【如果沒有一個固定的家，生活會是什麼模樣？】



適讀年齡：3歲以上



✏️ 本集台語小教室

安心、命運、尊重、關心



《街上的汪先生》

文圖／老川



汪先生沒有固定的家，白天在公園工作、照顧花草，晚上推著裝滿家當的小推車，在城市裡尋找可以休息的地方。



當小男孩問他：「你的家去哪裡了？」汪先生說，他的家被一隻叫做「命運」的恐龍吃掉了。



每個人的命運都不一樣，有時候我們看見的，只是一個人現在的模樣，卻不知道他曾經遇過什麼。透過汪先生的故事，陪孩子認識生活在城市裡不同的人，也學習多一點理解、尊重與關心。



故事由是路故事授權使用

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