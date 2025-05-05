吉井忍：如何过一种「非效率」的生活？｜闲学分享会

欢迎大家回到「Blake有问题」，今天的更新来自4月初的一次我与吉井忍的线下对谈。继去年第一次和吉井忍聊天后，没想到今年如此快就有机会读到她的新书《格外的活法》。这本书记录了许多选择了某种特殊生活方式的人，实在非常契合当下许多人厌倦职业与生活双重重复的心境。而我在读书时，却无时无刻不感受到吉井忍在创作这些文字过程中带着的「追问」。这也是我准备这次对谈的内心动机。见了如此多特别的人，她有得到鼓励吗？这些鼓励，有带给她新的想法吗？作为一个也在过着「非效率」生活的人，面对的挑战又是什么？这些问题步步把我推向现场，和100位观众一起寻找答案。或许是因为去年见过一面，这次的聊天比之前要更加放松。我从书中的人物开始问起，结尾意外地听到了吉井忍相对悲观的生活态度。在我看来，这本《格外的活法》真的很适合在高压环境下成长起来的、不敢暂停的朋友阅读。因为「高效率」这个词从小就一直深深刻在我们的基因里了。换一个说法，这本书也可以形容为，学习暂停之必要，切换人生的努力方向之必要。你好奇 40 岁的你会过上怎样的生活吗？50 岁呢？60岁呢？也许你会在她的表达和记录里找到灵感。希望你收听愉快。-至此，「忙人偷偷闲」活动之闲学分享会的播客版本就结束了。如果你还没有收听另一场主题为「我要一点钱，和很多闲」的分享，也推荐你回头收听。最后，再次谢谢所有我在 @我要WhatYouNeed 的同事让这个活动发生。接下来，我们也会继续办更多可以见面的线下分享会，如果你有希望我们邀请来大湾区的创作者，也欢迎你在评论区告诉我们。欢迎继续全平台关注 @我要WhatYouNeed 以及 @Blake有问题。-嘉宾：吉井忍主播：Blake制作：左右-BGMRobyn Payne - Bossa De BirdBucky Pizzarelli - Moonlight SerenadeBucky Pizzarelli - If I Had YouBeegie Adair - When You Wish Upon A StarCafe Music BGM channel - Sleep JazzJonah Aardekker - Theme for Lonakeshi - i swear i'll never leave again-微信公众号/微博：@我要WhatYouNeed个人短视频创作账号/微博：@Blake立刻出门商务联系：whatyouneedoffice本播客是 @我要WhatYouNeed 旗下播客。也欢迎你关注我们团队的其他播客。不把天聊si 面红耳赤 说说罢了