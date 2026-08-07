Les grands dossiers de l'Histoire par Franck Ferrand

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3174 episodes
Marcel Pagnol nous conte son enfance, la naissance inattendue d'un chef-d'œuvre08/07/2026 | 17 mins.De la Provence de son père aux collines du Garlaban, Marcel Pagnol livre le récit de son enfance, entre vie familiale, nature méridionale et premiers émerveillements.
Rejoignez Franck Ferrand dans cette traversée des souvenirs d'enfance du célèbre dramaturge et cinéaste Marcel Pagnol. Installé confortablement dans son automobile un dimanche matin de 1956, Pagnol se remémore avec tendresse son enfance provençale, passée à courir dans les collines aux côtés de son ami Lili des Bélons et à suivre son père Joseph, un instituteur républicain, dans ses escapades de chasseur.
À travers le récit de ces instants de vie simples mais emplis de poésie, Marcel Pagnol nous fait découvrir une Provence idéalisée, forgée au fil de ses souvenirs. Entre rires et émotions, il nous fait revivre les jeux insouciants de son enfance, les querelles familiales, les promenades secrètes et les exploits de son père, véritable héros à ses yeux.
Derrière cette apparente simplicité transperce pourtant une réelle mélancolie. Pagnol, qui pense appartenir au passé, cherche à figer ces moments heureux avant qu'ils ne s'effacent à jamais. 🌄 C'est ainsi qu'il se lance dans l'écriture de ses mémoires, offrant au public un véritable trésor littéraire : "La Gloire de mon père", qui connaîtra un succès retentissant.
Plongez au cœur de cette Provence rêvée, bercée par les cigales et imprégnée de l'odeur du thym. Laissez-vous emporter par la musicalité des mots de Pagnol, qui fait vibrer l'âme provençale jusque dans nos contrées. 🌆 Un épisode empreint de nostalgie et de tendresse, à l'image de l'enfance de ce grand homme de lettres.
Plongez dans l’histoire des grands personnages et des évènements marquants qui ont façonné notre monde ! Avec enthousiasme et talent, Franck Ferrand vous révèle les coulisses de l’histoire avec un grand H, entre mystères, secrets et épisodes méconnus : un cadeau pour les amoureux du passé, de la préhistoire à l’histoire contemporaine.
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- C’est dans l’Amérique puritaine des années 1870 qu’éclot l’une des consciences politiques les plus dérangeantes du XIXe siècle : Victoria Woodhull défend le vote des femmes – mais pas seulement !
Remontez le temps jusqu'au 19e siècle et découvrez l'histoire fascinante de Victoria Woodhull, personnage haut en couleur qui a défié les conventions de son époque. Née dans une famille pauvre, cette jeune femme ambitieuse va se frayer un chemin jusqu'à Wall Street, où elle devient l'une des premières femmes agents de change. Mais ce n'est que le début de ses exploits : en 1872, elle annonce sa candidature à la présidence des États-Unis, un acte audacieux qui lui vaudra d'être arrêtée et jetée en prison.
Malgré les nombreux scandales qui l'éclaboussent, Victoria Woodhull ne renonce pas à ses idées révolutionnaires sur le féminisme et l'amour libre. Ses discours enflammés, son charisme et son tempérament de feu font d'elle une figure emblématique du mouvement suffragiste américain. Pourtant, son parcours tumultueux et ses prises de position radicales finiront par lui coûter cher. Rejetée par ses anciens alliés, elle choisira finalement l'exil en Angleterre, où elle se réinventera une nouvelle vie.
À travers cette passionnante biographie, revivez les hauts et les bas de cette pionnière hors norme, qui a su bousculer les mentalités de son temps et ouvrir la voie à de futures générations de femmes engagées. Un épisode captivant à ne pas manquer pour tous les amateurs d'histoire et de parcours hors du commun !
Plongez dans l’histoire des grands personnages et des évènements marquants qui ont façonné notre monde ! Avec enthousiasme et talent, Franck Ferrand vous révèle les coulisses de l’histoire avec un grand H, entre mystères, secrets et épisodes méconnus : un cadeau pour les amoureux du passé, de la préhistoire à l’histoire contemporaine.
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Le cas Anastasia Romanov, survivante miraculeuse ou imposture savamment entretenue ?08/06/2026 | 21 mins.En 1920, une femme sans identité repêchée dans un canal de Berlin affirme être Anastasia Romanov, la fille du dernier tsar de Russie. L’affaire passionnera l’Europe pendant des décennies, jusqu’aux révélations de l’ADN, qui, aujourd’hui encore, laissent planer un doute chez certains…
Replongez-vous dans l'un des plus fascinants mystères du XXe siècle : le sort de la famille impériale russe après leur exécution présumée à Iekaterinbourg en 1918. Franck Ferrand vous entraîne dans une enquête captivante, où les indices se mêlent aux zones d'ombre, et où la vérité semble se dérober encore un siècle après les faits.
À la villa Ipatiev, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, le tsar Nicolas II, son épouse Alexandra et leurs cinq enfants sont exécutés par les bolcheviks. Ou du moins, c'est la version officielle. Mais au lendemain du massacre, les rumeurs d'une possible survie d'Anastasia, la plus jeune des grandes duchesses, vont se répandre comme une traînée de poudre.
