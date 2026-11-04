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97 episodes
- 人跟AI谈恋爱在今天已经不能视为新闻了，在这种特殊的亲密关系中，AI能提供的和真人能提供的有重叠，也有明显的差别。有的人借助AI得到了更理想的与真人之间的亲密关系，有的人则因为有了AI而愈加陷入对真人的逃避，这种区别是怎么产生的？
亲密关系只是这个AI无所不在的时代，人和AI关系的一小块切片，更大的问题是，人应该如何在今天的智能环境中生存。
这期节目邀请到国内积极心理学发起人彭凯平教授，聊聊人和AI怎么健康相处，更准确地说，是在这个时代，人要如何自处。
彭老师提醒，AI的影响不同于以往的任何新技术，除了作为技术本身，它还全面入侵了关系、决策、文化、主体等层面，这个时代的心理学探讨因此变得更加复杂，尤其是当多数人并没有意识到AI相关的话题实际上存在不同层次时。
同样没被意识到的可能还有心理主权的重要性，节目最后，彭老师从注意主权、判断主权、关系主权、价值主权、叙事主权五个方面，逐一阐释了该如何守住边界，获得智能时代的幸福。
🎁本期福利为5本彭老师新书《人工智能心理学》，我们会在小宇宙评论区挑选发表精彩留言的朋友送出，11月11日前留言有效🎁
本期人物
彭凯平，清华大学心理学系教授
明月，果壳主编
时间轴
00:53 恋爱有三个基本表现形式，AI只能满足一个
05:14 明明知道不是人，还是会有依恋，拟人化倾向高的人有特殊的优势
11:30 语言在人际互动中重要性只占7%，非言语线索影响更大
16:14 年轻人的低欲望是个全球化趋势，这事到底有解吗
23:59 桥梁还是避难所：可以通过结果反观自己和AI的相处是否健康
29:47 AI一旦有了名字，就成了区别于同类的个体，天然被喜爱，名字还代表一种连贯性
35:21 AI本身怎么样、人觉得AI怎么样、人觉得自己怎么样，这是三件不同的事
39:41 工具层、关系层、决策层、文化层、主体层，很多讨论之所以鸡同鸭讲，是把不同层次的问题混在了一起
43:10 AI不同于以往任何技术革命中的新技术
47:39 在新时代，幸福感的获取方式和以往并无不同，它来自有意义的快乐
50:51 抢回注意主权，试试每天三件好事
56:26 要想保住判断主权，首先得判断哪些事需要判断
59:12 价值主权其实就是对错、善恶、强弱
01:01:50 叙事主权是你对自己人生意义的理解，两个看起来过着类似生活的人，完全可能有不同的叙事
01:06:25 我不是鼓励大家做快乐的牛马，我是让你做人
01:10:46 心理主权好比一把钥匙，房间可以让机器布置，钥匙还是该掌握在自己手里
本期嘉宾：彭凯平
主播：明月
后期：尔尼
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- 2025年，中国的出生人口是 792 万。
黄文政用 1953 年的人口普查数据回推，重构出 1895 年以来的百年人口。他认为，792万这是一百多年来的出生人数最低点，大致相当于清末民初的一半。
作为人口学者，黄文政不厌其烦地举出各种数据说一件事——“人少了，生活并不会更轻松”。
但他也说，他并不是来“催生”的。
养育是家庭付费、社会受益的错位，所以要做的，不是催已经压力很大的年轻人，而是建立制度去发放像养老金一样能带来体面收入的养育金。钱可以来自出口退税与长期国债。还要配一套“全民起点收入”。
这是一期很长的播客，黄文政坚持要讲的就两件事，第一，人口问题很重要，第二，人口问题我们一定解决得了。
🌰本期人物🌰
