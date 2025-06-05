Gastronomía Venezolana
4/05/2021 | 9 mins.
La gastronomía de Venezuela es muy variada, y es el resultado de la mezcla cultural y gastronómica procedentes de Europa y África con la gastronomía de los pueblos indígenas de Venezuela. En su conjunto ha recibido influencias notables de la gastronomía mediterránea.
Manifestaciones artísticas
Venezuela es un país de la costa norte de América del Sur, con diversas atracciones naturales. A lo largo de su costa en el Caribe, hay islas turísticas tropicales, entre ellas la Isla de Margarita y el archipiélago Los Roques. Al noroeste está la cordillera de los Andes y la ciudad colonial de Mérida, una base para visitar el Parque Nacional de la Sierra Nevada. Caracas, la capital, se encuentra en el norte.
Deporte Venezolano
El deporte en Venezuela está dominado principalmente por el baloncesto, el fútbol, el voleibol, el tenis, el automovilismo, el boxeo, el rugby, el surf, halterofilia otros deportes acuáticos. Además Venezuela cuenta con deportes autóctonos como lo son: el Coleo de toros y las Bolas criollas.
Economía Venezolana
Con una caída de 30 % del PIB, un aumento de los precios de 3.713 % y 54,4% de la población económicamente activa sin trabajo, en 2020 Venezuela se llevó la siniestra triple corona de ser el país con mayor colapso económico, mayor hiperinflación y mayor tasa de desempleo del mundo.
