Изучайте «Экономику на слух» вместе с нами! Мы разбираем самые интересные явления из мира экономики, финансов и инвестиций.
«Экономика на слух» — это проект Российской экономической школы, а это значит, что нашими гостями будут ведущие профессора и эксперты с мировым именем. Вы услышите комментарии и мнения не только экономистов, учёных, бизнесменов и представителей госорганов, но и недавних выпускников РЭШ.
Мы выходим каждый вторник и ждем ваши отзывы на нашу работу. Если захотите получше изучить освещаемые нами темы, то приглашаем на специально созданный портал - guru.nes.ru, там мы собрали все расшифровки и дополнительные материалы, которые помогут вам изучить "Экономику на слух" вместе с нашей командой! Спасибо, что слушаете!
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