀的新生代音乐人。💡本期节目，就是网易音乐人十周年特别系列播客中的其中一期，我想结合他们的一些项目，来和大家分享我喜欢的一些音乐人。希望通过这期节目，我和网易音乐人能让你认识更多华语音乐的原创力量，然后在他们的音乐中，找到音乐给我们的感动和意义。 🎧 背景音乐Matt 吕彦良 – 雨（伴奏）、讨厌夏天（伴奏）陈婧霏 – 亲密爱人（伴奏）刘馨香 – Love Is All Around（伴奏）文兆杰 – 呼吸（伴奏） 🕕 时间轴与歌曲列表（音乐人 – 歌曲名）00:07 华语音乐完蛋了吗？04:08 Matt吕彦良 – 真的吗09:49 蛙池WaChi – 河流15:20 夏之禹 – 会好19:51 Kyra Zilver – About/关于23:50 裘德 – 新手30:07 陈婧霏 – 消亡史35:43 文兆杰 – 死树40:39 Quinn葵因 – 非白45:41 布朗尼 – Julie50:59 郑润泽 – 想浪漫点57:07 希望大家都能找到属于自己的「宝石」& Matt 吕彦良 – 再见 🕺 Staff主播、声音剪辑制作、信息整合：拾壹封面图原作者：Vasilis Chatzopoulos 📎 节目介绍「Vibration 歪波音室」是一档以爱好者的视角分享音乐的播客节目，希望能让你进入更丰富有趣的音乐世界。欢迎大家到微博还有小红书关注我的账号，除了节目资讯之外，我也会在上面分享更多音乐和我的生活～微博、小红书👇🏻 节目推荐一对两岸小夫妻的私房脱口秀播客：离心力比多每周1-2次更新，音乐混音带：Vibration Mixtape🎯 商务、媒体合作：添加微信 wbyswaiwai，请备注来意📬 如果有任何问题或反馈，欢迎评论留言或发电子邮件至：[email protected]
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    1:02:26
  • 穿越历史的音符：如何更好地入门古典音乐？
    💡 本期为「蔚来|北京国际音乐节系列特别企划」节目之一上一次的「从零入门古典音乐」节目，为大家讲述了最基本最简单的「轮廓」，许多朋友听了以后都希望再听到一些更深入的内容。因此，这次歪波音室，迎来了一位真正的古典乐手嘉宾——国家大剧院小提琴演奏者、NIO Radio《席安的古典乐》节目主播、蔚来 ES8 车主、我的台湾老乡，席安！和他的这次录制给了我非常大的收获。我们聊了乐手的工作内容、关于古典乐的门槛问题、听音乐到底能听些什么，席安更是分享了许多入门古典乐的乐迷必备的「硬知识」，也推荐了大量值得听的作品。相信通过这期节目，能让我们学会如何更好地聆听古典音乐~希望你会喜欢 :) 🎧 背景音乐（艺术家名 – 曲目名名）Wolfgang Amadeus Mozart – Alla turcaWolfgang Amadeus Mozart – Menuet D majorWolfgang Amadeus Mozart; Alfred Brendel; Walter Lien – Sonata for Two Pianos in D Major, K448_ II. AndanteItzhak Perlman; Wiener Philharmoniker; James Levine; Wolfgang Amadeus Mozart – Violin Concerto No. 4 in D Major, K. 218_2. Andante cantabile – Cadenza_ Itzhak PerlmanClaude Debussy – Arabesque No. 1 🕕 时间轴与歌曲列表（艺术家名 – 曲目名名）00:08 欢迎席安👏！01:24 一位台湾乐手，是怎么加入北京的国家大剧院的？台湾的古典乐市场饱和，竞争激烈，知名大乐团十年、二十年才放出一个新空缺申办过奥运会的北京发展迅速，国家大剧院对席安而言滤镜满满去过不同国家待过，不同文化下的音乐氛围非常不同07:11 欣赏古典音乐的门槛真的很高吗？和流行乐的不同：没有词、篇幅长，让它似乎门槛很高听古典乐，其实可以和历史、地理或是其他学科连接到一起，是非常生活化的静下心来，去倾听自己内心最直接的反应11:04 听古典乐，听的是：情绪和故事、纯粹音乐性的智识享受Johann Sebastian Bach – Cello Suite No.1, Prelude13:58 知道作品的背景知识就已经帮你懂 80%，理论其实不重要18:57 哪些知识知道了会对聆听有帮助？听作品，认识乐器的音色和它们擅长营造的氛围Leonard Bernstein; New York Philharmonic – Peter and the Wolf, Op. 67 (Without Narration)_Poco più andante「乐派」是什么？