之前我们讲赫德的那一集，提到了第二次鸦片战争（1856—1860）。

差不多与此同时，发生了印度大兵变，或者叫印度大起义（1857—1858）。

也就是说，英国在亚洲同时在打两场殖民主义、帝国主义的战争。两场战争，看似互相孤立，其实是有一些联动的。

今天，陆大鹏和张向荣为大家介绍，两场几乎同时的战争中的两个失败者，一是大清两广总督叶名琛，二是莫卧儿帝国的末代皇帝巴哈杜尔·沙二世。

他们都以表面上崇高的地位、实际上孱弱的力量，卷入了宏大的战争，虽然没有发挥多少作用，却成为牺牲品，被英国人掳走，客死他乡。大清的两广总督，居然死在印度加尔各答；莫卧儿帝国的末代皇帝，居然死在缅甸仰光。

这是两个客死他乡的囚徒的悲剧故事，我们也以他们的人生为线索，介绍一下19世纪震撼印度和中国的两个大事件。

00:00:53 “叶相”被敌人抓走，死在异国他乡

00:05:43 叶名琛的六「不」：不战不和不守，不死不降不走。是真的吗？

00:08:50 叶名琛26岁中进士，29岁当知府，39岁成巡抚：升职速度堪比火箭

00:16:08 叶名琛认为自己的强硬策略成功逼退英国舰队：19世纪的贸易战

00:18:02 叶名琛坚决不准英国人入广州城，得到咸丰皇帝赏识。

00:25:22 民间揭竿而起的“洪兵”。叶名琛保卫广州城，在一年多时间里处死3万人

00:31:52 叶名琛的情报大乌龙：俄军进逼伦敦，英国女王因克里米亚战争流亡美国？

00:42:59 叶名琛被俘后仍穿朝服、坐太师椅

00:46:43 叶名琛听说英国巴麦尊勋爵下台，开心得像中了彩票。

00:53:59 巴哈杜尔·沙二世与叶名琛命运相似：都是被俘后客死他乡的悲剧人物。

01:00:43 起义军推举“最后的莫卧儿人”为全印度皇帝，等于是把他架在火上烤

01:04:11 英国人决定流放巴哈杜尔·沙到缅甸：避免更多反叛者团结在他旗下。

（巴哈杜尔·沙二世，画像，约画于1850年）

传说是叶名琛的作品：

其一

镇海楼头月色寒，将星翻作客星单。

纵云一范军中有，怎奈诸君壁上看。

向戎何必求免死，苏卿无恙劝加餐。

任他日把丹青绘，恨态愁容下笔难。

其二

零丁洋泊叹无家，雁札犹传节度衙。

海外难寻高士粟，斗边远泛使臣槎。

心惊跃虎笳声急，望断慈乌日影斜。

惟有春光依旧返，隔墙红遍木棉花。



参考文献：

威廉·达尔林普尔：《莫卧儿王朝的灭亡 : 德里1857年》

--：《无政府：东印度公司的崛起》，陆大鹏译

--：《白莫卧儿人：爱情、战争与18世纪的印度》，陆大鹏译

斐迪南·芒特：《王公之泪：印度的兵变、金钱与婚姻，1805—1905》，陆大鹏译

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