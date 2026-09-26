这一期《好的，生活》，陈果老师和小岳、西西从“什么是社会化”开始，

逐渐聊到：

真实的自我表达何以屡受挫折；

人与人之间的倾听为什么那么难；

情绪的背后究竟藏着怎样的深层内容；

高敏感是一种负担吗；

成熟与世故有着怎样的不同；

以及在人生选择中的各种妥协与追求。



01 什么是社会化？真实的自我表达为什么不总是受欢迎？

04:56 好的社会化，意味着一种好的社会关系，它会给你带来滋养

05:40 “碰壁”的类型与原因



02 高效的沟通——更多一点倾听和明示

22:41 倾听在现代社会是一个罕见的品质和一种珍贵的能力

28:28 我提出我的想法，因为我尊重自己的主体性；我允许你不同意我的想法，因为我尊重你的主体性

36:55 情绪的本质是需求



03 成熟和世故到底有什么不同？

44:50 社会化不是让你变成“不是你”，而是成为一个频道更宽的你

47:33 成熟的人，对内有明确的原则性，对外有灵活的方法论

52:01 野蛮是一种真实，文明也是一种真实。当一个人有良好的涵养，文明就是他的真实



04 边界和分寸，会不会让人难以靠近？

54:28 边界、分寸、礼貌，恰恰是人与人浅交的最适当距离

56:05 乍见之欢不如久处不厌

56:40 有边界感不代表闭关自守，与他人隔绝，没有人情味



05 太会感知别人，是一种能力，还是一种负担？

1:00:05 更重要的是你有没有叠加另一种能力——对你的高感知力、高敏感性，你能否自主开关、自由调控



06 价值排序与人生选择

1:07:29 在思维实验中探知自己的价值观

1:11:40 匮乏性选择，是对于现实生活的被动妥协；成长性选择，是对于理想生活的主动追求



07 做自己和尊重社会规则的平衡点在哪里？

1:19:32 做自己，并不意味着与世界为敌，与社会规则为敌

1:20:46 好的社会化让你在保留本心的基础上拥有更丰富的方法论

1:21:39 社会化有两个走向：它可以是走向更高的涵养和文明；它也可以走向世故圆滑、各种虚伪。关键看你怎么选择

01:25:28 人应该爱自己，而且用爱自己的方式去爱其他的对象。爱人如己，才是最高程度的社会化



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