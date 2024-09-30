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东腔西调
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一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是由大观天下志制作播出的一档文化类对谈播客。在这里，主播将与来自不同领域的嘉宾学者聊聊他们关心的世界和生活，探寻社会文化观念背后的来龙去脉。我们还将不定期放送「思想季」与「冷思考」等特别策划栏目。突破茧房，不赶浪潮，学术也可以接地气。
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串台·忽左忽右｜何为自由：汉娜·阿伦特与以赛亚·伯林的终身分歧｜刘擎×包刚升
作为20世纪最具代表性的两位思想家，汉娜·阿伦特和以赛亚·伯林不喜欢彼此，甚至伯林厌恶阿伦特到了反感与之并列的程度。在后世学者的眼中，汉娜·阿伦特和以赛亚·伯林在许多核心问题上都存在着重要的分歧。同样作为流亡的犹太学者，两人为何即对“自由”等关键的抽象概念产生差异，又在“犹太复国主义”等政治行动上形成不同的观点？半世纪后重新回溯，后人如何误解了“平庸之恶”？当20世纪思想家面对当代美国政治，阿伦特和伯林会给出怎样的智识判断？重新回到学术传统，为什么说两人又同样是“惺惺相惜”？欢迎收听刘擎、包刚升老师带来的精彩讲述！【本期对谈】程衍樑（微博@GrenadierGuard2）刘擎，大观学者，华东师范大学紫江特聘教授包刚升，复旦大学国际关系与公共事务学院教授【收听指南】05:45 建制派和边缘者：伯林和阿伦特的两种流亡11:30 忽左忽右所提倡的“经验主义”部分源自伯林29:30「自由主义」和「共和主义」的自由36:30 被误解的阿伦特：究竟什么是「平庸之恶」42:45 蛭田圭让大家看见了阿伦特和伯林的复杂性45:00 借阿伦特「被遗忘的政治」反思当代生活52:45 何为「复数的人」？阿伦特的「共同体」观念57:00 美国与英帝国之间：阿伦特与伯林的政治“理想乡”01:04:15 阿伦特和伯林会如何看当代美国政治01:15:00 阿伦特看波伏娃：「与其研究思想，不如跟她调情」* 感谢「忽左忽右」对本期节目的制作支持声音设计hotair节目统筹禾放节目运营小米粒节目制作hualun 丁晋亮logo设计 杨文骥- 音乐 -Danse Macabre - Busy Strings - Kevin MacLeod【关于我们】一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是一档由大观天下志制作播出的轻文化播客，每周五更新，不定期加更，感谢你的收听。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ音乐、苹果播客、36氪、三联中读等各平台找到我们。欢迎关注、评论、转发，我们真诚感谢所有反馈，同时也期待更多脑洞。公众号：东腔西调听友群：添加小助手eidos000（备注「播客」）商务合作：
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1:19:13
Vol.208｜万物的黎明：人类如何理解过去，就如何走向未来｜嘉宾：张帆
