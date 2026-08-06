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歴史を面白く学ぶコテンラジオ （COTEN RADIO）

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歴史を面白く学ぶコテンラジオ （COTEN RADIO）
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  • 歴史を面白く学ぶコテンラジオ （COTEN RADIO）

    【66-8】ちょっと地味かも？乱世を地道に整えるウェスパシアヌス新政権【COTEN RADIO 帝政ローマ編8】

    08/05/2026 | 42 mins.
    :::::::::::::::::: 今回のお話 ::::::::::::::::::
    混乱の争いを勝ち抜いたウェスパシアヌス／元老院との関係構築／公衆便所、闘技場、ウェスパシアヌスの功績／五賢帝は次回から

    ※番組内で紹介する歴史の内容には諸説あります。
    :::::::::::::::::: 参考文献 ::::::::::::::::::
    参考文献は、⁠⁠⁠⁠⁠⁠こちら⁠⁠⁠⁠⁠⁠
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    出演：深井龍之介／⁠⁠⁠⁠⁠⁠楊睿之⁠⁠⁠⁠⁠⁠／⁠⁠⁠⁠⁠⁠樋口聖典⁠⁠⁠⁠⁠⁠
    台本制作：深井龍之介／⁠⁠⁠⁠⁠⁠楊睿之⁠⁠⁠⁠⁠⁠／西谷剛史／橋本雅也
    書籍提供：⁠⁠⁠⁠⁠⁠株式会社バリューブックス⁠⁠⁠⁠⁠⁠
    収録スタジオ：⁠⁠⁠⁠⁠⁠ACRO.POLIS⁠⁠⁠⁠⁠⁠
    録音エンジニア：山口裕大
    音声編集：⁠⁠⁠⁠⁠⁠株式会社FUBI⁠⁠⁠⁠⁠⁠
    タイトル作成：⁠⁠⁠⁠⁠⁠政光真吾⁠⁠⁠⁠⁠⁠
    YouTubeサムネイル：⁠⁠⁠⁠⁠⁠やましょー⁠⁠⁠⁠⁠⁠
    YouTubeアニメーション（ドット絵）：⁠⁠⁠⁠⁠⁠庭月野議啓⁠⁠⁠⁠⁠⁠
    Podcastサムネイル：⁠⁠⁠⁠⁠⁠高野菜々子⁠⁠⁠⁠⁠⁠
    制作管理：⁠⁠⁠⁠⁠⁠内山千咲⁠⁠⁠⁠⁠⁠

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  • 歴史を面白く学ぶコテンラジオ （COTEN RADIO）

    【66-7】暴君！また暴君！またまた暴君！それでも崩れない帝国の治世【COTEN RADIO 帝政ローマ編7】

    08/02/2026 | 1h 2 mins.
    ※「ルグドゥム」と発音してる箇所がありますが、正しくは「ルグドゥヌム」です
    :::::::::::::::::: 今回のお話 ::::::::::::::::::
    カリグラの混乱する治世／親衛隊に担ぎ上げられたクラウディウス／非ローマ、属州の力／若きネロ／元老院の凋落と力を持つ親衛隊／暴政と奇行、そして最期
    ※番組内で紹介する歴史の内容には諸説あります。
    :::::::::::::::::: 参考文献 ::::::::::::::::::
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  • 歴史を面白く学ぶコテンラジオ （COTEN RADIO）

    【66-6】二代目しんどい！有能なのに嫌われるティベリウスの苦悩【COTEN RADIO 帝政ローマ編6】

    07/29/2026 | 57 mins.
    :::::::::::::::::: 今回のお話 ::::::::::::::::::
    2代目ローマ皇帝ティベリウス／皇帝はつらいよ／2代目の人となり／食糧不足に財政悪化／次の候補はゲルマニクスだが……／皇帝不在、セイヤヌスの横暴／嫌われた晩年
    ※番組内で紹介する歴史の内容には諸説あります。
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    【66-5】少数精鋭でぶん回せ！巨大帝国を率いるアウグストゥスの統治術【COTEN RADIO 帝政ローマ編5】

    07/26/2026 | 46 mins.
    :::::::::::::::::: 今回のお話 ::::::::::::::::::
    アウグストゥスのローマ統治／腹心マエケナスの活躍／手痛い敗北、ゲルマン民族の反逆／どうする後継者?／最初の皇帝の最期
    ※番組内で紹介する歴史の内容には諸説あります。
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    【66-4】私はみんなの第一人者！アウグストゥスの巧妙な長期支配戦略【COTEN RADIO 帝政ローマ編4】

    07/22/2026 | 53 mins.
    :::::::::::::::::: 今回のお話 ::::::::::::::::::
    皇帝に至るパッチワーク／プリンケプスへ／称号はアウグストゥス／複雑な権力の付与／独裁とは何かを考え直す／アウグストゥスについて
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About 歴史を面白く学ぶコテンラジオ （COTEN RADIO）
歴史を愛し、歴史を知りすぎてしまった歴史GEEK2人と圧倒的歴史弱者がお届けする歴史インターネットラジオです。 歴史というレンズを通して「人間とは何か」「私たち現代人の抱える悩み」「世の中の流れ」を痛快に読み解いていく！？ 笑いあり、涙ありの新感覚・歴史キュレーションプログラム！ ☆Apple & Spotify Podcast 部門別ランキング１位獲得！ ☆ジャパンポッドキャストアワード2019 大賞&Spotify賞 ダブル受賞！ ※正式名称は「古典ラジオ」ではなく「コテンラジオ」です ーーー COTEN RADIO is an entertainment radio talk program for history , published by the crazy history geeks group "COTEN" in Japan. ☆Apple & Spotify Podcast in Japan category ranking No.1 ! ☆Japan Podcast Awards 2019 Grand prize and Spotify prize !
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