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  • 逃班见闻录｜新加坡司机问：你知道为什么隔壁国家办不了gaga演唱会吗？
    欢迎大家回来。今天，我想更新一期特别的见闻节目，关于最近去新加坡看Lady Gaga演唱会的体验。我们将会讨论，包括但不限于：为什么新加坡没有蚊子？在新加坡的夜间动物园玩是什么体验？为什么禁止口香糖的地方会允许红灯区？演唱会散场的体验好吗？如何看待整座城市都在欢迎一位明星的氛围？这不是我第一次去新加坡看演唱会了，上一次，还是因为2024年的Taylor Swift演唱会。作为一个颇能忍受炎热和潮湿的南方人，新加坡和香港一样是一个我会推荐的演唱会场地。注意，本期节目的重点将不是Lady Gaga演唱会的活动体验，而是主要把探讨放在这座城市上。以下，我也同样整理了节目里提到的部分景点和目的地。-新加坡国立博物馆这是可以追溯到1849年的一家博物馆，于2006年重新修复后重新开放。博物馆常设展览讲述了上千年的新加坡历史，可以帮助你理解为什么新加坡会成为一个多种族的现代化国家，其中可以浏览到许多来自中国的文化元素，历史爱好者必须前往。克拉码头此次新加坡之行，我们都居住在克拉码头旁边。这里的周边是一个十分值得推荐的居住地点，步行即可达松发肉骨茶等知名食店，且旁边就是城市游船等起点。在过去，这是一个繁忙的贸易码头，如今被改造后成为夜生活的核心目的地。不过，我并不推荐在这里进行夜生活，更推荐大家寻找符合你调性的小店。新加坡河游船可乘船欣赏核心城市景观、鱼狮尾公园、滨海湾公园等知名目的地，历时约40分钟，有多个上船点。如提前和船长沟通亦有可能提前下船，建议黄昏时段前往。新加坡夜间野生动物园Night Safari1994年开放的全球首个专为夜行动物设计的动物园。在这里，你可以体验在近似月光下观察动物，除了约40分钟的丛林小火车，还有4条步道让你探索观察少见的珍稀动物。Tasstore古着店一个帮助 Tigger 购入了 GAGA 战衣的花钱之地，据说位于Queensway Shopping Mall。Dorothy’s Bar我们愉悦前往的一家友好且开放的酒吧，位于牛车水（唐人街）附近。-引用资料引用文章《新加坡從了無生機到「花園中的城市」，目標是2030年市民從家步行 10 分鐘就到公園》https://ubrand.udn.com/ubrand/story/123661/7022376引用文章《在新加坡，擁有一輛車竟比買房還貴？你所不知的星國嚴苛「擁車證」制度》https://www.cheers.com.tw/talent/article.action?id=5102875引用文章《「以蚊滅蚊」防治登革熱　新加坡施放染菌雄蚊滅絕蟲卵孵化》https://hakkanews.tw/2023/11/23/singapore-to-expand-mosquito-breeding-next-year-to-fight-against-dengue-fever/引用文章《没有一只蚊子，能活着逃出新加坡》https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_24666610-主播：Blake嘉宾：Tigger制作：左右-BGM：Nylonwings,Agustín Amigó - Atari Gamesフェビアン・レザ・パネ - トリステAgustín Amigó - A Quiet Summer NightKen Verheecke - A Dream Takes FlightKen Verheecke - Into the QuietDpsht - Wandering soulAvenue Beat - Be A Bro-微信公众号/微博：@我要WhatYouNeed个人短视频创作账号/微博：@Blake立刻出门商务联系：whatyouneedoffice本播客是 @我要WhatYouNeed 旗下播客。也欢迎你关注我们团队的其他播客。不把天聊si 面红耳赤 说说罢了
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    47:55
  • 拟泥nini：要让自己变得清澈，要删掉大人的自以为是。