思索人类社会的命运时，我们总会借助大历史的广角镜头。可耳熟能详，甚至被默认为公理的人类发展叙事——从人人平等的狩猎采集小游群到现代民族国家，历经“农业革命”“城市革命”“国家起源”等关键节点——真的反映了事实吗？一位人类学家和一位考古学家要挑战此前的我们熟悉的人类大历史的写作，尝试提供一幅人类文明在曙光之时曾经具有的多元性可能的图景。美国知名人类学家大卫·格雷伯（David Graeber）和伦敦大学学院比较考古学教授大卫·温格罗（David Wengrow）合著的《人类新史》向我们揭示，上述理论只是一个现代版本的起源神话，我们完全可以重新审视人类文明和世界历史。《人类新史》“新”在哪里？在人类文明的长河中，我们是否曾思考过那些被既定史观所忽视的可能性？农业、城市、国家的出现本身意味着人类社会最终不可避免的单一化吗？本期节目，我们邀请了《人类新史》译者、北京大学社会学系的张帆老师，和我们一起用新的眼光看待人类的过去。【本期对谈】主播：何必（北京大学历史学博士）嘉宾：张帆（北京大学社会学系助理教授，《人类新史》译者）【收听指南】01:43 用“人类学+考古学”的眼光看待人类过去07:03 从探究“社会不平等”的起源，转向探究“社会不平等的起源”的起源12:15 “进化史观”，从野蛮到文明的历史叙事17:49 如何理解人类文明史：农业、城市与国家的出现23:00 一个没有国家的社会何以可能？人在其中能否幸福？26:05 “打破常识”之一：走入农业社会不是人类演化的必然阶段29:21 “打破常识”之二：进入城市未必意味着更复杂的社会结构32:54 “打破常识”之三：国家的构建其实是一个偶然出现的情况35:12 人类学中的非洲研究（巫术）、太平洋区域研究（库拉、个体主义）、南亚研究（等级）、东南亚研究（宗族）45:22 万物的黎明：新的可能性由人类自己创造51:54 人类在区分自己和其他的万物的过程中开始认识自己【工具箱】01 托马斯·霍布斯（Thomas Hobbes，1588-1679）提出的原初社会模型：霍布斯的社会契约论建立在他对人性本质的悲观认识之上。在其代表作《利维坦》中，霍布斯提出了“自然状态”的概念。他认为，在没有政治权威的状态下，人类生活在一种“人人对抗人人”的战争状态中。这种状态下，由于资源的有限性和人类的自利本性，社会充满了恐惧、暴力和不信任，生活是“孤独的、贫穷的、卑贱的、残酷的，而且是短暂的”。02 让-雅克·卢梭（Jean-Jacques Rousseau，1712-1778）提出的原初社会模型：卢梭对自然状态有着理想化的描绘，他认为在原始状态下，人类是善良、自由且平等的。问题的产生是随着私有财产的出现和文明的进步而逐渐恶化的，导致了不平等和压迫。他在《社会契约论》中提出了一种基于集体意志的社会契约论，认为真正的自由和民主只能通过人民的集体主权来实现。在卢梭看来，社会契约的目的不仅是为了保护个体的生命和财产，更重要的是实现集体的自由和平等。03 路易斯·亨利·摩尔根（Lewis Henry Morgan，1818-1881），出生于纽约州奥罗拉，是美国著名民族学家、人类学家，从家乡的易洛魁人开始，推而广之，深入研究了原始社会人类的社会制度、姻亲制度、氏族制度。1851年出版的《易洛魁联盟》是世界上最早的印第安人民族学著作。他的最重要的学术著作《古代社会》于1877年出版，在此书中，指出氏族是原始社会的基本细胞，继而提出原始的母权制氏族是一切文明民族的父权制氏族以前的阶段。04 弗朗兹·博厄斯（Franz Boas，1858-1942），或译法兰兹·鲍亚士，德国裔美国人类学家，现代人类学的先驱之一，享有“美国人类学之父”的名号；也是语言学家，美国语言学研究的先驱。在哥伦比亚大学任教50多年。如同许多当年的先驱者，他的学科训练来自其他学科；他获得物理学博士，并从事地理学的博士后研究。他开创了人类学的四大分支：体质人类学、语言学、考古学以及文化人类学。05 《努尔人：对一个尼罗特人群生活方式和政治制度的描述》是英国社会文化人类学家爱德华·埃文思-普里查德（Edward Evans-Pritchard，1902-1973）的代表作。努尔人（Nuer）自称Nath，意思是“人类”，是一个极其古老的民族。本书描述了非洲在英埃苏丹政府治下的非洲努尔人的生活状态和政治制度，指出以裂变制体现出来的努尔人群体的分化和组合，既是生态的结果，也是努尔人政治体制的根源。通过对努尔人这个没有类似于西方国家制度的非洲部落的田野研究，本书提出了一个具有挑战性的问题，即在一个没有国家和政府统治的部落中，社会秩序是如何组织起来的。