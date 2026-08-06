※「ルグドゥム」と発音してる箇所がありますが、正しくは「ルグドゥヌム」です

:::::::::::::::::: 今回のお話 ::::::::::::::::::

カリグラの混乱する治世／親衛隊に担ぎ上げられたクラウディウス／非ローマ、属州の力／若きネロ／元老院の凋落と力を持つ親衛隊／暴政と奇行、そして最期

※番組内で紹介する歴史の内容には諸説あります。

:::::::::::::::::: 参考文献 ::::::::::::::::::

参考文献は、⁠⁠⁠⁠⁠⁠こちら⁠⁠⁠⁠⁠⁠

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:::::::::::::::::: クレジット ::::::::::::::::::



出演：深井龍之介／⁠⁠⁠⁠⁠⁠楊睿之⁠⁠⁠⁠⁠⁠／⁠⁠⁠⁠⁠⁠樋口聖典⁠⁠⁠⁠⁠⁠

台本制作：深井龍之介／⁠⁠⁠⁠⁠⁠楊睿之⁠⁠⁠⁠⁠⁠／西谷剛史／橋本雅也

書籍提供：⁠⁠⁠⁠⁠⁠株式会社バリューブックス⁠⁠⁠⁠⁠⁠

収録スタジオ：⁠⁠⁠⁠⁠⁠ACRO.POLIS⁠⁠⁠⁠⁠⁠

録音エンジニア：山口裕大

音声編集：⁠⁠⁠⁠⁠⁠株式会社FUBI⁠⁠⁠⁠⁠⁠

タイトル作成：⁠⁠⁠⁠⁠⁠政光真吾⁠⁠⁠⁠⁠⁠

YouTubeサムネイル：⁠⁠⁠⁠⁠⁠やましょー⁠⁠⁠⁠⁠⁠

YouTubeアニメーション（ドット絵）：⁠⁠⁠⁠⁠⁠庭月野議啓⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Podcastサムネイル：⁠⁠⁠⁠⁠⁠高野菜々子⁠⁠⁠⁠⁠⁠

制作管理：⁠⁠⁠⁠⁠⁠内山千咲⁠⁠⁠⁠⁠⁠



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