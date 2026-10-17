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170 episodes
- 西方古典史诗之旅第二弹，走进人人都认识，面目却模糊的俄狄浦斯。
俄狄浦斯为什么会弑父娶母？他的人生是如何走到这一步的？
俄狄浦斯的命运是不可更改，必然发生的吗？
【时间线】
00:24 开场白
04:43 只闻其名，不熟其人
09:29 希腊悲剧的发展演变
20:25 大瘟疫肆虐的底比斯
28:25 著名的斯芬克斯谜语
32:11 必当找到凶手的誓言
37:41 盲眼先知的不详之言
51:01 一场口不择言的争吵
57:18 真正的预知并不存在
01:05:33 逐渐翻腾的焦虑不安
01:11:13 一个预言，三个视角
01:19:19 钉在一起的肿胀双脚
01:28:47 命中注定与自由意志
01:42:25 从今以后就只有苦楚
01:54:37 受到诅咒的家族斗争
02:01:11 人类无法逃开局限性
02:08:29 下期预告&结束语
【主要人物】
底比斯王俄狄浦斯、底比斯王后伊俄卡斯达、伊俄卡斯达之弟克瑞翁、盲眼先知忒瑞西阿斯
【本期音乐】
Dramatic orchestral by J.P Bianchini
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Peace。
- 中秋节快乐！思乡之日，我们聊聊随着成长逐渐有不同感悟的与家人之间的联结。
茅台已经成为了重要的中国文化标签，当我们稍微留意一下就会发现它的影响力无处不在。
贵州茅台作为我国大曲酱香型白酒的鼻祖和典型代表，用仁爱之心酿酒，坚守“质量是生命之魂”，让茅台成为了香飘世界的中国名片。茅台循时间法则、应时代大势，坚持同创共享，尊重前辈先贤、尊重工匠精神，强调人与人、人与环境之间的和合共生。茅台酒由上百种微生物共同参与酿造，某种意义上也是一种“集体创作”，呼应了东方文化中包容协调、厚德立业的价值观。
希望大家都能在未来的日子里圆圆满满！
- 古希腊文学中最璀璨的明珠，教育了整个西方文化的源起，数千年来被持续选择的诗作之王——
包含了《伊利亚特》与《奥德赛》的荷马史诗究竟讲了什么故事？
【时间线】
[00:24] 开场白
[04:42] 荷马与史诗入门介绍
[09:26] 特洛伊战争起始缘由
[16:07] 一次争吵与一个愿望
[30:51] 一场草草收尾的决斗
[41:36] 凡人性命与众神游戏
[50:24] 一次游说与一个预言
[01:03:11] 来自宙斯的残酷剧透
[01:16:23] 命运在挚友死去之日
[01:28:23] 战神杀伐，英雄陨落
[01:38:52] 起点和终点早已写好
[01:47:18] 流浪英雄的漫漫归途
[01:53:53] 混乱中开幕的伊萨卡
[02:11:06] 王者之王的悲剧之死
[02:20:14] 反套路的大男主登场
[02:34:47] 待客之道与体育竞技
[02:41:41] 拜见掉马文学大前辈
[02:47:13] 智斗成功却棋差一着
[02:58:57] 神不助你，神也助你
[03:06:41] 一次悲哀的冥府之旅
[03:20:52] 女神在宠儿面前现身
[03:36:10] 二十年父与子未谋面
[03:46:54] 大战前夕的暗流涌动
[04:00:49] 浴血开弓，全员皆杀
[04:12:43] 其实此乡只在你身边
[04:23:16] 何为伟大的传世之作
[04:33:35] 结束语
【主要人物】
民众的王者阿伽门农、捷足而卓越的阿基琉斯、头盔闪亮的赫克托耳
足智多谋的奥德修斯、谨慎的佩内洛普、聪颖的忒勒马克斯
【本期音乐】
Miguel Johnson - Unexplored Moon
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Peace。
- 久违了，没有答案的问题！以及上海线下活动开启报名啦！
没有大纲，没有提前预演，我们给彼此抛出几个问题和寓言，展开一场自由的漫谈。
没有原则的人生更快乐吗？我们必须追求便利吗？
知道的越多反而会变得不笃定吗？笃定的声音就一定正确吗？
百足虫为什么不会走路了？大脑和身体哪个拥有更多的智慧？
在烦躁的生活里能有一两个小时来谈论一些形而上的、非功利的东西，也真是不错呢(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
【时间线】
[00:30] 上海，我们来了！
[03:16] 没有原则的人生会更快乐吗？
[11:30] 原则一定会带来痛苦吗？
[19:11] 便利一定会带来快乐吗？
[25:58] 错的不是我们，是这个世界
[34:53] 为什么有人无法笃定地表达？
[44:11] 世界上存在绝对真理吗？
[54:17] 给百足虫一点走路知识冲击
[01:03:59] 想知道，想知道到哪里
[01:12:11] 当百足虫开始重建体系
[01:20:01] 结束语
【特别通知】
收到大家的热烈呼唤，「美西螈与东方巨龙」这束横跨大洋的电波终于要登陆上海了！
6月13日晚，我们将在上海开启「传送门」，邀请大家线下相聚，共同畅聊3小时。期待与大家度过一个清爽愉快的仲夏之夜！
感兴趣的朋友们可以扫描图片二维码进入报名页面��
【本期音乐】
Oshóva - Moody Swing
【本期封面】
Hilma af Klint, Group IX/UW, The Dove, No. 3 (1915)
【关于我们】
这是一束横跨太平洋的电波——我们从独特的人文和性别视角出发，关注流行文化议题及社会形态变迁。
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Peace。
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About 美西螈与东方巨龙
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