06 马歇尔·萨林斯（Marshall Sahlins，1930-2021），当代人类学家，他的研究兴趣广泛涉及进化理论、经济人类学、历史人类学以及西方本土社会研究等方面。其阶段性的学术思想主要体现在《波利尼西亚社会的分层》（1958）、《石器时代的经济学》（1972）、《文化与实践理性》（1976）、《历史之岛》（1985）、《甜蜜与悲哀》（1996）等作品中。其中，《石器时代的经济学》的第一章题为“原初丰裕社会”，曾在1968年以论文单独发表。07 Richard Fardon,Localizing Strategies08 在《西太平洋上的航海者：美拉尼西亚新几内亚群岛土著人之事业及冒险活动的报告》一书中，马林诺夫斯基以特罗布里恩群岛为中心，讲述了一种名为库拉（Kula）的贸易体系。在这一贸易体系中，库拉的基本形式是红贝壳项链（Soulava）和白贝壳臂镯（Mwali）的交换。在一个封闭的库拉圈中，红项链按顺时针流动，白臂镯的按逆时针流动，这两种物品在库拉圈中不断相遇、循环互换。库拉的交换关系具有炫耀、共享和给予的基本功能，且能将许多部落联系起来形成一个紧密相连的区域共同体。09 《欧洲文明的曙光》是澳裔英籍考古学家戈登·柴尔德（Childe, Vere Gordon 1892-1957）最重要的代表作。该书几乎完全根据考古学证据来探究欧洲旧石器至青铜时代中期这段史前史，尽管当时一些保守的学者批评该书陌生的术语太多，缺乏必要的论证并揭示要点，但是大家基本肯定该书最重要的特色是系统涵盖了区域文化的材料，对这些材料进行了整理，并对所见的考古证据进行阐释。这种材料收集、组织、分析和阐释的方法使该书成为一本标准的专业参考书和一种史前考古研究的模式迅速为欧洲考古学家所采纳，并影响了整整一代考古学家。【本期推荐】思索人类社会的命运时，我们总会借助大历史的广角镜头。可耳熟能详，甚至被默认为公理的人类发展叙事——从人人平等的狩猎采集小游群到现代民族国家，历经“农业革命”“城市革命”“国家起源”等关键节点——真的反映了事实吗？《人类新史：一次改写人类命运的尝试》向我们揭示出，这或许只是一个现代版本的起源神话。两位作者追本溯源，发现上述理论其实源自18世纪美洲原住民对欧洲殖民者的批判，以及欧洲人做出的保守反击。随后，作者们综合考古学和人类学等领域近年来涌现的突破性成果，展示了人类实际上有过怎样多元和流动的社会组织形态，历史的道路又有过多少分岔与并行。重新理解人类的过去，重新发现人类本就拥有的其他可能性，或许也能赋予我们新的思想资源，去想象一个更具希望的未来。【出行预告】#跨年学术考察 「楞伽·佛教寻根之旅」斯里兰卡开始招募啦～12.28-1.1，与许小亮、施展，杨晔三位老师一起，踏上斯里兰卡这片佛国净土，开启一场佛教寻根之旅，感受最原始的佛教智慧，寻找内心的平静与自由之道。【关于我们】一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是一档由大观天下志制作播出的轻文化播客，每周五更新，不定期加更，感谢你的收听。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ音乐、苹果播客、36氪、三联中读等各平台找到我们。欢迎关注、评论、转发，我们真诚感谢所有反馈，同时也期待更多脑洞。公众号：东腔西调听友群：添加小助手eidos000（备注「播客」）商务合作：
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54:55
串台·看理想｜刘擎×唐小兵：“情绪”时代，公共对话何以可能
