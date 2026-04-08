Radio Logo
Open app
Top stationsPodcastsLive sportsNear youGenresTopics
PodcastsEducation打開小耳朵
Listen to this podcast in the app for free:
打開小耳朵
radio.net
Sleep timer
Save favorites
Download for free in the App Store

打開小耳朵

NER國立教育廣播電臺
EducationEducation for Kids
打開小耳朵
Latest episode

504 episodes

  • 打開小耳朵

    🎙️ 兒童科普｜i動物進行式 🐆 動物世界裡跑得最快的飛毛腿？一起認識獵豹！

    04/07/2026 | 32 mins.
    動物世界真的好精采啊～
    這一集「i動物進行式」，要帶著大、小朋友一起奔馳草原，認識速度之王——獵豹！
    獵豹擁有驚人的爆發力，是陸地上跑最快的動物之一！
    從牠的身體構造到狩獵方式，每一個細節都藏著「為速度而生」的秘密喔～

    🐾 節目中會帶大家一起思考：
    獵豹到底能跑多快？為什麼牠可以跑得那麼快？
    臉上兩道黑黑的「淚痕」有什麼特別的功能呢？
    獵豹的視力好嗎？牠是怎麼鎖定並捕捉獵物的？
    明明跑得這麼快，為什麼還是面臨滅絕的危機呢？

    一起用好奇心探索動物的奧秘，
    不只認識牠們，也學會如何保護牠們的生存環境❤️

    ☆若您對本頻道節目有任何疑問或建議，請e-mail 至：[email protected]
    -----
    主持人：小茱姐姐
    來賓：王俊凱 八里國中生物教師
    -----
    #每周三推出全新一季i動物進行式
    #每周日未來玩家探險隊
    #不用廣告，不用APP，隨聽隨選，更多優質兒童節目請點選教育電台親子頻道
    -----
    🎙教育電臺🎙
    📻官網請點選https://www.ner.gov.tw/
    🎧親子頻道請點選教育電臺親子頻道
    🔗其他節目精選請點選Channel+
    -----
    Apple｜Spotify｜Google｜KKBOX｜Firstory｜SoundOn
    搜尋訂閱：打開小耳朵


    Powered by Firstory Hosting
  • 打開小耳朵

    🎧🌍 認識 SDGs｜未來玩家探險隊 09 🦋 為動物留一條回家的路

    04/04/2026 | 26 mins.
    馬路一條一條蓋起來，高樓一棟一棟長出來，夜晚還閃著亮亮的燈光，
    看起來好方便、好熱鬧對吧？
    可是……動物們的心聲，你有沒有聽見呢？
    這一集，跟著三隻紫斑蝶──小紫、小紅、小綠，
    一起展開一場驚險又重要的飛行大冒險！
    在天空中，牠們要閃過高樓的陰影；
    在地面上，還得面對呼嘯而過的車子；
    甚至還有蜘蛛網、鳥類等各種危機……
    原來，一趟「回家的路」，比我們想像中困難百倍！
    不過別擔心～
    這次我們邀請到牛杯杯老師，
    一起動腦想辦法，幫動物打造更安全的生存環境！

    🎮 還有超有趣的「戰鬥卡大解鎖」：
    ✨ 蝴蝶導航員卡
    ✨ 自然小守門員卡
    ✨ 動物觀察日記卡

    等你一起來挑戰，邊玩邊學，成為守護自然的小小行動家！
    動物們雖然不會說話，
    但牠們也在努力生活、努力回家。

    這一次，就讓我們用觀察與行動，
    成為牠們最溫柔、最可靠的守護者吧❤️

    ☆若您對本頻道節目有任何疑問或建議，請e-mail 至：[email protected]
    -----
    主持人：燕柔姐姐
    來賓：新小牛頓發行人 黃崇城
    -----
    #每周三推出全新一季i動物進行式
    #每周日未來玩家探險隊
    #不用廣告，不用APP，隨聽隨選，更多優質兒童節目請點選教育電台親子頻道
    -----
    🎙教育電臺🎙
    📻官網請點選https://www.ner.gov.tw/
    🎧親子頻道請點選教育電臺親子頻道
    🔗其他節目精選請點選Channel+
    -----
    Apple｜Spotify｜Google｜KKBOX｜Firstory｜SoundOn
    搜尋訂閱：打開小耳朵


    Powered by Firstory Hosting
  • 打開小耳朵

    兒童科普｜i動物進行式：🐻‍❄️ 陸地上體積最大的肉食性哺乳類動物？一起認識北極熊！

    04/02/2026 | 33 mins.
    動物世界真的好精采啊～
    這一集「i動物進行式」，要帶著大、小朋友一起走進冰天雪地，認識我們熟悉又神秘的動物朋友——北極熊！
    北極熊看起來白白胖胖很可愛，但其實是超強的獵人喔！
    牠們生活在極地環境，面對嚴寒氣候，卻有一套厲害的生存本領，等你一起來發現～
    🐾 節目中會帶大家一起思考：
    北極熊平常都吃什麼呢？會不會攻擊人？
    為什麼牠們不怕冷？又怎麼在冰上行走不滑倒？
    北極熊需要冬眠嗎？
    面對氣候變遷，牠們正在遇到什麼樣的挑戰？
    還有一個很有趣的問題——北極熊可以搬去南極生活嗎？
    一起用好奇心打開動物世界的大門，
    認識牠們、理解牠們，也學會怎麼好好愛護牠們❤️

