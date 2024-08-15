E168｜全息显示的AR眼镜真的来了，聊聊Meta Connect与日趋成熟的XR生态

Meta Connect开发者大会的一周以后，Meta股价连创新高，创始人马克·扎克伯格身价一度超越贝佐斯成为世界第二大富豪。活动上，扎克伯格从保险箱里拿出了一副全息显示AR眼镜原型机：Meta Orion。尽管只向少量开发者和媒体开放试用，也没有开卖的计划，只有一个原型机的Orion依旧成为了业内争相讨论的焦点。 除了Orion，Meta还发布了平价版VR眼镜Quest 3S，更新了Meta AI和开源模型Llama 3.2。这些更新不仅仅只是参数和价格的升级：Meta正在逐步构建一个硬件、软件和AI技术融合的生态系统。而上一家完成了硬件+软件生态的公司，是智能手机时代的苹果。 本期《硅谷101》录制于Connect大会结束的第一天，我们邀请到了三位刚从大会现场回来的资深开发者，第一时间解读小扎的“压箱宝”Orion到底强在哪里，为何要把Quest VR的价格打下来，以及Meta如何鼓励包括Mod二创在内的内容创作者扩充整个XR生态。 【主播】 泓君Jane，硅谷101创始人，播客主理人 【嘉宾】 瞿嘉，“大象”， 黑暗幻想风格动作VR游戏《Grimlord (http://linktr.ee/grimlord)》制作人 张猛博士 ，XR健康应用《FunFitLand (http://www.funfitland.com/)》创始人 黄庄，治愈系VR生活模拟类游戏《Little Planet (https://www.littleplanet.world/)》 游戏制作人 【活动预告】 如果大家对更多跟AI还有前沿科技相关的内容感兴趣，欢迎报名参加我们10月19号下午在硅谷Sunnyvale举办的大会。活动报名链接：https://lu.ma/sv101genai2024 感谢盛大集团对本次大会的赞助支持。盛大是一家私人投资控股集团，由中国网络互娱的先锋陈天桥以及家人于1999年成立。盛大集团目前的投资领域包括基因编辑、机器人技术、抗衰老研究、脑科学与人工智能，除了直接投资具有颠覆性的技术型初创公司，盛大也向74个有潜力的早期风险投资基金组合进行了投资，由42位杰出的合伙人管理。更多详细信息见官网 (http://www.shanda.com/)。 【相关单集】 E165｜智能眼镜爆发前夜，与Ray-Ban Meta产品经理聊聊如何打造一款热门AI眼镜 (https://sv101.fireside.fm/171) 【你将听到】 02:51 硅谷科技大会活动预告 解析Orion 05:46 价格昂贵，材料稀缺，但开发者在Orion上看到了更大的想象空间 08:24 智能腕带：小扎十多年前的收购终于用上了 10:08 70度的视场角：可能是OST方案下最好的镜片设计 15:04 XR设备重量从600克到100克：相当于大哥大到手机的进化 21:08 一石二鸟：Ray-Ban Meta既能培养用户习惯，还能充当VR内容的创作入口 26:33 Vision Pro虽好，但EyeSight有点吓人 大众化的VR设备和应用 34:00 299美元的Quest 3S：白菜价的VR眼镜是为了全家人都用上 37:53 争议在XR里做瑜伽的必要性：各个角度都能看示范，还能避免i人的尴尬 48:08 爆款《蝙蝠侠：阿卡姆之影》：销量不是重点，主要为Quest的装机量引流 51:05 流畅的交互设计：张开双臂就能像蝙蝠侠一样自由飞翔 Meta的元宇宙生态 01:02:30 思路打开：《Horizon Worlds》进攻移动端 01:08:08 Meta的生态布局：XR领域的Roblox正在成型 01:13:40 和苹果殊途同归，安卓系统成为Meta瓶颈 01:15:29 在VR游戏里做一个可乐罐的可以极致复杂 【其他相关信息】 OST：Optical See-Through，即光学透视技术，它通过透明显示屏或眼镜等设备将虚拟图像直接投影到用户的视野中，使用户能够同时看到真实世界和增强现实内容。这种技术的优势在于能够提供更自然的视觉体验，因为它允许用户直接看到真实世界，并且虚拟图像的亮度和真实世界的环境亮度可以自然匹配。OST技术面临的挑战包括技术复杂性高、成本高，以及显示视场相对较小，通常在30～70°之间。 VST：Video See-Through，即视频透视技术，它通过摄像头捕捉真实世界的影像，然后与虚拟图像一起处理后投射在屏幕上，用户看到的是真实世界和虚拟世界结合后的视频流。VST技术的优势在于它可以提供更大的视场，更容易实现遮挡效果，并且虚拟和真实世界的延迟更容易匹配。VST技术可能在亮度匹配控制和虚实亮度匹配方面不如OST技术成熟。 EyeSight：Vision Pro 通过设备的前置显示屏实时显示用户的眼睛。当用户佩戴 Apple Vision Pro 并激活 EyeSight 时，如果有人靠近你，设备的视区会变透明，让用户可以看见这个人，同时走近的人也会看到用户的眼睛。当你沉浸在空间环境或者使用应用程序时，EyeSight 会提供视觉线索，让他人知道你在专注做什么。 Mod模式：通常是指游戏的修改模式，其中"Mod"是英文单词Modification的缩写。这是指由玩家或第三方团队为游戏制作的非官方修改内容，可以对游戏进行各种修改或增强，例如添加新的道具、武器、角色、地图、任务或剧情等。Mod可以改变游戏的很多方面，从而为玩家提供新的体验。它们通常由游戏爱好者出于兴趣制作，并免费分享给其他玩家。 【监制】 杜秀 【后期】 AMEI 【BGM】 Time Dexter-Britain For Documentary-Danyvin Simple Pleasantries - Arthur Benson This Background-ComaStudio 【在这里找到我们】 公众号：硅谷101 收听渠道：苹果｜小宇宙｜喜马拉雅｜蜻蜓FM｜网易云音乐｜QQ音乐｜荔枝播客 海外用户：Apple Podcast｜Spotify｜TuneIn｜YouTube｜Amazon Music 联系我们： [email protected] Special Guests: 张猛, 瞿嘉, and 黄庄.