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下一本讀什麼？
閱讀前哨站 瓦基
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你喜歡閱讀嗎？還是你雖然喜歡，但是又抽不出時間讀呢？又或者，你不知道下一本到底該讀什麼書？這個頻道就是為你而生。 你好，我是「閱讀前哨站」的站長瓦基，歡迎來到「下一本讀什麼？」我想回答每個愛書人都曾問過自己的這個問題。我也會和你分享關於閱讀的大小事，還有許多書籍的心得和評論。更重要的是，我如何運用從書裡面學到的東西，...
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EP.422 【好書推薦】瓦基精選 10 本年度最愛必讀書單
【本集節目由 習慣充電站 贊助播出】 習慣充電站｜21 天習慣陪跑 透過瓦基開發的這款習慣養成 App，讓好習慣真正融入生活！每日拆解小步驟：從設定環境到實踐行動，循序漸進 21 天完成習慣養成。專屬行動指引：具體建議搭配每日行動，讓執行變得簡單輕鬆。成就感即時回饋：每日任務完成後感受正向循環，讓你期待明天的挑戰！ 適合對象：想建立穩定閱讀、運動、睡眠習慣的你。對自律感到壓力，想以輕鬆愉快方式改變生活的你。希望有人陪伴，克服「堅持不下去」困擾的你。2024 早鳥優惠：1/5 之前，享有最低的早鳥優惠價 47 折起。（App 1/6 正式上架）早鳥專屬禮品：瓦基限量特製筆記本，搭配 APP 使用，提升習慣養成效率。前往預購頁面：https://readingoutpost.com/recommends/habit-app/ 【本集訪談】 我精選了 2024 年 10 本值得推薦的好書，從心理成長、投資理財、時間管理，還有引人入勝的小說。每一本書都像一顆種子，為我們的思考萌發新的可能性，希望這份書單也能帶給你滿滿的收穫。 《我，刀槍不入》讀後心得：我最愛的心靈勵志書與三個啟發《別對每件事都有反應》讀後心得：愈淡泊愈美好的四個感觸《一如既往》讀後心得：精彩必讀好書與恆久不變的四個智慧《紙牌的祕密》讀後心得：融合奇幻與哲學思考的精彩小說《投資最重要的事》讀後心得：五個重點精華與金句整理《隱性潛能》讀後心得：三個重點整理＋訪談作者的深刻收穫《創新的兩難》讀後心得：卓越的管理竟然是創新失敗的主因《把時間買回來》讀後心得：我讀過最好的時間管理實戰手冊《明日，明日，又明日》讀後心得：一封寫給遊戲玩家的情書《最後一次相遇，我們只談喜悅》讀後心得：四個重點與感觸 📝部落格文字版： 【2024 好書推薦】瓦基精選 10 本年度最愛必讀書單 📚傳送門：訂閱電子報、追蹤社群平台、業配清單、與我聯絡https://readingoutpost.com/bio Powered by Firstory Hosting
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20:35
EP.421 如何找到適合自己的投資方法？ 聽聽看證券外資圈內人怎麼說 ft. 小朋友學投資 - 不魯
【本集訪談】 這集瓦基邀請到「小朋友學投資」與「放風箏 App」的創辦人不魯，帶大家深入了解證券外資業務的日常與挑戰，並分享如何找到適合自己的投資方式，同時兼顧生活與財富累積。 不魯還介紹了他的投資人格分析模型，幫助大家更精準掌握投資策略，並揭露「放風箏 App」的開發理念與目標。最後，瓦基與不魯討論了投資中的好習慣養成，滿滿乾貨，不容錯過！ 【不魯提到的連結】 小朋友學投資 Podcast 不魯的「放風箏選股 APP」 【瓦基提到的連結】 幫你養成好習慣的「習慣充電站 APP」 📚傳送門：訂閱電子報、追蹤社群平台、業配清單、與我聯絡https://readingoutpost.com/bio Powered by Firstory Hosting
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47:16
EP.420 習慣養成總是失敗？學會習慣堆疊，四步驟輕鬆養成好習慣
【本集節目由 習慣充電站 贊助播出】 習慣充電站｜21 天習慣陪跑 透過瓦基開發的這款習慣養成 App，讓好習慣真正融入生活！每日拆解小步驟：從設定環境到實踐行動，循序漸進 21 天完成習慣養成。專屬行動指引：具體建議搭配每日行動，讓執行變得簡單輕鬆。成就感即時回饋：每日任務完成後感受正向循環，讓你期待明天的挑戰！ 適合對象：想建立穩定閱讀、運動、睡眠習慣的你。對自律感到壓力，想以輕鬆愉快方式改變生活的你。希望有人陪伴，克服「堅持不下去」困擾的你。2024 早鳥優惠：1/5 之前，享有最低的早鳥優惠價 47 折起。（App 1/6 正式上架）早鳥專屬禮品：瓦基限量特製筆記本，搭配 APP 使用，提升習慣養成效率。前往預購頁面：https://readingoutpost.com/recommends/habit-app/ 【本集訪談】 今天想跟你聊聊一個我自己覺得超級有用的技巧——習慣堆疊法。說實話，我知道很多人跟我一樣，設定了很多很棒的目標，但執行起來卻總是沒那麼順利。常常覺得動力不夠，或者一旦遇到阻礙就很難繼續下去。 但是，自從我開始使用「習慣堆疊法」之後，我發現實現目標真的可以變得很輕鬆，甚至會感覺生活變得有趣了！所以今天，我想跟大家分享這個方法，以及它背後的祕密，幫助你更快實現夢想。 📝部落格文字版： 習慣養成總是失敗？學會習慣堆疊，四步驟輕鬆養成好習慣 📚傳送門：訂閱電子報、追蹤社群平台、業配清單、與我聯絡https://readingoutpost.com/bio Powered by Firstory Hosting