    欢迎大家回到Blake有问题。本期更新的，是去年就录制好了的节目，对谈的嘉宾是漫画家 @拟泥nini。当时，她还在创作自己的新书《想在天气好时去海边》。在准备那次采访的过程中，我一直在思考，nini 是怎样找到和世界的相处方式的——怎样意识到自己的敏感特质在世界中的位置，以及如何去善用自己的敏感，甚至把敏感变成一种创作、一份工作。nini 在出版了上一本书《带壳的牡蛎是大人的心脏》后，选择辞职，不断尝试让自己回归一种「清澈」的状态，她说，想去散步，想去种地，想住在郊区。我喜欢她的描述，那种要在生活里「寻找泥土和柠檬草的味道」的冲动。这几天重新制作这一期节目，更有一种治愈的感受：我从最初的不满意自己去年的采访，到接受了自己去年的状态，以及最后重听，甚至让我获得了新的灵感。以及就在上周，nini和她的编辑猫弟来了WhatYouNeed的办公室，我们也录制了新一期的对谈节目，月底就会上线啦。希望收听本期节目的人，也能找回属于自己的「清澈」状态。最后，由于当时录制设备的制约，本期声音体验将会弱于往期，在此再次致歉-嘉宾：拟泥nini主播：Blake制作：左右-BGM：Nylonwings,Agustín Amigó - Atari Gamesフェビアン・レザ・パネ - トリステAgustín Amigó - A Quiet Summer NightKen Verheecke - A Dream Takes FlightKen Verheecke - Into the QuietDpsht - Wandering soulAvenue Beat - Be A Bro-微信公众号/微博：@我要WhatYouNeed个人短视频创作账号/微博：@Blake立刻出门商务联系：whatyouneedoffice本播客是 @我要WhatYouNeed 旗下播客。也欢迎你关注我们团队的其他播客。不把天聊si 面红耳赤 说说罢了
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    59:01
  • 做一个「随心所欲主义者」：享受在生活里跑题。
    欢迎回到Blake有问题。假期过后，我想更新一期关于「跑题」的聊天。起因是，由于我随心所欲地办了一个失眠活动，机缘巧合认识了另外一位播客主 Banster。他的播客名叫「漩涡派对」，每一期会用权力的视角，去探讨生活中的问题。作为一名国际政治的学生，他探讨的许多问题正中我的兴趣。从「一座城市道路的宽窄对城市发展产生的影响」，到「到底什么是意识形态」。后来我发现，他的播客都是在忙碌的实习生活里挤着时间做出来的，以及笔记本电脑里还躺着几十个未完成的选题。在以「累」为主线的时代，我好奇他是怎么保存自己生活的能量的，又是怎样以规律的形式花费它，以更深入的思考为动机，慢慢经营一档播客，并获得了一万的受众。节目播出的时候，他已经离开广州，前往下一座城市。作为一个「随心所欲主义者」，我开玩笑他将非常习惯当代的游牧生活，在不同城市中穿梭、游荡、经历。欢迎大家关注订阅他的播客「漩涡派对」。-嘉宾：Banster主播：Blake制作：左右-BGMKraffa - Therいろのみ,Haruka Nakamura - 日向Bucky Pizzarelli - My IdealMUSE XHIRO - lastColbie Caillat - Bubbly-微信公众号/微博：@我要WhatYouNeed个人短视频创作账号/微博：@Blake立刻出门商务联系：whatyouneedoffice本播客是 @我要WhatYouNeed 旗下播客。也欢迎你关注我们团队的其他播客。不把天聊si 面红耳赤 说说罢了
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    56:59
  • 我们都是那种，没有完成「社会化」的大人。
    大家好，我又更新啦。今天，我的聊天对象是设计师汐和。最近，广州方所与她合作办了一场名为《DDR 量·纸质载体展》的展览（展期 4.11 - 5.12）。我留意到方所的一句宣传语：「每个人的书架都有她装帧设计的书」。这句话，一点也不夸张。作为「第九届单向街文学奖年度设计」得主，她设计了包括但不限于莫里亚克作品集、三岛由纪夫文库本、鲁迅作品集、《脸庞·锋芒》、穆蒂斯作品集、《初恋与不伦》等图书。相关作品集但今天和她闲聊，不是想要讨论具体的设计，而是想要像朋友一样，去探讨她的工作和生活经历。作为一个本科就读德语的学生，是怎么进入设计，又是怎么获得在这个新领域的自信的？在这个过程中，我也分享了自己最近的一些迷茫和困惑，包括在主持这个新的工作方向上仍然没有获得的自信。也许这期聊天的谈话碎片，也适合准备切换人生方向的朋友收听。