E10：由《游戏设计艺术》聊聊如何以游戏的视角看待人生的一切

hi hi 大家好，今天我和鸡仔还有小贝，一起聊了一个特别有意思的话题：游戏。这个话题跟我一段失败的创业经历有关，但是从这段经历中我也学到了很多，所以我想跟大家聊一聊这段创业经历，以及在这段经历带给我的收获。我在卡内基梅隆大学做博后的时候，认识了一些娱乐学院的同学，也会和他们去Jesse Schell设计的工作室玩。Jesse Schell是一位资深游戏制作人，我在前司担任VR项目负责人的时候，回匹兹堡见了他一面。当时他给我看一本书，叫做《游戏设计艺术》，这本书给我带来了很大的冲击，也给了我很多思想启迪。从这本书里我感受到了一种思想：游戏可以模拟人生的一切。在这一期播客中我会给大家解释，为什么游戏的各种类型，比如竞争类、搏杀类，可以模拟各种各样的场景和人生体验。也会给大家介绍我在游戏展会里见识到的特别有意思的游戏，以及这些游戏如何运用在我们的学习和生活之中。我还会分享我自己做桌游的经验，我的灵感来源于哪里，我所做的桌游有哪些是没办法面世的，哪些是成功且受到大家好评的。如果有同学对各国游戏背后反映的文化感兴趣，那大家也可以听我聊聊，中国游戏和欧洲游戏设计的心理有什么差异，这也非常有意思。其实游戏不仅是一个消磨时间的活动，我们在生活中经常可以把无聊的场景，变成游戏，让生活更丰富多彩，我们也可以把知识放进游戏里，加深对各种概念的理解。所以我希望大家听完这期播客之后，能用不同的视角看待游戏，也希望大家能够在游戏中受益多多。感谢各位的收听和支持，不要忘记订阅我们的节目哦。如果你有更想听屠龙讲的内容，欢迎留言给我们～本期嘉宾小贝本期时间戳00:14 我在做博后时对游戏很感兴趣01:54 我在见识到了与国内完全不同的硕士04:56 我做VR项目负责人时，认识了Jesse Schell05:40 Schell的书给我带来特别大的思想启迪06:08 游戏的静态解、动态解和策略解08:56 展会里让我惊喜的游戏11:46 我卖游戏过程中特别喜欢的一款桌游14:54 游戏要抓取最精髓的部分16:27我设计了一款游戏，大家越玩越难受24:51小时候玩扮仙女游戏的体验26:00学习过程中，也可以玩游戏27:05小时候理解不了的历史，长大了才明白28:16我们如何动态学历史32:46 教育游戏能够帮助大家实操36:02 游戏和国民文化有强相关吗？39:31 中国游戏是抽象的40:54 我设计了教大家背词根的游戏42:50 我设计了一款成功的教育类桌游44:54 学科有边界，但知识没有47:09 伊丽莎白女王一世为何大受支持57:22 专业知识是你的翅膀，不是你的框架01:00:24 学科是看待世界的一种方式01:02:46 生活场景也可以成为游戏01:11:23 现实世界是一个巨大的虚拟游戏01:13:11桌游小福利背景音乐：Hero-Family Of The Year欢迎大家关注主播账号微博：@屠龙的胭脂井 @思维螺旋 @百科成长课 @屠龙星球（就是主播鸡仔）小红书：@屠龙的胭脂井 @屠龙的口袋 @屠龙职场进化论 @屠龙两性脑科学公众号：屠龙手段 百科成长课其他【屠龙大实话】发布平台网易云音乐｜喜马拉雅｜荔枝FM | 苹果Podcast | 微博音频，全网同名。