    ☆若您對本頻道節目有任何疑問或建議，請e-mail 至：[email protected]
    -----
    主持人：小茱姐姐
    來賓：王俊凱 八里國中生物教師
    -----
    #每周三推出全新一季i動物進行式
    #每周日未來玩家探險隊
    #不用廣告，不用APP，隨聽隨選，更多優質兒童節目請點選教育電台親子頻道
    -----
    🎙教育電臺🎙
    📻官網請點選https://www.ner.gov.tw/
    🎧親子頻道請點選教育電臺親子頻道
    🔗其他節目精選請點選Channel+
    -----
    Apple｜Spotify｜Google｜KKBOX｜Firstory｜SoundOn
    搜尋訂閱：打開小耳朵


    Powered by Firstory Hosting
  • 打開小耳朵

    🎧🌍 認識 SDGs｜未來玩家探險隊 08｜從飢餓、耕種到食物不浪費

    03/28/2026 | 25 mins.
    《未來玩家探險隊》出任務啦！
    任務代號── 「吃飯的祕密」！ 🕵️‍♀️
    這一次，我們不是比誰吃得快，也不是比誰能吞下最多水餃，而是要一起發現——
    原來每一口飯，都藏著改變世界的力量！ 🌍✨

    跟著鄭雅芬老師走進充滿生命力的 小田園課程 🌱，小玩家們親手種菜、一起下廚，慢慢發現：原來「吃得飽」，也可以「吃得好」，而且還能更珍惜每一份食物。

    任務中還解鎖了超有趣的 戰鬥卡任務：
    🥗 不剩一口任務卡
    🌾 家庭小農卡
    🙏 食物感謝卡

    透過這些挑戰，小玩家們學習 珍惜食物、不浪費資源，一起展開守護地球的行動！
    最後在繪本故事單元 《蔬菜逃家了》 裡，如果冰箱裡的蔬菜突然「離家出走」，會發生什麼瘋狂又好笑的故事呢？🥦🥕
    用幽默的故事，提醒大家珍惜食物的重要。

    原來 吃光光、不浪費、懂得分享，就是守護地球的超能力！💪🌏
    準備好了嗎？一起加入這場充滿驚喜的 「吃飯大冒險」 吧！

    ☆若您對本頻道節目有任何疑問或建議，請e-mail 至：[email protected]
    -----
    主持人：燕柔姐姐
    來賓：鄭雅芬老師
    -----
    #每周三推出全新一季i動物進行式
    #每周日未來玩家探險隊
    #不用廣告，不用APP，隨聽隨選，更多優質兒童節目請點選教育電台親子頻道
    -----
    🎙教育電臺🎙
    📻官網請點選https://www.ner.gov.tw/
    🎧親子頻道請點選教育電臺親子頻道
    🔗其他節目精選請點選Channel+
    -----
    Apple｜Spotify｜Google｜KKBOX｜Firstory｜SoundOn
    搜尋訂閱：打開小耳朵


    Powered by Firstory Hosting
  • 打開小耳朵

    🐦 兒童科普｜i動物進行式：鳥類家族中，誰的嘴巴比例最驚人？～認識大巨嘴鳥

    03/24/2026 | 34 mins.
    🌿動物世界好精采，愛護動物一起來！今天「i動物進行式」節目，要帶著大、小朋友一起認識一種外型超吸睛的鳥類明星——大巨嘴鳥。

    大巨嘴鳥最引人注目的，就是牠 又大又鮮豔的鳥嘴，比例幾乎佔了整個身體的一大部分，看起來非常誇張，但其實卻很輕巧，是大自然中非常特別的構造。

    🦜節目中將帶大家一起探索關於大巨嘴鳥的有趣問題：
    ❓**大巨嘴鳥生活在哪裡？**牠們有哪些生活習性呢？
    ❓牠的 鳥嘴到底有多大？會不會很堅硬？大大的嘴巴有什麼作用？
    ❓有人說 大巨嘴鳥很聰明，這是真的嗎？
    ❓我們 可以在家裡養大巨嘴鳥嗎？

    🌈透過輕鬆有趣的介紹，帶大家認識這種生活在熱帶雨林中的奇妙鳥類，一起了解牠們的生態、習性，以及為什麼保護野生動物與自然環境這麼重要。
    快跟著節目一起走進神奇的鳥類世界吧！✨

    ☆若您對本頻道節目有任何疑問或建議，請e-mail 至：[email protected]
    -----
    主持人：小茱姐姐
    來賓：台北市立動物園 周易蕾
    -----
    #每周三推出全新一季i動物進行式
    #每周日未來玩家探險隊
    #不用廣告，不用APP，隨聽隨選，更多優質兒童節目請點選教育電台親子頻道
    -----
    🎙教育電臺🎙
    📻官網請點選https://www.ner.gov.tw/
    🎧親子頻道請點選教育電臺親子頻道
    🔗其他節目精選請點選Channel+
    -----
    Apple｜Spotify｜Google｜KKBOX｜Firstory｜SoundOn
    搜尋訂閱：打開小耳朵


    Powered by Firstory Hosting

More Education podcasts

Trending Education podcasts

About 打開小耳朵

專為孩子打造的優質podcast節目 嚴選教育電臺最優質兒童節目推出 Powered by Firstory Hosting
Podcast website
EducationEducation for KidsGovernmentHobbiesKids & FamilyLeisureNatural SciencesScienceSelf-ImprovementStories for Kids

Listen to 打開小耳朵, The Jamie Kern Lima Show and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app

  • Stations and podcasts to bookmark
  • Stream via Wi-Fi or Bluetooth
  • Supports Carplay & Android Auto
  • Many other app features
Open app

打開小耳朵: Podcasts in Family

Company
Legal
Service
Apps
Social
Radio USA
v8.8.7| © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 4/9/2026 - 7:50:14 PM
A company fromMADSACK