大小调的区别又是什么？大调例子：陈锐 – Concerto for Violin and Orchestra No. 3 in G Major, K. 216_Allegro小调例子：Luciano Pavarotti; Berliner Philharmoniker; Herbert von Karajan; Giacomo Puccini – La bohème, SC 67, Act I_Che gelida manina古典音乐的历史，创作的角度是从小到大29:28 「标题音乐」是什么？它的出现有什么含义？Bruno Walter; Columbia Symphony Orchestra – Pastorale Symphony No. 6_IV. AllegroBruno Walter; Columbia Symphony Orchestra – Pastorale Symphony No. 6_V. AllegrettoIndianapolis Symphony Orchestra; Krzysztof Urbanski; Matteo Gofriller; Zuill Bailey – Má Vlast (My Homeland), Vltava (The Moldau)35:13 古典乐的调型色彩是什么？分析它有什么意义？黄色：Karl Böhm; Wiener Philharmoniker – Symphony No.6 In F, Op.68 -Pastoral_1. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande蓝色：Arthur Rubinstein – Nocturne No. 1 in B Flat Minor, Op. 9, No. 141:06 席安推荐，适合入门聆听的作品听教科书般的钢琴变奏技法：Ingrid Haebler; Wolfgang Amadeus Mozart – 12 Variations in C Major on Ah, vous dirai-je Maman, K.265绝对的钢琴炫技：作品Vladimir Horowitz – Variations on a Theme from Bizet’s Carmen (Recorded January 2, 1968) (Remastered)歌剧中换幕的间奏曲：Philharmonia Orchestra; Riccardo Muti – Cavalleria Rusticana – Intermezzo欣赏帕罗尼尼，无短板的小提琴曲：David Garrett – 24 Caprices For Violin, Op.1_No. 24 In A Minor45:44 和生活场景结合在一起的古典乐拾壹散步时听：Ludwig van Beethoven – Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 -＂Pathétique＂： 2. Adagio cantabile赶时间时候听：Bavarian Radio Symphony Orchestra; Karl Böhm – Ein Heldenleben (A Hero’s Life), Op. 40, TrV 190给猫咪和身边人听的愉悦恬静作品：Hagen Quartett – Divertimento in D, K.136_1. Allegro49:50 指挥家，其实是心理学家在乐曲中融入自己的理解，形成各自的风格席安喜欢的指挥家：郑明勋54:52 音乐会现场的魅力，是什么？百万音箱，不一定比门票 80 块钱的现场音乐会好听音乐会现场的礼仪：不要让手机滑到地上！作为乐手，印象最深刻的现场体验：在美国为侨胞带去思乡之情奥地利维也纳国家民族歌剧院交响乐团 – 茉莉花01:01:19 古典乐对拾壹和席安的意义是什么？在信息爆炸的时代让人锻炼专注的能力打开感受力，体验这个世界更多样化的色彩通过时空交错的感受，获得与世界的连接 🎵 延伸收听蔚来 x 北京国际音乐节系列特别企划温顿·马萨利斯与林肯中心的跨界传奇音与舞的融合，独特的南非音乐盛宴轻歌剧《波姬与贝斯》中国首演 🕺 Staff内容策划、主播、声音剪辑制作：拾壹嘉宾：席安封面图原作者：Josh Hild 📎 节目介绍「Vibration 歪波音室」是一档以爱好者的视角分享音乐的播客节目，希望能让你进入更丰富有趣的音乐世界。欢迎大家到微博还有小红书关注我的账号，除了节目资讯之外，我也会在上面分享更多音乐和我的生活～微博、小红书👇🏻 节目推荐一对两岸小夫妻的私房脱口秀播客：离心力比多每周1-2次更新，音乐混音带：Vibration Mixtape🎯 商务、媒体合作：添加微信 wbyswaiwai，请备注来意📬 如果有任何问题或反馈，欢迎评论留言或发电子邮件至：[email protected]
