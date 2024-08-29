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屠龙大实话
echo海燕
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全是屠龙内心大实话，大家悠着点儿听。 日常唠嗑，不剪辑，真实聊天。 想哪说哪，在哪里跑题，就在那里起个新话题！
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E14：人的圆心一定要放在自己身上，根据阅历和能力的增加，不断扩张半径
hi hi大家好，新一期终于来啦，这一期播客想跟大家聊聊圆心和半径的话题：人的圆心一定要放在自己身上，根据阅历和能力的增加，不断扩张半径。能力小，就顾好自己。能力大，就养家。能力再大，就管企业。能力再大，就管国家的兴衰。但是你不能圆心不在自己这里，在别人身上：TA对你是否好，对你是否公平，TA是否爱你恨你，TA是否对别人比对你好，公司里A说了这个，B说了那个，谁嫉妒你了，谁打压你了。---这种东西，都想多了，都是把圆心放在别人身上了。你是为了自己的成功和幸福出来混的，不是为了毁掉别人，或者跟别人比较。不要把圆心放在别人身上，纠结于他人的得失。也不要企图用不正当的“土方法”，来扩大半径。欢迎大家收听，也请大家订阅“屠龙大实话”。如果大家有更想听屠龙讲的内容，欢迎留言～时间戳00:05屠龙与员工谈话的感受06:52跟老板汇报，要明确诉求14:44 跟老板少聊情绪，多讲事实21:55职场处事逻辑32:18 土方法在现代为什么行不通了？40:55 专注自身提升，别走歪门邪道43:27 回答社群提问1：同事爱拍领导马屁，我该怎么办？52:40 回答社群提问2：如何判断扩张半径的时机？54:05 回答社群提问3：家庭干扰自己职业扩张，怎么办？70:20 回答社群提问4：错过好领导，后悔了怎么办？78:26 收尾背景音乐：Hero-Family Of The Year欢迎大家关注主播账号微博：@屠龙的胭脂井 @思维螺旋 @百科成长课 @屠龙星球（就是主播鸡仔）小红书：@屠龙的胭脂井 @屠龙的口袋 @屠龙职场进化论 @屠龙两性脑科学公众号：屠龙手段 百科成长课其他【屠龙大实话】发布平台网易云音乐｜喜马拉雅｜荔枝FM | 苹果Podcast | 微博音频，全网同名。
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1:22:01
E13：花时间精力研究亲密关系，不如多出门认识更多朋友
Hi hi大家好，这期聊聊网上盛行的“亲密关系”。首先，很多人认为聊亲密关系，能够疗愈自己身边人际关系。但实际上，这个词是西方的富人阶层，因为面对巨大、复杂利益纠葛，做心理咨询的时候才用到的。而大多数老百姓（包括我自己），在社会上的处境是要不停地struggle、斗争、挣扎。如果花大量的时间反复咀嚼身边几个人的一言一行，分析对方是不是NPD、为什么这么冷漠，等等“亲密关系”问题，就相当于对各种傻叉进行分类。就像用布里斯托大便分类法，对各种大便进行分类一样。你会消耗很多心力，但获得很少回报。所以我的第二个观点是：人际关系的循环非常重要，不断认识新的人，你会发现没有什么人是割舍不下的。没有人能逼你非得见谁。如果对方不断伤害你，就算是你的亲爹亲妈，你也可以选择不见。如果你只认识两三个人，这些人就算只说了一句不好听的话，都会深深伤害你。而你朋友多了，就很难计较每个人说了哪句话；付出的事情多了，就不会在乎某个人有没有给回应。这时候你就算不研究亲密关系，也能生活健康、精神富足。希望这期播客能解除很多人对研究亲密关系的执着，把精力和时间放在有利于自己发展的东西，或者培养有客观反馈的爱好上。感谢大家收听，也请大家订阅“屠龙大实话”节目。如果大家有更想听屠龙讲的内容，欢迎留言～时间戳:00:13 屠龙对亲密关系的观点01:20 亲密关系，适合什么人研究？03:37 亲密关系是用来疗愈情感的吗？