Módulo 26 - Cómo Encontrar el Verdadero Propósito de la Vida
04/14/2026 | 15 mins.
En este episodio de Seminario Fénix, Brian Tracy nos enseña cómo descubrir nuestro verdadero propósito de vida y alinearlo con nuestras metas para alcanzar el éxito personal.
In this episode of Seminario Fénix, Brian Tracy reveals how to identify your life’s true direction and align it with your ambitions for greater success.
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Módulo 26 | Cómo Encontrar el Verdadero Propósito de la Vida.
03/14/2024 | 15 mins.
En este episodio del Seminario Fénix, Brian Tracy nos guía a descubrir nuestro verdadero propósito de vida y cómo alinearlo con nuestras metas y éxito personal.
Learn practical strategies to define your life purpose, set goals, and achieve personal and professional success
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.
Módulo 25 | Cómo Formar Super Niños
03/14/2024 | 25 mins.
Brian Tracy comparte estrategias para educar y motivar a los niños, desarrollando hábitos y valores que los lleven al éxito personal y profesional. Discover practical tips to raise motivated, confident, and successful children.
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.
Módulo 24 | Construyendo Relaciones Superiores
03/14/2024 | 25 mins.
Aprende a comunicarte mejor y construir relaciones sólidas con consejos de Brian Tracy. Mejora tus vínculos en la vida personal y laboral. Learn communication and networking strategies to strengthen your relationships.
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.
Módulo 23 | Desarrollo de una Personalidad de Éxito
03/14/2024 | 24 mins.
Brian Tracy explica cómo cultivar confianza, hábitos positivos y mentalidad de éxito para alcanzar metas personales y profesionales. Learn how to build self-confidence, positive habits, and a success-oriented mindset.
Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.
Personal development, success mindset, leadership, productivity, goal setting, self-improvement, business, personal growth | Seminario Fénix con Brian Tracy: aprende estrategias de superación personal, desarrollo personal, liderazgo, productividad, motivación y éxito.
Learn practical strategies from Brian Tracy’s Phoenix Seminar to transform your life, achieve goals, and boost personal and professional success. Each episode covers motivation, leadership, success mindset, and essential skill development.
Descubre enseñanzas prácticas del Seminario Fénix de Brian Tracy para transformar tu vida, alcanzar metas y potenciar tu éxito personal y profesional. Cada episodio incluye consejos sobre motivación, liderazgo, mentalidad de éxito y desarrollo de habilidades clave.