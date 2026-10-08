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44 episodes
- 上一集我们说到嘉靖大地震和1755年里斯本大地震，
其中谈到两个负责善后的人，大明首辅严嵩和葡萄牙首相蓬巴尔侯爵。
这两位都是位高权重、影响力极大的权臣，把持朝政，一手遮天。尤其是严嵩，在中国的影视中经常出现，常被认为是“奸相”的代表。
今天陆大鹏和张向荣就来讲讲这两位权臣的故事。
在本集中，我们提到：东西方的宰相
东西方的摄政王
关于古罗马暴君尼禄
启蒙时代的独裁者与大明首辅 | 是人改变权力？还是权力改变人？
🟢 Part 1 蓬巴尔侯爵：葡萄牙启蒙时代的改革先锋，也是有争议的暴政者
04:32 现代化改革：政治经济宗教全覆盖，堪称改革达人
06:10 暴力镇压反对派 & 推动奴隶贸易，被称为“特拉法利亚的尼禄”
06:44 烧村事件：村民被锁在屋内活活烧死，蓬巴尔真是一位「尼禄式」暴政者
08:54 青年时代：坠入爱河，私奔结婚，挑战阶级观念，浪漫又叛逆
10:30 担任葡萄牙驻英国大使：积攒人脉，仰慕英式重商主义
13:01 葡萄牙从15世纪超新星到18世纪「掉队小弟」，蓬巴尔临危受命成首相
15:56 禁止黑奴输入葡萄牙：优先照顾巴西对人力的需求
18:00 大刀阔斧改革：驱逐耶稣会，压制贵族
19:22 教育改革：从耶稣会手中夺权，增设数百教职，科英布拉大学添新学科
22:52 大地震后迅速重建里斯本，用智慧和毅力刷新城市面貌
27:31 国王遇刺后暴怒：特别法庭成立，60人被判有罪，大批贵族丢脑袋
31:15 玛丽亚一世女王上位，蓬巴尔首相被迫下台，权力说没就没
🟢 Part 2 严嵩：从隐士到权相的权力腐蚀之路
38:56 严嵩年轻时就考取二甲第二，名列前茅，学霸中的战斗机
40:35 在钤山堂种花读书的隐士生活，十年如一日
48:53 执行嘉靖命令，报告祥瑞，升迁之路如坐火箭
50:33 被嘉靖批评后迅速调整立场，赢得皇帝赏识和破格待遇
53:47 巧用话术，避免批评：让攻击他的人仿佛在攻击皇帝，真是高招
55:32 嘉靖赏赐道冠：夏言不戴，惹恼皇帝；严嵩小心翼翼戴上，赢得欢心
59:36 六十五岁才当上首辅，培养了一个“好儿子”
01:14:53 万寿宫失火：严嵩失言；说对了话的徐阶逐渐取代严嵩
01:17:24 徐阶通过道士预告奸臣奏事，嘉靖信以为真，严嵩倒台成定局
01:19:08 邹应龙意外“捡”了最安全的弹劾，严嵩就此下台
01:23:27 严嵩被性格和欲望束缚，蓬巴尔侯爵虽有历史局限，但仍做了很多贡献
（清人绘严嵩像）
（蓬巴尔侯爵）
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11月底，与张湛、沙青青、陆大鹏、程衍樑一起，去巴新和瓜岛探访太平洋战争！
经常听播客的朋友应该对这三位都比较熟悉。沙青青是近代日本史专家，陆大鹏是西方历史著作翻译家，程老板是播客忽左忽右的创始人。我们几个都对巴布亚和瓜岛的战役很感兴趣，可以从不同的侧面聊聊这场残酷的战役。
详情见这里
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- 明代中国和启蒙时代葡萄牙的两场大地震，以及如何善后。
这样的大型天灾，对科学、社会发展和人们的思想都产生了怎样的影响。
请听张向荣与陆大鹏的讲述。
00:00:09 地震亲历记：2026年6月的成都，陆大鹏在凌晨被摇醒，5秒钟的惊魂时刻让他动弹不得
00:02:25 张向荣的亲历：那天凌晨三点，我喝酒时以为自己喝多了，结果是地震
00:03:37 1556年嘉靖大地震：历史上最惨烈的地震之一，死亡人数震惊世界
