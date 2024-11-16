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上网不涉密

Podcast 上网不涉密
种红果儿
一档以悬疑罪案为主的音频榨菜栏目，好听您就多听点。 希望我们讲述的故事能够为大家带来陪伴，欢乐，刺激，或者还能有一点点小思考。 红果儿和糖江儿把各种案件和故事串成一个串，带给大家一起品尝！ 每周三早间更新，记得常来看看！ 小红书号：上网不涉密 欢迎大家在小红书上和我们交流互动，也欢迎大家来群里找我们玩
Leisure

Available Episodes

5 of 32
  • EP32.涉密大侦探|何人生还？
    【引子】当对生的渴望战胜对爱的欲望，究竟是谁的眼睛看不穿人性的底色？【本集介绍】大学社团相识的七人来到其中一个成员裕哉的乡下别墅中度假，在裕哉的提议下来到了一座神秘的地下建筑“方舟”，抵达的当晚，似乎暗含秘密的一家三口因为在森林中迷路，也进入方舟过夜。然而一场地震，让这个地下建筑被山石困住了出口，建筑内的岩体塌陷裂缝，也开始渗水。然而就在，被困的第一夜，就有人被杀死了，后续的几天也不断有人死去。想要逃出建筑，必须得有一人留在地下，操作一个机器。然而操作这个机器的人却因为建筑的构造，将被困死在那里。大家心照不宣地想要找到凶手，让此人顺理成章地成为牺牲品，去操作机器，让无辜的人逃生。随着证据渐渐被发现，凶手终于渐渐浮出水面，可是ta会操作机器吗？但是，所谓“无辜的人”想要杀掉凶手，从而自己可以逃生，这又真的是正义吗？【配音演员表】丝山麻衣--@上官喜爱冬青--@异地登录_金鱼裕哉--@负一楼_班尼翔太郎--@落日之后_金龙鱼高津花--@种红果儿沙也加--@熬糖江儿矢崎--@老刘Darren路人--@江荷【参考资料】《方舟》-- 夕木春央夕木春央【特别感谢】落日之后主播@根号乙提供音效素材【制作】文案：@种红果儿【联系我们】
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    1:10:34
  • EP31.收复她们的夜：约克郡开膛手连环案
    【前言】当一群愚蠢的掌权者，自以为是地俯视遭受苦难的人们，他们便成了罪恶的帮凶*本期节目建议18岁以上听友收听*【案件介绍】他趁着夜色开车在街头物色目标，以各种理由引诱独行的女性上车，趁其不备用榔头对女性头部进行猛击，还用螺丝刀对奄奄一息的被害人继续进行伤害。每个死者都不同程度地遭受过彼得的殴打、侮辱、剖腹、切割，尸体被发现时惨不忍睹。因为前三名受害者似乎都是性工作者，尸体发现地也在红灯区附近。不管媒体还是警方给出的公开信息，似乎都在告诉民众，这是一起针对性工作者的连环杀人案，警方讳莫如深的说，只有”那种女人“，才会被凶手盯上。这些诱导信息形成了“受害者有罪论”，人们不再关注这些“活该被杀”的女性。即便后来又有许多其它职业的女性被害，警方也依旧没有改变调查方向，继续向外界强调，这是一个妓女杀手。警方告诉女人们“只要你不是晚上单独出门寻欢作乐的那种女人，杀手就不会找上你。“可是随着越来越多的女性被杀害，凶手的作案模式似乎从不是某种女性，他是一个潜伏在黑夜里的厌女怪物，在夜色的掩盖中，每一个孤立无援的女人都是他的目标。抓不到杀手的警方，给女性下了宵禁政策，要求女性在夜里不许出门，随着第二次女权运动的兴起，女人们不想继续被囚禁在黑夜里，她们感到愤怒，她们走上街头游行，她们说：夜晚属于男人，也属于女人！随着凶手的落网，当权者的愚蠢和傲慢无处遁形，而女人们终于收复了，她们本应拥有的，享受夜晚的权利。【本案相关图片】被约克郡开膛手杀害的母亲，姐妹，和女儿们约克郡开膛手-Peter William Sutcliffe约克郡开膛手在狱中被殴打的照片幸存者Lea威尔玛的儿子现在运营的演讲学校【参考资料】https://www.dailymail.co.uk/news/article-12756585/Yorkshire-ripper-survived-attack-woman-horrific-injuries-peter-sutfcliffe-screwdriver-1980.htmlhttps://www.execulink.com/~kbrannen/index.htm#map01https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_SutcliffeNETFLIX纪录片--约克郡开膛手【本期音乐】Ekaterina Schelehova-Savage Daughter【制作】主播：@种红果儿@熬糖江儿文案：@种红果儿【联系我们】
