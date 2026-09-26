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6 episodes
- 这一期《好的，生活》，陈果老师和小岳、西西从“什么是社会化”开始，
逐渐聊到：
真实的自我表达何以屡受挫折；
人与人之间的倾听为什么那么难；
情绪的背后究竟藏着怎样的深层内容；
高敏感是一种负担吗；
成熟与世故有着怎样的不同；
以及在人生选择中的各种妥协与追求。
01 什么是社会化？真实的自我表达为什么不总是受欢迎？
04:56 好的社会化，意味着一种好的社会关系，它会给你带来滋养
05:40 “碰壁”的类型与原因
02 高效的沟通——更多一点倾听和明示
22:41 倾听在现代社会是一个罕见的品质和一种珍贵的能力
28:28 我提出我的想法，因为我尊重自己的主体性；我允许你不同意我的想法，因为我尊重你的主体性
36:55 情绪的本质是需求
03 成熟和世故到底有什么不同？
44:50 社会化不是让你变成“不是你”，而是成为一个频道更宽的你
47:33 成熟的人，对内有明确的原则性，对外有灵活的方法论
52:01 野蛮是一种真实，文明也是一种真实。当一个人有良好的涵养，文明就是他的真实
04 边界和分寸，会不会让人难以靠近？
54:28 边界、分寸、礼貌，恰恰是人与人浅交的最适当距离
56:05 乍见之欢不如久处不厌
56:40 有边界感不代表闭关自守，与他人隔绝，没有人情味
05 太会感知别人，是一种能力，还是一种负担？
1:00:05 更重要的是你有没有叠加另一种能力——对你的高感知力、高敏感性，你能否自主开关、自由调控
06 价值排序与人生选择
1:07:29 在思维实验中探知自己的价值观
1:11:40 匮乏性选择，是对于现实生活的被动妥协；成长性选择，是对于理想生活的主动追求
07 做自己和尊重社会规则的平衡点在哪里？
1:19:32 做自己，并不意味着与世界为敌，与社会规则为敌
1:20:46 好的社会化让你在保留本心的基础上拥有更丰富的方法论
1:21:39 社会化有两个走向：它可以是走向更高的涵养和文明；它也可以走向世故圆滑、各种虚伪。关键看你怎么选择
01:25:28 人应该爱自己，而且用爱自己的方式去爱其他的对象。爱人如己，才是最高程度的社会化
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- 本期《好的，生活》，陈果老师和小岳、西西一起聊聊“命运”：
相信命运，是一种迷信吗？
假如人生可以重来，我们会过得更好吗？
如果努力未必得到想要的结果，我们是否还要努力？
……
Part 1 什么情况下人们开始谈论“命运”
02:19人们谈论命运，往往是遇到了不可解、不可控、不可抗的事
Part 2 相信命运，是一种迷信吗
19:07 迷信不迷信的重要判断标准不在于你相信的对象，而在于你相信的方式
20:58 “相信”本身是具有力量的
22:24 不要因为某种相信而迷失自我
Part 3 “命”≠“运”
33:12 “天命”重要，但我们无法掌控
33:56 不妨集中精力于可控的选择
Part 4 人生中的可控与不可控
36:45 对不可控因素，学会接纳
41:37 对可控因素，做好选择
Part 5 如果人生可以重来，你会过得更好吗
45:08 过好人生不在于能否重来
48:04 每个人都得面对各自的荣辱得失
Part 6 努力未必得到想要的结果，是否还要努力
51:29 努力往往是我们唯一可控的因素
55:44 你的努力，或在此处开花，或在彼处开花
Part 7 性格决定命运吗
01:06:24 人的性格，一半先天，一半后天
01:07:33 自我修养能改变性格，进而能改变命运
Part 8 命运是否掌握在自己手中
01:11:10 理性看待命运
01:11:44 尽其道方可言命，不尽其道不可言命
01:13:06 尽己之能、尽人之力、尽人之智
01:14:09 尽人事就是在改变命运
01:14:40 天助自助者
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- 【本期介绍】
近几年，“主体性”“内核稳定”似乎成了越来越多人挂在嘴边的词。
为什么有的人总是在意别人的评价？
为什么有的人因为一句话就会崩溃，而有的人却始终不卑不亢？
为什么明明很努力，却依然感到焦虑、疲惫和迷茫？
