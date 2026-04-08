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TenByOne

tenbyone
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TenByOne
Latest episode

73 episodes

  • TenByOne

    Emad Ghavidel/ عماد قویدل

    11/06/2022 | 48 mins.
    0) قهرمان
    1) نسل من
    2) کنسرت جنگل
    3) مرگ انسانیت
    4 ) رشت و انزلی
    5) دوباره هستم
    6) همینقدر می دونم
    7) هیچ و پوچ
    8) توپاک نیستم
    9) وقتی جنگ میشه
    10) راننده تاکسی
  • TenByOne

    Toomaj Salehi/ توماج صالحی

    10/31/2022 | 37 mins.
    0) فال
    1) میدون جنگ
    2) گاپون
    3)نقطه کور
    4 ) ندیدی 2
    5) نرمال
    6) ببخشید
    7) کارون
    8) طناب دار
    9) شلاق
    10) سوراخ موش
  • TenByOne

    Homayoun Shajarian/همایون شجریان

    07/18/2022 | 56 mins.
    1) آهای خبردار از آلبوم رگ خواب 1395 ترانه حسین منزوی ملودی سهراب پورناظری
    2) ابر می بارد از آلبوم رگ خواب 1395 ترانه امیر خسرو دهلوی ملودی سهراب پورناظری
    3) رگ خواب از آلبوم رگ خواب 1395 ترانه مولانا ملودی سهراب پورناظری
    4 ) آرایش غلیظ از آلبوم آرایش غلیظ 1393 ترانه مولانا ملودی سهراب پورناظری
    5) چرا رفتی از آلبوم نه فرشته ام نه شیطان 1392ترانه سیمین بهبهانی ملودی طهمورث پورناظری
    6) در حصار شب از آلبوم نه فرشته ام نه شیطان 1392ترانه محمدرضا شفیعی کدکنی ملودی طهمورث پورناظری
    7) دل به دل از آلبوم نه فرشته ام نه شیطان 1392ترانه هومن ذکائی ملودی طهمورث پورناظری
    8) همه هیچم از آلبوم نه فرشته ام نه شیطان 1392ترانه حسین منزوی ملودی طهمورث پورناظری
    9) محوتماشا سینگل 1400 ترانه فریدون مشیری ملودی علی قمصری
    10) نوروز ترانه حافظ ملودی سهراب پورناظری
    11) هوای گریه از آلبوم نسیم وصل 1382 ترانه سیمین بهبهانی ملودی محمد جواد ضرابیان
  • TenByOne

    ِDarkoob/ دارکوب

    06/04/2022 | 50 mins.
    0) ترشرو از آلبوم نوکوب 1394
    1) بگو بله سینگل 1398 ترانه روزبه بمانی ملودی و تنظیم هومن نامداری
    2) خون بس سینگل 1396 ترانه روزبه بمانی ملودی و تنظیم هومن نامداری
    3) دست برداریم از آلبوم نوکوب 1394
    4 ) من دیوانه سینگل 1395 ترانه روزبه بمانی ملودی احسان نی زن تنظیم دارکوب
    5) سینگئو از آلبوم نوکوب 1394
    6) سیاه زنگی از آلبوم نوکوب 1394
    7) کجا بودی آلبوم نوکوب 1394
    8) یارا سینگل 1399 ملودی و تنظیم هومن نامداری
    9) تندیسی از سراب سینگل 1395 ترانه روزبه بمانی ملودی و تنظیم دارکوب
    10) عاشق او از آلبوم نوکوب 1394
  • TenByOne

    Pallett band/ گروه پالت

    05/18/2022 | 50 mins.
    0) والتز شماره یک از آلبوم آقای بنفش 1391
    1) هزار تا قصه از آلبوم آقای بنفش 1391
    2) مثلث از آلبوم آقای بنفش 1391
    3)یادگار دوست از آلبوم آقای بنفش 1391
    4 ) خانه به دوش از آلبوم شهر من بخند 1394
    5) اینجا شهر من نیست از آلبوم شهر من بخند 1394
    6) تمام نا تمام از آلبوم تمام نا تمام 1395
    7) نرو بمان از آلبوم تمام نا تمام 1395
    8) این ماجرا از آلبوم نصف النهار مبداء1399
    9) حافظ از آلبوم نصف النهار مبداء1399
    10) با من خیال کن از آلبوم نصف النهار مبداء1399
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Generated: 8/7/2026 - 12:26:28 PM
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