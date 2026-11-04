2025年，中国的出生人口是 792 万。

黄文政用 1953 年的人口普查数据回推，重构出 1895 年以来的百年人口。他认为，792万这是一百多年来的出生人数最低点，大致相当于清末民初的一半。

作为人口学者，黄文政不厌其烦地举出各种数据说一件事——“人少了，生活并不会更轻松”。

但他也说，他并不是来“催生”的。

养育是家庭付费、社会受益的错位，所以要做的，不是催已经压力很大的年轻人，而是建立制度去发放像养老金一样能带来体面收入的养育金。钱可以来自出口退税与长期国债。还要配一套“全民起点收入”。

这是一期很长的播客，黄文政坚持要讲的就两件事，第一，人口问题很重要，第二，人口问题我们一定解决得了。

🌰本期人物🌰

嘉宾， 黄文政，育娲人口智库执行长兼首席研究员、中国与全球化中心的特邀高级研究员、深圳综合开发研究院特聘工程专家。他长期关注人口问题，曾联合创办了"人口与未来"网站，并与梁建章合作，撰写多部著作及 200 余篇文章，探讨了人口趋势及其与自然资源、环境问题、经济发展、科技进步、社会结构和文化活力等因素的相互作用。

主播，游识猷，果壳主笔。

🌰时间轴🌰

• 05:25新加坡的生育金，37 万人民币听着慷慨，但换成新加坡人均约 10 万美元的收入水平，相当于国内的每月三百多块钱。

• 09:45 2025 年，新加坡新生儿 2.75 万，建国以来首次跌破 3 万；中国同一年 792 万。

• 15:14过去 2000 年，中国占世界人口常在 1/5 到 1/4，最高时超过 1/3；今天是 17%。

• 20:17 “解放初才 4 亿人”是错的：1949 年约 5.3 亿—5.4 亿，而且那一年的出生人口有两千多万。

• 25:18人口少了国家也能维持，真正的问题是，技术天花板会更低。

• 40:29早一天解决比晚一天好，不能拖到中国变成小国。

• 45:26人口少了，城市会更不堵吗？最堵的城市是莫斯科、圣彼得堡、伊斯坦布尔和里约，都在地广人稀的国家。

• 50:36如果中国人口只剩现在的 1/10，年轻人能涌向的城市大概只剩两三个可选，就像现在的俄罗斯。

• 55:45决定城市挤不挤的，不是人口多少，是社会的发达程度。

• 01:04:49认真算算“人均资源”这笔账，中国人均水资源只有世界平均的 1/4，但世界上大部分国家比中国更低，

• 01:13:50我们花出去的钱里，只有 4%—5% 是买自然资源，而且这个比例还在往下走。

• 01:26:22 1980 到 2010 年，能源消耗涨了 400%，同期少出生了2 亿人。

• 01:30:52六代机、雷达、驱逐舰、电磁弹射……规模效应可以解释中国军事科技为什么突然提速。

• 01:45:00为什么大家都不生了？教育投入越来越贵、补习越来越多，而养老金却不因为你多生一个就多发。

• 01:50:11群体延续只有两个条件：活下来，以及繁衍。

• 01:55:21德国和日本在工业时代很强，到了 AI 时代几乎没有竞争力，原因之一，是人口规模。

• 02:00:29人口不会自动反弹。大家都精养，养一个的成本被抬到最高。

• 02:14:58美国的人才池不是只靠美国出生人口，美国科学院院士和硅谷创业者里大约一半不在美国出生。

• 02:23:58 “存钱存房来养老”，是一种错觉。你现在创造的财富，当时就已经被这一代人用掉了。

• 02:27:40用 AI 和机器人兑现养老金行不行？一亿人和十亿人做出来的 AI 不是一个水平。

• 02:29:51我不相信“低生育率是发展的必然”，这句等于”人类消亡是必然规律”。

• 02:35:31农村创造 10 万、拿 2 万养娃；大城市创造 30 万、拿 5 万养娃……在大城市，养娃的占比反而更低，而转移支付是从大城市往外走的。

• 02:40:31 ⚠️ 应该像韩国那样，单设人口发展委员会。

• 02:55:04生育率能不能回到 2.5？先投 1%的GDP，看能提升多少，不够就加到 3%、5%、10%。

• 02:59:52 AI 让利润和市场向头部集中，对社会是效率好事，但失业冲击在大国更严重。

• 03:04:44发钱的比例，应该跟就业市场的工资挂钩。如果 AI 取代所有工作，比例就升到 100%。

• 03:09:52生育比教育更基础。教育决定“更好的人口”，生育决定”有没有人口”。

• 03:29:26十年前我最悲观的估算，也没有现在这么低。

• 03:33:17近十年全球生育率的快速下跌，一部分要归给智能手机和社交媒体放大的焦虑。

• 03:46:49我不喜欢说这是人口问题最后的解决时机，我认为永远还有机会。



本期嘉宾： 黄文政

主播： 游识猷

后期： Yann

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