嘉宾， 黄文政，育娲人口智库执行长兼首席研究员、中国与全球化中心的特邀高级研究员、深圳综合开发研究院特聘工程专家。他长期关注人口问题，曾联合创办了"人口与未来"网站，并与梁建章合作，撰写多部著作及 200 余篇文章，探讨了人口趋势及其与自然资源、环境问题、经济发展、科技进步、社会结构和文化活力等因素的相互作用。
主播，游识猷，果壳主笔。
🌰时间轴🌰
• 05:25新加坡的生育金，37 万人民币听着慷慨，但换成新加坡人均约 10 万美元的收入水平，相当于国内的每月三百多块钱。
• 09:45 2025 年，新加坡新生儿 2.75 万，建国以来首次跌破 3 万；中国同一年 792 万。
• 15:14过去 2000 年，中国占世界人口常在 1/5 到 1/4，最高时超过 1/3；今天是 17%。
• 20:17 “解放初才 4 亿人”是错的：1949 年约 5.3 亿—5.4 亿，而且那一年的出生人口有两千多万。
• 25:18人口少了国家也能维持，真正的问题是，技术天花板会更低。
• 40:29早一天解决比晚一天好，不能拖到中国变成小国。
• 45:26人口少了，城市会更不堵吗？最堵的城市是莫斯科、圣彼得堡、伊斯坦布尔和里约，都在地广人稀的国家。
• 50:36如果中国人口只剩现在的 1/10，年轻人能涌向的城市大概只剩两三个可选，就像现在的俄罗斯。
• 55:45决定城市挤不挤的，不是人口多少，是社会的发达程度。
• 01:04:49认真算算“人均资源”这笔账，中国人均水资源只有世界平均的 1/4，但世界上大部分国家比中国更低，
• 01:13:50我们花出去的钱里，只有 4%—5% 是买自然资源，而且这个比例还在往下走。
• 01:26:22 1980 到 2010 年，能源消耗涨了 400%，同期少出生了2 亿人。
• 01:30:52六代机、雷达、驱逐舰、电磁弹射……规模效应可以解释中国军事科技为什么突然提速。
• 01:45:00为什么大家都不生了？教育投入越来越贵、补习越来越多，而养老金却不因为你多生一个就多发。
• 01:50:11群体延续只有两个条件：活下来，以及繁衍。
• 01:55:21德国和日本在工业时代很强，到了 AI 时代几乎没有竞争力，原因之一，是人口规模。
• 02:00:29人口不会自动反弹。大家都精养，养一个的成本被抬到最高。
• 02:14:58美国的人才池不是只靠美国出生人口，美国科学院院士和硅谷创业者里大约一半不在美国出生。
• 02:23:58 “存钱存房来养老”，是一种错觉。你现在创造的财富，当时就已经被这一代人用掉了。
• 02:27:40用 AI 和机器人兑现养老金行不行？一亿人和十亿人做出来的 AI 不是一个水平。
• 02:29:51我不相信“低生育率是发展的必然”，这句等于”人类消亡是必然规律”。
• 02:35:31农村创造 10 万、拿 2 万养娃；大城市创造 30 万、拿 5 万养娃……在大城市，养娃的占比反而更低，而转移支付是从大城市往外走的。
• 02:40:31 ⚠️ 应该像韩国那样，单设人口发展委员会。
• 02:55:04生育率能不能回到 2.5？先投 1%的GDP，看能提升多少，不够就加到 3%、5%、10%。
• 02:59:52 AI 让利润和市场向头部集中，对社会是效率好事，但失业冲击在大国更严重。
• 03:04:44发钱的比例，应该跟就业市场的工资挂钩。如果 AI 取代所有工作，比例就升到 100%。
• 03:09:52生育比教育更基础。教育决定“更好的人口”，生育决定”有没有人口”。
• 03:29:26十年前我最悲观的估算，也没有现在这么低。
• 03:33:17近十年全球生育率的快速下跌，一部分要归给智能手机和社交媒体放大的焦虑。
• 03:46:49我不喜欢说这是人口问题最后的解决时机，我认为永远还有机会。
本期嘉宾： 黄文政
主播： 游识猷
后期： Yann
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- 这期节目想探讨的问题是，当AI（智能体）的能力以人类难以理解的速度迅疾发展，应该怎样利用它们做科研，并和它们谐相处。
