Детективное исследование: что такое форензик-экономика

Что получится, если экономист наденет на себя шляпу детектива, исследование превратится в расследование, а работа с данными – в сбор улик? Получится форензик-экономика. О самых интересных работах в этой области рассказывает выпускник РЭШ, профессор Сиднейского университета Владимир Тяжельников. Подозрительное поведение финансистов, на редкость удачные сделки сенаторов, связь внезапной кончины политиков и стоимости определенных компаний, налогов на наследство и смертности, странные результаты спортивных поединков и действия горнолыжных курортов. Во всех этих случаях экономисты, как по следу из хлебных крошек, идут к одной цели – сделать скрытое явным. Причем скрытое даже тысячи лет назад – данные и их анализ могут прекрасно дополнить кисточку археолога.В подкасте обсуждались следующие исследования:Forensic EconomicsUnobserved Actions of Mutual FundsWho Blows the Whistle on Corporate Fraud?Does backdating explain the stock price pattern around executive stock option grants?Abnormal Returns from the Common Stock Investments of the U.S. SenateSudden Deaths: Taking Stock of Geographic TiesSweetening the Deal? Political Connections and Sugar Mills in IndiaDying to save taxes: evidence from estate-tax returns on the death elasticityWinning Isn’t Everything: Corruption in Sumo WrestlingWintertime for Deceptive Advertising?Trade, Merchants, and the Lost Cities of the Bronze AgeРЭШ приглашает на День открытых дверей магистратуры и дневных мастерских программ, который пройдет 10 ноября 2024 года на кампусе в Сколково и онлайн. У вас будет возможность познакомиться с магистратурой РЭШ по экономике, финансам, анализу данных, увидеть кампус изнутри, пообщаться с руководством Школы и программ, послушать выступления профессоров, студентов и недавних выпускников об обучении и карьерных перспективах. Для гостей будет организован трансфер от станции метро «Парк победы» до кампуса. Подробная программа по ссылке: https://clck.ru/3E7f3xШестнадцатый сезон подкаста «Экономика на слух» выходит при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР»