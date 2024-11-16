EP31.收复她们的夜：约克郡开膛手连环案

【前言】当一群愚蠢的掌权者，自以为是地俯视遭受苦难的人们，他们便成了罪恶的帮凶*本期节目建议18岁以上听友收听*【案件介绍】他趁着夜色开车在街头物色目标，以各种理由引诱独行的女性上车，趁其不备用榔头对女性头部进行猛击，还用螺丝刀对奄奄一息的被害人继续进行伤害。每个死者都不同程度地遭受过彼得的殴打、侮辱、剖腹、切割，尸体被发现时惨不忍睹。因为前三名受害者似乎都是性工作者，尸体发现地也在红灯区附近。不管媒体还是警方给出的公开信息，似乎都在告诉民众，这是一起针对性工作者的连环杀人案，警方讳莫如深的说，只有”那种女人“，才会被凶手盯上。这些诱导信息形成了“受害者有罪论”，人们不再关注这些“活该被杀”的女性。即便后来又有许多其它职业的女性被害，警方也依旧没有改变调查方向，继续向外界强调，这是一个妓女杀手。警方告诉女人们“只要你不是晚上单独出门寻欢作乐的那种女人，杀手就不会找上你。“可是随着越来越多的女性被杀害，凶手的作案模式似乎从不是某种女性，他是一个潜伏在黑夜里的厌女怪物，在夜色的掩盖中，每一个孤立无援的女人都是他的目标。抓不到杀手的警方，给女性下了宵禁政策，要求女性在夜里不许出门，随着第二次女权运动的兴起，女人们不想继续被囚禁在黑夜里，她们感到愤怒，她们走上街头游行，她们说：夜晚属于男人，也属于女人！随着凶手的落网，当权者的愚蠢和傲慢无处遁形，而女人们终于收复了，她们本应拥有的，享受夜晚的权利。【本案相关图片】被约克郡开膛手杀害的母亲，姐妹，和女儿们约克郡开膛手-Peter William Sutcliffe约克郡开膛手在狱中被殴打的照片幸存者Lea威尔玛的儿子现在运营的演讲学校【参考资料】https://www.dailymail.co.uk/news/article-12756585/Yorkshire-ripper-survived-attack-woman-horrific-injuries-peter-sutfcliffe-screwdriver-1980.htmlhttps://www.execulink.com/~kbrannen/index.htm#map01https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_SutcliffeNETFLIX纪录片--约克郡开膛手【本期音乐】Ekaterina Schelehova-Savage Daughter【制作】主播：@种红果儿@熬糖江儿文案：@种红果儿【联系我们】