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12:45
EP.419 《善意溝通》訪談作者：從傾聽到讚美，實踐溫暖的人際哲學
【本集節目由 習慣充電站 贊助播出】 習慣充電站｜21 天習慣陪跑 透過瓦基開發的這款習慣養成 App，讓好習慣真正融入生活！每日拆解小步驟：從設定環境到實踐行動，循序漸進 21 天完成習慣養成。專屬行動指引：具體建議搭配每日行動，讓執行變得簡單輕鬆。成就感即時回饋：每日任務完成後感受正向循環，讓你期待明天的挑戰！ 適合對象：想建立穩定閱讀、運動、睡眠習慣的你。對自律感到壓力，想以輕鬆愉快方式改變生活的你。希望有人陪伴，克服「堅持不下去」困擾的你。2024 早鳥優惠：1/5 之前，享有最低的早鳥優惠價 47 折起。（App 1/6 正式上架）早鳥專屬禮品：瓦基限量特製筆記本，搭配 APP 使用，提升習慣養成效率。前往預購頁面：https://readingoutpost.com/recommends/habit-app/ 【本集訪談】 《善意溝通》的作者宋怡慧老師是一位文字細膩、教學細心的教育工作者，同時也是一位致力於推廣閱讀與書寫的作者。書中強調的核心訊息是：善意的溝通能創造出理解、信任與溫暖的氛圍。她以「善意是一種選擇」為基礎，探討了多個溝通主題，包括傾聽的深度技巧、如何具體且真誠地表達讚美、面對衝突時的應對策略，以及在數位溝通中如何避免誤會。 宋怡慧老師的 Facebook 📝部落格文字版： 《善意溝通》讀後心得：從傾聽到讚美，實踐溫暖的人際哲學 📚傳送門：訂閱電子報、追蹤社群平台、業配清單、與我聯絡https://readingoutpost.com/bio Powered by Firstory Hosting
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1:04:24
EP.418 《習慣充電站》App 如何幫你養成習慣？習慣與自律的矛盾？21 天習慣陪跑是什麼？
【本集分享】 （這集是 12/9 線上直播的精華剪輯版）今天談的主題是「習慣養成」，瓦基會談：習慣與自律的矛盾、瓦基的習慣養成心法、為什麼要打造習慣充電站 App、21 天習慣陪跑是什麼、早鳥預購方案說明。 「習慣充電站｜21 天習慣陪跑」是瓦基開發的習慣養成 App，幫你將好習慣真正融入生活！ 每日拆解小步驟：從設定環境到實踐行動，循序漸進 21 天完成習慣養成。專屬行動指引：具體建議搭配每日行動，讓執行變得簡單輕鬆。成就感即時回饋：每日任務完成後感受正向循環，讓你期待明天的挑戰！2024 早鳥優惠：1/5 之前，享有最低的早鳥優惠價 47 折起。（App 1/6 正式上架）早鳥專屬禮品：瓦基限量特製筆記本，搭配 APP 使用，提升習慣養成效率。前往預購頁面：https://readingoutpost.com/recommends/habit-app/ 📚傳送門：訂閱電子報、追蹤社群平台、業配清單、與我聯絡https://readingoutpost.com/bio Powered by Firstory Hosting
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你喜歡閱讀嗎？還是你雖然喜歡，但是又抽不出時間讀呢？又或者，你不知道下一本到底該讀什麼書？這個頻道就是為你而生。 你好，我是「閱讀前哨站」的站長瓦基，歡迎來到「下一本讀什麼？」我想回答每個愛書人都曾問過自己的這個問題。我也會和你分享關於閱讀的大小事，還有許多書籍的心得和評論。更重要的是，我如何運用從書裡面學到的東西，開拓自己的視野，改變自己的生活。我希望你在這裡，可以認識更多的好書，找到你的下一本讀什麼。 📚 關於「閱讀前哨站」 部落格 https://readingoutpost.com/ 聯絡我 https://readingoutpost.com/contact/ 傳送門 https://readingoutpost.com/bio/ ☕ 歡迎你用每個月99元支持瓦基持續創作 贊助瓦基 https://readingoutpost.com/support/ Powered by Firstory Hosting
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