05:27 伤害我的人，我赶紧拜拜06:00 中国是一个信用制社会07:38 别浪费时间在对付小鸡贼上09:18 吃一次亏，就远离09:52 人际交往，打CD牌10:47 研究烂人，就像用烂水果拼盘11:31 在家冷暴力，等于非暴力不合作12:18 亲密关系，是“调情”用的14:27 很多老百姓的麻木，是种自我保护16:11 屠龙被骂是什么心态？18:03 怎么驯服老公？22:12 身经百战的屠龙，已经麻了24:14 不用给傻叉分类27:23 自己要对自己负责29:09 穷人没有什么不能失去的人际关系35:01 研究亲密关系的人，太有等级制度了37:49 你可以选择迎合潮流，也可以选择不迎合44:13 很多人说屠龙不懂心理学54:05 男生会琢磨亲密关系吗？56:41 男生不琢磨对象，琢磨领导60:02 应该培养什么样的爱好62:20 掰扯亲密关系，不如多认识人66:02 朋友多，事情多，心理健康70:48 结尾背景音乐：Hero-Family Of The Year欢迎大家关注主播账号微博：@屠龙的胭脂井 @思维螺旋 @百科成长课 @屠龙星球（就是主播鸡仔）小红书：@屠龙的胭脂井 @屠龙的口袋 @屠龙职场进化论 @屠龙两性脑科学公众号：屠龙手段 百科成长课其他【屠龙大实话】发布平台网易云音乐｜喜马拉雅｜荔枝FM | 苹果Podcast | 微博音频，全网同名。
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1:11:39
E12：走入婚姻前要知道哪些事情？
hi hi大家好，这期播客我们聊聊很多年轻人都有的误区：第一个是，没有认知到婚姻对生活质量的影响有多大。客观来说，扩张一个家族，要比单身时期花费更多的能量、精力和金钱。所以，如果财富和能量不大幅度往上涨，一定会出现的情况是：婚后的生活质量≤婚前的生活质量。第二个是很多年轻夫妻经常出现的问题：因为小事不断争吵，却回避家庭中真正的大问题。小事包括各种琐碎的问题，比如抽屉没关上、地没擦干净、出太阳没晒被子，等等。对一个家庭而言，真正重要的三件大事是：人员、财务、界限。人员：如何教育孩子？如何赡养老人？家庭成员生病了该怎么办？财务：如何做出投资决策？如何规划支出？最多能承担多少风险？界限：如何在人际交往时保持界限，使得社交圈广而干净？这三个原则性的框架先建立好，抓大放小，才能避免无限撕扯，让家庭发展得更好。这期音频，我们就围绕以上婚姻对生活质量的影响、家庭中的三大原则问题展开。不论结不结婚，大家都应该建立这些思考问题的框架。同时，也希望这期内容对想经营好婚姻，或者亲密关系的朋友有帮助。感谢各位的收听和支持，也请大家订阅“屠龙大实话”节目。如果大家有更想听屠龙讲的内容，欢迎留言～时间戳:00:49 婚姻没有标尺01:40怎么判定第三者介入？02:50 “小三”这个词，容易泛化04:03 分手不需要证明对方有错05:19 对“35岁女性后悔自己没早结婚”视频的看法06:57 婚姻是一个私有财产制度07:55 丁克，是阑尾08:17 家族的扩展，需要巨大的能量11:15 结婚前的思考框架12:11 什么是客观，什么是主观？13:27 婚后生活质量，极大可能下降16:02 不应该把自己未完成的梦想强加在孩子身上17:57 结婚之后，有什么困难和争端？18:46 屠龙家里80%吵架因为啥？21:27 什么样的大事应该摊开谈？23:30 年轻夫妻的误区24:38 家庭中最重要的三件事26:09 年轻夫妻该怎么聊大事？27:16 为什么一定要抓大放小？29:47 经营家庭和经营事业一样37:40 大家应该以创造生产力为主38:52 如何回答“有什么用”的问题？40:13 少吵情绪问题41:34 小白和专家，听谁的决定？43:33 夫妻要共担风险44:54 抓大放小，什么才是“大”？45:16 如何降低家庭损耗？47:37 不论结婚与否，都应该有的思考框架50:11 中国和海外的家庭观思考框架有区别吗？50:37 美国的信用体系，婚姻很重要52:34 婚姻只是一个壳55:30 不是年轻，就能嫁得好56:42 什么信号激发雄性求偶？58:08 孝心和忠诚。