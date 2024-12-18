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主持人：黃暐瀚 以站在為台灣人民發聲，尋求事實真相的角度，去探究公共政策、民生議題、國防安全等議題。與來賓討論如何讓台灣能夠在中美博弈下，能夠得到最大利益為出發點。站在中立、公平、對等的立場，讓閱聽眾能夠從中獲取最正確的政治觀點，而不再只是單純站在非藍即綠的角度去討論。 -- Hosting provided by...
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【下班瀚你聊】蔣萬安2026恐爆連任危機?沈富雄:真男人參選就差這一步!再批馬英九穿梭兩岸只會害慘KMT!首曝不武共榮十字秘訣!2024-12-15 Ep.231
台中太平長億好宅招租囉，12月2日到12月31日開放申請！ 只要年滿18歲，名下無自有住宅，並且符合財稅規定，都可以提出申請歐～ 12月21日將開放現場看屋，歡迎有興趣的民眾前來賞屋！ 以上廣告由台中市政府住宅發展工程處提供 🏠 https://bit.ly/3COblze -- 仔細聽! 科技聚落大利多! 左營市心，台積電特區，巨蛋高鐵一瞬間 【華友聯 NeXT21】校園首排、永久棟距、3房加平車1688萬起 全新完工，即刻預約 07-322-2121 https://bit.ly/4fkQmBM －－－－以上訊息由 SoundOn 動態廣告贊助商提供－－－－ #下班瀚你聊 #沈富雄 #雪寶 #黃暐瀚 川普即將上任，美中維持鬥而不破的態勢之下，再再牽動兩岸關係，對此，前立委沈富雄表示，台灣兩大政黨在處理兩岸關係的表現都不優秀，雖然王金平、馬英九持續拋出與對岸交流的意願與方式，但沈富雄直言，都無法有效和緩兩岸關係，他拋出「拒統不結仇、不武要共榮」的十字箴言，直言這十個字才會是兩岸關係的永續和平新方向。 外傳民進黨有意與社民黨的台北市議員苗博雅合作，挑戰爭取連任的台北市長蔣萬安，沈富雄觀察，王世堅是愛呷假細意，只要他本人不反對，由王世堅代表民進黨參選首都市長的話，對台北市綠營選民來說，也是相當振奮士氣的候選人。 -- Hosting provided by SoundOn
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【下班瀚你聊】健保缺錢只能靠加稅?提高菸品稅捐三大好處曝光! 菸捐凍漲15年!合理.漸進漲...政府人民才能共贏?!2024-12-14 Ep.230
仔細聽! 科技聚落大利多! 左營市心，台積電特區，巨蛋高鐵一瞬間 【華友聯 NeXT21】校園首排、永久棟距、3房加平車1688萬起 全新完工，即刻預約 07-322-2121 https://bit.ly/4fkQmBM -- 臺銀人壽是臺灣唯一國營的人壽保險公司 尊重多元，永續關懷 堅持「安心、可靠、誠信、穩健」的服務理念 守護臺灣每個家庭 知道你懂，臺銀人壽 https://bit.ly/4fYnmAY 以上廣告由臺銀人壽提供 －－－－以上訊息由 SoundOn 動態廣告贊助商提供－－－－ #下班瀚你聊 #孫銘宗 #雪寶 #黃暐瀚 健保財源亮紅燈，傳出健保署長石崇良計劃調整證交稅和房屋交易稅來補充健保，但民眾普遍不願加稅或調高健保費，對此，台灣永續健康福祉協會秘書長孫銘宗表示，如果要健全健保財務與減少吸菸率，調高菸捐不僅能降吸菸率，也有助於挹注健保醫療財務。 然而，菸品稅捐調漲在全球已經視為一種常態，在台灣卻已經凍漲15年，仍維持每包20元，孫銘宗建議應該建立固定的常態性調漲機制，否則每次調整的時候都會引發爭議。對於調漲菸捐的方式，孫銘宗則認為，希望能夠採取漸進、階段性的調整，朝WHO建議各國菸捐、菸稅佔比應達菸品售價75%目標來邁進。 -- Hosting provided by SoundOn
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【下班瀚你聊】清洗菊系成DPP下一個戰場?高市長選舉將腥風血雨?!郭正亮爆國蔥接主席將成定局!民眾黨茶壺內風暴成形?2024-12-11 Ep.229
