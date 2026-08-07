Les grands dossiers de l'Histoire par Franck Ferrand

Le procès de Formose reste un des chapitres les plus étranges de la longue histoire de l’Eglise catholique : on a exhumé le souverain pontife pour le juger en public, revêtu de tous ses attributs.



Dans cet épisode passionnant des Grands dossiers de l'Histoire, Franck Ferrand nous plonge au cœur d'un des épisodes les plus singuliers de l'histoire de la papauté : le procès posthume du pape Formose. 🕰️



Nous sommes à la fin du IXe siècle, une période particulièrement tumultueuse pour la papauté. Entre 872 et 965, pas moins de 24 papes se sont succédé sur le trône de Saint-Pierre, dans un climat de luttes de pouvoir et d'intrigues politiques.



C'est dans ce contexte chaotique que s'inscrit la carrière de Formose, un homme d'Église ambitieux qui va gravir les échelons jusqu'à devenir pape en 891. Mais son accession au Saint-Siège ne se fait pas sans heurts : il doit faire face aux prétentions de la famille de Spolète, alliée au roi Arnulf de Carinthie, et aux manœuvres de ses adversaires au sein de la curie romaine.



Lorsque Formose meurt en 896, son successeur, le pape Étienne VI, décide alors d'organiser un procès posthume contre le défunt pontife, l'accusant de trahison. C'est le début d'un épisode ahurissant : le cadavre de Formose est exhumé et installé sur un trône pour être jugé, un diacre servant de porte-parole au mort. 🤯



Après avoir été dégradé publiquement, le corps du pape Formose est finalement jeté dans le Tibre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le cadavre sera à nouveau exhumé et mutilé quelques années plus tard par le pape Sergius III.



Un véritable feuilleton tragique qui témoigne des luttes de pouvoir acharnées qui agitaient alors la papauté, et d'un climat de violence et d'instabilité sans précédent à la tête de l'Église. Franck Ferrand nous entraîne dans les méandres de cette période sombre et fascinante de l'histoire, avec son talent de conteur hors pair. 🎙️

Plongez dans l’histoire des grands personnages et des évènements marquants qui ont façonné notre monde ! Avec enthousiasme et talent, Franck Ferrand vous révèle les coulisses de l’histoire avec un grand H, entre mystères, secrets et épisodes méconnus : un cadeau pour les amoureux du passé, de la préhistoire à l’histoire contemporaine.



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