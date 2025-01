E11:扩张性思维是普罗米修斯的火种

hi hi大家好,最近我们公司一名员工离职,要回家乡考公考编。这件事激发了我的思考:是不是很多年轻人在做选择时不知道该考虑什么?怎么看国际大势,看经济周期持续会持续多长时间?我们什么时候应该止损,什么时候应该坚持?所以我趁着在视频号直播,录制了这一期播客。在这场直播中,首先我想跟大家说的是,无形资产能创造出有形资产,但有形资产不一定能创造出无形资产。社会学家们测量一代人是否处于上升期,测量的都是无形资产。无形资产在上升,就比上一代强。大到一代人,一个家族,小到一个人,都应该保持上升。只有保持上升的态度,才能够吸引同样想上升的人,这样的人凝聚在一起会散发出无穷的激情和力量。而不是听"下滑鼓励师"的话,消极躺平,和萎靡负面的一群人在同一个community。其次,我想跟大家说说世界形势。在全世界来看,不论你走到哪个地方,都能发现:现在大家都不好过。用我很喜欢的一句歌词来说,就是"You can checkout any time you like, but u can never leave". 意思是你任何时候都可以退房,但是你永远无法逃脱。在现在这个经济周期,我们做选择要越来越慎重,多珍惜自己的时间,把时间用来增加无形资产。最后我也回答了直播时大家的提问,希望对我的答题思路对大家有帮助。感谢各位的收听和支持,不要忘记订阅我们的节目哦。如果你有更想听屠龙讲的内容,欢迎留言给我们~时间戳:00:48 公司员工离职05:00 年轻人在做决策时,该考虑什么?06:00 所有有形资产都是无形资产带来的09:18 有形资产不一定能换来无形资产10:40 社会学家如何测量上升期?12:43 如何看一家公司是否在上升?13:41 解放战争故事里蕴含的精神力量15:04 为什么向上的精神如此可贵?16:01 屠龙被"下滑鼓励师"抄袭了16:46 做自媒体最重要的是什么?17:58 做下滑鼓励师,是对自己的不负责18:40 上升的community才是好community19:37 什么样的故事容易在网上传播?21:08 下滑鼓励师的community没有商业价值23:08 我们要吸引最努力的一群人24:11 LV也在吸引上升群体26:25 为什么党如此强大?27:31 感情是主观的,世界是客观的30:33 从Stockdale悖论学习到了什么?35:37 什么是实然和应然?37:43 成功只有两步39:28 带货不是一个贬义词41:54 有很多人在羡慕下滑中的人44:41 我为什么要在乎无形资产?45:34 正确的道路往往艰难47:45 做好长期准备,不要一步登天48:36 低谷期该怎么做?49:21 假如我一无所有,该如何生存?51:19 一个老外在中国发展的故事54:31 躲避只能认知到容易事情的人55:51 不带货的美妆博主,有个贪官爹59:51 如何判断一个人有没有前途?60:01 屠龙怕自己变成讨厌老领导61:02 用认知判断下一步做什么64:02 如今的世界形势是怎样的?65:23 米尔斯海默(John Mearsheimer)的观点68:40 川普上台会怎么样?69:09 全世界都不好过71:30 大家都得熬着吗?72:12 如何衡量一个国家的上升期?74:12 教育系统对国家的重要性75:00 荷兰历史让我们学到了什么?77:28 世界局势对我们的影响78:08 珍惜自己的时间81:13 高级知识分子别摆弄精神泡菜83:24 答疑1:211文科研究生毕业还找工作还是结婚?90:38 答疑2:暖通空调专业技术岗,是否该做储能产品经理?93:58 答疑3:教师转 AI 教育产品方向可行吗?95:12 结尾背景音乐:Hero-Family Of The Year