是给最差的人兜底的58:42 传统男权和田园男权60:52心智成长是很重要的61:41 开放式关系也能过得好64:47 关起门来把日子过好比啥都重要65:24 不用向外证明你俩是爱情66:45 一个新版京剧引发的屠龙落泪67:34 客观的东西，没了就是没了69:41 主观的东西，可以自我调节72:22 没有主心骨的人，总爱自证74:37 北极星，就是爱意的体现76:03 收尾背景音乐：Hero-Family Of The Year欢迎大家关注主播账号微博：@屠龙的胭脂井 @思维螺旋 @百科成长课 @屠龙星球（就是主播鸡仔）小红书：@屠龙的胭脂井 @屠龙的口袋 @屠龙职场进化论 @屠龙两性脑科学公众号：屠龙手段 百科成长课其他【屠龙大实话】发布平台网易云音乐｜喜马拉雅｜荔枝FM | 苹果Podcast | 微博音频，全网同名。
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1:19:13
E11：扩张性思维是普罗米修斯的火种
hi hi大家好，最近我们公司一名员工离职，要回家乡考公考编。这件事激发了我的思考：是不是很多年轻人在做选择时不知道该考虑什么？怎么看国际大势，看经济周期持续会持续多长时间？我们什么时候应该止损，什么时候应该坚持？所以我趁着在视频号直播，录制了这一期播客。在这场直播中，首先我想跟大家说的是，无形资产能创造出有形资产，但有形资产不一定能创造出无形资产。社会学家们测量一代人是否处于上升期，测量的都是无形资产。无形资产在上升，就比上一代强。大到一代人，一个家族，小到一个人，都应该保持上升。只有保持上升的态度，才能够吸引同样想上升的人，这样的人凝聚在一起会散发出无穷的激情和力量。而不是听“下滑鼓励师”的话，消极躺平，和萎靡负面的一群人在同一个community。其次，我想跟大家说说世界形势。在全世界来看，不论你走到哪个地方，都能发现：现在大家都不好过。用我很喜欢的一句歌词来说，就是”You can checkout any time you like, but u can never leave”. 意思是你任何时候都可以退房，但是你永远无法逃脱。在现在这个经济周期，我们做选择要越来越慎重，多珍惜自己的时间，把时间用来增加无形资产。最后我也回答了直播时大家的提问，希望对我的答题思路对大家有帮助。感谢各位的收听和支持，不要忘记订阅我们的节目哦。如果你有更想听屠龙讲的内容，欢迎留言给我们～时间戳:00:48 公司员工离职05:00 年轻人在做决策时，该考虑什么？06:00 所有有形资产都是无形资产带来的09:18 有形资产不一定能换来无形资产10:40 社会学家如何测量上升期？12:43 如何看一家公司是否在上升？13:41 解放战争故事里蕴含的精神力量15:04 为什么向上的精神如此可贵？16:01 屠龙被“下滑鼓励师”抄袭了16:46 做自媒体最重要的是什么？17:58 做下滑鼓励师，是对自己的不负责18:40 上升的community才是好community19:37 什么样的故事容易在网上传播？21:08 下滑鼓励师的community没有商业价值23:08 我们要吸引最努力的一群人24:11 LV也在吸引上升群体26:25 为什么党如此强大？27:31 感情是主观的，世界是客观的30:33 从Stockdale悖论学习到了什么？35:37 什么是实然和应然？37:43 成功只有两步39:28 带货不是一个贬义词41:54 有很多人在羡慕下滑中的人44:41 我为什么要在乎无形资产？45:34 正确的道路往往艰难47:45 做好长期准备，不要一步登天48:36 低谷期该怎么做？49:21 假如我一无所有，该如何生存？51:19 一个老外在中国发展的故事54:31 躲避只能认知到容易事情的人55:51 不带货的美妆博主，有个贪官爹59:51 如何判断一个人有没有前途？60:01 屠龙怕自己变成讨厌老领导61:02 用认知判断下一步做什么64:02 如今的世界形势是怎样的？65:23 米尔斯海默（John Mearsheimer）的观点68:40 川普上台会怎么样？69:09 全世界都不好过71:30 大家都得熬着吗？72:12 如何衡量一个国家的上升期？74:12 教育系统对国家的重要性75:00 荷兰历史让我们学到了什么？