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小房间（粤语）
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小房间（粤语）

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小房间（粤语）
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194 episodes

  • 小房间（粤语）

    白鹅·谈 | “游船河”重新认识广州：珠江上看过去与未来

    08/11/2026 | 55 mins.
    * 这一期节目是我们和广州白鹅潭万象城共创的「白鹅·谈」播客最新一期粤语节目，欢迎大家订阅「白鹅·谈」进行收听。
    如果有多一张“船飞”，你会和我一起上船吗？这一次，我们联合广州公交集团共同打造了一条“花现号”主题游船，本期「白鹅·谈」，我们登上“花现号”，从白鹅潭出发，在江上重新认识广州。
    珠江见证了一座城市的繁荣，也收藏了无数广州人的生活记忆。从长堤、十三行到今天的城市天际线，我们聊起那些被时间藏起来的广州故事。
    本期节目，我们邀请感性城市 SCity 华南区负责人 Rebecca，以及广州白鹅潭万象城项目负责人 Fo，一起展开一场关于广州、珠江与城市未来的对话。从一次特别的珠江夜游开始，我们聊历史，也聊未来；聊商业，也聊生活方式。或许，重新认识一座城市，不一定要去远方，有时候，只需要换一个视角，坐上一艘船。
    在节目中，你也会听到一些我们在游船过程中录下的声音片段，希望这期节目也能伴随着你一路“游船河”。
    「宠粉福利」
    8月16日，邀请新/老朋友和我们一起，以游船河的方式重新看看这座最熟悉的城市。
    「活动参与方式」
    打开微信公众号搜索：广州白鹅潭万象城，找到游船活动的推文，抓紧时间报名。我们将会在8月13日（周四）下午14点抽取50位朋友，每人赠送2张“船飞”，和我们一起登上8月16日的这艘“花现号”游船。
    「本期嘉宾」
    Rebecca｜感性城市 SCity 华南区负责人
    Fo｜广州白鹅潭万象城项目负责人
    「主持」
    茵子

    「时间戳」
    05:51 为什么要坐上一艘珠江游船？
    06:29 珠江与广州人的城市记忆
    09:46 珠江如何见证城市变化
    20:42 广州白鹅潭万象城的特色空间
    26:48 在广州经营商业是魔鬼模式？
    33:32 广州商业基因从哪里来？
    35:53 白鹅潭的新想象
    38:24 一座城市如何保留自己的灵魂？
    44:50 Fountainship 是一种怎样的关系？
    50:02 对广州的新印象？

    「社交媒体」
    小红书：@广州白鹅潭万象城、@FOUNTAIN
    公众号：@广州白鹅潭万象城

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  • 小房间（粤语）

    184 超模的另一面：追梦纽约、穿越T台与音乐世界

    08/04/2026 | 1h 10 mins.
    本期嘉宾是我们唱片店音乐之友 Queenie，最初认识她是因为她是一位专注黑胶放歌的 DJ，认识后才意外发现身材高挑的她虽然让如今住在上海，却曾是从广州走到国际的超模。
    这次我们和 Queenie 聊了她从小历经运动员、模特，到拥抱音乐的多彩文体人生。打网球入了省队，T台走遍四大时装周，每一个阶段的她都勇于突破舒适区寻求突破。如今成为电子音乐人的 Queenie 也在最近带来了她的新作品 《IIII Seasons》。这是一张以“四季”为概念创作的电子音乐 EP，由她独立完成主要创作，并收录 《春》《夏》《秋》《冬》 四个章节。在《春》一曲中，Queenie 采样了广东传统戏曲元素，把岭南春节氛围融入电子节奏之中，再通过 Tech House 的律动重新包装，让传统声音和现代舞池产生连接。
    49:19 DJ Queenie - 春
    1:09:18 DJ Queenie - 夏
    * 仅黑胶发行！《IIII Seasons》DISC JOKER 唱片店有售
    * 嘉宾：DJ Queenie
    * 主播：Trace、Zenbi
    * 制作名单
    录音制作 | Trace
    声音编辑 | Cheryl
    文字编辑 | Trace
    运营管理 | Zenbi、Trace
    联系方式 | 191962929@qq.com
    加听友群 | whynotvinyl
    * 小房间周边速递
    小房间的周边已经上线售卖啦！线下店也全部在售咯！
    *手工包装未能完美，收到的朋友们也可以给 Zenbi 点反馈意见呀！
    1、“可以同我讲粤语”胸针：www.xiaohongshu.com
    2、“小房间”冰箱贴：www.xiaohongshu.com
    ————————————————————
    * DISC JOKER 唱片店&播客现场
    广州市越秀区庙前西街 48 号一方东山创意园二楼中庭
    节目可在小宇宙、网易云音乐、Apple Podcast、Youtube、Spotify、喜马拉雅、QQ音乐等音频播客平台订阅收听，我们也开通了带字幕的视频版小房间：小红书 @小房间粤语播客
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  • 小房间（粤语）