……
本期节目，陈果老师和我们一起聊聊：
什么是主体性？
主体性和自私、自大有什么区别？
什么是内核稳定？
在复杂的人际关系和现实压力中，如何慢慢找回主体性，建立稳定的内核？
【内容提要】
02:18 Part1 心累的原因和调整
02:35 长期的焦虑、内耗、担忧，是对心力和精气神的巨大磨损
03:47 “不惊、不怖、不畏”，或许是不再心累的开始
08:45 如果真的累了，不妨静心散养自己一段时间
18:45 Part2 如何区分自己的愿望和他人的期待
19:04 很多时候拖延不是懒惰，而是内心需求与外部期待之间的拉扯
21:39 当一个人长期与别人的期待深度绑定，会感到精神的疲惫
22:26 Part3 如何辩证地看待别人的期待？
24:00 合理适度的期待，应该积极回应
27:35 如果一个人的情绪、价值感完全挂靠在别人的评价上，就容易迷失自己
28:34 判断一份期待是否合理，可以看它是否侵犯了你的权利、责任与尊严
33:42 Part4 什么是主体性？
39:56 主体性不是自私，而是独立；把自己当人，也把别人当人
44:53 做好人还是做坏人，永远都是一种选择
45:52 建立主体性——清醒的自知、独立的选择、坦然的担当
54:04 Part5 什么是内核稳定？
54:51 情绪稳定，不一定等于内核稳定
56:01 核心实力，是一个人在世界上的立足之地
57:08 核心价值观，是一个人的定海神针
59:21 Part6 寻找属于自己的道路
01:01:41 与其不断追逐流行，不如向内探寻自己真正适合什么
01:02:35 哲学家王阳明主张：随材成就
01:05:16 每个人都有属于自己的天赋的种子
01:14:56 Part7 哲学思考有什么用？
01:15:20 有时我们需要有人穿针引线，帮助我们进行自我追问
01:15:28 哲学思考是一种自我追问，把模糊的、焦虑的情绪变得清晰、具体，在底层逻辑上寻找症结
01:16:06 哲学不是目的，而是途径；最终是为了自由
01:22:07 真佛只说平常话，道在伦常日用间
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- 【本期介绍】
本期节目，陈果老师和我们一起聊聊“休息”。
为什么自己明明很累，身心却停不下来？
为什么一闲下来就会有种“浪费时间”的负罪感？
……
从报复性熬夜、信息过载，到掌控焦虑、优绩主义。
节目尝试探讨：
什么是真正的“休息”，
“休息”有哪些方式，
怎样在繁忙的日常节奏中学会主动休息……
【内容提要】
01:47 Part1 明明已经很累了，为什么还是停不下来
08:37 现在很多年轻人熬夜也好，不舍得睡，不甘心休息，他不是不自律，而是他真的需要有那么一点点为自己而活的时间
13:45 当这种长期以来的焦虑紧绷成为一种常态，它就会进入潜意识，成为你的无意识背景。你的后台一直还在运作，你关不了机
15:50 Part2 真正的休息，不是躺平，而是静心
16:07 休息的实质是什么？身心的放松
17:31 身体停止活动，不一定能让心灵得到安宁。 即使锁屏了，它的后台仍然在高速消耗
18:05 精神的休息因人而异，每个人适用的方法是不一样的
18:15 当你能够有一种方法让自己把心静下来，这就是你很好的休息
29:58 很多人失去的不是睡眠，而是主动休息的能力
36:28 Part3 我们很多时候希望所有的事情都能在自己的掌控之中
43:00 很多时候你允许失控，你才能放松
43:27 很多人得不到很好的休息，恰恰是因为他太希望对自己的人生具有掌控权了
50:18 Part4 为什么一闲下来就会有负罪感
53:58 休息某种程度上只会有利于你更持久、更好地工作
55:48 忙也可以是一种虚度，空也可以是一种充实。 我们反对的不是空闲，而是虚度
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About 陈果的播客｜好的，生活
此时此刻，《好的，生活》； 所谓人的一生，就是一天、一天又一天，是每一天的总和， 当你过好这一天，下一天，又一天，连起来，其实你就是在好好度过你的一生。 所以过好这一生，就从过好眼前的这一天开始， 而过好这一天，就从此时此刻开始。 主播： 陈果，哲学博士 嘉宾： 小岳，出版策划编辑 XIXI，互联网公司短剧编剧 本节目由果麦文化出品，JustPod 制作，果麦文化发行Podcast website
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