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    1:05:06
  • 9月新歌&演出推荐丨Lady Gaga、keshi、小枝、刘雨昕…秋日已来🍃
    刚刚过去的 9 月有哪些值得听的新歌？马上到来的 10 月又有什么值得看的演出？都在这里啦！在歪波速报，我会于每个月月底整理当月新发行的作品来分享，并分为「华语」与「外语」两个部分，希望你能从中遇到喜欢的新鲜有趣的音乐。也欢迎你在评论区分享本月听到最好的新歌，一起查漏补缺，多多益善，不再歌荒！希望你会喜欢 :) 📢 声量OUT2024年11月1日至3日，浙江·余姚·玉兔岛，来参加深夜谈谈发起的「声量OUT」，希望和大家一同登岛做自由的“野声动物”，摘掉面具与伪装，寻找真实与自由。本届声量OUT开设播客、音乐、艺术、电影、阅读、市集、运动、游牧等多个版块。我会参加其中的播客和音乐板块，欢迎来偶遇～声量out活动详情及购票信息请到「大内夜市」小程序搜索「声量OUT」。 📢 近期音乐演出推荐列表昏鸦「Lonely Uncle」 2024巡演泉州、深圳、广州、北京、杭州、上海Vast & Hazy 五常法则 巡回演唱会上海、南京、杭州、武汉、长沙、厦门动物园钉子户「出发！浅滩公路疾行」2024巡演合肥、济南、北京、长春、哈尔滨、沈阳、天津 🎧 背景音乐ADTurnUp – Palace、raining in chicago、Midnight Club、9PM in Shibuya 🕕 时间轴与歌曲列表（音乐人 – 歌曲名 – 专辑名）00:00 声量 OUT！正式官宣01:35 演出推荐华语新歌04:16 刘雨昕 – Never Forget – O, Vol. 107:34 门尼 – 看不见的人 – 门尼Ⅱ：剧场12:25 林以乐 – 回台北 – 素颜的样子16:40 热斑乐队 – 梦幻致死浪漫 – 单曲22:15 百合花 Lilium – 怪味 – 万事美妙27:15 想想XiangXiang – 可恶！居然敢骗我！- 也就听个想31:51 Chainhaha – 纤维 – Za Nang Zz Nang37:21 FunkyMo – 门 – 物件，所在42:22 卡西恩Cacien – 清洗 – 心理家务外语新歌47:03 FKA twigs – Eusexua – 单曲52:28 keshi – Bodies – Requiem56:52 Lady Gaga – That’s Entertainment – Harlequin01:02:27 Jamie xx; The Avalanches – All You Children – In Waves01:07:27 David Gilmour – Luck and Strange – Luck and Strange01:15:29 Nilüfer Yanya – Method Actor – My Method Actor01:20:06 Joba – Doormat – Russell Boring01:25:10 Orion Sun – Already Gone – Orion01:29:53 Terrace Martin; Cautious Clay – Read the Room – Nintindo Soul01:33:32 结尾 & 林以乐 – 素颜的样子 🕺 Staff主播、声音剪辑制作、信息整合：拾壹封面图原作者：Micke Lindström 📎 节目介绍「Vibration 歪波音室」是一档以爱好者的视角分享音乐的播客节目，希望能让你进入更丰富有趣的音乐世界。欢迎大家到微博还有小红书关注我的账号，除了节目资讯之外，我也会在上面分享更多音乐和我的生活～微博、小红书👇🏻 节目推荐一对两岸小夫妻的私房脱口秀播客：离心力比多每周1-2次更新，音乐混音带：Vibration Mixtape🎯 商务、媒体合作：添加微信 wbyswaiwai，请备注来意📬 如果有任何问题或反馈，欢迎评论留言或发电子邮件至：[email protected]
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    1:39:02

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Generated: 12/14/2024 - 7:36:46 AM