一样的世界，不一样的思考。「东腔西调」是由大观天下志制作播出的一档文化类对谈播客。在这里，主播将与来自不同领域的嘉宾学者聊聊他们关心的世界和生活，探寻社会文化观念背后的来龙去脉。我们还将不定期放送「思想季」与「冷思考」等特别策划栏目。突破茧房，不赶浪潮，学术也可以接地气。

More