【下班瀚你聊】揭密中華隊完封奪冠之路!蔡其昌獨曝辛酸內幕!再爆WBC資格賽將有夢幻名單!續替台灣拿下榮耀!2024-12-08 Ep.228

為了讓大家更親近海洋，國家海洋研究院特別推出了科普節目《聊．海洋 Ocean Talks》 透過節目專訪，不僅分享國海院在研究和教育上的努力，更聽見研究人員與海洋結緣的動人故事和專業成就，一起成為守護海洋的力量！ https://bit.ly/3CkQeo7 -- 仔細聽! 科技聚落大利多! 左營市心，台積電特區，巨蛋高鐵一瞬間 【華友聯 NeXT21】校園首排、永久棟距、3房加平車1688萬起 全新完工，即刻預約 07-322-2121 https://bit.ly/4fkQmBM -- 為了讓大家更親近海洋，國家海洋研究院特別推出了科普節目《聊．海洋 Ocean Talks》 透過節目專訪，不僅分享國海院在研究和教育上的努力，更聽見研究人員與海洋結緣的動人故事和專業成就，一起成為守護海洋的力量！ https://bit.ly/3CkQeo7 －－－－以上訊息由 SoundOn 動態廣告贊助商提供－－－－ #下班瀚你聊 #蔡其昌 #雪寶 #黃暐瀚 中華隊在世界12強棒球賽奪冠，除了球員表現受到全台民眾肯定，廣大球迷也都認為幕後奪冠功臣就是中華職棒會長蔡其昌，今天，蔡其昌會長公開中華隊在冠軍賽前一天臨陣換投，將王牌先發投手林昱珉保留至冠軍戰，改由陳柏清上陣的關鍵原因。此外，最新一期職棒雜誌一上架就被搶購一空，蔡其昌呼籲，大家不要買黃牛雜誌，霸氣承諾聯盟會再加印，保證會讓全台民眾都買得到，讓大家可以好好珍藏這份榮耀。 12強棒球賽事，除了全台瘋棒球，連帶也掀起各縣市的「孵蛋熱潮」，蔡其昌表示，台灣絕對還有再蓋一顆巨蛋的實力，因為就連票房最差的球隊，進去大巨蛋比賽，都能夠賺錢，但是在各縣市搶蓋巨蛋的狀況之下，蔡其昌建議要讓中信、富邦等球團去蓋，才能夠更貼近球員、球迷的使用舒適度，他更直接表態，希望第二顆大巨蛋能夠落腳台中，讓中南部民眾、球迷可以就近欣賞棒球賽。 -- Hosting provided by SoundOn