Listen to this podcast in the app for free:Download for free in the App Store
755 episodes
- :::::::::::::::::: 今回のお話 ::::::::::::::::::
混乱の争いを勝ち抜いたウェスパシアヌス／元老院との関係構築／公衆便所、闘技場、ウェスパシアヌスの功績／五賢帝は次回から
※番組内で紹介する歴史の内容には諸説あります。
:::::::::::::::::: 参考文献 ::::::::::::::::::
参考文献は、こちら
:::::::::::::: COTEN CREW 募集中 ::::::::::::::
コテンラジオや世界史データベースなど、COTENの活動はCOTEN CREWのみなさんの応援によって成り立っています。 月額サポートで、いっしょに人文知を社会に活かす仲間になりませんか？
▶︎ COTEN CREWに参加する
:::::::::::::::::: クレジット ::::::::::::::::::
出演：深井龍之介／楊睿之／樋口聖典
台本制作：深井龍之介／楊睿之／西谷剛史／橋本雅也
書籍提供：株式会社バリューブックス
収録スタジオ：ACRO.POLIS
録音エンジニア：山口裕大
音声編集：株式会社FUBI
タイトル作成：政光真吾
YouTubeサムネイル：やましょー
YouTubeアニメーション（ドット絵）：庭月野議啓
Podcastサムネイル：高野菜々子
制作管理：内山千咲
:::::::::::::: COTENについて ::::::::::::::
公式サイト：https://coten.co.jp/ 公式X（旧Twitter）：@CotenInc 採用情報：こちら
::::: ご意見・ご感想・お問い合わせはこちらから :::::
ご感想・ご意見・お問い合わせは、お気軽にチャットでお送りください。 ▶︎ お問い合わせ
- ※「ルグドゥム」と発音してる箇所がありますが、正しくは「ルグドゥヌム」です
:::::::::::::::::: 今回のお話 ::::::::::::::::::
カリグラの混乱する治世／親衛隊に担ぎ上げられたクラウディウス／非ローマ、属州の力／若きネロ／元老院の凋落と力を持つ親衛隊／暴政と奇行、そして最期
※番組内で紹介する歴史の内容には諸説あります。
:::::::::::::::::: 参考文献 ::::::::::::::::::
参考文献は、こちら
:::::::::::::: COTEN CREW 募集中 ::::::::::::::
コテンラジオや世界史データベースなど、COTENの活動はCOTEN CREWのみなさんの応援によって成り立っています。 月額サポートで、いっしょに人文知を社会に活かす仲間になりませんか？
▶︎ COTEN CREWに参加する
:::::::::::::::::: クレジット ::::::::::::::::::
出演：深井龍之介／楊睿之／樋口聖典
台本制作：深井龍之介／楊睿之／西谷剛史／橋本雅也
書籍提供：株式会社バリューブックス
収録スタジオ：ACRO.POLIS
録音エンジニア：山口裕大
音声編集：株式会社FUBI
タイトル作成：政光真吾
YouTubeサムネイル：やましょー
YouTubeアニメーション（ドット絵）：庭月野議啓
Podcastサムネイル：高野菜々子
制作管理：内山千咲
:::::::::::::: COTENについて ::::::::::::::
公式サイト：https://coten.co.jp/ 公式X（旧Twitter）：@CotenInc 採用情報：こちら
::::: ご意見・ご感想・お問い合わせはこちらから :::::
ご感想・ご意見・お問い合わせは、お気軽にチャットでお送りください。 ▶︎ お問い合わせ
- :::::::::::::::::: 今回のお話 ::::::::::::::::::
2代目ローマ皇帝ティベリウス／皇帝はつらいよ／2代目の人となり／食糧不足に財政悪化／次の候補はゲルマニクスだが……／皇帝不在、セイヤヌスの横暴／嫌われた晩年
※番組内で紹介する歴史の内容には諸説あります。
:::::::::::::::::: 参考文献 ::::::::::::::::::
参考文献は、こちら
:::::::::::::: COTEN CREW 募集中 ::::::::::::::
コテンラジオや世界史データベースなど、COTENの活動はCOTEN CREWのみなさんの応援によって成り立っています。 月額サポートで、いっしょに人文知を社会に活かす仲間になりませんか？
▶︎ COTEN CREWに参加する
:::::::::::::::::: クレジット ::::::::::::::::::
出演：深井龍之介／楊睿之／樋口聖典
台本制作：深井龍之介／楊睿之／西谷剛史／橋本雅也
書籍提供：株式会社バリューブックス
収録スタジオ：ACRO.POLIS
録音エンジニア：山口裕大
音声編集：株式会社FUBI
タイトル作成：政光真吾
YouTubeサムネイル：やましょー
YouTubeアニメーション（ドット絵）：庭月野議啓
Podcastサムネイル：高野菜々子
制作管理：内山千咲
:::::::::::::: COTENについて ::::::::::::::