最近的舆论场异常热闹，撕裂的情绪和对立观点让人加深对这个世界参差的认识。普遍不快乐的情绪，愈发复杂的各类矛盾，剧烈波动的股市，以及精疲力尽的人们，似乎是今天的生活常态。在网络上被热烈讨论的“情绪价值”，是否真的可以成为慰藉人心的解药？面对我们今日的困惑，记录昨日的回忆录，是否也为我们提供了某种启示？在这个“人人皆是孤岛”的、情绪化的时代，我们如何与他人展开对话，重建我们的公共生活？本期对谈，我们邀请了《自我、爱与理想：给青年的哲学启蒙课》的主讲人刘擎老师与《回忆录里的20世纪中国》的主讲人唐小兵老师，一起聊聊“情绪价值”与我们久违的公共生活。* 感谢「看理想」对本期节目的制作支持【本期对谈】主播：Jiarui，看理想嘉宾：刘擎，大观学者、华东师范大学紫江特聘教授嘉宾：唐小兵，华东师范大学历史学系教授【收听指南】03:27 时光机里的丽娃河：恍若隔世的、掏心窝的校园时光23:19 今天所谓的“情绪价值”，是一种消极性的价值？30:22 情绪价值，可以为我们提供真正的慰藉吗？40:04 过去的好时光，不需要我们回归，而需要我们重建48:35 “反精英主义”如何影响公共对话？57:38 更广阔的公共生活，需要我们重建人与人之间的“部落性”1:01:49 聂华苓与殷海光：一种友谊、情感的典范1:14:20 人生劳作忧患始：苦难的磨砺，究竟教会了我们什么？1:21:05 基础教育的苦难磨练，让我们变强了，还是变得更弱？1:26:34 保持敏感和活得“皮糙肉厚”，可以兼得吗？1:32:15 写在门后的“君子报仇，十年不晚”1:42:24 发疯文学，是一种可持续的慰藉方式吗？1:45:05 “起风了，唯努力自存”【工具箱】01 《娇惯的心灵：“钢铁”是怎么没有炼成的？》一书由美国学者格雷格·卢金诺夫和乔纳森·海特所著，特别关注美国中产阶级、接受良好教育的儿童，为何在心理方面格外脆弱，回答了“钢铁”是怎么没能炼成的美国故事。02 许纪霖，华东师范大学紫江学者，历史系教授、博士生导师。主要从事二十世纪中国思想史与知识分子的研究以及上海城市文化研究。许纪霖曾与刘擎老师一起运营“世纪中国”网站，唐小兵老师、成庆老师、王晓渔老师都曾在世纪中国网站旗下世纪沙龙担任“版主”。03 卜正民，Timothy Brook，加拿大汉学家，汉名卜正民。卜正民老师是哈佛大学哲学博士，不列颠哥伦比亚大学历史系讲座教授，加拿大皇家学会会员，代表著作有《纵乐的困惑》《为权力祈祷》《维米尔的帽子》《秩序的沦陷》《塞尔登的中国地图》等。【关于我们】一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是一档由大观天下志制作播出的轻文化播客，每周五更新，不定期加更，感谢你的收听。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ音乐、苹果播客、三联中读等各平台找到我们。欢迎关注、评论、转发，我们真诚感谢所有反馈，同时也期待更多脑洞。公众号：东腔西调听友群：添加小助手eidos000（备注「播客」）商务合作：
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1:52:24
Vol.207｜旅行嘚吧嘚：山河四省，自古太行天下险｜嘉宾：孟庆延
在此前的节目里，我们曾经多次提起过太行山（第25-26期，北中国旅行指南/第49期，“帝国之钥”山西）。“太”者大也，“行”者行列也，太行者，为一系列高大的山脉也，故名。太行山形势险峻，历来被视为兵要之地，而且纵观历史和地图，北京、保定、正定、邺城都处于太行山东麓，太行山东麓离水源不远不近，由此形成了一系列的古城。今年夏天，主播何必和嘉宾孟庆延老师沿着太行山脉，又来了一次“说走就走的旅行”。尽管何必老师在出发前做好了路线设计，他们的“太行”行依然集齐了雨中出发、路不好找、车不好停、中途生病等各种不利因素。太行之旅的路线有哪些巧妙设计？在这段旅程中，他们又有哪些“奇遇”？欢迎收听本期「旅行嘚吧嘚」，与何必和孟老师一起穿梭于山河之间，感受北方大地的脉动。【本期对谈】主播：何必（北京大学历史学博士）嘉宾：孟庆延（中国政法大学社会学院教授）【收听指南】01:26 太行之旅，“自古太行天下险”04:52 蔚县卜北堡，没有人的古建村落08:34 蔚县特色：骡肉火烧、豆粉糊、豆面粉11:58 南安寺塔：看得见塔身，找不着庙门15:30 涞源－阜平－阳泉，到晋察冀边区革命纪念馆19:16 过井陉，路遇石家庄正宗安徽牛肉板面24:12 在娘子关，看“躺着的埃菲尔铁塔”28:30 入住阳泉，最惊心动魄的环节是“停车”35:58 黄崖洞：太行山大峡谷、八路军兵工厂45:30 林州－长治，太行最美公路花壶线51:15 安阳殷墟博物馆，从文物中感受文明56:57 高平开化寺-长平之战遗址－高平定林寺01:04:39 不确定性可能也是旅行美好的一部分【工具箱】01 陉，音xíng，即山脉中断的地方。