根据嘉宾习惯，这期我们都说“智能体”，不说AI。
嘉宾张天汉从今年初开始，连续参与举办了四次名叫“科学骑士大师赛”的黑客松比赛，让各种背景的人驾驭着自己的智能体来解决真实的科学问题。严格来说这系列的比赛比拼的并不是对科学的理解和人的做题能力，而是怎样当好“智能体包工头”，指挥合适的智能体完成合适的任务。
比赛的实验性质非常突出，出题者需要不停针对漏洞做封堵，因为智能体可太擅长作弊了。找到更适合的题目也不容易，需要一直观察调试难度。更模糊的是如何评估参赛选手自己在比赛中贡献几何：有的选手可能连题目都没有看，智能体就已经把题做对了。
如上种种，都让这系列比赛和传统的筛选性质的竞赛完全不同，更像一个人类和智能体间的互动实验。
总结起来，这期节目为我们展示了一种人和AI相处模式的样本，一个相对乐观的样本。身为大学教授，张天汉还提供了对当今和未来教育的思考。
有两处细节给我留下深刻印象。一是科技感和未来感如此强的比赛，倒非常看重线下的温暖交流（本周六他们就会举办一次见面会）。第二件事发生在录制之前：当我同时给主录音设备和备用设备按下录音键，张天汉老师也拿出了他的录音机开始备份——作为一个深度与智能体合作的人类，他要让自己的智能体知道今天发生了什么。
本期人物
张天汉，北京科学智能研究院研究员，北航教授
明月，果壳主编
时间轴
00:37 第一次比赛的题被秒杀，人人都是满分，怎么找更难的题？
05:12 如果把科研任务给“众包”了，署名问题怎么解决？
07:31 当好“智能体包工头”，“啊？比赛结束了？题目拿满分了？我做了什么？”
11:57 这样的比赛让参赛人获得了什么？一种shock，一种可能性
14:06 这不是家庭作业，这是统计学界尚未解决的两个问题
16:46 被老师认为最难的题，最快被秒杀，出题比做题难得多
24:04 花样作弊集锦
27:22 比赛其实是为硅基生物准备的，但在线下要让碳基生物感到温暖
30:15 有学生考试时躲到厕所让豆包写题，因为题目太多被抓住
32:29 今天到底应该怎么培养学生呢？或许可以改成考试让学生出题？
37:54 我会通过使用智能体的范围和用量，判断一个学生用得好不好
40:13 学生该有明确的问题意识，人的天性里就有这种东西
47:23 失业的恐惧是真实的，但只有往前走，才知道前边还有什么
51:30 会不会有一段时间，水认为自己是地球之主？那人会不会也是一种自然现象？
55:36 智能体很擅长提供假象，让各种benchmark失效，不过还有别的验证方法
58:36 比赛的角色是游乐园、学园和科学前线的堡垒，未来的科学家会从这样的地方成长起来
本期嘉宾：张天汉
主播：明月
后期：尔尼
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- 如果把芯片比做高楼，EDA就是盖楼不可或缺的超级CAD。如果把芯片制造比做拍照，EDA就是芯片生产前最硬核的“修图软件”。
你可能频繁听到“卡脖子”，但你也许不知道：在这个支撑着全球数字世界的数百亿美元行业里，核心的开发人员可能过一万人。
当生成式AI 席卷世界的时候，最追求“绝对确定性、不能出哪怕一个漏洞”的芯片行业，是如何对待 AI 的？工程师们真的要失业了吗？
本期《果壳时间》，我们邀请到新思科技的解决方案专家孙路（河马大叔）。我们从“上百亿晶体管如何像 P 图一样被层层抽象设计出来”，一路聊到“AI 进场后，普通人如何撕掉焦虑，把AI 变成无所不知的小孩”。
无论你是对硬科技充满好奇的科技爱好者，还是正在被AI 改变工作方式、探索自身护城河的普通白领，这期节目都有你想要的硬核干货与思维启发。
本期人物：
孙路（河马大叔），新思科技解决方案专家
陈岩，果壳AI创意实验室负责人
00:01:45 一句话听懂 EDA
00:06:27 AI是个无所不知的“小孩”
00:09:00 如何使用AI：5-10 张卡片的"卡片法"
00:12:00 新思 DSO.AI = 芯片设计领域的 AlphaGo
