Powered by RND
Radio Logo
PodcastsGovernmentЭкономика на слух
Listen to Экономика на слух in the App
Listen to Экономика на слух in the App
(36,319)(250,152)
Save favorites
Alarm
Sleep timer
Download for free in the App StoreDownload for free in the Play Store

Экономика на слух

Podcast Экономика на слух
РЭШ
Изучайте «Экономику на слух» вместе с нами! Мы разбираем самые интересные явления из мира экономики, финансов и инвестиций. «Экономика на слух» — это проект ...
More
GovernmentNewsScience

Available Episodes

5 of 188
  • Вся власть инвесторам, или Нужна ли демократия на бирже
    О том, как лучше управлять государством, спорят тысячелетиями. Оказалось, что с развитием индексных фондов компании, акции которых торгуются на бирже, стали во многом похожи на государства. В самом деле, акционеры-«граждане» избирают совет директоров – «парламент», а тот назначает руководителя-«премьера», который формирует правление-«правительство», которое должно согласовывать ключевые решение с советом. Инвестиционные фонды в этом смысле можно рассматривать как «политические партии», которые представляют интересы тех, кто вложил в них деньги.Ученые изучают эту «акционерную демократию». Этот выпуск «Экономики на слух» – о ней. Профессор Школы менеджмента Кэрролла при Бостонском колледже и выпускница РЭШ Надежда Маленко рассуждает о том, как лучше организовать управление компаниями, как акционерная демократия и обычная влияют друг на друга, могут ли компании решать социальные задачи или им все-таки следует думать только об эффективности, и о многом другом.Шестнадцатый сезон подкаста «Экономика на слух» выходит при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР».
    --------  
    37:34
  • Из каких кирпичей состоит БРИКС
    В новом выпуске «Экономика на слух» говорит с профессором РЭШ Натальей Волчковой про БРИКС. Какие проблемы и противоречия с глобальным Западом объединяют страны Глобального Юга? Что собой представляет БРИКС, как развивается и на что претендует? Чего ждет от него Россия в условиях санкций, а чего – два гиганта, Китай и Индия? Кто лидер в этом объединении, какие между его членами есть конфликты и противоречия и можно ли построить прочный союз на «дружбе против»? Наконец, не ограничат ли члены объединения свое развитие, если слишком замкнутся друг на друге?Шестнадцатый сезон подкаста «Экономика на слух» выходит при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР»
    --------  
    1:00:34
  • Как искать корни настоящего в прошлом и опросить жителей Древних Афин
    «Экономика на слух» продолжает серию выпусков об истории. Как экономисты изучают прошлое, из каких деталей собирают механизмы многовекового развития и с какими ограничениями сталкиваются? Об этом редактор подкаста Филипп Стеркин говорит с научным сотрудником Лундского университета в Швеции и выпускником РЭШ Виктором Малеиным, в том числе на примере работ новых нобелевских лауреатов Дарона Аджемоглу, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона. Что они привнесли в науку, за что их критикуют и почему не существует единственно верного ответа на вопрос, что делает одни страны богатыми, а другие бедными? Виктор говорит и об истории России – об эффекте колеи, о факторе случайности и о том, почему неверно утверждение, что в России не было традиций активного общества. А еще обсуждает возможности, которые может открыть для историков искусственный интеллект, например помочь «оживить» людей далекого прошлого и провести среди них соцопрос.Шестнадцатый сезон подкаста «Экономика на слух» выходит при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР»
    --------  
    1:00:11
  • Исследования: при ком рынкам жить хорошо, а при ком — промышленности?
    «Экономика на слух» продолжает серию эпизодов с выпускниками РЭШ, которые рассказывают о самых интересных исследованиях в самых разных областях. В этом выпуске две темы. О выборах в США и работах, оценивающих, как политические события влияют на рынки, при ком они лучше растут – при демократах или республиканцах, а главное – почему, рассказывает профессор Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне Дмитрий Муравьев. А про промышленную политику и уроки истории говорит профессор Антверпенского университета Константин Егоров. Чему учит, например, блокада Англии Наполеоном, когда промышленная политика работает, а когда – нет и почему экономисты ее не любят?Приглашаем вас послушать новое ежемесячное подкаст-реалити Российской экономической школы (РЭШ) «Карьерный алгоритм». Гости этого подкаста проходят собеседования, участвуют в менторских сессиях и составляют карьерный план. Участниками подкаста становятся эксперты по подбору персонала и карьерные консультанты, а также выпускники РЭШ, которые строят карьеру в крупнейших компаниях в России и за рубежом, в госсекторе, в ведущих российских и международных университетах, развивают технологические стартапы.Шестнадцатый сезон подкаста «Экономика на слух» выходит при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР»
    --------  
    51:59
  • Детективное исследование: что такое форензик-экономика
    Что получится, если экономист наденет на себя шляпу детектива, исследование превратится в расследование, а работа с данными – в сбор улик? Получится форензик-экономика. О самых интересных работах в этой области рассказывает выпускник РЭШ, профессор Сиднейского университета Владимир Тяжельников. Подозрительное поведение финансистов, на редкость удачные сделки сенаторов, связь внезапной кончины политиков и стоимости определенных компаний, налогов на наследство и смертности, странные результаты спортивных поединков и действия горнолыжных курортов. Во всех этих случаях экономисты, как по следу из хлебных крошек, идут к одной цели – сделать скрытое явным. Причем скрытое даже тысячи лет назад – данные и их анализ могут прекрасно дополнить кисточку археолога.В подкасте обсуждались следующие исследования:Forensic EconomicsUnobserved Actions of Mutual FundsWho Blows the Whistle on Corporate Fraud?Does backdating explain the stock price pattern around executive stock option grants?Abnormal Returns from the Common Stock Investments of the U.S. SenateSudden Deaths: Taking Stock of Geographic TiesSweetening the Deal? Political Connections and Sugar Mills in IndiaDying to save taxes: evidence from estate-tax returns on the death elasticityWinning Isn’t Everything: Corruption in Sumo WrestlingWintertime for Deceptive Advertising?Trade, Merchants, and the Lost Cities of the Bronze AgeРЭШ приглашает на День открытых дверей магистратуры и дневных мастерских программ, который пройдет 10 ноября 2024 года на кампусе в Сколково и онлайн. У вас будет возможность познакомиться с магистратурой РЭШ по экономике, финансам, анализу данных, увидеть кампус изнутри, пообщаться с руководством Школы и программ, послушать выступления профессоров, студентов и недавних выпускников об обучении и карьерных перспективах. Для гостей будет организован трансфер от станции метро «Парк победы» до кампуса. Подробная программа по ссылке: https://clck.ru/3E7f3xШестнадцатый сезон подкаста «Экономика на слух» выходит при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР»
    --------  
    48:58