00:05:36 地震在古代中国不仅是地理现象，还被视为上天对统治者的警示
00:06:48 史记记载周幽王二年大地震，三川竭，岐山崩
00:08:11 1556年嘉靖地震，八级强度，影响范围广达五省
00:10:09 大地裂开，水火齐喷，干枯泉水复活，喷高一丈，河流改道四五里
00:14:11 两个亲戚经历地震，醒着的反被砸死，醉着的却安然无恙，命运无常
00:19:07 地震不止震动，还有冻饿瘟疫齐上阵，伤亡数字飙升
00:22:29 嘉靖地震后45天才上报，现代微信秒知灾情，救援效率飙升
00:23:31嘉靖地震死亡人数达83万，其中有不少人是死于传染病和次生灾害
00:34:36 1755年葡萄牙里斯本大地震，自然灾害和朝廷的天命
00:35:07 1755年万圣节早晨，海上震动波及城市
00:37:36 里斯本大地震促成了现代地震学的诞生
00:46:11 权臣蓬巴尔侯爵被誉为地震学先驱，他对地震的科学调查，灾后救援和重建
本集提到：东西方的人相食
移民潮背后的休达：从古典时代蛮族渡海、伊比利亚「收复失地运动」到葡萄牙大航海
现代陕西省（红色）和受地震影响（橙色）的其他省份
（1755年的铜版画表示了大地震之后里斯本所发生的火灾，以及被巨大海啸摧毁的船只）
参考文献：
原廷宏 冯希杰 等 编著《一五五六年华县特大地震》，地震出版社。
Molesky, Mark. This Gulf of Fire: The Destruction of Lisbon, or Apocalypse in the Age of Science and Reason. New York: Knopf, 2015.
Shrady, Nicholas. The Last Day: Wrath, Ruin & Reason in The Great Lisbon Earthquake of 1755, Penguin, 2008.
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近期，我在“看理想”平台上线了一个历史节目，叫做“历史的新知与批判”，是对过去十年的大众历史阅读的兴趣、热点和代表性书籍做了一番梳理，一共十集，每集1小时左右，每集一个主题，每个主题聚焦一本书，同时对这个主题下的阅读、写作进行思考，谈一些自己的看法。因为酝酿筹备了很长时间，录制之前也有详细的文字提纲，所以内容相对充实。这个节目目前已经上线了两期，接下来每周一期，是付费节目38元，也就是四罐福佳白吧哈哈。如果有兴趣，欢迎大家收听。谢谢大家的支持！
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- 感谢知乎人文对本期节目的支持！知乎人文关于伪史的讨论，请看shownotes底部。欢迎你来参与！
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两个几乎同时代的人，分别在古希腊的雅典和中国春秋时期，发动了影响深远的改革运动。
请听陆大鹏和张向荣的讲述。
张向荣的金句：变法不是简单的变革法度，而是用法的方式来变革。
《左传·襄公八年》：庚寅，郑子国、子耳侵蔡，获蔡司马公子燮。郑人皆喜，唯子产不顺，曰：“小国无文德，而有武功，祸莫大焉。”
子产改革：
1 田有封洫，庐井有伍
2 作丘赋
3 铸刑书
《左传·昭公四年》：郑子产作丘赋。国人谤之，曰：“其父死于路，己为虿尾。以令于国，国将若之何？”子宽以告。子产曰：“何害？苟利社稷，死生以之。”
《左传·昭公二十年》：郑子产有疾，谓子大叔曰：“我死，子必为政。唯有德者能以宽服民，其次莫如猛。夫火烈，民望而畏之，故鲜死焉。水懦弱，民狎而玩之，则多死焉。故宽难。”
《左传·昭公二十年》：仲尼曰：“善哉！政宽则民慢，慢则纠之以猛。猛则民残，残则施之以宽。宽以济猛，猛以济宽，政是以和。”
（郑子产像（取自清乾隆年间《历代名臣像解》）