77:28 世界局势对我们的影响78:08 珍惜自己的时间81:13 高级知识分子别摆弄精神泡菜83:24 答疑1:211文科研究生毕业还找工作还是结婚？90:38 答疑2:暖通空调专业技术岗，是否该做储能产品经理？93:58 答疑3:教师转 AI 教育产品方向可行吗？95:12 结尾背景音乐：Hero-Family Of The Year欢迎大家关注主播账号微博：@屠龙的胭脂井 @思维螺旋 @百科成长课 @屠龙星球（就是主播鸡仔）小红书：@屠龙的胭脂井 @屠龙的口袋 @屠龙职场进化论 @屠龙两性脑科学公众号：屠龙手段 百科成长课其他【屠龙大实话】发布平台网易云音乐｜喜马拉雅｜荔枝FM | 苹果Podcast | 微博音频，全网同名。
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1:38:04
E10：由《游戏设计艺术》聊聊如何以游戏的视角看待人生的一切
hi hi 大家好，今天我和鸡仔还有小贝，一起聊了一个特别有意思的话题：游戏。这个话题跟我一段失败的创业经历有关，但是从这段经历中我也学到了很多，所以我想跟大家聊一聊这段创业经历，以及在这段经历带给我的收获。我在卡内基梅隆大学做博后的时候，认识了一些娱乐学院的同学，也会和他们去Jesse Schell设计的工作室玩。Jesse Schell是一位资深游戏制作人，我在前司担任VR项目负责人的时候，回匹兹堡见了他一面。当时他给我看一本书，叫做《游戏设计艺术》，这本书给我带来了很大的冲击，也给了我很多思想启迪。从这本书里我感受到了一种思想：游戏可以模拟人生的一切。在这一期播客中我会给大家解释，为什么游戏的各种类型，比如竞争类、搏杀类，可以模拟各种各样的场景和人生体验。也会给大家介绍我在游戏展会里见识到的特别有意思的游戏，以及这些游戏如何运用在我们的学习和生活之中。我还会分享我自己做桌游的经验，我的灵感来源于哪里，我所做的桌游有哪些是没办法面世的，哪些是成功且受到大家好评的。如果有同学对各国游戏背后反映的文化感兴趣，那大家也可以听我聊聊，中国游戏和欧洲游戏设计的心理有什么差异，这也非常有意思。其实游戏不仅是一个消磨时间的活动，我们在生活中经常可以把无聊的场景，变成游戏，让生活更丰富多彩，我们也可以把知识放进游戏里，加深对各种概念的理解。所以我希望大家听完这期播客之后，能用不同的视角看待游戏，也希望大家能够在游戏中受益多多。感谢各位的收听和支持，不要忘记订阅我们的节目哦。如果你有更想听屠龙讲的内容，欢迎留言给我们～本期嘉宾小贝本期时间戳00:14 我在做博后时对游戏很感兴趣01:54 我在见识到了与国内完全不同的硕士04:56 我做VR项目负责人时，认识了Jesse Schell05:40 Schell的书给我带来特别大的思想启迪06:08 游戏的静态解、动态解和策略解08:56 展会里让我惊喜的游戏11:46 我卖游戏过程中特别喜欢的一款桌游14:54 游戏要抓取最精髓的部分16:27我设计了一款游戏，大家越玩越难受24:51小时候玩扮仙女游戏的体验26:00学习过程中，也可以玩游戏27:05小时候理解不了的历史，长大了才明白28:16我们如何动态学历史32:46 教育游戏能够帮助大家实操36:02 游戏和国民文化有强相关吗？39:31 中国游戏是抽象的40:54 我设计了教大家背词根的游戏42:50 我设计了一款成功的教育类桌游44:54 学科有边界，但知识没有47:09 伊丽莎白女王一世为何大受支持57:22 专业知识是你的翅膀，不是你的框架01:00:24 学科是看待世界的一种方式01:02:46 生活场景也可以成为游戏01:11:23 现实世界是一个巨大的虚拟游戏01:13:11桌游小福利背景音乐：Hero-Family Of The Year欢迎大家关注主播账号微博：@屠龙的胭脂井 @思维螺旋 @百科成长课 @屠龙星球（就是主播鸡仔）小红书：@屠龙的胭脂井 @屠龙的口袋 @屠龙职场进化论 @屠龙两性脑科学公众号：屠龙手段 百科成长课其他【屠龙大实话】发布平台网易云音乐｜喜马拉雅｜荔枝FM | 苹果Podcast | 微博音频，全网同名。
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