    183 当我们讨论周星驰和《功夫女足》，场面实在太失控....

    07/27/2026 | 1h 37 mins.
    这期“小房间”源于一场未尽的电影映后讨论，事关最近周星驰导演的新电影《功夫女足》上映第一天，我们和播客「什么电苔」的西多 & 大老师一起看了这部电影，没想到两小时不到的电影我们在宵夜档聊了三个小时还没聊完。
    我们确有想过组织一场线下观影会，结果不单听众群响应寥寥，播客「见面倾啦」的 DJ 也以要等到粤语版在香港上映后才愿意去电影院观看，于是作罢。由于香港上映还有大半个月，DJ 终于也决定先睹普通话版为快，我们也很好奇这位资深港片爱好者会如何评价，因此约了这一场录音。
    如今《功夫女足》引起二极管讨论，并一举拿下 20 亿票房，该片究竟是救市佳作还是拉完烂片？当录音键按下之后，录音室里已经瞬间一片混乱 ...
    *本期节目纯属瞎聊，如有冒犯请勿上心 😁
    【7.29 《蜘蛛侠：崭新之日》映后播客交流场】
    * 嘉宾：DJ（播客：见面倾啦）、西多（播客：什么电苔）
    * 主播：Trace、Zenbi
    * 制作名单
    录音制作 | Trace
    声音编辑 | Trace
    文字编辑 | Trace
    运营管理 | Zenbi、Trace
    联系方式 | 191962929@qq.com
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    广州市越秀区庙前西街 48 号一方东山创意园二楼中庭
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  • 小房间（粤语）

    白鹅·谈 | 建筑师眼中的广州：从珠江新城，到白鹅潭的下一章

    07/22/2026 | 1h 18 mins.
    * 这一期节目是我们和广州白鹅潭万象城共创的「白鹅·谈」播客最新一期粤语节目，欢迎大家订阅「白鹅·谈」进行收听。
    本期节目，我们在江畔与两位嘉宾展开了一场关于城市、建筑与人的对话。一位是“建造者” —— KPF建筑设计事务所大中华区负责人 Florence Chan；另一位是“运营者” —— 广州白鹅潭万象城项目负责人 Fo Chen。
    从香港九龙的成长记忆，到哈佛大学的求学经历；从珠江新城的建设历程，到白鹅潭这片土地的焕新参与，Florence 分享了一位建筑师如何观察城市、理解地方，并让建筑成为城市记忆的一部分。作为运营者，Fo 则带我们重新思考商业空间的意义：当购物越来越便利，一座商业建筑还能为城市创造什么？答案或许是一个连接人与人的公共舞台。
    本期节目，我们聊到“打开的贝壳”背后的设计巧思，也聊到旧建筑保育、岭南文化传承，以及一座城市如何在更新中保留自己的温度。从珠江两岸望向广州白鹅潭万象城，那里不仅是一座新的建筑，也是一场关于广州另一面的探索。

