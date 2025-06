欢迎大家回到「Blake有问题」,今天的更新来自4月初的一次我与吉井忍的线下对谈。继去年第一次和吉井忍聊天后,没想到今年如此快就有机会读到她的新书《格外的活法》。这本书记录了许多选择了某种特殊生活方式的人,实在非常契合当下许多人厌倦职业与生活双重重复的心境。而我在读书时,却无时无刻不感受到吉井忍在创作这些文字过程中带着的「追问」。这也是我准备这次对谈的内心动机。见了如此多特别的人,她有得到鼓励吗?这些鼓励,有带给她新的想法吗?作为一个也在过着「非效率」生活的人,面对的挑战又是什么?这些问题步步把我推向现场,和100位观众一起寻找答案。或许是因为去年见过一面,这次的聊天比之前要更加放松。我从书中的人物开始问起,结尾意外地听到了吉井忍相对悲观的生活态度。在我看来,这本《格外的活法》真的很适合在高压环境下成长起来的、不敢暂停的朋友阅读。因为「高效率」这个词从小就一直深深刻在我们的基因里了。换一个说法,这本书也可以形容为,学习暂停之必要,切换人生的努力方向之必要。你好奇 40 岁的你会过上怎样的生活吗?50 岁呢?60岁呢?也许你会在她的表达和记录里找到灵感。希望你收听愉快。-至此,「忙人偷偷闲」活动之闲学分享会的播客版本就结束了。如果你还没有收听另一场主题为「我要一点钱,和很多闲」的分享,也推荐你回头收听。最后,再次谢谢所有我在 @我要WhatYouNeed 的同事让这个活动发生。接下来,我们也会继续办更多可以见面的线下分享会,如果你有希望我们邀请来大湾区的创作者,也欢迎你在评论区告诉我们。欢迎继续全平台关注 @我要WhatYouNeed 以及 @Blake有问题。-嘉宾:吉井忍主播:Blake制作:左右-BGMRobyn Payne - Bossa De BirdBucky Pizzarelli - Moonlight SerenadeBucky Pizzarelli - If I Had YouBeegie Adair - When You Wish Upon A StarCafe Music BGM channel - Sleep JazzJonah Aardekker - Theme for Lonakeshi - i swear i'll never leave again-微信公众号/微博:@我要WhatYouNeed个人短视频创作账号/微博:@Blake立刻出门商务联系:whatyouneedoffice本播客是 @我要WhatYouNeed 旗下播客。也欢迎你关注我们团队的其他播客。不把天聊si 面红耳赤 说说罢了

大家好,我又更新啦。今天,我的聊天对象是设计师汐和。最近,广州方所与她合作办了一场名为《DDR 量·纸质载体展》的展览(展期 4.11 - 5.12)。我留意到方所的一句宣传语:「每个人的书架都有她装帧设计的书」。这句话,一点也不夸张。作为「第九届单向街文学奖年度设计」得主,她设计了包括但不限于莫里亚克作品集、三岛由纪夫文库本、鲁迅作品集、《脸庞·锋芒》、穆蒂斯作品集、《初恋与不伦》等图书。相关作品集但今天和她闲聊,不是想要讨论具体的设计,而是想要像朋友一样,去探讨她的工作和生活经历。作为一个本科就读德语的学生,是怎么进入设计,又是怎么获得在这个新领域的自信的?在这个过程中,我也分享了自己最近的一些迷茫和困惑,包括在主持这个新的工作方向上仍然没有获得的自信。也许这期聊天的谈话碎片,也适合准备切换人生方向的朋友收听。希望你收听愉快。-嘉宾:汐和主播:Blake制作:左右特别鸣谢:广州方所-BGM:Robyn Payne - Bossa De BirdBucky Pizzarelli - Moonlight SerenadeBucky Pizzarelli - If I Had YouBeegie Adair - When You Wish Upon A StarCafe Music BGM channel - Sleep JazzJonah Aardekker - Theme for Lonakeshi - i swear i'll never leave again-微信公众号/微博:我要WhatYouNeed个人短视频创作账号/微博:@Blake立刻出门商务联系:whatyouneedoffice本播客是 @我要WhatYouNeed 旗下播客。也欢迎你关注我们团队的其他播客。不把天聊si 面红耳赤 说说罢了

