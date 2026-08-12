* 这一期节目是我们和广州白鹅潭万象城共创的「白鹅·谈」播客最新一期粤语节目，欢迎大家订阅「白鹅·谈」进行收听。

本期节目，我们在江畔与两位嘉宾展开了一场关于城市、建筑与人的对话。一位是“建造者” —— KPF建筑设计事务所大中华区负责人 Florence Chan；另一位是“运营者” —— 广州白鹅潭万象城项目负责人 Fo Chen。

从香港九龙的成长记忆，到哈佛大学的求学经历；从珠江新城的建设历程，到白鹅潭这片土地的焕新参与，Florence 分享了一位建筑师如何观察城市、理解地方，并让建筑成为城市记忆的一部分。作为运营者，Fo 则带我们重新思考商业空间的意义：当购物越来越便利，一座商业建筑还能为城市创造什么？答案或许是一个连接人与人的公共舞台。

本期节目，我们聊到“打开的贝壳”背后的设计巧思，也聊到旧建筑保育、岭南文化传承，以及一座城市如何在更新中保留自己的温度。从珠江两岸望向广州白鹅潭万象城，那里不仅是一座新的建筑，也是一场关于广州另一面的探索。



「嘉宾」

Florence Chan（ KPF 建筑设计事务所大中华区负责人）

Fo Chen（广州白鹅潭万象城项目负责人）

「主持」

茵子



「时间戳」

03:33 广州白鹅潭万象城进度揭秘：一座“城市舞台”正在成形

05:59 建筑师Florence的成长故事：从香港九龙到哈佛大学

18:08 国际建筑视野：KPF 如何通过建筑影响城市

29:41 从珠江新城到白鹅潭：建筑如何记录广州的发展轨迹

38:11 为什么白鹅潭需要一座“城市舞台”？

41:45 “看与被看”：商业空间如何创造情绪价值？

49:49 广州天气挑战：半开放式建筑如何适应岭南气候？

56:19 设计彩蛋揭秘：“大贝壳”如何呈现出“五彩斑斓的白”？

59:45 Find Another Side：寻找广州的另一面

1:12:38 文保建筑与城市记忆：让过去连接未来

1:16:22 开业时最想记录的瞬间：一座建筑背后，人的故事



「社交媒体」

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