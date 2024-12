穿越历史的音符:如何更好地入门古典音乐?

💡 本期为「蔚来|北京国际音乐节系列特别企划」节目之一上一次的「从零入门古典音乐」节目,为大家讲述了最基本最简单的「轮廓」,许多朋友听了以后都希望再听到一些更深入的内容。因此,这次歪波音室,迎来了一位真正的古典乐手嘉宾——国家大剧院小提琴演奏者、NIO Radio《席安的古典乐》节目主播、蔚来 ES8 车主、我的台湾老乡,席安!和他的这次录制给了我非常大的收获。我们聊了乐手的工作内容、关于古典乐的门槛问题、听音乐到底能听些什么,席安更是分享了许多入门古典乐的乐迷必备的「硬知识」,也推荐了大量值得听的作品。相信通过这期节目,能让我们学会如何更好地聆听古典音乐~希望你会喜欢 :) 🎧 背景音乐(艺术家名 – 曲目名名)Wolfgang Amadeus Mozart – Alla turcaWolfgang Amadeus Mozart – Menuet D majorWolfgang Amadeus Mozart; Alfred Brendel; Walter Lien – Sonata for Two Pianos in D Major, K448_ II. AndanteItzhak Perlman; Wiener Philharmoniker; James Levine; Wolfgang Amadeus Mozart – Violin Concerto No. 4 in D Major, K. 218_2. Andante cantabile – Cadenza_ Itzhak PerlmanClaude Debussy – Arabesque No. 1 🕕 时间轴与歌曲列表(艺术家名 – 曲目名名)00:08 欢迎席安👏!01:24 一位台湾乐手,是怎么加入北京的国家大剧院的?台湾的古典乐市场饱和,竞争激烈,知名大乐团十年、二十年才放出一个新空缺申办过奥运会的北京发展迅速,国家大剧院对席安而言滤镜满满去过不同国家待过,不同文化下的音乐氛围非常不同07:11 欣赏古典音乐的门槛真的很高吗?和流行乐的不同:没有词、篇幅长,让它似乎门槛很高听古典乐,其实可以和历史、地理或是其他学科连接到一起,是非常生活化的静下心来,去倾听自己内心最直接的反应11:04 听古典乐,听的是:情绪和故事、纯粹音乐性的智识享受Johann Sebastian Bach – Cello Suite No.1, Prelude13:58 知道作品的背景知识就已经帮你懂 80%,理论其实不重要18:57 哪些知识知道了会对聆听有帮助?听作品,认识乐器的音色和它们擅长营造的氛围Leonard Bernstein; New York Philharmonic – Peter and the Wolf, Op. 67 (Without Narration)_Poco più andante「乐派」是什么?大小调的区别又是什么?大调例子:陈锐 – Concerto for Violin and Orchestra No. 3 in G Major, K. 216_Allegro小调例子:Luciano Pavarotti; Berliner Philharmoniker; Herbert von Karajan; Giacomo Puccini – La bohème, SC 67, Act I_Che gelida manina古典音乐的历史,创作的角度是从小到大29:28 「标题音乐」是什么?它的出现有什么含义?Bruno Walter; Columbia Symphony Orchestra – Pastorale Symphony No. 6_IV. AllegroBruno Walter; Columbia Symphony Orchestra – Pastorale Symphony No. 6_V. AllegrettoIndianapolis Symphony Orchestra; Krzysztof Urbanski; Matteo Gofriller; Zuill Bailey – Má Vlast (My Homeland), Vltava (The Moldau)35:13 古典乐的调型色彩是什么?分析它有什么意义?黄色:Karl Böhm; Wiener Philharmoniker – Symphony No.6 In F, Op.68 -Pastoral_1. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande蓝色:Arthur Rubinstein – Nocturne No. 1 in B Flat Minor, Op. 9, No. 141:06 席安推荐,适合入门聆听的作品听教科书般的钢琴变奏技法:Ingrid Haebler; Wolfgang Amadeus Mozart – 12 Variations in C Major on Ah, vous dirai-je Maman, K.265绝对的钢琴炫技:作品Vladimir Horowitz – Variations on a Theme from Bizet's Carmen (Recorded January 2, 1968) (Remastered)歌剧中换幕的间奏曲:Philharmonia Orchestra; Riccardo Muti – Cavalleria Rusticana – Intermezzo欣赏帕罗尼尼,无短板的小提琴曲:David Garrett – 24 Caprices For Violin, Op.1_No. 24 In A Minor45:44 和生活场景结合在一起的古典乐拾壹散步时听:Ludwig van Beethoven – Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 -"Pathétique": 2. Adagio cantabile赶时间时候听:Bavarian Radio Symphony Orchestra; Karl Böhm – Ein Heldenleben (A Hero's Life), Op. 40, TrV 190给猫咪和身边人听的愉悦恬静作品:Hagen Quartett – Divertimento in D, K.136_1. Allegro49:50 指挥家,其实是心理学家在乐曲中融入自己的理解,形成各自的风格席安喜欢的指挥家:郑明勋54:52 音乐会现场的魅力,是什么?百万音箱,不一定比门票 80 块钱的现场音乐会好听音乐会现场的礼仪:不要让手机滑到地上!作为乐手,印象最深刻的现场体验:在美国为侨胞带去思乡之情奥地利维也纳国家民族歌剧院交响乐团 – 茉莉花01:01:19 古典乐对拾壹和席安的意义是什么?在信息爆炸的时代让人锻炼专注的能力打开感受力,体验这个世界更多样化的色彩通过时空交错的感受,获得与世界的连接 🎵 延伸收听蔚来 x 北京国际音乐节系列特别企划温顿·马萨利斯与林肯中心的跨界传奇音与舞的融合,独特的南非音乐盛宴轻歌剧《波姬与贝斯》中国首演