希望你收听愉快。-嘉宾：汐和主播：Blake制作：左右特别鸣谢：广州方所-BGM：Robyn Payne - Bossa De BirdBucky Pizzarelli - Moonlight SerenadeBucky Pizzarelli - If I Had YouBeegie Adair - When You Wish Upon A StarCafe Music BGM channel - Sleep JazzJonah Aardekker - Theme for Lonakeshi - i swear i'll never leave again-微信公众号/微博：我要WhatYouNeed个人短视频创作账号/微博：@Blake立刻出门商务联系：whatyouneedoffice本播客是 @我要WhatYouNeed 旗下播客。也欢迎你关注我们团队的其他播客。不把天聊si 面红耳赤 说说罢了
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    51:09
  • 吉井忍：如何过一种「非效率」的生活？｜闲学分享会
    欢迎大家回到「Blake有问题」，今天的更新来自4月初的一次我与吉井忍的线下对谈。继去年第一次和吉井忍聊天后，没想到今年如此快就有机会读到她的新书《格外的活法》。这本书记录了许多选择了某种特殊生活方式的人，实在非常契合当下许多人厌倦职业与生活双重重复的心境。而我在读书时，却无时无刻不感受到吉井忍在创作这些文字过程中带着的「追问」。这也是我准备这次对谈的内心动机。见了如此多特别的人，她有得到鼓励吗？这些鼓励，有带给她新的想法吗？作为一个也在过着「非效率」生活的人，面对的挑战又是什么？这些问题步步把我推向现场，和100位观众一起寻找答案。或许是因为去年见过一面，这次的聊天比之前要更加放松。我从书中的人物开始问起，结尾意外地听到了吉井忍相对悲观的生活态度。在我看来，这本《格外的活法》真的很适合在高压环境下成长起来的、不敢暂停的朋友阅读。因为「高效率」这个词从小就一直深深刻在我们的基因里了。换一个说法，这本书也可以形容为，学习暂停之必要，切换人生的努力方向之必要。你好奇 40 岁的你会过上怎样的生活吗？50 岁呢？60岁呢？也许你会在她的表达和记录里找到灵感。希望你收听愉快。-至此，「忙人偷偷闲」活动之闲学分享会的播客版本就结束了。如果你还没有收听另一场主题为「我要一点钱，和很多闲」的分享，也推荐你回头收听。最后，再次谢谢所有我在 @我要WhatYouNeed 的同事让这个活动发生。接下来，我们也会继续办更多可以见面的线下分享会，如果你有希望我们邀请来大湾区的创作者，也欢迎你在评论区告诉我们。欢迎继续全平台关注 @我要WhatYouNeed 以及 @Blake有问题。-嘉宾：吉井忍主播：Blake制作：左右-BGMRobyn Payne - Bossa De BirdBucky Pizzarelli - Moonlight SerenadeBucky Pizzarelli - If I Had YouBeegie Adair - When You Wish Upon A StarCafe Music BGM channel - Sleep JazzJonah Aardekker - Theme for Lonakeshi - i swear i'll never leave again-微信公众号/微博：@我要WhatYouNeed个人短视频创作账号/微博：@Blake立刻出门商务联系：whatyouneedoffice本播客是 @我要WhatYouNeed 旗下播客。也欢迎你关注我们团队的其他播客。不把天聊si 面红耳赤 说说罢了
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    1:10:44

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对新鲜的观念上瘾，对单一的答案怀疑。我生活的热情，总是断断续续的，还好我喜欢提问。即兴的问题抛给陌生人，我总能获得看待旧有世界的新角度，这给我带来一种迫不及待的分享欲。我期待那样的观念，可以去到更远的地方，这将是我生活的新动力。欢迎收听 Blake 有问题。 欢迎你于b站、小红书与抖音， 关注我的视频频道： @Blake立刻出门
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