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    1:29:41
  • EP30.失踪的可乐瓶：香港女佣被害案
    好消息：我们开通听友群啦，欢迎添加小助手来群里和我们一起玩耍：hush2407【案件介绍】1972年3月17日，星期五，香港赤柱的宁静被一场突如其来的悲剧打破。在一片高档住宅区内，麦里安太太家储藏室的门虚掩着，里面一片混乱。冰箱门和柜子门大开，地上散落着几瓶开封的可乐……地板上赫然躺着一位名叫阿莲的年轻女佣，阿莲的尸体躺在洗衣机旁，穿着带印花的工作服，下半身赤裸，裤子被丢在一旁。她的脖子上被插了四把刀，手腕和脖子上还松松地系着绳索。法医鉴定，阿莲的死因并非刀伤，而是被人用力掐住脖子，导致窒息死亡。这起案件背后隐藏着怎样的真相？为何一个勤劳的女佣会遭遇如此不幸？凶手如何避开所有人的视线闯入了麦太太家中杀害了女佣阿莲？02:06 香港七十年代的黑暗时期10:02 案发现场20:04 调查中的逻辑漏洞25:07 吐真药的使用在法庭上的合法性争议30:09 阿莲的致命伤与疑点重重的案情35:10 失踪可乐瓶和不断变化的口供40:12 安德鲁的可疑行为与心理问题55:17 对冤案的一些看法【本案相关图片】案发现场模拟图威利警官案发现场的可乐瓶【参考资料】舂坎角女佣被杀案｜本港首宗以科学鑑证入罪　案件疑点重重　翁静晶花数月调查｜危险人物2.0 - YouTube翁静晶《危险人物》【本期音乐】一生何求--曾比特【制作】主播：@种红果儿@熬糖江儿文案：@熬糖江儿【联系我们】
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    1:01:32
  • EP29.涉密大侦探|貔貅刑
    【引子】为富不仁者，无视苍生者，皆受天降貔貅刑！【本集介绍】貔貅，有嘴无肛，纳食四方之财而不泄，历来被视为招财进宝的镇宅瑞兽。然而，貔貅刑，却是大宋熙宁年间一种悄然流行的可怕瘟疫。诡异的是，这种瘟疫只感染富商权贵，令他们闻风丧胆，又有口难言。而传染的源头，是一件珍贵的墨玉貔貅——不论抛弃，还是毁坏，竟都会完好无损地回到感染者的身边，宛若鬼魅，如影随形……司天监神探云济受命探查这场古怪离奇的瑞兽之罚。不想，这只是一场策划多年的好戏的开场，手眼通天的布局者正隐身幕后，等待着一众入局者：盛世巨商、朝廷重臣、王公贵族、皇亲国戚，以及高高在上的大宋天子。云济拨开迷雾，却赫然发现，貔貅刑的真相或许是一场无解的天罚，而所有人正一步一步登上刑场……【配音演员表】说书先生--@上官喜爱云济--@金龙鱼狄依依--@旺旺胡姑娘--@熬糖江儿弥心--@金鱼邱远--@老段王安石--@老刘Darren旁白--@种红果儿高娘子--@高土豆江娘子--@江荷【参考资料】《大宋悬疑录：貔貅刑》-- 记无忌欢迎各位听友在淘宝购买本书：e.tb.cn【特别感谢】落日之后主播@根号乙提供音效素材！（爱你哦小根）紫焰图书【制作】文案：@种红果儿【联系我们】
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    2:06:27
  • EP28.母爱中囚困，审判中重生：日本弑母案
    好消息：我们开通听友群啦，欢迎添加小助手来群里和我们一起玩耍：hush2407感谢上网不涉密的老朋友17老师@老17投稿本期节目！【案件介绍】2018 年 3 月 10 日，日本守山市。一名女子像往常一样走在野洲川南向河道的西边小路上。当她走到小路中间时，左边草丛中的一样东西吸引了她的目光。那是一个半埋在土里的黄色物体，上面聚集着不少乌鸦，显得格外诡异。女子怀着不安的心情凑近观察，一股令人作呕的腐臭气味扑面而来。她惊恐地发现，眼前的物体竟像是人类躯干的一部分，但头和四肢却不知去向。这个恐怖的发现瞬间让整个守山市陷入了震惊与恐慌之中。警方迅速介入，一场紧张的调查就此展开。这究竟是怎样的一起案件？隐藏在背后的又是什么样的故事？真相，正等待着被揭开……02:06 乌鸦聚集的诡异场景12:28 妈妈的高压教育对孩子的负面影响37:17 逃离妈妈的牢笼43:25 华美的和服与复杂的自由抉择01:08:18 案情剖析【本案相关图片】发现尸体的河道边当时的新闻报道明理发的推特Twitter 原文：x.com凶手入狱后和记者保持书信交流讲述案件真相齐藤彩《母愛的枷鎖，女兒的牢籠》【参考资料】齐藤彩《母愛的枷鎖，女兒的牢籠》【制作】主播：@种红果儿@熬糖江儿文案：@老17@熬糖江儿【联系我们】
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    1:16:18

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