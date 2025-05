The Truth About What Went Wrong with Crypto AI Agents with Tarun Chitra and Wei Dai

AI and crypto are evolving together, but not without a few missteps along the way.In todayโ€™s episode, we chat with Wei Dai from 1kx and Tarun Chitra from Gauntlet about what went wrong with the first generation of crypto AI agents and why reasoning models are bringing about a shift.We explore DeepSeek's revolutionary approach to cost optimization, the potential of MCP as "HTTP for agents," and why cryptoโ€™s experience with security is so crucial here. The discussion spans from the distant horizon of quantum computing to the very real opportunities in compute economics.Our guests explain how AIโ€™s cost revolution parallels cryptoโ€™s disruption of financial services and why decentralized computing might be the next big challenge. Let's dive into this conversation at the intersection of two transformative technologies.