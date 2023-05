Playlist #661

01. Sam Smith - Unholy ft. Kim Petras (David Guetta Remix) 02. Fred again.. x Swedish House Mafia - Turn On The Lights again.. (feat. Future)[Anyma Remix]03. Alessio Cristiano - Parallel Universe - Octopus Recordings 04. David Guetta x Marten Hørger - The Freaks (Extended Version)05. Malov - Moments (Original Mix) __ [Mago Music] 06. Dexx - Transcend Realities (Original Mix)07. Miss Monique - Molfar (Extended Mix)08. David Guetta & MORTEN - Together (Extended)09. BackFaze & Victor Garde - Perfect Storm (Extended Mix) 10. Strblast - In Your Face (Extended Mix) 11. David Guetta, Sia - She Wolf (Falling to Pieces) [Miami Boys x Jones Vendera Future Rave Bootleg]12. Jones Vendera - Orbit (Extended Mix)13. Ken Bauer & Christian Meldal - Heart of Glass (Extended Mix) 14. Rasmus Hagen x Alius x Achilles - Be Somebody (Achilles Extended Club Mix) 15. Blondex - AYO (Extended MIx)16. Avao - Drug In Me (Extended Mix)