公式サイト：https://coten.co.jp/ 公式X（旧Twitter）：@CotenInc 採用情報：こちら
::::: ご意見・ご感想・お問い合わせはこちらから :::::
ご感想・ご意見・お問い合わせは、お気軽にチャットでお送りください。 ▶︎ お問い合わせ
- :::::::::::::::::: 今回のお話 ::::::::::::::::::
アウグストゥスのローマ統治／腹心マエケナスの活躍／手痛い敗北、ゲルマン民族の反逆／どうする後継者?／最初の皇帝の最期
※番組内で紹介する歴史の内容には諸説あります。
:::::::::::::::::: 参考文献 ::::::::::::::::::
参考文献は、こちら
:::::::::::::: COTEN CREW 募集中 ::::::::::::::
コテンラジオや世界史データベースなど、COTENの活動はCOTEN CREWのみなさんの応援によって成り立っています。 月額サポートで、いっしょに人文知を社会に活かす仲間になりませんか？
▶︎ COTEN CREWに参加する
:::::::::::::::::: クレジット ::::::::::::::::::
出演：深井龍之介／楊睿之／樋口聖典
台本制作：深井龍之介／楊睿之／西谷剛史／橋本雅也
書籍提供：株式会社バリューブックス
収録スタジオ：ACRO.POLIS
録音エンジニア：山口裕大
音声編集：株式会社FUBI
タイトル作成：政光真吾
YouTubeサムネイル：やましょー
YouTubeアニメーション（ドット絵）：庭月野議啓
Podcastサムネイル：高野菜々子
制作管理：内山千咲
:::::::::::::: COTENについて ::::::::::::::
公式サイト：https://coten.co.jp/ 公式X（旧Twitter）：@CotenInc 採用情報：こちら
::::: ご意見・ご感想・お問い合わせはこちらから :::::
ご感想・ご意見・お問い合わせは、お気軽にチャットでお送りください。 ▶︎ お問い合わせ
- :::::::::::::::::: 今回のお話 ::::::::::::::::::
皇帝に至るパッチワーク／プリンケプスへ／称号はアウグストゥス／複雑な権力の付与／独裁とは何かを考え直す／アウグストゥスについて
※番組内で紹介する歴史の内容には諸説あります。
:::::::::::::::::: 参考文献 ::::::::::::::::::
参考文献は、こちら
:::::::::::::: COTEN CREW 募集中 ::::::::::::::
コテンラジオや世界史データベースなど、COTENの活動はCOTEN CREWのみなさんの応援によって成り立っています。 月額サポートで、いっしょに人文知を社会に活かす仲間になりませんか？
▶︎ COTEN CREWに参加する
:::::::::::::::::: クレジット ::::::::::::::::::
出演：深井龍之介／楊睿之／樋口聖典
台本制作：深井龍之介／楊睿之／西谷剛史／橋本雅也
書籍提供：株式会社バリューブックス
収録スタジオ：ACRO.POLIS
録音エンジニア：山口裕大
音声編集：株式会社FUBI
タイトル作成：政光真吾
YouTubeサムネイル：やましょー
YouTubeアニメーション（ドット絵）：庭月野議啓
Podcastサムネイル：高野菜々子
制作管理：内山千咲
:::::::::::::: COTENについて ::::::::::::::
公式サイト：https://coten.co.jp/ 公式X（旧Twitter）：@CotenInc 採用情報：こちら
::::: ご意見・ご感想・お問い合わせはこちらから :::::
ご感想・ご意見・お問い合わせは、お気軽にチャットでお送りください。 ▶︎ お問い合わせ
More History podcasts
- History That Doesn't SuckEducation, History, Society & Culture
- After Dark: Myths, Misdeeds & the ParanormalHistory, Society & Culture, True Crime
- The Team HouseDocumentary, Government, History, Society & Culture
- Dan Snow's History HitHistory
- The AncientsHistory
- The Rest Is HistoryHistory
- American ScandalDocumentary, History, Society & Culture
- Dan Carlin's Hardcore HistoryHistory
- American History TellersEducation for Kids, History, Kids & Family, Society & Culture
- ThroughlineDocumentary, History, Society & Culture
Trending History podcasts
- Breaking HistoryHistory
- This Guy SuckedHistory, Society & Culture