（克里斯提尼）
00:35 网络伪史论层出不穷，影响很大
01:53 回归史料实证，抵制荒诞历史解读
03:18 林则徐名句“苟利国家生死以”非原创？
04:46 变法一词的穿越：古代政治的特殊意味
06:53 革政非革命：小修小补的政治智慧
08:42 复旦白彤东《旧邦新命》书评引发饭局，二十年前的书缘奇妙
10:42 商鞅变法：秦国从「普通」到「超级」
12:15 子产执政：《左传》记载郑国百姓从不理解到理解
15:24 子产批评郑国的军事行动：小国崇尚武力，必招大祸
18:42 子产用人性激励：让贪婪的人得到好处
22:28 子产不是理想主义者，孔子也为他点赞
29:20 郑国铸刑书：法律刻在铜鼎上，引发争议
34:44 叔向反对子产：平民终于能用法律和贵族讲道理，不好吗？
40:00 孔子反对晋国铸刑鼎：预言晋国恐将灭亡
48:05 克里斯提尼：古代雅典的民主之父
58:00 梭伦改革：平民也能参政，民主萌芽
01:01:03 克里斯提尼家族：豪门世家与雅典的命运
01:07:01 克里斯提尼革命：推翻僭主，斯巴达助力
01:14:15 陶片放逐法：古代雅典的奇特制度，不要“英雄”
本集提到的节目：关于希罗多德
提到：关于历史小说，其中提到张居正
参考文献：
Aristotle (2013). Politics. Translated by Lord, Carnes (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
Davies, J.K. (1993). Democracy and classical Greece. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
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知乎人文做了一个圆桌讨论，名字还挺有意思，叫「你这史保真吗」，聚焦现在网络上的伪史乱象，邀请了知乎站内中国史、世界史还有考古方向不少资深的优秀答主共同参与。大家会结合文献、考古材料，辨析那些广为流传的说法，看看哪些经得起实证，哪些只是脑洞故事。
欢迎你来参加讨论：
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- 之前我们讲赫德的那一集，提到了第二次鸦片战争（1856—1860）。
差不多与此同时，发生了印度大兵变，或者叫印度大起义（1857—1858）。
也就是说，英国在亚洲同时在打两场殖民主义、帝国主义的战争。两场战争，看似互相孤立，其实是有一些联动的。
今天，陆大鹏和张向荣为大家介绍，两场几乎同时的战争中的两个失败者，一是大清两广总督叶名琛，二是莫卧儿帝国的末代皇帝巴哈杜尔·沙二世。
他们都以表面上崇高的地位、实际上孱弱的力量，卷入了宏大的战争，虽然没有发挥多少作用，却成为牺牲品，被英国人掳走，客死他乡。大清的两广总督，居然死在印度加尔各答；莫卧儿帝国的末代皇帝，居然死在缅甸仰光。
这是两个客死他乡的囚徒的悲剧故事，我们也以他们的人生为线索，介绍一下19世纪震撼印度和中国的两个大事件。
00:00:53 “叶相”被敌人抓走，死在异国他乡
00:05:43 叶名琛的六「不」：不战不和不守，不死不降不走。是真的吗？
00:08:50 叶名琛26岁中进士，29岁当知府，39岁成巡抚：升职速度堪比火箭
00:16:08 叶名琛认为自己的强硬策略成功逼退英国舰队：19世纪的贸易战
00:18:02 叶名琛坚决不准英国人入广州城，得到咸丰皇帝赏识。
00:25:22 民间揭竿而起的“洪兵”。叶名琛保卫广州城，在一年多时间里处死3万人
00:31:52 叶名琛的情报大乌龙：俄军进逼伦敦，英国女王因克里米亚战争流亡美国？
00:42:59 叶名琛被俘后仍穿朝服、坐太师椅
00:46:43 叶名琛听说英国巴麦尊勋爵下台，开心得像中了彩票。