欢迎大家回到Blake有问题。本期更新的,是去年就录制好了的节目,对谈的嘉宾是漫画家 @拟泥nini。当时,她还在创作自己的新书《想在天气好时去海边》。在准备那次采访的过程中,我一直在思考,nini 是怎样找到和世界的相处方式的——怎样意识到自己的敏感特质在世界中的位置,以及如何去善用自己的敏感,甚至把敏感变成一种创作、一份工作。nini 在出版了上一本书《带壳的牡蛎是大人的心脏》后,选择辞职,不断尝试让自己回归一种「清澈」的状态,她说,想去散步,想去种地,想住在郊区。我喜欢她的描述,那种要在生活里「寻找泥土和柠檬草的味道」的冲动。这几天重新制作这一期节目,更有一种治愈的感受:我从最初的不满意自己去年的采访,到接受了自己去年的状态,以及最后重听,甚至让我获得了新的灵感。以及就在上周,nini和她的编辑猫弟来了WhatYouNeed的办公室,我们也录制了新一期的对谈节目,月底就会上线啦。希望收听本期节目的人,也能找回属于自己的「清澈」状态。最后,由于当时录制设备的制约,本期声音体验将会弱于往期,在此再次致歉-嘉宾:拟泥nini主播:Blake制作:左右-BGM:Nylonwings,Agustín Amigó - Atari Gamesフェビアン・レザ・パネ - トリステAgustín Amigó - A Quiet Summer NightKen Verheecke - A Dream Takes FlightKen Verheecke - Into the QuietDpsht - Wandering soulAvenue Beat - Be A Bro-微信公众号/微博:@我要WhatYouNeed个人短视频创作账号/微博:@Blake立刻出门商务联系:whatyouneedoffice本播客是 @我要WhatYouNeed 旗下播客。也欢迎你关注我们团队的其他播客。不把天聊si 面红耳赤 说说罢了

欢迎大家回来。今天,我想更新一期特别的见闻节目,关于最近去新加坡看Lady Gaga演唱会的体验。我们将会讨论,包括但不限于:为什么新加坡没有蚊子?在新加坡的夜间动物园玩是什么体验?为什么禁止口香糖的地方会允许红灯区?演唱会散场的体验好吗?如何看待整座城市都在欢迎一位明星的氛围?这不是我第一次去新加坡看演唱会了,上一次,还是因为2024年的Taylor Swift演唱会。作为一个颇能忍受炎热和潮湿的南方人,新加坡和香港一样是一个我会推荐的演唱会场地。注意,本期节目的重点将不是Lady Gaga演唱会的活动体验,而是主要把探讨放在这座城市上。以下,我也同样整理了节目里提到的部分景点和目的地。-新加坡国立博物馆这是可以追溯到1849年的一家博物馆,于2006年重新修复后重新开放。博物馆常设展览讲述了上千年的新加坡历史,可以帮助你理解为什么新加坡会成为一个多种族的现代化国家,其中可以浏览到许多来自中国的文化元素,历史爱好者必须前往。克拉码头此次新加坡之行,我们都居住在克拉码头旁边。这里的周边是一个十分值得推荐的居住地点,步行即可达松发肉骨茶等知名食店,且旁边就是城市游船等起点。在过去,这是一个繁忙的贸易码头,如今被改造后成为夜生活的核心目的地。不过,我并不推荐在这里进行夜生活,更推荐大家寻找符合你调性的小店。新加坡河游船可乘船欣赏核心城市景观、鱼狮尾公园、滨海湾公园等知名目的地,历时约40分钟,有多个上船点。如提前和船长沟通亦有可能提前下船,建议黄昏时段前往。新加坡夜间野生动物园Night Safari1994年开放的全球首个专为夜行动物设计的动物园。在这里,你可以体验在近似月光下观察动物,除了约40分钟的丛林小火车,还有4条步道让你探索观察少见的珍稀动物。Tasstore古着店一个帮助 Tigger 购入了 GAGA 战衣的花钱之地,据说位于Queensway Shopping Mall。Dorothy’s Bar我们愉悦前往的一家友好且开放的酒吧,位于牛车水(唐人街)附近。-引用资料引用文章《新加坡從了無生機到「花園中的城市」,目標是2030年市民從家步行 10 分鐘就到公園》https://ubrand.udn.com/ubrand/story/123661/7022376引用文章《在新加坡,擁有一輛車竟比買房還貴?你所不知的星國嚴苛「擁車證」制度》https://www.cheers.com.tw/talent/article.action?id=5102875引用文章《「以蚊滅蚊」防治登革熱 新加坡施放染菌雄蚊滅絕蟲卵孵化》https://hakkanews.tw/2023/11/23/singapore-to-expand-mosquito-breeding-next-year-to-fight-against-dengue-fever/引用文章《没有一只蚊子,能活着逃出新加坡》https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_24666610-主播:Blake嘉宾:Tigger制作:左右-BGM:Nylonwings,Agustín Amigó - Atari Gamesフェビアン・レザ・パネ - トリステAgustín Amigó - A Quiet Summer NightKen Verheecke - A Dream Takes FlightKen Verheecke - Into the QuietDpsht - Wandering soulAvenue Beat - Be A Bro-微信公众号/微博:@我要WhatYouNeed个人短视频创作账号/微博:@Blake立刻出门商务联系:whatyouneedoffice本播客是 @我要WhatYouNeed 旗下播客。也欢迎你关注我们团队的其他播客。不把天聊si 面红耳赤 说说罢了

Listen to Blake有问题, Critical Role and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app Stations and podcasts to bookmark

Stations and podcasts to bookmark Stream via Wi-Fi or Bluetooth

Stream via Wi-Fi or Bluetooth Supports Carplay & Android Auto

Supports Carplay & Android Auto Many other app features Open app