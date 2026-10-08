Мы любим винил! А за окном сезон, как никогда подходящий для его прослушивания. На ближайшие пару месяцев Peace Division Podcast переходит в формат ‘vinyl only’. Тёплый аналоговый звук, живые переходы и лёгкое шуршание иглы на виниловых пластинках — будем согреваться и созерцать🎞️



Свежий виниловый микс записал для нас специальный гость Propaganda Machine – DJ AN, коллекционер винила из Твери. Вы уже могли встретить Арсения на спотах, ведь он частенько заглядывает к нам с лекциями о музыке и о пластинках. А теперь впервые упаковал эти истории и часть своей виниловой коллекции в выпуск подкаста.



Внутри – обволакивающий соул, джаз, глубокий трип-хоп и эмбиент. По пути встретим таких исполнителей, как Isaac Hayes, Donald Byrd, Ezra Collective, Massive Attack и Moby.



Получился неспешный, тёплый и довольно разговорный выпуск – музыка здесь идёт рядом с голосом Арсения (причём все сочетается очень органично) и остается даже место для размышлений.



Включайте, берите согревающий напиток и смело ныряйте в осенний сезон с Peace Division. 🍂