仔細聽! 科技聚落大利多! 左營市心，台積電特區，巨蛋高鐵一瞬間 【華友聯 NeXT21】校園首排、永久棟距、3房加平車1688萬起 全新完工，即刻預約 07-322-2121 https://bit.ly/4fkQmBM -- 台中太平長億好宅招租囉，12月2日到12月31日開放申請！ 只要年滿18歲，名下無自有住宅，並且符合財稅規定，都可以提出申請歐～ 12月21日將開放現場看屋，歡迎有興趣的民眾前來賞屋！ 以上廣告由台中市政府住宅發展工程處提供 🏠 https://bit.ly/3COblze －－－－以上訊息由 SoundOn 動態廣告贊助商提供－－－－ #下班瀚你聊 #郭正亮 #雪寶 #黃暐瀚 先前有外媒報導指出，中國近日在台灣周遭海域和東海及南海，部署近90艘海軍與海警艦艇，不僅對台灣嘗試全面封控，也企圖達到區域全面封控，對此前立委郭正亮解讀，這次操演的範圍很大，是個大範圍區域嚇阻隊形，推估共軍所針對的對象，百分之百是針對美國，若陸委會要用這個理由去終止雙城論壇的話，明年起兩岸就沒有交流了。 傳出賴清德總統將指派立法院長韓國瑜組跨黨派祝賀團赴美祝賀川普就職，郭正亮表示，這要先搞清楚是美國總統就職的籌備委員會邀請台灣的代表參加，或是只是祝賀團規格，若只是派一個祝賀團去，那這個祝賀團是不是總統代表，其實意義恐怕沒有那麼大，就當作去觀禮的台灣代表即可。 -- Hosting provided by SoundOn
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【下班瀚你聊】揭密中華隊完封奪冠之路!蔡其昌獨曝辛酸內幕!再爆WBC資格賽將有夢幻名單!續替台灣拿下榮耀!2024-12-08 Ep.228
為了讓大家更親近海洋，國家海洋研究院特別推出了科普節目《聊．海洋 Ocean Talks》 透過節目專訪，不僅分享國海院在研究和教育上的努力，更聽見研究人員與海洋結緣的動人故事和專業成就，一起成為守護海洋的力量！ https://bit.ly/3CkQeo7 -- 仔細聽! 科技聚落大利多! 左營市心，台積電特區，巨蛋高鐵一瞬間 【華友聯 NeXT21】校園首排、永久棟距、3房加平車1688萬起 全新完工，即刻預約 07-322-2121 https://bit.ly/4fkQmBM -- 為了讓大家更親近海洋，國家海洋研究院特別推出了科普節目《聊．海洋 Ocean Talks》 透過節目專訪，不僅分享國海院在研究和教育上的努力，更聽見研究人員與海洋結緣的動人故事和專業成就，一起成為守護海洋的力量！ https://bit.ly/3CkQeo7 －－－－以上訊息由 SoundOn 動態廣告贊助商提供－－－－ #下班瀚你聊 #蔡其昌 #雪寶 #黃暐瀚 中華隊在世界12強棒球賽奪冠，除了球員表現受到全台民眾肯定，廣大球迷也都認為幕後奪冠功臣就是中華職棒會長蔡其昌，今天，蔡其昌會長公開中華隊在冠軍賽前一天臨陣換投，將王牌先發投手林昱珉保留至冠軍戰，改由陳柏清上陣的關鍵原因。此外，最新一期職棒雜誌一上架就被搶購一空，蔡其昌呼籲，大家不要買黃牛雜誌，霸氣承諾聯盟會再加印，保證會讓全台民眾都買得到，讓大家可以好好珍藏這份榮耀。 12強棒球賽事，除了全台瘋棒球，連帶也掀起各縣市的「孵蛋熱潮」，蔡其昌表示，台灣絕對還有再蓋一顆巨蛋的實力，因為就連票房最差的球隊，進去大巨蛋比賽，都能夠賺錢，但是在各縣市搶蓋巨蛋的狀況之下，蔡其昌建議要讓中信、富邦等球團去蓋，才能夠更貼近球員、球迷的使用舒適度，他更直接表態，希望第二顆大巨蛋能夠落腳台中，讓中南部民眾、球迷可以就近欣賞棒球賽。 -- Hosting provided by SoundOn
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【下班瀚你聊】DPP疑挺戒嚴秒刪文?郭正亮痛批綠色法西斯現形!再爆賴清德政府已失控!五大地雷將一一引爆!2024-12-04 Ep.227
你想知道國際大事的幕後真相嗎？ 好奇各產業背後的脈絡是什麼嗎？ 不管你是對經濟、科技還是文化感興趣， 《新聞幕後》邀請各領域的專家，從產業內幕到全球大事，帶你深入了解更多產業故事！ 立即點擊收聽 https://bit.ly/4hURLSa －－－－以上訊息由 SoundOn 動態廣告贊助商提供－－－－ #下班瀚你聊 #郭正亮 #雪寶 #黃暐瀚 南韓總統尹錫悅12/03深夜突然發布緊急戒嚴令，不過不到3小時，韓國國會就全票通過解除戒嚴令，但民進黨團卻PO文附和戒嚴令，事後雖然火速刪文，聲明卻稱是外界杯弓蛇影的影射與過度渲染，要在野黨適可而止，對此前立委郭正亮表示，對比陳水扁前總統處於朝小野大的處境，執政8年沒關過電視台，更沒想過要戒嚴，直言民進黨的聲明不夠直接，綠營黨團與賴清德總統，應該要喊出永遠不會宣布戒嚴，因為民主政治的紅線絕對不能逾越。 總統賴清德出訪過境夏威夷，有媒體報導稱這是美方歷年來最高禮遇，但郭正亮觀察，這次是規格最低、有史以來最委屈的一次的出訪，像是賴清德抵達夏威夷，第一，現場沒有聯邦參眾議員接機，第二，會議都是閉門舉行，第三，背板也沒有寫中華民國台灣，最亮眼的行程是去侏羅紀公園看恐龍。而且習近平在在祕魯畫下四道紅線，拜登若是大張旗鼓接待賴清德，要怎麼跟中國交代呢。 -- Hosting provided by SoundOn
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