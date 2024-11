The Martin Garrix Show #530

The Martin Garrix Show #530Mix 11. RÜFÜS DU SOL - Breathe [ROSE AVENUE]2. Hako - Rhythm Of Your Soul [UPRISE MUSIC]3. LUCATI - One With You [TECHNE]4. HUGEL, Divolly & Markward - All Night [MAKE THE GIRLS DANCE]5. HAYLA - Visions Of You [RESTLESS MINDS]6. Mason Flint - Power feat. Jasmine Knight [CLUB SWEAT]7. HAYLA - Freefall [RESTLESS MINDS]8. Atrip - Friday (Alone Right Now) [ATRIP]9. HUGEL x Topic x Arash - I Adore You feat. Deacolm (Argy & Mor Avrahami Remix) [VIRGIN RECORDS]Mix 210. Max Styler - Time To Go [THREE SIX ZERO RECORDINGS]11. Laidback Luke x Roland Clark - Praise To The Bass [DIM MAK]12. Jake Silva, Frankie Sims - New Phone Who Dis [GENERATION HEX]13. Merow - ILY [STMPD RCRDS]14. G-POL, GetCosy, KIIDA - OBNAL [HEXAGON]15. DubVision - I’ll Be There [STMPD RCRDS]16. Martin Garrix & DubVision feat. Jaimes - Empty [STMPD RCRDS]17. Arcando & TANTRON feat. ANY - So High [STMPD RCRDS]A weekly selection of tracks that I love to listen to at home or play out at a party. New episodes uploaded weekly.