More Government podcasts

Trending Government podcasts

About Экономика на слух

Изучайте «Экономику на слух» вместе с нами! Мы разбираем самые интересные явления из мира экономики, финансов и инвестиций. «Экономика на слух» — это проект Российской экономической школы, а это значит, что нашими гостями будут ведущие профессора и эксперты с мировым именем. Вы услышите комментарии и мнения не только экономистов, учёных, бизнесменов и представителей госорганов, но и недавних выпускников РЭШ. Мы выходим каждый вторник и ждем ваши отзывы на нашу работу. Если захотите получше изучить освещаемые нами темы, то приглашаем на специально созданный портал - guru.nes.ru, там мы собрали все расшифровки и дополнительные материалы, которые помогут вам изучить "Экономику на слух" вместе с нашей командой! Спасибо, что слушаете! Для обратной связи: [email protected]
Podcast website

Listen to Экономика на слух, The Chris Plante Show and many other podcasts from around the world with the radio.net app

Get the free radio.net app

  • Stations and podcasts to bookmark
  • Stream via Wi-Fi or Bluetooth
  • Supports Carplay & Android Auto
  • Many other app features
Open app

Экономика на слух: Podcasts in Family

Radio
Company
Legal
Service
Apps
Social
Radio USA
v6.29.0 | © 2007-2024 radio.de GmbH
Generated: 12/4/2024 - 3:03:56 AM