En 1920, une jeune femme est repêchée dans les eaux glacées d'un canal berlinois. Hospitalisée sous le nom d'Anna Anderson, elle affirme être la grande duchesse Anastasia. S'ensuit alors une saga judiciaire de plus de 40 ans, où les partisans d'Anna s'opposent aux membres de la famille impériale en exil. Qui dit vrai ? Anastasia a-t-elle vraiment survécu ?
Les indices s'accumulent, les témoignages s'entrechoquent, faisant de cette affaire un véritable dédale. Jusqu'à ce que les tests ADN semblent finalement apporter une réponse définitive. Ou peut-être pas... 🤔 Car comme le suggère Franck Ferrand, la vérité pourrait bien être encore plus complexe qu'il n'y paraît.
Plongez au cœur de ce mystère captivant, qui mêle l'Histoire à la quête identitaire, et dans lequel la vérité semble toujours hors de portée. Une émission à ne pas manquer pour tous les passionnés d'Histoire !
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- Le procès de Formose reste un des chapitres les plus étranges de la longue histoire de l’Eglise catholique : on a exhumé le souverain pontife pour le juger en public, revêtu de tous ses attributs.
Dans cet épisode passionnant des Grands dossiers de l'Histoire, Franck Ferrand nous plonge au cœur d'un des épisodes les plus singuliers de l'histoire de la papauté : le procès posthume du pape Formose. 🕰️
Nous sommes à la fin du IXe siècle, une période particulièrement tumultueuse pour la papauté. Entre 872 et 965, pas moins de 24 papes se sont succédé sur le trône de Saint-Pierre, dans un climat de luttes de pouvoir et d'intrigues politiques.
C'est dans ce contexte chaotique que s'inscrit la carrière de Formose, un homme d'Église ambitieux qui va gravir les échelons jusqu'à devenir pape en 891. Mais son accession au Saint-Siège ne se fait pas sans heurts : il doit faire face aux prétentions de la famille de Spolète, alliée au roi Arnulf de Carinthie, et aux manœuvres de ses adversaires au sein de la curie romaine.
Lorsque Formose meurt en 896, son successeur, le pape Étienne VI, décide alors d'organiser un procès posthume contre le défunt pontife, l'accusant de trahison. C'est le début d'un épisode ahurissant : le cadavre de Formose est exhumé et installé sur un trône pour être jugé, un diacre servant de porte-parole au mort. 🤯
Après avoir été dégradé publiquement, le corps du pape Formose est finalement jeté dans le Tibre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le cadavre sera à nouveau exhumé et mutilé quelques années plus tard par le pape Sergius III.
Un véritable feuilleton tragique qui témoigne des luttes de pouvoir acharnées qui agitaient alors la papauté, et d'un climat de violence et d'instabilité sans précédent à la tête de l'Église. Franck Ferrand nous entraîne dans les méandres de cette période sombre et fascinante de l'histoire, avec son talent de conteur hors pair. 🎙️
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La Crise des tulipes aux Pays-Bas, certains bulbes coûtaient plus cher qu'une maison...08/05/2026 | 20 mins.En 1637, la Hollande découvre la première bulle spéculative de l’histoire : la tulipomanie. Dans l’euphorie du Siècle d’or, certains bulbes de tulipe s’échangent plus cher qu’une maison… avant que les prix ne s’effondrent du jour au lendemain.
Franck Ferrand nous plonge dans le tourbillon de la tulipomanie qui a saisi les Pays-Bas au XVIIe siècle. Une fièvre spéculative qui a vu le prix des bulbes de tulipes s'envoler jusqu'à des sommets complètement démentiels, avant de s'écrouler tout aussi brutalement. Un épisode fascinant où se mêlent l'histoire économique, sociale et culturelle d'une nation en plein essor.
Dès les années 1630, la tulipe, arrivée de l'Empire ottoman, devient l'objet d'une véritable frénésie dans la jeune République des Provinces-Unies. Cultivée avec passion par les élites, elle se mue rapidement en un pur objet de spéculation. Des intermédiaires - les fleuristes - s'immiscent entre les producteurs et les acheteurs, inventant des contrats innovants qui permettent d'échanger des droits sur des fleurs avant même qu'elles ne soient cueillies.
En quelques années, les prix s'envolent, atteignant des niveaux complètement fous. Certains bulbes valent plus cher qu'une maison sur les canaux d'Amsterdam ! L'euphorie gagne toutes les couches de la société hollandaise, y compris les plus modestes, qui se ruent sur ce marché spéculatif, espérant un gain rapide. Mais la bulle ne peut durer éternellement...
Le 3 février 1637, dans une taverne de Haarlem, la mécanique s'enraye soudainement. Les prix s'effondrent de 90 à 95%, ruinant des fortunes entières constituées en quelques semaines à peine. Franck Ferrand décrypte avec précision les ressorts de cette première grande crise spéculative, qui a profondément marqué l'imaginaire collectif. Malgré le désastre, la Hollande poursuivra son ascension économique, devenant une puissance commerciale mondiale. Un épisode captivant à (re)découvrir 👀.
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