太行山中多东西向横谷（陉），著名的有军都陉、蒲阴陉、飞狐陉、井陉、滏口陉、白陉、太行陉、轵关陉等，古称太行八陉，即古代晋冀豫三省穿越太行山相互往来的八条咽喉通道，是三省边界的重要军事关隘所在之地。山西的许多条河流切穿太行山，自南而北有：沁河、丹河、漳河、滹沱河、唐河、桑干河等等，于是形成几条穿越太行山的峡谷。 图/太行八陉02卜北堡是蔚县建于汉代的古堡，因明朝初年的宦官王振而远近闻名。《蔚州志》记载：卜北堡原名薄家村。志曰：“《北齐书·张保洛传》：保洛代人，高祖启减国邑，分授将士，保洛随例封昌平县薄家城乡南一百户，当时一地。盖村名之最古者。偌坿会薄太后失之远矣。”汉初已成村庄，后分南北堡，简称为卜北堡。03 南安寺塔位于河北张家口市蔚县城南门内西侧，是一座始建于北魏、重修于辽代的8面13级实心密檐砖塔，因坐落在南安寺，故名南安寺塔。此塔所在的南安寺曾为燕云名刹，北周大象二年（公元580年）创建蔚州城时，此寺就已颇具规模。故蔚县流传“先有南安寺，后有蔚州城”之有城已有塔之说。 图/南安寺塔，孟庆延提供04 娘子关，位于山西省阳泉市平定县东北，由于处于山西、河北两省交界处，扼太行山井陉西口，为晋冀的咽喉要地，是长城的著名关隘，有“三晋门户”和“天下第九关”的称号。 图/娘子关，何必提供05 黄崖洞景区是雄踞山西省黎城县北境，方圆10多平方公里，海拔多在1500-2000米之间，因一翼南向的黄崖峭壁中有一天然石洞而得名。抗日战争时期，这里曾是华北敌后最大的兵工基地。 图/大峡谷，孟庆延提供 图/兵工厂，何必提供06 开化寺，初名清凉若兰，位于山西省晋城市高平市区西北17千米处的陈区镇舍利山腰上，创建于北齐武平二年（571年）。开化寺坐北朝南，两进院落，由大悲阁（即山门）、钟鼓楼、大雄宝殿、演法堂、延宾舍、维摩净室、观音阁、东西配殿及两庑等组成。大悲阁为明代建筑，大雄宝殿为宋代建筑，东隅观音阁为金代遗构，后院东配殿及东西角楼为元代建筑，其余皆为明、清建筑。大雄宝殿梁架上仍保留宋代彩绘，殿内四壁保留着绘成于北宋绍圣三年（公元1096年）的壁画，主题内容是佛传故事。【相关往期】Vol.186｜洛阳奇幻之旅：电驴友好、碳水天堂，但时空穿梭｜嘉宾：孟庆延Vol.197｜旅行嘚吧嘚：坐上了火车去拉萨，吃着火锅看布达拉｜嘉宾：孟庆延Vol.201｜旅行嘚吧嘚：黑龙江，哈尔滨与横道河子的反差萌｜嘉宾：孟庆延【关于我们】一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是一档由大观天下志制作播出的轻文化播客，每周五更新，不定期加更，感谢你的收听。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ音乐、苹果播客、36氪、三联中读等各平台找到我们。欢迎关注、评论、转发，我们真诚感谢所有反馈，同时也期待更多脑洞。公众号：东腔西调听友群：添加小助手eidos000（备注「播客」）商务合作：
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Vol.206｜出海企业的“自我觉醒”：科技领导力如何更好造福全球？｜嘉宾：施展
2016年以来，世界似乎进入了一个“逆全球化”周期：中美贸易摩擦升级，英国脱欧，美国推动制造业本地化政策。全球产业链加速重新布局，1980年代以来形成的世界产业布局正在发生改变。也是在这样的背景下，中国企业开启了新一轮“出海”浪潮。种种创新、艰难与突破，只有身处局中的人才能体会。下一轮“全球化”周期的突破口在哪里？中国企业能做些什么？中国企业的科技领导力将如何参与新时代全球秩序的构建？在今天的节目中，我们依然请到了上海外国语大学的施展教授，和我们聊聊中国企业如何从“被动出海”到主动出击，在新的世界经贸秩序生成中，找到自己独一无二的位置。