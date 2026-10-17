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美西螈与东方巨龙

美西螈与东方巨龙
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美西螈与东方巨龙
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  • 美西螈与东方巨龙

    2小时重读《俄狄浦斯王》：为什么我们越想逃避，越走向宿命？

    10/13/2026 | 2h 11 mins.
    西方古典史诗之旅第二弹，走进人人都认识，面目却模糊的俄狄浦斯。
    俄狄浦斯为什么会弑父娶母？他的人生是如何走到这一步的？
    俄狄浦斯的命运是不可更改，必然发生的吗？

    【时间线】
    00:24 开场白
    04:43 只闻其名，不熟其人
    09:29 希腊悲剧的发展演变
    20:25 大瘟疫肆虐的底比斯
    28:25 著名的斯芬克斯谜语
    32:11 必当找到凶手的誓言
    37:41 盲眼先知的不详之言
    51:01 一场口不择言的争吵
    57:18 真正的预知并不存在
    01:05:33 逐渐翻腾的焦虑不安
    01:11:13 一个预言，三个视角
    01:19:19 钉在一起的肿胀双脚
    01:28:47 命中注定与自由意志
    01:42:25 从今以后就只有苦楚
    01:54:37 受到诅咒的家族斗争
    02:01:11 人类无法逃开局限性
    02:08:29 下期预告&结束语

    【主要人物】
    底比斯王俄狄浦斯、底比斯王后伊俄卡斯达、伊俄卡斯达之弟克瑞翁、盲眼先知忒瑞西阿斯

    【本期音乐】
    Dramatic orchestral by J.P Bianchini

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    Peace。
  • 美西螈与东方巨龙

    长大后，我开始和爸妈喝同一种酒｜中秋特别放送

    09/25/2026 | 21 mins.
    中秋节快乐！思乡之日，我们聊聊随着成长逐渐有不同感悟的与家人之间的联结。

    茅台已经成为了重要的中国文化标签，当我们稍微留意一下就会发现它的影响力无处不在。
    贵州茅台作为我国大曲酱香型白酒的鼻祖和典型代表，用仁爱之心酿酒，坚守“质量是生命之魂”，让茅台成为了香飘世界的中国名片。茅台循时间法则、应时代大势，坚持同创共享，尊重前辈先贤、尊重工匠精神，强调人与人、人与环境之间的和合共生。茅台酒由上百种微生物共同参与酿造，某种意义上也是一种“集体创作”，呼应了东方文化中包容协调、厚德立业的价值观。

    希望大家都能在未来的日子里圆圆满满！
  • 美西螈与东方巨龙

    4.5小时重读《荷马史诗》：何为伟大的传世之作？

    08/17/2026 | 4h 36 mins.
    古希腊文学中最璀璨的明珠，教育了整个西方文化的源起，数千年来被持续选择的诗作之王——
    包含了《伊利亚特》与《奥德赛》的荷马史诗究竟讲了什么故事？

    【时间线】
    [00:24] 开场白
    [04:42] 荷马与史诗入门介绍
    [09:26] 特洛伊战争起始缘由
    [16:07] 一次争吵与一个愿望
    [30:51] 一场草草收尾的决斗
    [41:36] 凡人性命与众神游戏
    [50:24] 一次游说与一个预言
    [01:03:11] 来自宙斯的残酷剧透
    [01:16:23] 命运在挚友死去之日
    [01:28:23] 战神杀伐，英雄陨落
    [01:38:52] 起点和终点早已写好
    [01:47:18] 流浪英雄的漫漫归途
    [01:53:53] 混乱中开幕的伊萨卡
    [02:11:06] 王者之王的悲剧之死
    [02:20:14] 反套路的大男主登场
    [02:34:47] 待客之道与体育竞技
    [02:41:41] 拜见掉马文学大前辈
    [02:47:13] 智斗成功却棋差一着
    [02:58:57] 神不助你，神也助你
    [03:06:41] 一次悲哀的冥府之旅
    [03:20:52] 女神在宠儿面前现身
    [03:36:10] 二十年父与子未谋面
    [03:46:54] 大战前夕的暗流涌动
    [04:00:49] 浴血开弓，全员皆杀
    [04:12:43] 其实此乡只在你身边
    [04:23:16] 何为伟大的传世之作
    [04:33:35] 结束语

    【主要人物】
    民众的王者阿伽门农、捷足而卓越的阿基琉斯、头盔闪亮的赫克托耳
    足智多谋的奥德修斯、谨慎的佩内洛普、聪颖的忒勒马克斯

    【本期音乐】
    Miguel Johnson - Unexplored Moon

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  • 美西螈与东方巨龙

    新系列来了！暑假正是读书天 | 一条龙读书 000

    07/16/2026 | 48 mins.
    只是一条龙，聊聊读书事。轻松、有趣、无负担。

    【时间线】
    [00:00] 近况更新
    [03:24] 一条龙系列诞生记
    [08:41] 本系列你将听到——
    [19:09] 基本阅读取向声明
    [33:43] 读书伴一代人成长
    [46:39] 欢迎大家推书！

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  • 美西螈与东方巨龙

    172. 没有原则的人生会更快乐吗？没有答案的问题·第七弹

    05/28/2026 | 1h 22 mins.
    久违了，没有答案的问题！以及上海线下活动开启报名啦！

    没有大纲，没有提前预演，我们给彼此抛出几个问题和寓言，展开一场自由的漫谈。

    没有原则的人生更快乐吗？我们必须追求便利吗？
    知道的越多反而会变得不笃定吗？笃定的声音就一定正确吗？
    百足虫为什么不会走路了？大脑和身体哪个拥有更多的智慧？

    在烦躁的生活里能有一两个小时来谈论一些形而上的、非功利的东西，也真是不错呢(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

    【时间线】
    [00:30] 上海，我们来了！
    [03:16] 没有原则的人生会更快乐吗？
    [11:30] 原则一定会带来痛苦吗？
    [19:11] 便利一定会带来快乐吗？
    [25:58] 错的不是我们，是这个世界
    [34:53] 为什么有人无法笃定地表达？
    [44:11] 世界上存在绝对真理吗？
    [54:17] 给百足虫一点走路知识冲击
    [01:03:59] 想知道，想知道到哪里
    [01:12:11] 当百足虫开始重建体系
    [01:20:01] 结束语

    【特别通知】
    收到大家的热烈呼唤，「美西螈与东方巨龙」这束横跨大洋的电波终于要登陆上海了！
    6月13日晚，我们将在上海开启「传送门」，邀请大家线下相聚，共同畅聊3小时。期待与大家度过一个清爽愉快的仲夏之夜！
    感兴趣的朋友们可以扫描图片二维码进入报名页面��

    【本期音乐】
    Oshóva - Moody Swing

    【本期封面】
    Hilma af Klint, Group IX/UW, The Dove, No. 3 (1915)

    【关于我们】
    这是一束横跨太平洋的电波——我们从独特的人文和性别视角出发，关注流行文化议题及社会形态变迁。

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