Исследования: при ком рынкам жить хорошо, а при ком — промышленности?

«Экономика на слух» продолжает серию эпизодов с выпускниками РЭШ, которые рассказывают о самых интересных исследованиях в самых разных областях. В этом выпуске две темы. О выборах в США и работах, оценивающих, как политические события влияют на рынки, при ком они лучше растут – при демократах или республиканцах, а главное – почему, рассказывает профессор Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне Дмитрий Муравьев. А про промышленную политику и уроки истории говорит профессор Антверпенского университета Константин Егоров. Чему учит, например, блокада Англии Наполеоном, когда промышленная политика работает, а когда – нет и почему экономисты ее не любят?Приглашаем вас послушать новое ежемесячное подкаст-реалити Российской экономической школы (РЭШ) «Карьерный алгоритм». Гости этого подкаста проходят собеседования, участвуют в менторских сессиях и составляют карьерный план. Участниками подкаста становятся эксперты по подбору персонала и карьерные консультанты, а также выпускники РЭШ, которые строят карьеру в крупнейших компаниях в России и за рубежом, в госсекторе, в ведущих российских и международных университетах, развивают технологические стартапы.Шестнадцатый сезон подкаста «Экономика на слух» выходит при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР»