Venezuela
Venezuela

Sofía
Government
Venezuela
    Gastronomía Venezolana

    4/05/2021 | 9 mins.

    La gastronomía de Venezuela es muy variada, y es el resultado de la mezcla cultural y gastronómica procedentes de Europa y África con la gastronomía de los pueblos indígenas de Venezuela. En su conjunto ha recibido influencias notables de la gastronomía mediterránea.

  Venezuela

    Manifestaciones artísticas

    4/05/2021 | 9 mins.

    Venezuela es un país de la costa norte de América del Sur, con diversas atracciones naturales. A lo largo de su costa en el Caribe, hay islas turísticas tropicales, entre ellas la Isla de Margarita y el archipiélago Los Roques. Al noroeste está la cordillera de los Andes y la ciudad colonial de Mérida, una base para visitar el Parque Nacional de la Sierra Nevada. Caracas, la capital, se encuentra en el norte.

  Venezuela

    Deporte Venezolano

    4/05/2021 | 13 mins.

    El deporte en Venezuela está dominado principalmente por el baloncesto, el fútbol, el voleibol, el tenis, el automovilismo, el boxeo, el rugby, el surf, halterofilia otros deportes acuáticos. Además Venezuela cuenta con deportes autóctonos como lo son: el Coleo de toros y las Bolas criollas.

  Venezuela

    Economía Venezolana

    4/05/2021 | 10 mins.

    Con una caída de 30 % del PIB, un aumento de los precios de 3.713 % y 54,4% de la población económicamente activa sin trabajo, en 2020 Venezuela se llevó la siniestra triple corona de ser el país con mayor colapso económico, mayor hiperinflación y mayor tasa de desempleo del mundo.

About Venezuela

En este podcast hablamos sobre los rasgos culturales de el país de Venezuela empezando por las manifestaciones artísticas, tocando a grandes rasgos la política y terminando con la gastronomía.
Government

