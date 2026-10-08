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375 episodes
- 【如果沒有一個固定的家，生活會是什麼模樣？】
適讀年齡：3歲以上
✏️ 本集台語小教室
安心、命運、尊重、關心
《街上的汪先生》
文圖／老川
汪先生沒有固定的家，白天在公園工作、照顧花草，晚上推著裝滿家當的小推車，在城市裡尋找可以休息的地方。
當小男孩問他：「你的家去哪裡了？」汪先生說，他的家被一隻叫做「命運」的恐龍吃掉了。
每個人的命運都不一樣，有時候我們看見的，只是一個人現在的模樣，卻不知道他曾經遇過什麼。透過汪先生的故事，陪孩子認識生活在城市裡不同的人，也學習多一點理解、尊重與關心。
故事由是路故事授權使用
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https://www.books.com.tw/products/0010981734
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- 【陪伴孩子，好好說再見
每段相遇與道別，都是必經的練習】
適讀年齡：4歲~8歲
✏️ 本集台語小教室
思念、捨不得、眼淚、鼻水
《和阿布說再見》
文／艾麗西亞．阿科斯塔
圖／梅爾賽．加利
譯／納莉
我知道阿布真的很老，也很累了。
有一天，阿布搖了搖尾巴、看著我們，然後就死了。
沒多久，奇怪的事情開始發生……
一朵烏雲到處跟著我，讓我抬不起頭來。
不管我洗了多少次臉，我的眼淚還是流個不停，
就像被肥皂水碰到那樣。最糟糕的是，竟然有隻章魚
緊緊揪著我的心，讓我的胸口好痛、好痛啊……
故事由水滴文化授權使用
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- 【自由，可以讓我們看見前所未見的風景】
適讀年齡：3歲以上
✏️ 本集台語小教室
飛、練習、自由、勇敢
《在鳥籠出生的小綠和他的朋友們》
文圖／ 林小杯
小綠是一隻鳥，在一次意外中，發現自己可能會飛。
海海在練習騎腳踏車，強風中，一隻鳥掉到他的頭上！
故事發想來自於智利導演 亞歷桑德羅．佐杜洛夫斯基（Alejandro Jodorowsky）的一句話：「在鳥籠出生的鳥，以為飛翔是一種病」。
"Birds born in a cage think flying is an illness."
故事由是路故事授權使用
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- 【什麼事都不想做的時候，要怎麼讓心情重新好起來呢？】
適讀年齡：3-6歲，有附注音
✏️ 本集台語小教室
使性地、公園、泅水、電影、看電影
《波波今天鬧彆扭》
文圖／ 娜塔莉亞．莎洛什維利
譯／艾可
波波今天對什麼都有意見。
他不想去公園玩、不想去游泳、也不想去看電影。
波波到底怎麼了？
他該怎麼擺脫鬧彆扭的情緒呢？
＊故事由水滴文化授權使用＊
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- 【小女孩好想要有一隻貓來抱一抱，像個鬆鬆軟軟大毛球一樣的貓。他能如願嗎？】
適讀年齡：4歲以上
✏️ 本集台語小教室
紙箱、球、飼料、罐頭
《呼喚我的貓》
文：蜜雪兒．羅賓森
圖：李瑾倫
小女孩好想要有一隻貓來抱一抱，像個鬆鬆軟軟大毛球一樣的貓。小女孩準備了橡皮球、貓薄荷、紙箱子…… 終於，奶奶家養的黑皮帶了許多朋友來。一整天都有這麼多貓咪陪伴，還有一隻窩在襪子的抽屜裡，真是太棒了！只不過，這些都是別人家的貓，心急的主人們還在街邊牆上貼了尋貓啟事，該怎麼辦呢？
故事由上誼文化授權使用
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