00:53:59 巴哈杜尔·沙二世与叶名琛命运相似：都是被俘后客死他乡的悲剧人物。
01:00:43 起义军推举“最后的莫卧儿人”为全印度皇帝，等于是把他架在火上烤
01:04:11 英国人决定流放巴哈杜尔·沙到缅甸：避免更多反叛者团结在他旗下。
（巴哈杜尔·沙二世，画像，约画于1850年）
传说是叶名琛的作品：
其一
镇海楼头月色寒，将星翻作客星单。
纵云一范军中有，怎奈诸君壁上看。
向戎何必求免死，苏卿无恙劝加餐。
任他日把丹青绘，恨态愁容下笔难。
其二
零丁洋泊叹无家，雁札犹传节度衙。
海外难寻高士粟，斗边远泛使臣槎。
心惊跃虎笳声急，望断慈乌日影斜。
惟有春光依旧返，隔墙红遍木棉花。
参考文献：
威廉·达尔林普尔：《莫卧儿王朝的灭亡 : 德里1857年》
--：《无政府：东印度公司的崛起》，陆大鹏译
--：《白莫卧儿人：爱情、战争与18世纪的印度》，陆大鹏译
斐迪南·芒特：《王公之泪：印度的兵变、金钱与婚姻，1805—1905》，陆大鹏译
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- 客卿是中国战国时期的一种特殊现象。尤其是秦国，招募了不少外邦的人才，为己所用。
李斯：诟莫大于卑贱，而悲莫甚于穷困。
欧洲历史上也有类似客卿的现象。或可引申为“在外国做官”。
陆大鹏和张向荣今天来聊聊东西方的客卿。
🟢 Part 1 厘清客卿概念：从起源定义到典型人物秦国客卿李斯
00:19 客卿是跨时空都存在的有趣历史现象，古今中外都有跨国当官的案例
02:32 「客卿」概念错位，狭义？广义？怎么区分？
04:40 华人移民闯美国政坛，骆家辉赵晓兰当上内阁部长，但不算“客卿”
06:16 秦国驱逐客卿 VS 晚清聘日本顾问，古今国家人才政策的对比呼应
07:46 客卿制度打破宗法制，但商鞅、吕不韦为何不算秦国客卿？
13:33 李斯感慨：人的成功要看平台，不是单靠能力
21:50 李斯建言废逐客令，从被驱逐的外人到秦国丞相，实打实的逆袭人生
31:39 《赵正书》里忠厚的李斯被杀，《史记》里李斯“咎由自取”，同一人物的两种形象
🟢 Part 2 近代典型客卿：英国人赫德执掌晚清海关的一生经历
35:32 英国人赫德，居然是中国近代海关事业的奠基人
48:24 阿思本舰队事件：清政府出钱买单，却拿不到控制权
52:59 一个英国人，在大清做到正一品官职，真是飞黄腾达的外来者
59:28 客卿问题的核心是统治阶级如何选人用人，未必是民族问题
本集提到：英语专业还能行吗
参考文献：
黄留珠：《秦客卿制度简论》
王玉喜：《早期客卿考论》
曾磊：《试谈<史记·李斯列传>》与<赵正书>对李斯形象的塑造》
赫德：《赫德日记》 ，傅曾仁 、刘壮翀、潘昌运、王联祖译，中国海关出版社，2003年。
张志勇：《赫德与晚清外交》 ，中华书局， 2021年。
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两位历史作家的播客：陆大鹏（世界史） & 张向荣（中国史），东西方历史的碰撞，每周五拂晓播出。 主播： 陆大鹏：世界史研究者，英德译者。著有《德意志贵族》《巴比伦怪物：魏玛共和国犯罪鉴证实录》等。译有《阿拉伯的劳伦斯》《金雀花王朝》等。获誉：单向街书店文学奖2016年度文学翻译奖；2023年文景历史写作奖十强。 微博、公号、小红书：陆大鹏Hans 张向荣：青年文史作家，书评人。毕业于中国人民大学，文学博士。悠游经史，流连两汉，热爱并致力于非虚构写作。著有《祥瑞：王莽和他的时代》《三国前夜：士大夫政治与东汉皇权的崩解》《诗词歌赋少年游》等。荣获2023年文景历史写作奖首奖。 联系方式：Jackson20021988@163.com 商务合作微信：hanslu1988Podcast website
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