《未來玩家探險隊》出任務啦！
任務代號── 「吃飯的祕密」！ 🕵️♀️
這一次，我們不是比誰吃得快，也不是比誰能吞下最多水餃，而是要一起發現——
原來每一口飯，都藏著改變世界的力量！ 🌍✨
跟著鄭雅芬老師走進充滿生命力的 小田園課程 🌱，小玩家們親手種菜、一起下廚，慢慢發現：原來「吃得飽」，也可以「吃得好」，而且還能更珍惜每一份食物。
任務中還解鎖了超有趣的 戰鬥卡任務：
🥗 不剩一口任務卡
🌾 家庭小農卡
🙏 食物感謝卡
透過這些挑戰，小玩家們學習 珍惜食物、不浪費資源，一起展開守護地球的行動！
最後在繪本故事單元 《蔬菜逃家了》 裡，如果冰箱裡的蔬菜突然「離家出走」，會發生什麼瘋狂又好笑的故事呢？🥦🥕
用幽默的故事，提醒大家珍惜食物的重要。
原來 吃光光、不浪費、懂得分享，就是守護地球的超能力！💪🌏
準備好了嗎？一起加入這場充滿驚喜的 「吃飯大冒險」 吧！
☆若您對本頻道節目有任何疑問或建議，請e-mail 至：[email protected]
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主持人：燕柔姐姐
來賓：鄭雅芬老師
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