00:19:30 人人都是产品经理：你不用学编程了，你甚至也不用学画画了
00:23:30 50% 报废芯片的成本要分摊到 50% 良品上
00:30:30 AI时代的判断者 vs 接受者
00:36:00 用 AI 写书踩过的三个坑
00:40:06 提问能力才是 AI 时代的稀缺品
00:44:30 如何抓住"不变"的量：我的答案就是做个人吧
本期嘉宾：孙路（河马大叔）
主播：陈岩
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- 最近数学家和AI公司吵翻了天。
事件的起点围绕着千禧年数学问题之一纳维-斯托克斯方程究竟由谁攻克。OpenAI在9月8日宣布用1万个智能体花了88小时破解了这一难题，而稍早的时间，纽约大学数学家巴克马斯特（Tristan Buckmaster）则说是自己和另一个数学家阿尔波格（Levent Alpöge）先解决了问题，并怀疑OpenAI的智能体利用了他们的数据。
虽然事实真相如何至今未有定论，但“AI抢占数学家成果”的可能性已经引起了很多数学家的警觉和批评，讨论也进一步转向了AI暴力破解数学问题会带来的伤害。
但AI巨头收割数学难题的脚步并未因此停止，在节目录制的9月11日，OpenAI又透露，他们已经接近解决了千禧年数学问题中的另一个——霍奇猜想。12日，这家公司再次宣布正尝试解决千禧年数学问题里剩下的问题。同日，包括陶哲轩、邓煜在内的25名菲尔兹奖得主联合发出抗议，认为AI公司正在毁掉数学本身。
这期节目邀请了深耕数学领域多年的科普作者antares回顾N-S方程相关的争议，并解释数学家们到底在反对什么。她引用了格罗滕迪克关于海水包裹土地的比喻：暴力破解的情况下，“你不会得到那片海”。
本期人物
antares，资深科普作者，数学硕士，研究方向是低维拓扑与微分几何。致力于撰写准确清晰的数学科普十余年，近期关注AI与数学的交叉地带，各家AI工具重度用户，但也是这次NS方程事件中被波及的数学社区的一员。
明月，果壳主编
时间轴
03:15 千禧年数学问题，一个有钱人和一个数学家建了个研究所，为最难的七大数学问题悬赏700万美元
06:56 纳维-斯托克斯方程（N-S方程）描述了流体运动，什么叫光滑，什么又叫爆破
10:42 克雷研究所给了两个条件交叉的四个选项，正反两种方向，解出其中之一就算
12:43 我去问了陶哲轩本人，对于奇点是否存在，为什么数学家在17年时间里态度变了
17:05 事件的时间线不是从2025年开始，是始于2021年两个西班牙数学家的工作
22:49 “你为什么要毁掉你的职业生涯？”“为什么发布这件事就会毁掉我的职业生涯？”
26:18 关键的证明思路来自西班牙数学家，他们却无人关注，“要是这是我们自己做出来的就好了”
33:00 知道“一个问题有解”，在数学上就是非常重要的信息
36:11 OpenAI到底有没有使用数学家的数据呢？有很多可能性会让数学家和AI的交互进入模型训练
44:07 目前学术的credit体系，不是为人类和AI协作的分工设计的
46:07 DeepMind也曾用完全不同的方法在这个方向努力，并且恪守学术伦理
49:39 AI解决的数学问题已经不是低垂的果实了，它们格外擅长什么
52:12 人有自己的优势，数学直觉会说，“有一把钥匙藏在了那个架子上”
55:03 AI暴力破解，会让人类损失什么？数学工具，培训下一代数学家的素材，对数学的理解
58:00 格罗滕迪克：暴力拆解之后，“你不会得到那片海”
01:01:41 数学发现的结果到底有用还是没有用呢？当结果不必然关联过程，可能结果本身的意义就大大减少了
01:03:47 这个时代世界上最有影响力的数学家之一是陶哲轩，这件事让人庆幸，如果换成冯·诺依曼或佩雷尔曼就糟了
01:07:03 “数学实际上始终以人为中心”
本期嘉宾：antares
主播：明月
后期：尔尼
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