    「嘉宾」
    Florence Chan（ KPF 建筑设计事务所大中华区负责人）
    Fo Chen（广州白鹅潭万象城项目负责人）
    「主持」
    茵子

    「时间戳」
    03:33 广州白鹅潭万象城进度揭秘：一座“城市舞台”正在成形
    05:59 建筑师Florence的成长故事：从香港九龙到哈佛大学
    18:08 国际建筑视野：KPF 如何通过建筑影响城市
    29:41 从珠江新城到白鹅潭：建筑如何记录广州的发展轨迹
    38:11 为什么白鹅潭需要一座“城市舞台”？
    41:45 “看与被看”：商业空间如何创造情绪价值？
    49:49 广州天气挑战：半开放式建筑如何适应岭南气候？
    56:19 设计彩蛋揭秘：“大贝壳”如何呈现出“五彩斑斓的白”？
    59:45 Find Another Side：寻找广州的另一面
    1:12:38 文保建筑与城市记忆：让过去连接未来
    1:16:22 开业时最想记录的瞬间：一座建筑背后，人的故事

    「社交媒体」
    小红书：@广州白鹅潭万象城、@FOUNTAIN
    公众号：@广州白鹅潭万象城

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  • 小房间（粤语）

    182 我是来自加拿大的外国人，也是回到故乡的广州人

    07/14/2026 | 59 mins.
    这期来到“小房间”的是一位外国朋友——来自加拿大的 Sunny，他同时是一位视频创作者（油管：@sunnyabroad、B站：@Sunny吃宵夜）。从魁北克到广州，从交换生到定居，他分享了作为 CBC（Canadian Born Chinese）的成长经历：在加拿大被叫“Chinese”，来到中国又变成“Foreigner”，身份认同一直游走于两种文化之间。
    我们聊到移民家庭、语言、寻根、留学，也聊到一个外国人眼中的广州——街边 25 蚊剪发店、楼下肠粉铺、老城区的人情味，还有那些旅游攻略里不会出现的日常。或许每个人都会经历一次寻找“根”的旅程。有人离开家乡寻找世界，有人走得够远，才决定回头看看自己的来处。
    这次我们和 Sunny 一起聊聊，关于文化、身份，还有这座“故城”对于他到底意味着什么。
    * 嘉宾：Sunny（油管：@sunnyabroad、B站：@Sunny吃宵夜）
    * 主播：Trace、Zenbi
    * 制作名单
    录音制作 | Trace
    声音编辑 | Trace
    文字编辑 | Trace
    运营管理 | Zenbi、Trace
    联系方式 | 191962929@qq.com
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    *手工包装未能完美，收到的朋友们也可以给 Zenbi 点反馈意见呀！
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    * DISC JOKER 唱片店&播客现场
    广州市越秀区庙前西街 48 号一方东山创意园二楼中庭
    节目可在小宇宙、网易云音乐、Apple Podcast、Youtube、Spotify、喜马拉雅、QQ音乐等音频播客平台订阅收听，我们也开通了带字幕的视频版小房间：小红书 @小房间粤语播客
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About 小房间（粤语）
由 DISC JOKER 出品的粤语谈话类周更播客，以广州本土听觉挖掘身边青年故事和经历。 我们在广州东山口的一个 3㎡ 迷你录音现场，邀请各行各业有意思的嘉宾，来探讨值得留心的身边故事。也欢迎各位街坊，来现场听播客。本节目粤语为主，普通话为辅，总之嘉宾说啥舒服我们就说啥。 DISC JOKER 唱片店 & 播客现场地址： 广州市越秀区东山口庙前西街 48 号 一方东山创意园 2 楼旋转楼梯旁 205 by DISC JOKER 迪士乔克
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Generated: 8/16/2026 - 7:50:38 PM
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