同时，本期节目还将以科技企业出海的先行者TCL为案例，谈谈中国企业如何利用自身的科技领导力构建新的秩序。【本期对谈】主播：何必（北京大学历史学博士）嘉宾：施展（上海外国语大学全球文明史研究所教授）【收听指南】02:39 “逆全球化”可能是一个伪概念04:48 近30年来全球的重大变化：政治空间与经济空间的不重合13:13 TCL起家史：从中国第一部免提按键式电话，到99年开启海外布局17:38 以TCL为代表的中国企业出海之路：面向东南亚、进军欧美22:10 从出口产品转型为全球产业布局：产业链出海对国内生产的反向带动26:12 中国的庞大供应链网络作为赋能世界的“中台”30:02 出海企业扶植当地产业链，是一种共赢逻辑34:37 TCL的技术领导力：喷墨印刷式OLED技术突破背后的故事42:53 前台出海越多，中台出口规模才能越大44:46 逆全球化时代，全球化仍在以企业为载体在推进【工具箱】01 政治空间与经济空间的分离。一件复杂产品的生产有一整套流程：从它所需的最基础零部件的生产，到完成终端产品的组装。如果我们把所有这些流程所发生的物理空间称为“经济空间”，会发现由商人们撑起来的经济空间与由国家主导的政治空间之间的重叠部分在这30年中大幅减少了，经济空间在深刻地穿透到政治空间中。具体阐述参考施展《破茧：隔离、信任与未来》第三章。02 中台，互联网术语，基于“前台+后台”的架构发展演化而来。前台是直接与终端用户交互的应用层，后台是指系统的后端平台。为了满足前台的快速迭代需求和后台的稳定性需求，“中台”的概念应运而生，核心是将后台的逻辑层拆出来，形成”前台（应用层）-中台（逻辑层）-后台（数据层）“的架构。在这一架构下，当前台需求来临时，中台能快速的进行响应，从而提升了研发效率，降低了创新成本。03 OLED（Organic Light-Emitting Diode）显示屏，即有机发光二极管显示屏，是一种新型的显示技术。OLED显示屏采用自发光原理，通过有机材料和电流来产生光，无需背光源。当电流通过时，有机材料涂层就会发光，实现各种亮度和颜色的显示效果。相比液晶屏，OLED屏幕视角更广，能提供更高对比度，显示黑色时功耗更低。印刷OLED是一种新型显示生产技术，其通过喷墨打印技术将有机发光材料精确地印刷到OLED显示屏上。这种技术相比传统的蒸镀OLED技术，具有生产效率高、高对比度、优秀色彩表现、应用广泛等多项优势。TCL华星作为全球知名面板企业在印刷OLED技术上正处于领先地位，并即将在印刷OLED领域率先实现最新突破。【参考资料】《TCL，用25年在海外再造一个TCL》，南风窗，2024-05-16《刷新中国制造》，财经杂志，2024-06-17《TCL墨西哥制造十年得失》，财经杂志，2024-07-29《共议新出海时代全球化新路径，中国企业全球化发展论坛举办》，TCL科技，2024-09-25【关于我们】一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是一档由大观天下志制作播出的轻文化播客，每周五更新，不定期加更，感谢你的收听。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ音乐、苹果播客、36氪、三联中读等各平台找到我们。欢迎关注、评论、转发，我们真诚感谢所有反馈，同时也期待更多脑洞。公众号：东腔西调听友群：添加小助手eidos000（备注「播客」）商务合作：
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一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是由大观天下志制作播出的一档文化类对谈播客。在这里，主播将与来自不同领域的嘉宾学者聊聊他们关心的世界和生活，探寻社会文化观念背后的来龙去脉。我们还将不定期放送「思想季」与「冷思考」等特别策划栏目。突破茧房，不赶浪潮，学术也可以接地气。
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