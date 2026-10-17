古希腊文学中最璀璨的明珠，教育了整个西方文化的源起，数千年来被持续选择的诗作之王——

包含了《伊利亚特》与《奥德赛》的荷马史诗究竟讲了什么故事？



【时间线】

[00:24] 开场白

[04:42] 荷马与史诗入门介绍

[09:26] 特洛伊战争起始缘由

[16:07] 一次争吵与一个愿望

[30:51] 一场草草收尾的决斗

[41:36] 凡人性命与众神游戏

[50:24] 一次游说与一个预言

[01:03:11] 来自宙斯的残酷剧透

[01:16:23] 命运在挚友死去之日

[01:28:23] 战神杀伐，英雄陨落

[01:38:52] 起点和终点早已写好

[01:47:18] 流浪英雄的漫漫归途

[01:53:53] 混乱中开幕的伊萨卡

[02:11:06] 王者之王的悲剧之死

[02:20:14] 反套路的大男主登场

[02:34:47] 待客之道与体育竞技

[02:41:41] 拜见掉马文学大前辈

[02:47:13] 智斗成功却棋差一着

[02:58:57] 神不助你，神也助你

[03:06:41] 一次悲哀的冥府之旅

[03:20:52] 女神在宠儿面前现身

[03:36:10] 二十年父与子未谋面

[03:46:54] 大战前夕的暗流涌动

[04:00:49] 浴血开弓，全员皆杀

[04:12:43] 其实此乡只在你身边

[04:23:16] 何为伟大的传世之作

[04:33:35] 结束语



【主要人物】

民众的王者阿伽门农、捷足而卓越的阿基琉斯、头盔闪亮的赫克托耳

足智多谋的奥德修斯、谨慎的佩内洛普、聪颖的忒勒马克斯



【本期音乐】

Miguel Johnson - Unexplored Moon



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Peace。