- The C-WordHistory, Society & Culture
- The Wild West ExtravaganzaEducation, History
- This Day (An America 250 History Show)History
- Historic Royal Palaces PodcastHistory
- Real Survival StoriesDocumentary, History, Society & Culture, Sports, Wilderness
- Destination TerrorHistory, Places & Travel, Society & Culture
- Southern GothicDocumentary, History, Society & Culture, True Crime
- Trashy RoyalsHistory
- LegacyHistory, News, News Commentary, Society & Culture
- The History of the AmericansHistory
- A Twist of HistoryHistory
- History Tea TimeHistory
- Megalithic MarvelsHistory
- The History of WWII PodcastEducation, History, Society & Culture
- Cold War Conversations - "vivid & compelling" The NY TimesDocumentary, History, Society & Culture
- Echoes of HistoryHistory, Leisure, Society & Culture, Video Games
- Useless Information PodcastComedy, History, Society & Culture
- Not Just the TudorsHistory
- History of the Second World WarDocumentary, History, Society & Culture
- Heaven BentChristianity, History, Religion & Spirituality, True Crime
- the memory palaceHistory
- The Art of CrimeArts, History
About 歴史を面白く学ぶコテンラジオ （COTEN RADIO）
歴史を愛し、歴史を知りすぎてしまった歴史GEEK2人と圧倒的歴史弱者がお届けする歴史インターネットラジオです。 歴史というレンズを通して「人間とは何か」「私たち現代人の抱える悩み」「世の中の流れ」を痛快に読み解いていく！？ 笑いあり、涙ありの新感覚・歴史キュレーションプログラム！ ☆Apple & Spotify Podcast 部門別ランキング１位獲得！ ☆ジャパンポッドキャストアワード2019 大賞&Spotify賞 ダブル受賞！ ※正式名称は「古典ラジオ」ではなく「コテンラジオ」です ーーー COTEN RADIO is an entertainment radio talk program for history , published by the crazy history geeks group "COTEN" in Japan. ☆Apple & Spotify Podcast in Japan category ranking No.1 ! ☆Japan Podcast Awards 2019 Grand prize and Spotify prize !Podcast website
Listen to 歴史を面白く学ぶコテンラジオ （COTEN RADIO）, History That Doesn't Suck and many other podcasts from around the world with the radio.net app
Get the free radio.net app
- Stations and podcasts to bookmark
- Stream via Wi-Fi or Bluetooth
- Supports Carplay & Android Auto
- Many other app features
Get the free radio.net app
- Stations and podcasts to bookmark
- Stream via Wi-Fi or Bluetooth
- Supports Carplay & Android Auto
- Many other app features
歴史を面白く学ぶコテンラジオ （COTEN RADIO）
Scan code,
download the app,
start listening.
download the app,
start listening.
歴史を面白く学ぶコテンラジオ （COTEN RADIO）: Podcasts in Family