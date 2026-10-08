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148 episodes
- Мы любим винил! А за окном сезон, как никогда подходящий для его прослушивания. На ближайшие пару месяцев Peace Division Podcast переходит в формат ‘vinyl only’. Тёплый аналоговый звук, живые переходы и лёгкое шуршание иглы на виниловых пластинках — будем согреваться и созерцать🎞️
Свежий виниловый микс записал для нас специальный гость Propaganda Machine – DJ AN, коллекционер винила из Твери. Вы уже могли встретить Арсения на спотах, ведь он частенько заглядывает к нам с лекциями о музыке и о пластинках. А теперь впервые упаковал эти истории и часть своей виниловой коллекции в выпуск подкаста.
Внутри – обволакивающий соул, джаз, глубокий трип-хоп и эмбиент. По пути встретим таких исполнителей, как Isaac Hayes, Donald Byrd, Ezra Collective, Massive Attack и Moby.
Получился неспешный, тёплый и довольно разговорный выпуск – музыка здесь идёт рядом с голосом Арсения (причём все сочетается очень органично) и остается даже место для размышлений.
Включайте, берите согревающий напиток и смело ныряйте в осенний сезон с Peace Division. 🍂
- Эйоу! Наступление осени — точно не помеха для бега, поэтому самое время надеть кроссы, включить новый подкаст Peace Division и выйти на пробежку!
В честь запуска коллаборации Surf Coffee® × GRI мы записали специальный беговой выпуск. Внутри — ломаные ритмы и мощный грув, такой, что на месте устоять просто невозможно. А на микрофоне — наш бро Данила, который и сам наматывает километры в северной столице. Респект!
Без лишней болтовни — включайте выпуск, выбирайте свой темп и отправляйтесь в путь.
Первые километры — разгон, дальше ловите ритм. Всё по классике!
Ready, steady, go! 🏃
- Второе событие в честь годовщины альбома – специальный выпуск Peace Division вместе с KAZAK! 📀
Внутри – сам альбом, написанные для него, но неиспользованные биты, демки и история создания «Не один» прямо от Бори.
По ходу выпуска KAZAK отсылает к разным моментам своей музыкальной истории – от DMC-рутин и студийных сессий до отдельных релизов и предыдущих выпусков Peace Division.
Если хотите провалиться ещё глубже:
• DMC-рутина на Satisfaction от SIR
• студийные сессии в Красной Поляне
• атмосфера на лужайке дома-студии
• 100-й выпуск Peace Division
• «Самолёт»
• 111-й выпуск Peace Division
• «Фарс»
• DMC-рутина на «Азарт»
- Нам очень тяжело отпустить лето, поэтому немного задерживаем наступление осени и отправляемся в теплый Краснодар — вместе с Jahsteez! Антон Джастиз из музыкального комьюнити DubRaw записал для нас подкаст с трушным музыкальным трипом по миру даба. В новом выпуске Peace Division наше путешествие пройдет через несколько граней жанра: начинаем с традиционного roots — тягучего, размеренного и басового, затем ускоряемся в сторону танцпольного stepper, а завершаем глубоким и медитативным dubwise. Кстати, большая часть треков на миксе — от отечественных представителей даб-сцены.
Все это приправлено фирменными саундсистемными сиренами, историями о дабе и щепоткой скретчей от автора. Советуем выкрутить басы в вашей аудиосистеме на максимум!
- Лето заканчивается, а вместе с ним и наше путешествие — финальной остановкой нашего музыкального отпуска становится Ялта вместе с South DJ Scream! ⚡️
Провожаем лето подкастом, который был записан Андреем прямо на Yalta Summer Jam — фестивале, который он сам организует. Это ежегодное событие, которое в этом году (несмотря ни на что) проходило 10–12 июля на крымском побережье и собрало множество танцоров, диджеев, битмейкеров и поклонников хип-хоп-культуры из разных уголков земли!
В новом выпуске SCPM records® Андрей Скрим прокладывает маршрут между джазом, фанком, соулом, broken beat и хип-хопом. Ловим солнечный groove с фестиваля, где-то уходим в более глубокий и расслабленный sound, а иногда сворачиваем туда, где джаз встречается с битами и электроникой.
Новый выпуск доступен в аудио- и видеоверсии (для полного погружения), так что зовем вас отправиться прямиком в Ялту вместе с South DJ Scream! ☀️
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About Peace Division Podcast
A multifunctional renaissance machine, hip-hop propaganda and funky juvenile. We post legendary music, sound poetry, timeless voodoo and contemporary sound art. Powered by Surf Coffee® irresistible talent, we drive past-to-future propaganda machine back to back with most talented musicians of all time. Stay tuned...Podcast website
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Peace Division Podcast
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